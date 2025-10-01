Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Puan Durumu Kaç Oldu?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray, İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaştı. Mücadeleyi 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, grup aşamasındaki puanını 3’e yükseltti. Maçta tek gol, Victor Osimhen’in penaltıdan kaydettiği vuruşla geldi.
Bu sonuçla Galatasaray, grup sıralamasında maç fazlasıyla 18. sıraya yerleşti. Güncel Şampiyonlar Ligi puan durumu şu şekilde şekillendi:
Bayern Münih – 6 puan
Real Madrid – 6 puan
Inter – 6 puan
Tottenham – 4 puan
PSG – 3 puan
Atletico Madrid – 3 puan
Marsilya – 3 puan
Sporting Lizbon – 3 puan
Club Brugge – 3 puan
Royale Union Saint-Gilloise – 3 puan
Galatasaray – 3 puan
Avrupa kupalarında Türkiye’yi bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor temsil ediyor. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde gruptaki ikinci maçından galibiyetle ayrılarak turnuvadaki iddiasını güçlendirdi.