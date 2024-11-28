Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu’nun son bölümünde Reha ile Karsu arasında yaşananlar diziye damga vurdu. Dizi boyunca Karsu’ya mücadele içerisinde olan ve çocuklarının velayeti için çatışan Reha sürpriz bir karar aldı.

Reha Çocuklarını Karsu’ya Verdi

Dizinin son bölümünde Reha çocuklarının velayetini karşılıksız bir şekilde Karsu’ya vereceğini ve memleketine döneceğini söyledi. Bu duruma Karsu da inanamazken Reha dediğini yerine getirdi ve çocuklarını Karsu’ya teslim etti. Bu durum sonrasında ise izleyenler ne olduğunu anlayamadı. Reha diziden ayrılıyor mu sorusunun gündeme geldiği dizide gerçekler ortaya çıktı.

Reha Sandık Kokusu’ndan Ayrılıyor mu?

Reha, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı. Necip Memili tarafından canlandırılan karakter, hikayesinin sona ermesi nedeniyle diziden ayrıldı. Geçtiğimiz bölümde de Seda Türkmen ve Sercan Badur diziden ayrılmıştı. Böylece yeni sezonda 3 oyuncu birden diziden çıktı. Dizide bundan sonraki süreçte hikayenin nasıl ilerleyeceği merak ediliyor.