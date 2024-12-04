2024 yılında televizyon dünyasında rekabet oldukça yüksek seviyede. Düşük reyting alan yapımlar hemen final yaparken hangi akşam hangi dizi olduğu da kafaları karıştırmaya başladı. Zira artan rekabet ile yeni diziler ekranlara gelirken pek çok dizide ekranlardan kaldırılıyor.

Bu durum dizi izlemek isteyenler için işleri oldukça karıştırıyor. Final yapan diziler ekranlara, yeni başlayan diziler gibi pek çok farklı içerik televizyon kanalları tarafından ekranlara taşınıyor. Hangi akşam hangi dizi olduğu konusunda soru işareti olanlar için haftalık dizi programı 2024 listesini hazırladık.

İşte Haftalık Dizi Programı 2024 Listesi

Haftanın her günü ekranlarda yeni bir dizi bulmak mümkün. Çarşamba ve Perşembe günleri ise rekabet çok daha yüksek. İşte gün gün haftalık dizi programı..

2024 Pazartesi Dizileri

2024 yılının aralık ayı itibarıyla pazartesi günleri Show TV’de Kalpazan, Now TV’de Kızıl Goncalar, TRT 1’de Selahattin Eyyubi ve Kanal D’de Uzak Şehir adlı yapımlar ekranlara geliyor.

2024 Salı Dizileri

Salı günlerinde ise Show TV’de Bahar, ATV’de Bir Gece Masalı ve TRT 1’de Mehmet Fetihler Sultanı adlı diziler yayınlanıyor.

2024 Çarşamba Dizileri

Çarşamba günü çok daha iddialı diziler ekranlarda oluyor. Çarşamba günü dizileri Kanal D’de Annem Ankara, ATV’de Kuruluş Osman, Now TV’de Leyla, Star TV’de Sahipsizler ve Show TV’de Sandık Kokusu olarak belirlenmiş durumda.

2024 Perşembe Dizileri

Perşembe günü dizileri ise ATV’de Holding, Show TV’de Hudutsuz Sevda, Kanal D’de İnci Taneleri ve Show TV’de ise Siyah Kalp olarak belirlenmiş.

2024 Cuma Dizileri

Cuma günü dizileri Kanal D’de Arka Sokaklar, TRT 1’de Karaağaç Destanı, Show TV’de Kızılcık Şerbeti ve Star TV’de Yalı Çapkını.

2024 Cumartesi Dizileri

Cumartesi günü TRT 1’de Gönül Dağı, Now TV’de Yabani ve Kanal D’de Yalan ekranlara gelirken daha çok yarışma programları ekranlara taşınıyor.

2024 Pazar Dizileri

Haftanın son günü Pazar günü ise Show TV’de Deha, TRT 1’de kod Adı Kırlangıç ve yine TRT 1’de Teşkilat adlı diziler ekranlara geliyor.