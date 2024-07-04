Kanada’nın Manitoba eyaletinde yıllar önce yerli çocukların eğitim gördüğü eski bir yatılı kilise okulunun sahasında yapılan radar çalışmalarında, çocuk mezarı olduğuna inanılan yeni yerler tespit edildi.

CBC News’un haberine göre, Yerli Halk Topluluğunca yapılan açıklamada, toprak altında inceleme yapan radarın, bölgedeki eski bir yatılı okulun sahasında 150 anomali tespit ettiği ve bunlardan 59’unun işaretsiz çocuk mezarı olduğuna inanıldığı belirtildi.

Kanada’nın en kalabalık yerli halklarından Pimicikamak Cree Ulusu Başkanı David Monias, tespit edilen anomalilerden kaçının mezar olduğunun araştırılması gerektiğini kaydederek, “Bu denli yüksek sayıda hareketlilik bulunması şok edici. İnsanın aklına bölgedeki kayıp çocuklar geliyor.” dedi.

Monias, Katolik Kilisesince yönetilen ve 1912-1969’da Manitoba’nın yerli çocuklarına eğitim verdiği bilinen Aziz Joseph Yatılı Okulu yakınlarında 2 yıl önce başlatılan radar çalışmalarında, araştırmacıların okulda 85 çocuk ölümü tespit ettiğini anımsattı.

Okulun 1 kilometre uzağında ise toprak altında 37 anomali tespit edildiğini aktaran Monias, soruşturmanın devamı için yardım talep ettiklerini ifade etti.

150 binden fazla yerli çocuk, ailelerinden zorla koparılarak yatılı kilise okulunda alıkonuldu

Yatılı kilise okullarında yaşanan trajedilerin tüm boyutları ile ortaya çıkarılması için 2008’de kurulan Kanada Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu verilerine göre, Aziz Joseph’te 1943’te tüberküloz salgını yaşandı.

İlki 1840’ta Katolik Kilisesi tarafından Kanada hükümeti adına açılan ve sonuncusu 1997’de kapatılan toplam 139 yatılı kilise okulu, faaliyette olduğu yıllarda 150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla koparılarak alıkonulduğu yerler olarak ifade edilmişti.