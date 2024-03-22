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Domaniç-İnegöl Kara Yolunda Kar ve Sis Etkili Oldu

Domaniç-İnegöl kara yolunda etkili olan kar ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Kameralara yansıyan görüntülerde sürücülerin oldukça zorlandığı görüldü.

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Domaniç-İnegöl kara yolunun 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisinde kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Hazırlıksız yola çıkan bazı ağır tonajlı araç sürücüleri, kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı bölgede ilerlemekte güçlük çekti.
Karayolları ekipleri, yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Trafik ekipleri ise sürücülere, kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarısında bulundu.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Kar Yağışı

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