Yeni dizilerin yayın hayatına başlamasıyla reyting savaşı kızıştı. Pazartesi akşamları yayınlanan diziler arasında hangilerinin olduğu, bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. Kanal D, Show TV, Star, TRT 1, ATV ve Now TV’de yayınlanacak diziler ile bu akşam da dizi keyfi devam edecek. Peki, 25 Kasım bugün hangi diziler var?

Bugün Hangi Diziler Var? İşte 25 Kasım’da Yayınlanacak Diziler!

Bugün yayınlanacak diziler arasında Kızıl Goncalar gibi iddialı yapımlar bulunuyor. İşte bugünün programı