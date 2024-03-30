Kocaeli’de Yalıtım Malzemeleri Üreten Fabrikada Çıkan Yangın Söndürüldü

Cuma Mahallesi Ankara Caddesi’nde ısı yalıtım malzemeleri üreten fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın, fabrikada hasara neden oldu.
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