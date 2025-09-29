İsrail’in Gazze’deki Hava Saldırılarında Çok Sayıda Sivil Hayatını Kaybetti

Gazze’de İsrail ordusunun düzenlediği son saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 35 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Sağlık kaynaklarına göre ölümler, cumartesi sabahından bu yana yoğunlaşan hava bombardımanı ve açılan ateş sonucu gerçekleşti.

Merkez Gazze’de bir eve düzenlenen saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. Al-Ahli Arab Hastanesi yetkilileri, ölenlerin yarısından fazlasının kadın ve çocuk olduğunu açıkladı. Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki bombardımanda aynı aileden dokuz kişi yaşamını yitirirken, yardım almak için bekleyen en az altı kişinin de hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusu, cuma gününden bu yana Gazze genelinde yaklaşık 120 hedefin vurulduğunu ve saldırıların “terör unsurlarına ait binalar ve altyapılar”a yönelik olduğunu duyurdu. Operasyonların ağırlıklı olarak Gazze Şehri çevresinde sürdüğü belirtildi.

Güvenli Bir Yer Yok

Birleşmiş Milletler destekli kurumlar, bölgede kıtlık koşullarının teyit edildiğini hatırlatırken, şehirde kalan yüz binlerce kişi temel sağlık ve yaşam hizmetlerinden yoksun durumda. AFP’ye konuşan bir Gazze sakini, “Sürekli yer değiştirmemiz isteniyor ama gidecek güvenli bir yer yok.” sözleriyle çaresizliklerini dile getirdi.

Saldırıların artması, uluslararası toplumun ateşkes çağrılarını yeniden gündeme getirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hamas’a karşı operasyonun “sonuna kadar sürdürüleceğini” vurguladı. Netanyahu’nun konuşması sırasında birçok ülkenin temsilcisi salonu terk etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu özel temsilcisi aracılığıyla hazırladığı 21 maddelik yeni barış planı gündeme geldi. Basına yansıyan taslakta ateşkes, tüm rehinelerin serbest bırakılması, Filistinli tutukluların salıverilmesi ve Gazze’nin silahsızlandırılması gibi maddeler bulunuyor. Ancak Netanyahu’nun Filistin devletine kapı aralayabilecek bu önerilere mesafeli olduğu biliniyor.

İsrail’in 7 Ekim 2023’teki Hamas saldırılarının ardından başlattığı operasyonlarda, Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre bugüne dek 65 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Savaşın ikinci yılı yaklaşırken, bölgedeki sivillerin yeni bir yıla çatışma koşullarında girme endişesi giderek büyüyor.