Bahar dizisinde şok evlilik kararı!

Her hafta salı günü Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Bahar dizisinin 40. bölümü bu hafta salı günü yayınlanacak.

Bahar ile Evren’in evlenip evlenmeyeceği ve olayların nasıl bir seyir göstereceği merak edilirken, yayınlanan fragman heyecanı en üst noktaya çıkardı.

Bahar Evleniyor Mu?

Evren’in Bahar’a evlilik teklif etmesi ve Bahar’ın da evlilik teklifini kabul etmesi izleyicileri şaşırtırken, yeni bölüme evlilik teklifinin ve ikilinin yakınlaşmasının damga vurması bekleniyor.

Bahar’ın evliliğe yönelik aklındaki soru işaretleri git-gellere sebep olurken, Timur’un da Bahar’ın evlenecek olmasına gösterdiği tepki olayları daha da karmaşık hale getirecek.

Yarın akşam yayınlanacak olan 40. bölüm ile birlikte evlilik teklifi düğümünün çözülmesi bekliyor.