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Bahar dizisinde şok evlilik kararı!

Bahar dizisinin yarın akşam ekranlara gelecek olan 40. bölümü öncesinde heyecan dolu yeni bölüme dair detaylar merak ediliyor. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Bahar dizisinde şok evlilik kararı!

Her hafta salı günü Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Bahar dizisinin 40. bölümü bu hafta salı günü yayınlanacak. 

Bahar ile Evren’in evlenip evlenmeyeceği ve olayların nasıl bir seyir göstereceği merak edilirken, yayınlanan fragman heyecanı en üst noktaya çıkardı.

Bahar Evleniyor Mu?

Evren’in Bahar’a evlilik teklif etmesi ve Bahar’ın da evlilik teklifini kabul etmesi izleyicileri şaşırtırken, yeni bölüme evlilik teklifinin ve ikilinin yakınlaşmasının damga vurması bekleniyor. 

Bahar’ın evliliğe yönelik aklındaki soru işaretleri git-gellere sebep olurken, Timur’un da Bahar’ın evlenecek olmasına gösterdiği tepki olayları daha da karmaşık hale getirecek. 

Yarın akşam yayınlanacak olan 40. bölüm ile birlikte evlilik teklifi düğümünün çözülmesi bekliyor. 

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