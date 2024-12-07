Türkiye’de dizi sektöründeki hareketlilik, rekabeti artırdı. Özellikle son dönemde pek çok farklı yapım ekranlara gelirken, her akşam yeni bir dizi bulmak mümkün. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte televizyonda yayınlanacak diziler…

İşte 7 Kasım Bu Akşam Yayınlanacak Diziler

Bu akşam farklı kanallarda birbirinden iddialı dizilere yer verilecek. Ancak bu akşam oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi nedeniyle diğer televizyon kanallarındaki izlenme oranlarının düşük kalması bekleniyor.

Bu akşam ekranlara gelecek dizilerden biri Kanal D’de yayınlanacak. ‘Yalan’ dizisi, saat 20.00’de Kanal D ekranlarında önce özetiyle, ardından yeni bölümüyle yayınlanacak. NOW TV ekranlarında ise ‘Yabani’ dizisi yer alacak. TRT 1’in bu akşamki dizisi ‘Gönül Dağı’ olacak. ATV ekranlarında ‘Holding’ dizisi, Show TV ekranlarında ise ‘Güldür Güldür Show’ yayınlanacak. Star TV’de bu akşam ‘Sahipsizler’ dizisi ekranlarda olacak.