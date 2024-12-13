Business Class’ta oturan Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan’ın bu akşam sefer öncesinde olay çıkarması sosyal medyada geniş yer buldu. Olayla ilgili gelişmeleri “THY Uçağında “Milyar Dolarlık Adamım, Türkiye’yi Satın Alırım” Diyen Kim?” haberimiz ile aktarmıştık. Şimdi ise olayın ikinci perdesi aralandı. Kara listeye alınıp alınmayacağı merak edilen Kadir Özcan için sosyal medyadan hızlı bir şekilde açıklaa geldi.

Kadir Özcan Kelepçelenip Bekletilmiş

Edinilen bilgiye göre tüm müdahalalere rağmen kontrol edilemeyen Özcan, kabin ekibi tarafından kelepçelenmiş. İstanbul’a iniş yapana kadar bu şekilde bekletilen Kadir Özcan sonrasında ise havalimanı polisine teslim edilmiş. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken THY Basın Müşaviri’nden konuyla ilgili resmi ilk açıklama yapıldı.

Kadir Özcan Kara Listeye Alındı mı?

Kadir Özcan kara listeye alındı. Olayla ilgili açıklama Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün’den geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Üstün, “Bugün gerçekleştirilen Dubai-İstanbul seferimizde alkolün etkisiyle uçuşta taşkınlık çıkaran bir yolcu, kabin ekibimiz ve diğer yolcularımıza sözlü saldırıda bulunmuş, bu nedenle kelepçelenerek etkisiz hale getirilmiştir. Uçuş sonunda kolluk kuvvetlerine teslim edilen yolcu kara listeye alınmıştır” dedi.