Haziran ayının zam şampiyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), haziran ayında kentte perakende fiyatı en çok yükselen ve en çok düşen ürünlerini kamuoyuyla paylaştı.

HAZİRAN AYINDA EN ÇOK HANGİ ÜRÜNLERE ZAM GELDİ?

Buna göre, haziran ayında mayıs ayına nazaran indeksteki 336 ana üründen 184 ürün fiyatı artarken, 71 ürünün ise fiyatı düştü.

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Haziran ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 46,54 ile kuru soğan olarak gerçekleşirken, bu ürünü yüzde 36,38 ile patlıcan, yüzde 26,57 ile limon, yüzde 22,20 ile patates, yüzde 18 ile sandalye, yüzde 15,38 ile telefon ekipmanı, yüzde 14,63 ile ütü, yüzde 13,61 ile makyaj malzemeleri, yüzde 12,65 ile havuç takip etti.

EN YÜKSEK FİYAT ZAMMI HANGİ ÜRÜNDE GERÇEKLEŞTİ?

Ayrıca fiyat zammı internet fatura harcamalarında yüzde 11,74, masada (tek) yüzde 11,28, yer fıstığında yüzde 9,40, salatalıkta yüzde 8,48, ücretli ve dijital aboneliklerde yüzde 8, elektrik süpürgesinde yüzde 7,74 ve bulaşık temizi ürünlerinde yüzde 7,72 olarak kayıtlara geçti.

HANGİ ÜRÜNLERİN FİYATI DÜŞTÜ?

Öte yandan, geçtiğimiz ay mayıs ayına kıyasla fiyatı en fazla düşen ürünler de belli oldu. Buna göre yüzde 57,24 ile kiraz fiyatı en fazla düşen ürünler arasında ilk sırada yer alırken, kirazı yüzde 52,88 ile domates, yüzde 40,33 ile araç kiralama ücreti, günlük, yüzde 28,01 ile kıvırcık, yüzde 27,83 ile uçak bileti ücreti, yüzde 23,52 ile şeftali, yüzde 22,71 ile erik, yüzde 18,16 ile sivri biber takip etti.