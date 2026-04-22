Barajın Doluluk Oranı 25 Yıl Aradan Sonra Yüzde 100’e Ulaştı!

Hatay’da tarımsal üretim için büyük önemi bulunan Yarseli Barajı, 2025 yılında bölgede yaşanan son 65 yılın en şiddetli kuraklığı nedeniyle kurumaya yüz tutmuştu. Bu yıl ülke genelindeki yoğun yağışlarla beraber Akdeniz Bölgesi de normalin üzerinde yağış alırken, Yarseli Barajı’nın doluluk oranı ise 25 yıl aranın ardından yüzde 100’e ulaştı.

Kentin Antakya ilçesine bağlı Avsuyu Mahallesi sınırlarındaki Yarseli Barajı’nda su miktarının kapasite sınırını aşması nedeniyle barajın kapakları açıldı ve tahliye işlemleri başlatıldı. Baraj 25 yıl aranın ardından ilk defa yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, barajın kapakları da 25 yıl aradan sonra tekrar açıldı.

2021’den beri ilk defa baraj kapaklarının açılıp su tahliyesine başlandığı öğrenilirken, baraj güvenliğini muhafaza etmek için kapakların 3 santimetre seviyesinde açıldığı ve fazla suyun kontrollü bir şekilde tahliye edildiği öğrenildi.

KAPAKLAR 25 YIL ARANIN ARDINDAN AÇILDI

25 yıl aranın ardından barajın yüzde 100 doluluk oranına ulaşması ve baraj kapaklarının açılması bölge vatandaşları tarafından sevinçle karşılanırken, kapakların da 25 yıl aranın ardından açılma işlemi vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Kapakların açılmasıyla beraber tahliye edilen suyun Asi Nehri üzerinden denize döküldüğü öğrenildi.

1985-1999 yılları arasında Beyazçay üzerine inşa edilen Yarseli Barajı, Amik Ovası’nın finansal kalkınmasında hayati rol oynuyor. Dev tesisin toplam 7 bin 300 hektarlık tarım arazisinin sulama ihtiyacını tek başına karşıladığı öğrenilirken, önümüzdeki üretim sezonu kapsamında üreticilere büyük bir moral sağladı.

Uzmanlar ise konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, su seviyesinin artmasının tarımsal üretimi ve verimliliğiyle doğrudan etkileyeceğini kaydetti.