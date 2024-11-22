Türkiye’de çimlere karşı duyarlılığı ile ön plana çıkan İskenderun Belediyesi, tüm Türkiye’de ses getirdi. Vatandaşların orta refüjdeki çimleri çok kullanması sonrasında bölgedeki tabelaları kaldıran belediye ekipleri, sesli anons kullanmaya başladı. Çimlerin ve yeşil görüntünün bozulmaması adına sensörlü bir sistem kuran belediye, çimlere basan kişilere sesli anons yapmaya başladı. “Çimlere Basma” anonsunu duyan vatandaşlar ise yaşadığı bu olay sonrasında şaşırdı.

Türkiye’de haberlere konu olan bu durum sonrasında İskenderun Belediyesi hangi parti olduğu gündeme geldi. İşte İskenderun Belediyesi’ni kazanan parti ve İskenderun Belediye Başkanının ismi..

İskenderun Belediyesi Hangi Parti?

İskenderun Belediyesi AK Parti yönetiminde. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde yüzde 43,08 oranında oy alarak belediye başkanı olarak seçildi ve göreve başladı. Depremin derinden etkilediği yerlerden birisi olan İskenderun’da kent estetiğinin yenilenmesi yönünde çalışmalar yapan belediye, şehrin yeniden canlılık kazanmasını amaçlıyor.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez Kimdir?

1978 yılında İskenderun’da doğan Mehmet Dönmez, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olduktan sonra iş dünyasına adım attı. Dönmezoğlu Grup çatısı altında lojistik, antrepo, madencilik, inşaat, tekstil ve savunma sanayi gibi sektörlerde faaliyet gösteren dört firmanın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olarak önemli başarılara imza attı.

Siyasi hayatına 2012 yılında AK Parti İskenderun İlçe Başkan Yardımcısı olarak başlayan Dönmez, 2014 yerel seçimlerinde partisinden Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Ayrıca, AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulundu ve 2015 Genel Seçimlerinde Hatay Milletvekili Aday Adayı olarak partisine katkı sağladı.

2000 yılında evlenen Mehmet Dönmez, üç çocuk babası.