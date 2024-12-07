Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi tarafından senaryosu yazılan ve Exxen platformda yayınlanmaya başlanan Gibi, kısa süre içerisinde platformun en çok izlenen dizilerinden birisi oldu. Dizideki replikleri sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer alırken popüler dizinin 5 sezon boyunca ekranlarda yer almasını sağladı.

Küçük kısa hikayelerin bir komik bir şekilde aktarıldığı ve yer yer düşündüren dizi, yakaladığı bu popülerlik sayesinde 6. sezon onayını da aldı. Senaryosunun hazırlandığı ve çekimlerine başlandığı belirtilen dizi ile ilgili en çok merak edilen ise yayın tarihi. Peki, Gibi ne zaman yayınlanacak? İşte Gibi 6. sezon ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtına dair yaşanan son gelişmeler.

Gibi 6 Sezon Tarihi

Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılıç ve Ahmet Kürşat Öçalan’ın yine başrollerde yer alacağı dizi, 6. sezonunda da benzer senaryosu ile izleyiciye sunulacak. Dizinin çekimlerine başlandığının duyurulması ile birlikte Gibi için geri sayıma da geçildi.

2025 yılının ilk ayları itibariyle çekim sürecinin tamamlanması planlanan Gibi, 2025 yılında Exxen platformunda izleyiciler ile buluşacak. Gibi 6. sezonun ardından yeni sezonların yayınlanıp yayınlanmayacağı, izlenme oranlarına göre belli olacak.