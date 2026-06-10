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15 Haziran Pazartesi Okullar Tatil Mi? LGS Sonrası Eğitim Var Mı?

MEB takvimine göre 15 Haziran Pazartesi günü okullar tatil değil. LGS sonrası eğitim devam edecek, yoklama alınacak ve okullar 26 Haziran 2026’da kapanacak.

Eklenme 10.06.2026 - 12:07
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek sınavların ardından 15 Haziran Pazartesi günü okulların açık olup olmayacağı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı resmi akademik takvime göre söz konusu tarihte herhangi bir tatil kararı bulunmuyor.

15 Haziran’da Eğitim Devam Edecek

MEB takvimine göre 15 Haziran Pazartesi günü tüm kademelerde eğitim öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde sürdürülecek. LGS sınav sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler derslerine devam edecek ve okullarda yoklama alınmaya devam edilecek.

Yetkili kaynaklarda yer alan bilgilere göre sınav sonrası ilk iş gününde eğitimde bir ara verilmesi yönünde alınmış resmi bir karar bulunmuyor. Bu nedenle öğrencilerin karne gününe kadar okula düzenli şekilde devam etmeleri gerekiyor.

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Eğitim Öğretim Yılı 26 Haziran’da Sona Erecek

2025-2026 eğitim öğretim yılı, MEB takvimine göre 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler karnelerini aynı gün sabah saatlerinde alarak yaz tatiline başlayacak.

LGS’nin tamamlanmasının ardından okullarda yoklama uygulaması devam edecek ve devamsızlık kayıtları e-Okul sistemi üzerinden işlenmeye devam edecek. Bu kapsamda öğrencilerin eğitim dönemi sonuna kadar derslere katılım sağlaması bekleniyor.

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