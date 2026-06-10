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TRT Dünya Kupası Spikerleri Açıklandı

Yarın başlayacak Dünya Kupası için TRT spiker kadrosunu duyurdu. İşte TRT dünya kupası spikerleri…

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Eklenme 10.06.2026 - 20:58
Güncellenme 10.06.2026 - 21:58
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Tüm dünyanın heyecanla beklediği 2026 Dünya Kupası yarın start alıyor. Türkiye’de TRT’nin yayıncı kuruluş olması nedeniyle turnuva TRT’den takip edilecek. TRT’nin maçlar dışında özel programları ve maç anlatımlarında nasıl bir organizasyon sunacağı merak ediliyor. Açılış maçına 1 gün kala TRT’den Dünya Kupası spikerleri için resmi açıklama geldi. Turnuva heyecanını ekran başındaki futbolseverlere aktarmak için TRT rejisi tarafından belirlenen listede deneyimli 5 isim yer alıyor.

İşte TRT Dünya Kupası Spikerleri

  • Levent Özçelik
  • Özkan Öztürk
  • Ertem Şener
  • Hünkar Mutlu
  • Erdoğan Arıkan

Türkiye’de yıllardan beri maç anlatımlarıyla futbolseverlerle birlikte olan 5 isim, 2026 Dünya Kupası heyecanını aktaracak ve mikrofon başında olacak. Daha önce Türkiye’de büyük gündem olan ve eleştirilen spiker performansları, TRT’nin listeyi duyurmasıyla sosyal medyada yer buldu. Bazı isimler eleştirilirken bazı isimler de desteklendi. TRT Dünya Kupası spikerlerini belirlese de milli maçların hangi spikerler tarafından anlatılacağı belli değil. Önümüzdeki günlerde programın duyurulması bekleniyor.

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