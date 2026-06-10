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CHP’den İhraç Edilecek Milletvekilleri Kim? İşte Disipline Sevk Edilen 9 İsim

CHP’de ana gündem ihraç. Parti Sözcüsü Müslim Sarı CHP’den ihraç edilecek milletvekillerini açıkladı. İşte o isimler…

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Eklenme 10.06.2026 - 20:30
Güncellenme 12.06.2026 - 13:36
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Türkiye’de butlan kararı sonrasında zorlu bir süreçten geçen Cumhuriyet Halk Partisi’nde yeni gündem ihraç oldu. Parti kulislerinde büyük yankı uyandıran radikal bir karara imza atan yönetim gün boyunca da sosyal medyada farklı iddialar ile konuşulmuştu. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı tarafından yapılan resmi açıklamada ihraç konusundaki tüm soru işaretleri giderildi. Aralarında partinin sembol isimlerinin ve grup başkanvekillerinin de bulunduğu 9 milletvekili, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildi. Peki CHP’den ihraç edilecek milletvekilleri kim? İşte o 9 isim..

CHP’den İhraç Edilecek Milletvekilleri Kim ve Gerekçe Ne?

İhraç iddialarının ardından sosyal medyada ve internette CHP’den ihraç edilecek milletvekilleri kim sorusunun yanıtını aramaya başladı. Parti Sözcüsü Müslim Sarı isimleri tek tek kamuoyuyla paylaştı. Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen milletvekillerinin listesi şöyle;

  • Mersin Milletvekili: Ali Mahir Başarır
  • Malatya Milletvekili: Veli Ağbaba
  • İstanbul Milletvekili: Gökhan Günaydın
  • İstanbul Milletvekili: Özgür Karabat
  • Balıkesir Milletvekili: Ensar Aytekin
  • Bursa Milletvekili: Nurhayat Altaca Kayışoğlu
  • Ankara Milletvekili: Umut Akdoğan
  • İstanbul Milletvekili: Turan Taşkın Özer
  • Adana Milletvekili: Burhanettin Bulut

Alınan kararın perde arkasına dair net mesajlarıyla dikkat çeken parti sözcüsü Müslim Sarı, adı çeşitli yargısal iddialarla ve iddianamelerle anılan isimlerin CHP’ye zarar vermemesi adına böyle bir adımın atıldığını söyledi. Kararın, partinin şeffaf bir siyaset hattı örmek adına “tedbirli” olarak uygulandığı da belirtildi.

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