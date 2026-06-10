CHP’den İhraç Edilecek Milletvekilleri Kim? İşte Disipline Sevk Edilen 9 İsim

AI Haber Özeti Dinle AI Seslendiriyor... Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimi, butlan kararı sonrası 9 milletvekilinin kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu 'na sevk edildiğini duyurdu.

(CHP) yönetimi, butlan kararı sonrası 9 milletvekilinin kesin ihraç talebiyle 'na sevk edildiğini duyurdu. İhraç edilecek milletvekilleri arasında Ali Mahir Başarır , Veli Ağbaba , Gökhan Günaydın , Özgür Karabat , Ensar Aytekin , Nurhayat Altaca Kayışoğlu , Umut Akdoğan , Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut yer almaktadır.

, , , , , , , ve yer almaktadır. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, bu kararın, partinin zarar görmemesi için alındığını ve şeffaf bir siyaset anlayışı oluşturmak adına "tedbirli" bir adım olduğunu açıkladı.

Türkiye’de butlan kararı sonrasında zorlu bir süreçten geçen Cumhuriyet Halk Partisi’nde yeni gündem ihraç oldu. Parti kulislerinde büyük yankı uyandıran radikal bir karara imza atan yönetim gün boyunca da sosyal medyada farklı iddialar ile konuşulmuştu. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı tarafından yapılan resmi açıklamada ihraç konusundaki tüm soru işaretleri giderildi. Aralarında partinin sembol isimlerinin ve grup başkanvekillerinin de bulunduğu 9 milletvekili, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildi. Peki CHP’den ihraç edilecek milletvekilleri kim? İşte o 9 isim..

CHP’den İhraç Edilecek Milletvekilleri Kim ve Gerekçe Ne?

İhraç iddialarının ardından sosyal medyada ve internette CHP’den ihraç edilecek milletvekilleri kim sorusunun yanıtını aramaya başladı. Parti Sözcüsü Müslim Sarı isimleri tek tek kamuoyuyla paylaştı. Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen milletvekillerinin listesi şöyle;

Mersin Milletvekili: Ali Mahir Başarır

Ali Mahir Başarır Malatya Milletvekili: Veli Ağbaba

Veli Ağbaba İstanbul Milletvekili: Gökhan Günaydın

Gökhan Günaydın İstanbul Milletvekili: Özgür Karabat

Özgür Karabat Balıkesir Milletvekili: Ensar Aytekin

Ensar Aytekin Bursa Milletvekili: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Nurhayat Altaca Kayışoğlu Ankara Milletvekili: Umut Akdoğan

Umut Akdoğan İstanbul Milletvekili: Turan Taşkın Özer

Turan Taşkın Özer Adana Milletvekili: Burhanettin Bulut

Alınan kararın perde arkasına dair net mesajlarıyla dikkat çeken parti sözcüsü Müslim Sarı, adı çeşitli yargısal iddialarla ve iddianamelerle anılan isimlerin CHP’ye zarar vermemesi adına böyle bir adımın atıldığını söyledi. Kararın, partinin şeffaf bir siyaset hattı örmek adına “tedbirli” olarak uygulandığı da belirtildi.