Futbol: Ziraat Türkiye Kupası haberi

Stat: Kırklareli Atatürk

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kürşathan Akın, Mücahid Adem Çelebi

Kırklarelispor: Mızhat Burak Sarı, Bedirhan Özyurt, Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 81 Rüzgar Derici), Hüseyin Eray Karataş (Dk. 72 Eray Sürül), Erdem Dikbasan, Oğuz Çetinkaya, Erdoğan Kaya, Muhammet Raşit Yöndem (Dk. 65 Yücel Candemir), Okan Derici (Dk. 81 Cemil Devrim), Semih Üstün (Dk. 64 Ertuğrul Tuysuz), Taşkın Kartal

Kocaelispor: Ahmet Hasan Göcen, Muharrem Cinan (Dk. 62 Yunus Emre Gedik), Vukovic (Dk. 61 Mehmet Altaş), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 62 Mikdat Çil), Ahmet Sağat, Tarkan Serbest, Furkan Gedik (Dk. 70 Mustafa Ege Bilim), Mehmet Yılmaz, Onur Öztonga, Mesut Can Tunalı, Rivas (Dk. 46 Bünyamin Dalkılıç)

Goller: Dk. 40, 45 (Penaltıdan) ve 54 Ahmet Sağat (Kocaelispor), Dk. 79 Bedirhan Özyurt (Kırklarelispor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Mehmet Altaş, Dk. 77 Onur Öztonga (Kocaelispor)

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü hafta maçında Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'u 3-1 yendi.

Grubu üçüncü bitiren Kocaelispor ile beşinci sırada tamamlayan Kırklarelispor, kupaya veda etti.

40. dakikada Kocaelispor 1-0 öne geçti. Mesut Can Tunalı'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ahmet Sağat, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

44. dakikada Rivas, ceza sahasında Semih Üstün ile girdiği mücadelede yerde kalınca hakem Ömer Faruk Turtay penaltı kararı verdi.

45. dakikada penaltı atışını kullanan Ahmet Sağat, topu filelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.

54. dakikada Kocaelispor bir gol daha buldu. Soldan ilerleyen Furkan Gedik, ceza sahasındaki Ahmet Sağat'a pasını verdi. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-3

78. dakikada Kırklarelispor farkı 2'ye indirdi. Ev sahibi takım atağında Bedirhan Özyurt, ceza sahasında buluştuğu topu filelere attı: 1-3

Kocaelispor, müsabakayı 3-1 kazandı.