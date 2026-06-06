Yargıtay’dan WhatsApp Kullanan Çalışanlara Müjde: Emsal Karar Açıklandı!

Yargıtay’dan iş gereği WhatsApp kullanan çalışanları ilgilendiren önemli bir karar geldi. Mahkeme, işveren tarafından tahsis edilen telefon, bilgisayar ve tablet gibi cihazlardaki kişisel mesajların incelenerek çalışanın tazminatsız işten çıkarılması amacıyla kullanılmasının hukuka aykırı olduğuna ve bu tür verilerin fesih gerekçesi yapılamayacağına hükmetti.

Bir firmada 5 yıl boyunca mühendis olarak çalışan bir personel, unvanı dışında işlerde görevlendirilmesi, primlerinin ödenmemesi ve iş sözleşmesinin feshedildiği gün şirket telefonundaki kişisel verilerini silmesine izin verilmeden cihaza el konulması nedeniyle dava açtı. Çalışan, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ve prim alacaklarının yanı sıra kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle manevi tazminat talebinde bulundu.

ÇALIŞANIN İŞ AKDİNİ FESHETTİ

Davalı şirketin avukatı ise feshin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık nedeniyle haklı olduğunu savundu. Şirket, geri alınan telefonda yapılan incelemede çalışanın WhatsApp mesajlarına ulaşıldığını ileri sürdü. İşveren, çalışanın mesajlarında işveren ve mesai arkadaşlarına hakaret ettiğini, ayrıca kadın çalışanların fotoğraflarını çekerek başkalarına gönderdiğini iddia etti.

Telefonun şirket malı olması nedeniyle içindeki verilerin de şirkete ait olduğunu savunan işveren, söz konusu mesajları tutanak altına alarak iş akdini feshettiğini belirtti.

Dava sonucunda yerel mahkeme, işverenin savunmasını reddederek feshin haksız olduğuna ve işverenin manevi tazminat ödemesine karar verdi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan SGK Başuzmanı İsa Karakaş da mahkemenin kararının yerinde olduğunu ifade etti.

YARGITAY KARARI ONADI

Yerel mahkemenin kararında şu ifadelere yer verildi:

“Bir cihazın mülkiyetinin işverende olması, işverene o cihazı kullanan personelin özel yaşamını inceleme, kişisel mesajlarını okuma ve bunları tutanak altına alma hakkı vermez. İşveren, özel hayatın gizliliğini açıkça ihlal etmiştir. Hukuka aykırı şekilde elde edilen WhatsApp mesajları fesih gerekçesi olamaz. Bu nedenle fesih haksızdır.”

Yerel mahkemenin kararının ardından işveren istinaf başvurusunda bulundu. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi başvuruyu esastan reddetti.

Son olarak Yargıtay, alt mahkemelerin kararlarını hukuka uygun bularak işverenin temyiz talebini reddetti ve kararı oy birliğiyle onadı.

HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Emsal niteliğindeki karara göre, personele tahsis edilen cihazlar şirket mülkiyetinde olsa bile çalışanların kişisel yazışmaları, anayasal güvence altındaki özel hayatın gizliliği kapsamında değerlendiriliyor. Bu nedenle işverenin bu mesajları incelemesi hukuka aykırı kabul ediliyor.

Kararda ayrıca, cihazın izinsiz incelenmesiyle elde edilen verilerin içeriklerine bakılmaksızın mahkemelerde delil olarak kullanılamayacağı belirtildi. Çalışanın dijital verilerinin izinsiz incelenmesinin yalnızca feshi haksız hale getirmediği, aynı zamanda kişilik haklarına saldırı teşkil ederek manevi tazminat sorumluluğu doğurduğu vurgulandı.

Uzmanlar da kararın emsal niteliği taşıdığını belirterek, işverenlerin personele tahsis edilen cihazlardaki kişisel verileri izinsiz şekilde incelemesinin hukuka aykırı olduğunu ifade etti.