TRT Dünya Kupası Spikerleri Açıklandı

AI Haber Özeti Dinle AI Seslendiriyor... 2026 Dünya Kupası, yarın başlayacak ve Türkiye'de TRT tarafından yayınlanacak.

tarafından yayınlanacak. TRT , turnuva için belirlediği 5 deneyimli spikerle maç anlatımı yapacak: Levent Özçelik , Özkan Öztürk , Ertem Şener , Hünkar Mutlu ve Erdoğan Arıkan .

, turnuva için belirlediği 5 deneyimli spikerle maç anlatımı yapacak: , , , ve . Sosyal medyada, spikerlerin performansları hakkında eleştiriler ve destekler yer bulurken, milli maçların hangi spikerler tarafından anlatılacağı henüz açıklanmadı.

Tüm dünyanın heyecanla beklediği 2026 Dünya Kupası yarın start alıyor. Türkiye’de TRT’nin yayıncı kuruluş olması nedeniyle turnuva TRT’den takip edilecek. TRT’nin maçlar dışında özel programları ve maç anlatımlarında nasıl bir organizasyon sunacağı merak ediliyor. Açılış maçına 1 gün kala TRT’den Dünya Kupası spikerleri için resmi açıklama geldi. Turnuva heyecanını ekran başındaki futbolseverlere aktarmak için TRT rejisi tarafından belirlenen listede deneyimli 5 isim yer alıyor.

İşte TRT Dünya Kupası Spikerleri

Levent Özçelik

Özkan Öztürk

Ertem Şener

Hünkar Mutlu

Erdoğan Arıkan

Türkiye’de yıllardan beri maç anlatımlarıyla futbolseverlerle birlikte olan 5 isim, 2026 Dünya Kupası heyecanını aktaracak ve mikrofon başında olacak. Daha önce Türkiye’de büyük gündem olan ve eleştirilen spiker performansları, TRT’nin listeyi duyurmasıyla sosyal medyada yer buldu. Bazı isimler eleştirilirken bazı isimler de desteklendi. TRT Dünya Kupası spikerlerini belirlese de milli maçların hangi spikerler tarafından anlatılacağı belli değil. Önümüzdeki günlerde programın duyurulması bekleniyor.