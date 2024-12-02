2024 yılında dizi sektörü için reyting oranları çok daha kritik bir hale geldi. Diziler beklentilerin altında kalan izlenme oranlarına düştüğünde hızlı bir şekilde final yaparak ekranlara veda edebiliyor. Konu ile ilgili pek çok farklı örnek gündeme gelirken dün akşam için merakla beklenen sonuçlar açıklandı. 1 Aralık 2024 pazar günü reyting sonuçlarında ekranlara gelen yapımların birbirine karşı nasıl üstünlük kurduğu ve hangi yapımların daha çok izlendiği de yayınlanan reyting sonuçları ile ortaya çıktı. İşte sonuçlar…

1 Aralık Pazar Günü En Çok Hangi Dizi İzlendi?

1 Aralık Pazar günü en çok izlenen dizi Teşkilat dizisi oldu. TRT 1’de yayınlanan dizi, güne damga vurarak diğer tüm dizileri geçmeyi başardı.

2. sırada ise Show TV’nin popüler dizisi Deha yer aldı. 3. sırada Ozan Gündoğdu ile Now Ana haber hafta sonu programı gelirken 4. sırada Teşkilat dizisi özetiyle dahi en çok izlenenler listesine girmeyi başardı.

3. sırada Masterchef Türkiye, 6. sırada Show Ana haber 7. sırada Deha özet 8. sırada Kanal d Ana Haber 9. sırada Kim Milyoner Olmak İster ve 10. sırada Sıcak Gelişme adlı Kanal D’deki program ilk 10’a girmeyi başaran programlar olarak 1 Aralık gününü başarılı bir şekilde geçirdi.