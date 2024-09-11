2024 Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmadı. Bu nedenle de 2025 asgari ücret zammı için beklentiler yüksek. Uzmanlar tarafından yapılan asgari ücret tahminleri 2025 yılında yüksek oranda bir artış yapılacağını gösteriyor. Peki, hükümetin bu konudaki düşünceleri neler? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari Ücret Zammı Nasıl Hesaplanıyor?

Asgari ücret zammı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda yapılan görüşmeler sonrasında belirleniyor. 15 üyesi bulunan komisyonda yer alan kişiler ve kurumlar listesi ise şöyle;

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 2 temsilci

TÜİK temsilcisi

Kalkınma Bakanlığı temsilcisi

Hazine Müsteşarlığı temsilcisi

En çok işçiye sahip işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci

Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci

İşçi ve işverenlerin ev sahipliğinde ayrı ayrı yapılan toplantılar sonucunda ortak bir noktada buluşarak hesaplamalar yapılıyor. Hesaplamalarda enflasyon oranı gibi farklı kriterlere bakılarak işçinin ve işverenin tatmin olacağı bir rakamda uzlaşı sağlanmaya çalışılıyor. Asgari ücret hesaplama 2025 yılında toplanacak komisyon tarafından yapılacak. Özel bir asgari ücret hesaplama yöntemi bulunmadığından dolayı maaş zammı 2025 yılında görüşmeler sonucunda belirlenmiş olacak.

2025 Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Olacak?

2025 asgari ücret zammı için OVP’de yer alan yüzde 41,5’lik oran dikkat çekiyor. Devletin yaptığı planlama doğrultusunda 2025’te asgari ücretin brüt 28.303 TL, net ise 24.058 TL olması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son onayı ile 2025 asgari ücretinin net 25 bin TL olarak duyurulması bekleniyor.

Asgari ücret beklentilerinde işçiler 2025 asgari ücret sonrası yaşam standardının yükselmesini istiyor. Fiyatlar ve maaş dengesinin sağlanması ve düşen enflasyon ile Türkiye’nin 2025’te vatandaşları çok zorlamayacak bir hayat standardı yakalanması bekleniyor. Zira enflasyon karşısında asgari ücret 3 bin TL değer kaybı yaşadığı için asgari ücretin alım gücü 14 bin TL’ye kadar geriledi.