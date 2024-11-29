Show TV’de geçtiğimiz sezon yayınlanmaya başlanan ve başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak’ın yer aldığı Bahar’a 2 oyuncu dahil olacak. Kemik kadrosunu korumayı başaran ve yeni sezonda yeni isimlerin dahil olduğu diziye iki yeni ismin daha katılacağı öğrenildi.

Kardeşlerim’den Bahar’a Transfer Olacaklar

Yeni sezonda da ekranların en çok izlenen dizileri arasında yer alan Bahar’a ATV’de yayınlanan ve popüler olan Kardeşlerim dizisinden iki oyuncu katılacak. Yeni sezonda Büşra Pekin, Nihal Yalçın, Nizam Namidar ve Mert Öner’in dahil olduğu dizinin yeni isimleri Fırat Altunmeşe ve Melis Minkari olacak.

Genç oyuncuların hikaye gereği diziye dahil olacağı öğrenilirken 2 bölümde rol oynayacakları ve sonradan diziden ayrılacakları belirtildi.