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Ara Tatil Kalkıyor Mu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den Son Açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil uygulamasının devam edeceğini açıkladı. LGS ve YKS’de müfredat dışı soru sorulmayacağını belirten Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitim sisteminin de tartışılabileceğini ifade etti.

Eklenme 11.06.2026 - 07:40
Güncellenme 11.06.2026 - 07:42
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündeminde yer alan ara tatil uygulaması, merkezi sınavlar ve zorunlu eğitim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip edilen ara tatil uygulamasının yeni eğitim öğretim yılında da sürdürüleceğini ifade etti.

Ara Tatil Uygulaması Devam Edecek

Yeni akademik takvime ilişkin bilgi veren Tekin, ilk dönemde ara tatilin uygulanacağını söyledi. İkinci dönemde ise ara tatil döneminin Ramazan Bayramı haftasına denk geldiğini belirten Bakan Tekin, takvimin kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

LGS ve YKS’de Müfredat Dışı Soru Olmayacak

Merkezi sınavlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) müfredat dışı soru yer almayacağını vurguladı.

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Sınav güvenliğine yönelik yeni uygulamalara da değinen Tekin, bu yıl sınav yapılan sınıflarda yalnızca sınav süresince aktif olacak kameraların kullanılacağını açıkladı. Söz konusu uygulamanın sınav süreçlerinde yaşanabilecek olası itirazların değerlendirilmesine katkı sağlamasının hedeflediğini bildirdi.

12 Yıllık Eğitim Hakkında Açıklama

Bakan Tekin, Türkiye’de uzun süredir uygulanan 12 yıllık zorunlu eğitim sistemi hakkında da açıklamalarda bulundu. Konunun farklı boyutlarıyla ele alınmasının faydalı olacağını belirten Tekin, bilgiye erişim imkanlarının arttığı günümüzde eğitim sürelerinin ve mevcut yapının yeniden değerlendirilmesinin dünya genelinde de gündeme geldiğini ifade etti.

Tekin, zorunlu eğitim sisteminde kısa vadede herhangi bir değişiklik planlanmadığını ancak konunun kamuoyu tarafından tartışılmasının yararlı olacağını söyledi.

Okul Kayıtlarında Yeni Uygulama

Okul kayıt süreçlerine ilişkin açıklamalarda da bulunan Bakan Tekin, öğrencilerin adrese dayalı kayıt sistemi kapsamında yerleştirildiğini hatırlattı. Yeni dönemde kayıt bölgesinde bulunan öğrencilerin kayıtlarının doğrudan gerçekleştirileceğini belirten Tekin, kontenjan bulunması halinde kayıt bölgesi dışından yapılacak başvuruların elektronik ortamda değerlendirileceğini ve yerleştirmelerin kura yöntemiyle yapılacağını açıkladı.

Ayrıca ikamet değişikliği üzerinden gerçekleştirilen bazı kayıt başvurularına yönelik öncelik uygulamasında da düzenlemeye gidildiğini belirtti.

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