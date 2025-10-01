Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Puan Durumu Kaç Oldu?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray, İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaştı. Mücadeleyi 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, grup aşamasındaki puanını 3’e yükseltti. Maçta tek gol, Victor Osimhen’in penaltıdan kaydettiği vuruşla geldi.

Bu sonuçla Galatasaray, grup sıralamasında maç fazlasıyla 18. sıraya yerleşti. Güncel Şampiyonlar Ligi puan durumu şu şekilde şekillendi:

Bayern Münih – 6 puan

Real Madrid – 6 puan

Inter – 6 puan

Tottenham – 4 puan

PSG – 3 puan

Atletico Madrid – 3 puan

Marsilya – 3 puan

Sporting Lizbon – 3 puan

Club Brugge – 3 puan

Royale Union Saint-Gilloise – 3 puan

Galatasaray – 3 puan

Avrupa kupalarında Türkiye’yi bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor temsil ediyor. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde gruptaki ikinci maçından galibiyetle ayrılarak turnuvadaki iddiasını güçlendirdi.