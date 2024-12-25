Yılın son haftalarına yaklaşırken televizyon kanalları, zengin içerikleriyle dikkat çekiyor. 25 Aralık Çarşamba günü her kanalda farklı bir yapım reyting yarışına girecek. Sabah kuşaklarından prime-time programlarına kadar, izleyicilere keyifli saatler sunacak yapımları sizler için derledik.

25 Aralık 2024 Televizyon Yayın Akışı

ATV Yayın Akışı

08.00: Kahvaltı Haberleri

Kahvaltı Haberleri 10.00: Müge Anlı ile Tatlı Sert

Müge Anlı ile Tatlı Sert 13.00: atv Gün Ortası

atv Gün Ortası 14.00: Sen Anlat Karadeniz

Sen Anlat Karadeniz 16.00: Esra Erol’da

Esra Erol’da 19.00: atv Ana Haber

atv Ana Haber 20.00: Kuruluş Osman

Kanal D Yayın Akışı

09.00: Neler Oluyor Hayatta?

Neler Oluyor Hayatta? 11.00: Yaprak Dökümü

Yaprak Dökümü 12.00: Kanal D Haber Gün Ortası

Kanal D Haber Gün Ortası 13.00: Gelinim Mutfakta

Gelinim Mutfakta 16.00: Ayazın Sonu Güneş

Ayazın Sonu Güneş 18.30: Kanal D Ana Haber

Kanal D Ana Haber 20.00: Annem Ankara

Star TV Yayın Akışı

09.00: Ada Masalı

Ada Masalı 11.00: Dolunay

Dolunay 13.00: Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak 16.15: Kiralık Aşk

Kiralık Aşk 19.00: Star Haber

Star Haber 20.00: Sahipsizler

NOW TV Yayın Akışı

08.00: İlker Karagöz ile Çalar Saat

İlker Karagöz ile Çalar Saat 10.45: Çağla ile Yeni Bir Gün

Çağla ile Yeni Bir Gün 12.30: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 13.30: En Hamarat Benim

En Hamarat Benim 16.30: Fatih Ürek ile Gelin Görümce

Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19.00: Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20.00: Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… 23.30: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

TRT 1 Yayın Akışı

10.30: Alişan ile Hayata Gülümse

Alişan ile Hayata Gülümse 13.15: Seksenler

Seksenler 14.30: Masumlar Apartmanı

Masumlar Apartmanı 17.45: Lingo Türkiye

Lingo Türkiye 19.00: Ana Haber

Ana Haber 19.55: İddiaların Aksine

İddiaların Aksine 20.00: Sen Türkülerini Söyle

Show TV Yayın Akışı

08.00: Bu Sabah

Bu Sabah 10.00: Gelsin Hayat Bildiği Gibi

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12.30: Aslı Hünel İle Gelin Evi

Aslı Hünel İle Gelin Evi 15.00: Kızılcık Şerbeti

Kızılcık Şerbeti 18.45: Show Ana Haber

Show Ana Haber 20.00: Sandık Kokusu

TV8 Yayın Akışı

07.00: Tuzak

Tuzak 08.00: Türkiye’nin Doktorları

Türkiye’nin Doktorları 09.00: Gençlik Rüzgarı

Gençlik Rüzgarı 10.00: Gazete Magazin

Gazete Magazin 14.15: MasterChef Türkiye

MasterChef Türkiye 16.30: Çarkıfelek

Çarkıfelek 20.00: MasterChef Türkiye

Bu akşam, dizilerin yanı sıra MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü ve Sandık Kokusu gibi yapımlar izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Hangi yapımın öne çıkacağı ise reyting sonuçlarında belli olacak.