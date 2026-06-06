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Adalet Bakanlığı 15 Bin Personel Alımı Başvuru Detayları Açıklandı

Adalet Bakanlığı 2026 yılında 15 bin personel alımı yapacak. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak, alımlar iki aşamada gerçekleştirilecek ve kadro dağılımı geniş kapsamlı olacak.

Eklenme 06.06.2026 - 11:01
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Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılı personel alım planına ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Bakanlık, yıl içerisinde toplam 15 bin personel istihdam etmeyi planlıyor. Alımların iki ayrı aşamada gerçekleştirileceği, başvuruların ise dijital platformlar üzerinden yapılacağı bildirildi.

Adalet Bakanlığı 15 Bin Personel Alımı İki Aşamada Gerçekleştirilecek

Planlamaya göre personel alımı iki ayrı dönem halinde yapılacak:

Aşama Alınacak Personel Tahmini Dönem
1. Aşama 10.000 kişi Nisan 2026
2. Aşama 5.000 kişi Haziran 2026

Alım Yapılması Beklenen Kadrolar

Personel alımının geniş bir kadro dağılımını kapsaması bekleniyor. Özellikle infaz ve koruma memuru kadrosuna yoğun talep olacağı öngörülüyor.

Kadro Açıklama
İnfaz ve Koruma Memuru Ceza infaz kurumlarında görev
Hemşire Sağlık hizmetleri birimleri
Teknisyen Teknik bakım ve destek hizmetleri
Şoför Kurum içi ulaşım hizmetleri
Aşçı Yemekhane ve mutfak hizmetleri
Kaloriferci Isıtma sistemleri sorumluluğu
Hasta Bakıcı Sağlık ve bakım desteği
Hizmetli Temizlik ve genel destek hizmetleri

Başvurular E-Devlet Üzerinden Yapılacak

Başvuru sürecinin tamamen dijital ortamda yürütülmesi planlanıyor. Adaylar başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

Başvuru Adımı Açıklama
Sistem e-Devlet
Giriş T.C. kimlik no + şifre
Başvuru Şekli Online form doldurma
Önemli Kural Birden fazla pozisyona başvuru yapılırsa tüm başvurular geçersiz sayılabilir

Adayların hem genel hem de özel şartları sağlaması gerekecek.

Personel alımına ilişkin resmi ilanının kısa süre içinde Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanması bekleniyor. İlanla birlikte başvuru tarihleri, kesin kadro dağılımı ve detaylı şartlar netleşecek

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