ÖSYM Çöktü Mü? 10 Haziran 2026 ÖSYM AİS Sistem Hatası

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgelerinin erişime açılma süreciyle birlikte yoğunluk yaşadı. 10 Haziran 2026 tarihi itibarıyla çok sayıda adayın aynı anda sisteme giriş yapmaya çalışması nedeniyle platformda zaman zaman yavaşlama ve erişim hataları meydana geldi.

Kullanıcılar, T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş ekranına ulaşmakta zorlanırken bazı adayların sisteme sorunsuz erişim sağlayabildiği bildirildi.

Yoğun Talep Sistemde Aksamalara Neden Oldu

Yaklaşık 2 milyonu aşkın adayın sınav giriş belgesine erişmek için sisteme yönelmesi, ÖSYM AİS üzerinde yoğun trafik oluşturdu. Bu durumun özellikle sabah saatlerinde erişim performansını düşürdüğü ve zaman zaman hata mesajlarına yol açtığı ifade edildi.

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Sistemdeki yoğunluğun geçici olduğu, işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte erişimin yeniden normale dönmesinin beklendiği belirtildi.

Alternatif Erişim Yöntemleri Kullanılıyor

Erişim sorunu yaşayan adaylar için ÖSYM’nin mobil uygulaması ve e-Devlet entegrasyonu alternatif kanallar olarak öne çıktı. Kullanıcıların bu platformlar üzerinden sınav giriş belgelerine ulaşabildiği aktarıldı.

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmelere göre mobil uygulama üzerinden yapılan girişlerde yoğunluğun daha düşük seviyede olduğu görülüyor.

Giriş Belgelerinin Gün İçinde Yayınlanması Bekleniyor

YKS sınav giriş belgelerinin gün içerisinde belirli saatlere kadar erişime açılmasının planlandığı ifade edildi. Sürecin tamamlanmasının ardından adayların belgelerine tam erişim sağlayabileceği bildirildi.

YKS Sınav Tarihleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, üç oturum halinde gerçekleştirilecek: