Her ay sonrasında TÜİK tarafından açıklanan rakamlarda temmuz ayı iş gücü istatistikleri açıklandı. Temmuz ayına yönelik yapılan açıklamalarda bir önceki aya göre yüzde 0,4 puan düşüş yaşandığı belirtildi. Düşüş sonrasında ise Türkiye’deki işsizlik oranı yüzde 8,8 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de 3 Milyon 167 Bin Kişi İşsiz

Yüzde 8,8 olarak belirlenen işsizlik oranı kapsamında Türkiye’de 3 milyon 167 bin kişi işsiz durumda. 15 yaş ve üzerindeki kişileri kapsayan işsiz sayısı Temmuz’daki 0,4 düşüş ile bu sayıya geriledi. Buna göre temmuz ayında 112 bin kişi işte çalışmaya başladı. cinsiyetlere göre işsizlik oranlarında ise erkeklerde yüzde 7, kadınlarda ise yüzde 12,4 olarak belirlendi.

İşsizlik Rakamları Düştü, İstihdam Oranı Arttı

Temmuz istihdam oranlarında da artış yaşandı. Temmuzda 235 bin kişi arttı. İstihdam edilen kişi sayısı da böylece 32 milyon 13 bin kişi oldu. Temmuz ayında yüzde 0,3 oranında artan istihdam oranı da yüzde 49,6’ya yükseldi. Cinsiyetlere göre dağılımda ise erkeklerde yüzde 67,4, kadınlarda ise yüzde 32,2

Türkiye’de işi olan kişilerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi ise yüzde 42,5 saat olarak belirlendi. Temmuzda ise bu alandaki düşüş 1,3 saat oldu.