Show TV’nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yeni sezon bölümleri ile ekranlarda olacak Güldür Güldür Show’da önemli oyuncu değişiklikleri yaşandı. Yıllardan beri ana kadroda yer alan isimlerden birisi olan Alper Kul, yeni sezonda programda olmayacağını duyurdu.

İşte Güldür Güldür Show Yeni Sezon Oyuncuları

11 sezondan beri ekranlarda yer alan Güldür Güldür Show’da Onur Buldu ve Ecem Erkek yeniden kadroya giriş yaptı. Geçtiğimiz yıllarda kadrodan ayrılan 2 oyuncu da yeni sezonda ekranlarda olacak. Ancak kadronun sevilen ismi Alper Kul, yeni sezonda kadroda yer almayacak.

Alper Kul Güldür Güldür Show Show’dan Ayrıldı mı?

Alper Kul Güldür Güldür Show’dan ayrıldı. 2024 itibariyle kadrodan ayrılan oyunun neden böyle bir karar aldığı bilinmiyor. Oyuncu yeni sezonda farklı projelerde yer alabilir. “Canlarım benim. Alkışınız, eğlenceniz bol olsun. Turneler kolay geçsin, anılar efsanevi olsun. Efendim ben bu sezon Güldür Güldür Show ailemle birlikte ekranlarınızda olamayacağım. Affınıza sığınarak, bu seneyi pas geçiyorum. Tüm ekibimi ve izleyicilerimizi hasretle, sevgiyle ve hürmetle kucaklıyorum.” diyerek ayrılık kararını duyuran Alper Kul izleyenleri üzdü.