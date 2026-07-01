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2027 asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim duyurdu!

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücret zammı, emekli ve memur maaşlarına dair çarpıcı öngörülerde bulundu. İşte Karakaş’a göre 2027 asgari ücret tutarı…

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Eklenme 01.07.2026 - 19:42
Güncellenme 01.07.2026 - 20:44
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Yüksek enflasyon nedeniyle milyonlarca çalışanın gözü gelir düzenlemelerine çevrilmişken, Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş gündemi sarsacak bir projeksiyon paylaştı. Sabit ve dar gelirlilerin ekonomik geleceğine dair kritik açıklamalarda bulunan Karakaş, önümüzdeki dönemde yapılacak artışların doğrudan siyasi takvim ve seçim senaryolarıyla şekilleneceğini ve bu nedenle yüksek oranda zam yapılacağını söyledi.

Emekli maaşlarına temmuz zammı ne kadar olacak?

Mevcut mali tablolara göre 5 aylık net enflasyon verisinin %16,60 seviyesinde gerçekleştiğini ifade eden İsa Karakaş, resmi kurumlarca açıklanacak yeni verilerle birlikte tablonun netleşeceğini belirtti.

“Uzun bir süredir yaptığım teknik analizler doğrultusunda temmuz dönemi artışının %17,5 ile %18,5 bandı arasında konumlanacağını öngörüyorum. Genel ortalamanın ise %18 seviyesinde tamamlanması kuvvetle muhtemeldir.” diyerek durumu değerlendiren Karakaş, en düşük emekli aylığının da 23.600 TL seviyesine çekileceğini söyledi. Memur ve memur emeklileri için ise beklenti mevcut zam oranına ek olarak %4 refah payı.

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Kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maruz kaldığı refah kaybına dikkat çeken Karakaş, hükümetin geçmiş taahhütlerini yerine getirebilmesi adına resmi enflasyon verisine ilave olarak en az %4 oranında bir refah payı eklemesi yapması gerektiğini savundu. Sektör kulislerinde bu ek paya dair henüz somut bir adım atılmadığını dile getiren uzman, ilerleyen günlerde bu konunun tekrar gündeme gelebileceğini, ancak doğrudan bir seyyanen zammın kesinlikle planlar arasında yer almadığını net bir dille ifade etti.

“2027 asgari ücret 42.000 TL olacak”

Siyasetin şu anda 2027 ekonomi yönetimine odaklandığını belirten Karakaş, seçim nedeniyle asgari ücretin 2027 yılında 42 bin TL seviyelerine çıkabileceğini ifade etti.

Seçimlerin 2027 sonbaharına kayması durumunda, hükümetin sandık öncesinde 1 defaya mahsus çok güçlü bir artışa imza atması bekleniyor. Bu nedenle de asgari ücret net olarak en az 42.000 TL seviyesine ulaşacak.

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