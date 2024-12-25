Yılın son haftalarına yaklaşırken televizyon kanalları, zengin içerikleriyle dikkat çekiyor. 25 Aralık Çarşamba günü her kanalda farklı bir yapım reyting yarışına girecek. Sabah kuşaklarından prime-time programlarına kadar, izleyicilere keyifli saatler sunacak yapımları sizler için derledik.
25 Aralık 2024 Televizyon Yayın Akışı
ATV Yayın Akışı
- 08.00: Kahvaltı Haberleri
- 10.00: Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00: atv Gün Ortası
- 14.00: Sen Anlat Karadeniz
- 16.00: Esra Erol’da
- 19.00: atv Ana Haber
- 20.00: Kuruluş Osman
Kanal D Yayın Akışı
- 09.00: Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00: Yaprak Dökümü
- 12.00: Kanal D Haber Gün Ortası
- 13.00: Gelinim Mutfakta
- 16.00: Ayazın Sonu Güneş
- 18.30: Kanal D Ana Haber
- 20.00: Annem Ankara
Star TV Yayın Akışı
- 09.00: Ada Masalı
- 11.00: Dolunay
- 13.00: Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
- 16.15: Kiralık Aşk
- 19.00: Star Haber
- 20.00: Sahipsizler
NOW TV Yayın Akışı
- 08.00: İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10.45: Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
- 13.30: En Hamarat Benim
- 16.30: Fatih Ürek ile Gelin Görümce
- 19.00: Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
- 20.00: Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
- 23.30: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
TRT 1 Yayın Akışı
- 10.30: Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15: Seksenler
- 14.30: Masumlar Apartmanı
- 17.45: Lingo Türkiye
- 19.00: Ana Haber
- 19.55: İddiaların Aksine
- 20.00: Sen Türkülerini Söyle
Show TV Yayın Akışı
- 08.00: Bu Sabah
- 10.00: Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 12.30: Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15.00: Kızılcık Şerbeti
- 18.45: Show Ana Haber
- 20.00: Sandık Kokusu
TV8 Yayın Akışı
- 07.00: Tuzak
- 08.00: Türkiye’nin Doktorları
- 09.00: Gençlik Rüzgarı
- 10.00: Gazete Magazin
- 14.15: MasterChef Türkiye
- 16.30: Çarkıfelek
- 20.00: MasterChef Türkiye
Bu akşam, dizilerin yanı sıra MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü ve Sandık Kokusu gibi yapımlar izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Hangi yapımın öne çıkacağı ise reyting sonuçlarında belli olacak.