Domaniç-İnegöl Kara Yolunda Kar ve Sis Etkili Oldu

Domaniç-İnegöl kara yolunun 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisinde kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Hazırlıksız yola çıkan bazı ağır tonajlı araç sürücüleri, kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı bölgede ilerlemekte güçlük çekti.
Karayolları ekipleri, yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Trafik ekipleri ise sürücülere, kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarısında bulundu.
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