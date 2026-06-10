Fenerbahçe Transfer Son Dakika: Bombalar Patlatıyor! Guirassy Vedat Muriqi ve Grimaldo Gelişmeleri

Fenerbahçe’de kongrenin ardından yönetim, kadroyu kurmak için çalışmaları hızlandırdı. Sarı-lacivertli taraftarların heyecanla takip ettiği Fenerbahçe transfer son dakika gelişmeleri peş peşe gelmeye devam ederken; Başkan Aziz Yıldırım ve ekibinin dünyaca ünlü yıldızlarla masada olduğu öğrenildi. Golcü hattını tamamen yenilemeyi hedefleyen yönetim, aynı zamanda savunma hattına da dünya klasında takviyeler yapmak için operasyonu hızlandırdı. İşte Guirassy, Vedat Muriqi, Grimaldo ve El Bilal Toure transferlerindeki son durum ve sarı-lacivertlilerin yeni sezon stratejisi…

Serhou Guirassy Adım Adım Fenerbahçe’ye

Sarı-lacivertli kulüpte golcü transferinde liste başı olan isim Serhou Guirassy. Başkan Aziz Yıldırım’ın özel olarak yetkilendirdiği yönetici, Gineli golcü ve menajeriyle bugün kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Oyuncu cephesiyle son mali şartlar ve sözleşme detayları masaya yatırılacak. Transferin kulüp ayağında ise büyük bir engel aşılmış durumda; Fenerbahçe yönetimi, Borussia Dortmund ile bonservis bedeli ve ödeme planı konusunda büyük oranda el sıkıştı.

Vedat Muriqi Bitti

Fenerbahçe, geçtiğimiz yıllardaki hatayı tekrarlamak istemiyor. Devre arasında yapılan takviyelerin yetersiz kalması ve genç Sidiki Cherif’in tek başına bu yükü kaldıramaması nedeniyle Guirassy ile beraber Vedat Muriqi de takıma katılıyor. Daha önce Fenerbahçe’de forma giyen ve eski Başkan Ali Koç döneminde yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen Vedat Muriqi geri dönüyor. 2 deneyimli ismin yanı sıra 3. Santrafor olarak Cherif takımda kalacak. Fenerbahçe oyuncu için yüksek bir bonservis gelmemesi halinde transferi düşünmüyor.

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Fenerbahçe Transfer Son Dakika Gelişmesi X’i Salladı

Sol bek için liste başında Bayer Leverkusen forması giyen Alejandro Grimaldo var. Mahmut Uslu’nun görevlendirildiği transferde hem kulüp hem oyuncuyla görüşmeler sürüyor.

Bu iddialar konuşulurken gündemin en sıcak transfer dedikodusu ise İtalya’dan geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın paylaştığı son dakika bilgisine göre; Fenerbahçe El Bilal Toure için nabız yoklamaya başladı. Oyuncu ve Fenerbahçe’den iddialar hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak bu transfer iddiaları X’te gündem oldu ve taraftarlar yönetimi ağır şekilde eleştirdi.

TFF’nin harcama limitleri nedeniyle temkinli bir strateji yürüten Fenerbahçe yönetiminde yüksek bonservisler yerine uzun vadeli ödeme planları ya da kiralama seçeneği masada yer alıyor. Bu nedenle takımdan ayrılacak isimlere göre de transfer politikası netleşecek.