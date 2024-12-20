Türkiye’de 2024-2025 eğitim öğretim döneminin ilk yarıyıl tatili için az bir süre kaldı. Milyonlarca öğrenci ve ailenin 15 günlük ara vereceği okullar için tarihler merak ediliyor. Tatil planı yapacak ya da işinden buna göre izin alacak olan milyonlarca vatandaş okulların ne zaman tatile gireceğinin yanıtını arıyor. Peki 15 tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman tatil olacak? İşte konu ile ilgili en çok merak edilenler ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı akademik takvim…

Okullar Ne Zaman Tatil Olacak?

9 Eylül Pazartesi günü başlayan eğitim öğretim yılında ilk dönem tatili 17 Ocak 2025 cuma günü itibarıyla başlamış olacak. Öğrenciler 15 tatile 17 Ocak 2025 cuma günü itibarıyla çıkacak ve okula dönüş 3 Şubat’ta olacak. 3 Şubat pazartesi günü okula gidecek olan öğrenciler böylece 2. dönem eğitimine de başlamış olacak.

Okullarda 2. Ara Tatil Ne Zaman Başlayacak?

15 günlük yarı dönem tatilinin yanı sıra okullarda 2. ara tatil de yapılacak. 4 döneme ayrılan eğitim öğretim döneminde önceki yıllarda sadece bir ara tatil olurken artık iki ara tatil ve bir ana tatil olarak planlama yapılıyor. Bu nedenle 15 günlük tatilin ardından okullarda eğitim ve öğretime başlayacak öğrenciler için ikinci ara tatil 31 Mart pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 cuma günü itibariyle sona erecek.