Kerimcan Durmaz Kimdir? Kaç Yaşında? Neden Gözaltına Altındı?

2 Kasım 1994 yılında İstanbul’un Yeniköy semtinde dünyaya gelen Kerimcan Durmaz’ın annesi ev hanımı, babası restoran işletmecisidir. Durmaz, liseyi bitirmesinin ardından Bakırköy’e giderek makyör olarak çalıştı. 2015 yılı itibarıyla Periscope ve Snapchat’e videolar yükleyerek sosyal medyaya giriş oldu ve ardından İstanbul’a dönerek DJ olarak çalışmaya başladı.

2016-2017 yayın döneminde TV8’de ekrana gelen İşte Benim Stilim yarışmasının 7. sezonunda jüri üyeliği yapan Durmaz, 30 Kasım 2016 tarihinde Samsun’da sahne aldığı bir mekanda LGBT’ilere yönelik şiddete uğrayarak yaralandı. Periscope uygulamasında yaptığı yayınlarla fenomen olan Durmaz, erkek ve kadın takipçileri tarafından oldukça sevilen renkli bir kişilik olarak biliniyor.

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KERİMCAN DURMAZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Şu anda özellikle Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında çok sayıda takipçiye ulaşan Durmaz, oldukça başarılı bir make-up artist olarak biliniyor. Ünlü mekanlarda DJ olarak görev alan Durmaz,Televizyon dünyasına ise Bu Tarz Benim adlı programda jüri olarak yer almıştır.

Durmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı olan 22 kişinin gözaltına alınmasıyla yeniden gündeme gelirken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.