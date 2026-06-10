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İlyas İlbey’in Son Durumu Ne?

Türkiye’de bir döneme damga vuran İlyas İlbey’in son durumu hakkında resmi açıklama geldi. İlyas İlbey’in son durumu ne?

İlyas İlbey
Oluşturan
Eklenme 10.06.2026 - 21:35
Güncellenme 11.06.2026 - 01:16
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İnce İnce Yasemince ve İtilmiş ile Kakılmış gibi ekran klasiklerinde canlandırdığı unutulmaz karakterlerle tanınan İlyas İlbey yaşadığı rahatsızlık sonrasında Türkiye gündeminde yer almıştı. Ciddi bir riskin olduğu belirtilen ünlü isim, en son hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. İlyas İlbey son dakika gelişmesinde ise ailesinden İlyas İlbey’in son durumu hakkında bilgi geldi.

İlyas İlbey’in Son Durumu Ne?

Hastanede devam eden kritik süreçle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla sanatçının kızı Eylül İlbey’den önemli bir açıklama geldi. Babasının tedavi sürecine dair detayları paylaşan Eylül İlbey, durumun kritik olduğunu söyledi.

Usta oyuncunun sağlığının stabil hale gelmesi ve iyileşme kaydedilmesi adına hastanedeki gözetim ve tedavi sürecinin devam ettiği açıklandı. Öncelikli hedefin, değerlerin normale döndürmek olduğu ardından karaciğer naklinin yapılacağı belirtildi. Ancak kan ve organlarının durumunun ameliyat için uygun görülmemesi nedeniyle ameliyat planı şu ana kadar yapılamamış durumda.

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