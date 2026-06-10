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N’Golo Kanté Ayrılıyor mu? Paris FC’den Fenerbahçe’ye Yeni Teklif

Paris FC’nin N’Golo Kanté için Fenerbahçe’ye teklif yaptığı iddia edildi. Sarı-lacivertli yönetim karar aşamasında. İşte detaylar ve sözleşme bilgileri.

Eklenme 10.06.2026 - 10:59
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Fenerbahçe’nin deneyimli orta saha oyuncusu N’Golo Kanté için Fransa’dan yeni bir transfer girişimi yapıldığı öne sürüldü. Paris FC’nin, 35 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak adına sarı-lacivertli kulübe resmi bir teklif sunduğu belirtiliyor.

Kulübe yakın kaynaklardan aktarılan bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi söz konusu teklif karşısında henüz nihai bir karar vermedi. Yeni yönetim sürecinin ardından futbolculara gelen tekliflerin detaylı şekilde değerlendirileceği ifade ediliyor.

Son dönemde Fenerbahçe’de yapılan başkanlık seçimi sonucunda Aziz Yıldırım’ın yeniden göreve gelmesi, takım içi kadro planlamasında yeni bir süreci de beraberinde getirdi. Bu kapsamda Kanté’nin geleceğinin de yönetim ve teknik heyet arasında yapılacak görüşmeler sonrası netleşmesi bekleniyor.

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Fransız orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin 2028 yılına kadar devam ettiği biliniyor. Geride kalan sezonda 44 karşılaşmada görev alan Kanté, 4 gol katkısı sağladı.

Paris FC’nin oyuncu için ısrarını sürdürdüğü, Fenerbahçe cephesinin ise transfer sürecini değerlendirme aşamasında olduğu aktarıldı.

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