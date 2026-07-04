Yasa teklifi TBMM’de: En düşük emekli maaşının asgari seviyesine çıkacak mı?

HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... TÜİK , 3 Temmuz'da açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerine göre en düşük emekli maaşını 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltti.

, 3 Temmuz'da açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerine göre en düşük emekli maaşını 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltti. Türk-İş'in verilerine göre açlık sınırının 35 bin liraya çıkması, birçok emeklinin hala açlık sınırının altında maaş almasına neden olmaktadır.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması için TBMM'ye yasa teklifi sunmuş, bu teklifin emeklilerin ekonomik durumunu iyileştirmeyi amaçladığını belirtmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz tarihinde haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı ve yılın ilk yarısının enflasyon verileri belli oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Bu kapsamda, en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseldi.

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AÇLIK SINIRI NE KADAR OLDU?

Fakat Türk-İş’in verilerine göre açlık sınırının 35 bin liraya çıkması nedeniyle milyonlarca emekli açlık sınırının altında maaş almaya devam ediyor.

YASA TEKLİFİ TBMM’DE

Bu kapsamda İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı ise en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması için TBMM’ye yasa teklifi sundu. Paçacı, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, haziran ayı enflasyon verilerinin piyasa gerçekliğinden tamamen koptuğuna dikkat çekerek, milyonlarca emeklinin maaşına gelecek 3 bin 552 lira tutarındaki zammın gerçek anlamlı bir zam olmadığını belirtti.

YASA TEKLİFİNDE NELER VAR?

Hazırlanan kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sunduklarına dikkat çeken Paçacı, söz konusu düzenlemenin emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını, bayram ikramiyelerinin yükseltilmesini ve sağlıkta kesilen katkı paylarının askıya alınmasını kapsadığını belirtti.

Paçacı, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“TÜİK, gerçek enflasyonu bir türlü açıklamıyor. Bu nedenle yüzde 0,99 oranındaki enflasyon rakamı temelde emeklilere yönelik verilecek maaş zammının düşük gösterilmesi, düşük oluşturulması için yapılmış bir manipülasyondur. Gerçek enflasyonun bunun çok daha üzerinde olduğunun farkındayız. 17 milyonluk devasa bir kitle ekonomik hayatta kalma mücadelesi veriyor. Çok büyük sıkıntı içerisindeler.

Emekli maaşına gelen 3 bin 552 lira tutarındaki zam temelde bir zam değil. 6 aylık enflasyon yüzde 17,76 olarak açıklandı. Yasa gereği 6 ayda bir bunu yapmak zorunda var. Bu nedenle, aslında bu bir zam değil.”

YASA TEKLİFİ KABUL EDİLECEK Mİ?

Paçacı, yasa tasarısının yasalaşmasını umut ettiğini ifade ederek, “Umarım bu yasa teklifimiz gündeme alınır ve TBMM’de yasalaşır. Bu sayede İYİ Parti emeklilerimize en azından bir nefes alma olanağı tanımış olur” şeklinde konuştu.