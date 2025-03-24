Bayram namazı 2025 tarihi! Bayram namazı vakitleri

Ramazan ayının son günlerine yaklaşılması ile birlikte milyonlarca kişi Ramazan Bayramı için geri sayıma başladı. Bu kapsamda, bayram namazının ne zaman ve saat kaçta kılınacağı araştırılıyor.

Bayram Namazı Ne Zaman?

29 Mart tarihine kadar Ramazan ayı devam edecek ve 30 Mart Pazar günü Ramazan Bayramı’nın ilk günü olacak ve 30 Mart tarihinde bayram namazı da kılınacak.

İllere göre farklılık göstermekle birlikte İstanbul’da 07.32’de, Ankara’da 07.07’de ve İzmir’de de 07.30’da bayram namazı kılınacak.

Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün?

Ramazan Bayramı’nın tarihine ve bayram namazının ne zaman kılınacağına ilişkin araştırmalar hız kesmeden devam ederken, Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olduğu da merak ediliyor. 30 Mart Pazar günü Ramazan Bayramı başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek.