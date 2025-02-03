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ÇOMÜ akademisyenleri Ege Denizi’nde yaşanan deprem fırtınasını değerlendirdi haberi
Bilecik’te bayat ekmek ve yemek artıklarından mama üretiliyor haberi
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, okul çevrelerinde yapılan denetimlere katıldı haberi
Edirne’de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi haberi
Bahçelievler’de 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasında haberi
Pendik’te yıkılan binada doğal gaz borusunun patlaması sonucu yangın çıktı haberi
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi’nin açılışında konuştu: haberi
İstanbul’da aracıyla makas atan sürücünün neden olduğu kaza kamerada haberi
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Kırklareli’nde kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 kişiden 1’i tutuklandı haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kendilerini polis olarak tanıttıkları kişinin ziynet eşyalarını aldıkları sırada suçüstü yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Eskitaşlı köyünde bir kişi, telefonla kend...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 kişiden 1’i tutuklandı haberi

Kırklareli'nde kendilerini polis olarak tanıttıkları kişinin ziynet eşyalarını aldıkları sırada suçüstü yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Eskitaşlı köyünde bir kişi, telefonla kendisini arayıp polis olarak tanıtan kişilerin ziynet eşyalarını almaya geleceği yönünde İl Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli A.Y. ile E.A'yı ziynet eşyalarını almak için ihbarda bulunan kişinin evine geldiği sırada suçüstü yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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