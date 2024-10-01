Kızıl Goncalar yeni sezon ilk bölümü dün akşam ekranlara geldi. Aynı gün ve saatinde Now TV’de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinin son final sahnesi büyük ilgi gördü. Dizinin son sahnesinde suçlama nedeniyle cezaevinde olan Meryem’e saldırı düzenlendi. Cezaevine giren bir başka kadın tarafından içeriye sokulan diş fırçalı bir saldırı silahı ile Meryem’e saldıran kadın, olay yerinden uzaklaştı. Ancak Meryem yaralandı. Peki, Kızıl Goncalar Meryem ölecek mi? Meryem’e ne olacak? İşte merak edilenler..

Kızıl Goncalar Meryem Ölecek Mİ?

Kızıl Goncalar Meryem’in hikaye gereği ölmesi beklenmiyor. Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak silahın çok öldürücü olmaması ve olay yerinde Meryem’in bilincinin de yerinde olması, Meryem’in ölmeyeceğini gösteriyor.

Kızıl Goncalar’da Meryem’in yanı sıra Zeynep’in ne olacağı, Meryem ile Mira’nın anne kız olduğunu öğrenip öğrenmeyeceği de merak ediliyor. Aynı zamanda Beste’nin yaşadığı trafik kazasında gerçekten ölüp ölmediği de çok merak ediliyor. Tüm bu soru işaretleri Kızıl Goncalar yeni bölüm ile öğrenilecek.