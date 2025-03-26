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Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvuru tarihleri 2025!

Sağlık Bakanlığı hekim dışı 37.000 personel alımı gerçekleştirecek. Söz konusu alıma başvuruda bulunmak isteyenler de detayları merak ediyorlar. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvuru tarihleri 2025!

Sağlık Bakanlığı önceki yıllarda olduğu gibi 2025 yılında da hekim dışı personel alımları gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı’nın KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle 37.000 sözleşmeli sağlık personeli alması bekleniyor. 

Merkez ve taşra kadrolarında istihdam edilmek üzere 37.000 personel alımının gerçekleştirileceğinin açıklamasının ardından nasıl başvuru yapılacağı ve genel şartlar araştırılıyor.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı 2025

Sağlık Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2025 yılında da gerçekleştirilecek olan alımlarda önlisans, ortaöğretim ve lisans mezunlarından KPSS puan şartı araması beklenirken, 37.000 personel alımına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan “İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personelle daha da güçlendireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle, hekimlerimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir ucunda sabır, şefkat ve metanetle insanımıza hizmet etmeyi görev bilen tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı tekrar tebrik ediyorum” dedi. 

Sağlık Bakanlığı’nın yapacağı personel alımı için başvuru tarihlerinin önümüzdeki süreçlerde yapılacak açıklamalar ile birlikte belli olması beklenirken, başvuru kılavuzunun da ÖSYM tarafından yayınlanacağı tahmin ediliyor.

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