Bahar bu akşam yeni bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümde konuk oyuncu olarak yeni isim gündem olurken çok ünlü bir cerrah uzman olarak tanıtılan Jennifer Harmancı ile Bahar arasındaki ilişki de dikkat çekti. Diziyi izleyenler Jennifer Harmancı’nın aksanından oyuncuyu hatırlamış olsa da kim olduğunu çıkarmadı. Peki, Bahar’daki Jennifer Harmancı’yı oynayan oyuncu kim?

Jennifer Harmancı’yı Hangi Oyuncu Oynuyor?

Bahar’da Jennifer Harmancı rolüyle karşımıza çıkan oyuncu Demet Gül. Türkiye’de daha önce popüler pek çok projede yer alan Demet Gül’ün özellikle Ulan İstanbul’daki performansı beğeni kazanmıştı.

Demet Gül Kimdir?

Demet Gül, 19 Nisan 1982’de Stuttgart, Baden-Württemberg’de dünyaya geldi. İki çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olan Gül’ün anne ve babası, 1960’ların sonunda Almanya’ya çalışmaya gitmişti. Eğitimine Münih’teki Otto Falckenberg Schule’de Sahne Sanatları Performans Bölümünde devam eden Gül, konservatuvar yıllarında tiyatro oyunlarında yer alarak oyunculuk kariyerine adım attı.

Okulunu başarıyla tamamladıktan sonra, 2011 yılında ilk film teklifiyle beyaz perdeye adım atan Gül, “Almanya’ya Hoşgeldiniz” filminde Fatma Yılmaz karakterini canlandırdı. Bu filmle başlayan sinema yolculuğu, ona uluslararası projelerin kapılarını açtı.

Demet Gül, sadece oyunculukla sınırlı kalmayarak senaryo yazarlığı ve yapımcılık alanında da yeteneklerini sergiledi. İlk senaryosunu yazdığı ve yapımcılığını üstlendiği “A Quintet” filmi, 2014 yılında Saraybosna Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Aynı yıl, Berlin’de yaşamaya başlayan Gül, Almanya’da tiyatro oyunlarında rol almaya devam etti.

Demet Gül’ün Türkiye’de Dizi ve Film Projeleri

2014 yılında Türkiye’de tanınan bir oyuncu haline gelen Gül, “Ulan İstanbul” adlı dizide Maşuka karakterini canlandırdı. Bu dizi, onun Türkiye’deki televizyon izleyicileri tarafından da büyük beğeni toplamasını sağladı. Aynı yıl, Ömer Faruk Sorak’ın “Sekiz Saniye” adlı filminde Sevgi karakterine hayat verdi.

2016 yılı, Gül’ün oyunculuk kariyerinde verimli bir dönem oldu. “Küçük Esnaf” filminde İbrahim Büyükak, Gupse Özay ve Erdal Tosun gibi isimlerle çalıştı. Ardından “Müthiş Bir Film”de Gürgen Öz ve Cemal Hünal ile kamera karşısına geçti. Aynı yıl “Aşk Laftan Anlamaz” dizisinde Tuval karakterini canlandırarak televizyon ekranlarında geniş bir kitleye ulaştı.

Demet Gül’ün kariyeri boyunca yer aldığı projeler arasında sinema filmleri, televizyon dizileri ve televizyon filmleri bulunuyor. Oynadığı her rolde farklı karakterlere hayat veren Gül, çok yönlü bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.