Ünlü Oyuncu Damla Colbay Hastaneye Kaldırıldı: İşte Sağlık Durumu!

AI Haber Özeti Dinle AI Seslendiriyor... Damla Colbay , Yalıkavak'ta tatil yaparken iskeleden atlamak isterken ayak parmağını kırdı.

, Yalıkavak'ta tatil yaparken iskeleden atlamak isterken ayak parmağını kırdı. Hastaneye kaldırılan Colbay, tedavi altına alındı.

Colbay'ın tedavisini, sevgilisi Ortopedi Uzmanı Ali Osman Çiçek gerçekleştirdi.

gerçekleştirdi. Colbay, sosyal medya paylaşımında sevgilisinin nöbetine denk gelen tedavisini esprili bir dille anlattı.

Sağlık durumu iyi olan Colbay'ın bir süre dinlenmesi gerektiği belirtildi.

Ünlü oyuncu Damla Colbay, Bodrum’a bağlı Yalıkavak’ta tatil yaptığı esnada iskeleden atlamak isterken talihsiz bir kaza yaşayarak ayak parmağını kırdı. Yalıkavak’ta tatil yapan Colbay, iskeleden atlamak isterken ayak parmağını kırarak hastanelik oldu.

Habertürk’ün haberine göre, talihsiz bir şekilde ayak parmağını kıran ünlü oyuncu yaşanan olayın ardından hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan ünlü oyuncunun sevgilisi, Ortopedi Uzmanı Ali Osman Çiçek ise yaptığı operasyonla oyuncuyu yeniden sağlığına kavuşturdu.

TEDAVİSİNİ DOKTOR SEVGİLİSİ YAPTI

Bir süredir Ortopedi Uzmanı Ali Osman Çiçek ile ilişki yaşayan Çolbay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kırığı sevgilimin nöbetine denk getirme işi” ifadelerini kullanarak sevgilisinin hastanede nöbet tuttuğu esnada hastaneye giderek sevgilisi tarafından tedavi altına alındığını belirtti. Çolbay’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bir süre dinlenmesi gerektiği ifade edildi.