Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavlarına yönelik yeni bir duyuru yapıldı. Duyuruda 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına giren adayların sınavlardaki cevap anahtarlarına 10 gün boyunca erişim sağlayabileceği belirtildi.

KPSS Cevap Kağıtları Kontrol Edilebilecek

Sınav sonrasında özellikle çok fazla yanlışının çıktığını belirten adaylar, KPSS cevap kağıtları üzerinden kontrol sağlayabilecek. Cevap kağıtları açıklanan sınavlar şöyle;

14 Temmuz’da uygulanan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri

20 ve 21 Temmuz’da gerçekleştirilen 2024-KPSS Alan Bilgisi

4 Ağustos’ta düzenlenen 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi

KPSS Cevap Anahtarları Nasıl Kontrol Edilecek?

Cevap anahtarlarını kontrol etmek isteyen adayların https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak oturum açması yeterli olacak. 10 gün boyunca erişilebilecek bilgiler, 10 gün sonrasında erişime kapatılacak. Adayların ham puanları da online olarak görülebilecek.