Adalet Bakanlığı 15 Bin Personel Alımı Başvuru Detayları Açıklandı

Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılı personel alım planına ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Bakanlık, yıl içerisinde toplam 15 bin personel istihdam etmeyi planlıyor. Alımların iki ayrı aşamada gerçekleştirileceği, başvuruların ise dijital platformlar üzerinden yapılacağı bildirildi.
Adalet Bakanlığı 15 Bin Personel Alımı İki Aşamada Gerçekleştirilecek
Planlamaya göre personel alımı iki ayrı dönem halinde yapılacak:
|Aşama
|Alınacak Personel
|Tahmini Dönem
|1. Aşama
|10.000 kişi
|Nisan 2026
|2. Aşama
|5.000 kişi
|Haziran 2026
Alım Yapılması Beklenen Kadrolar
Personel alımının geniş bir kadro dağılımını kapsaması bekleniyor. Özellikle infaz ve koruma memuru kadrosuna yoğun talep olacağı öngörülüyor.
|Kadro
|Açıklama
|İnfaz ve Koruma Memuru
|Ceza infaz kurumlarında görev
|Hemşire
|Sağlık hizmetleri birimleri
|Teknisyen
|Teknik bakım ve destek hizmetleri
|Şoför
|Kurum içi ulaşım hizmetleri
|Aşçı
|Yemekhane ve mutfak hizmetleri
|Kaloriferci
|Isıtma sistemleri sorumluluğu
|Hasta Bakıcı
|Sağlık ve bakım desteği
|Hizmetli
|Temizlik ve genel destek hizmetleri
Başvurular E-Devlet Üzerinden Yapılacak
Başvuru sürecinin tamamen dijital ortamda yürütülmesi planlanıyor. Adaylar başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirecek.
|Başvuru Adımı
|Açıklama
|Sistem
|e-Devlet
|Giriş
|T.C. kimlik no + şifre
|Başvuru Şekli
|Online form doldurma
|Önemli Kural
|Birden fazla pozisyona başvuru yapılırsa tüm başvurular geçersiz sayılabilir
Adayların hem genel hem de özel şartları sağlaması gerekecek.
Personel alımına ilişkin resmi ilanının kısa süre içinde Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanması bekleniyor. İlanla birlikte başvuru tarihleri, kesin kadro dağılımı ve detaylı şartlar netleşecek
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