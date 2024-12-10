Show TV’de yeni yayın döneminde ekranlara gelen Siyah Kalp dizisi iddialı kadrosu ile dikkat çekti. Kısa süre içerisinde izleyenlerin beğenisini kazanmayı başaran dizi, ekranlarda yer almaya devam ediyor. Ancak dizinin son çekimlerinde yaşanan olaylar gündeme bomba gibi düştü. Usta oyuncuların yer aldığı dizide oyuncuların birbirine karşı sert çıkışları ve birbirlerinin üzerine yürüdüğü öğrenildi. Bugün ise kavganın nedeni belli oldu.

Siyah Kalp Dizisinde Neler Yaşanıyor?

Ece Uslu, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar ve Burak Tozkoparan’ın yer aldığı Siyah Kalp dizisinde geçtiğimiz günlerde gündeme gelen haberlerde Esra Dermancıoğlu ile Burak Sergen arasında sorunların yaşandığı belirtilmişti. Bu iddialar gündemdeki sıcaklığını korurken yeni gelişme ise erkekler arasında yaşandı.

Esra dermancıoğlu ile Bülent Polat’ın kendi arasında yaptığı provalar sırasında gülmesi Burak Sergen’i sinirlendirdi. İkilinin bu haline sinir olan Burak Sergen, Bülent Polat’ın üzerine yürümeye başladı. Araya set çalışanları girerek tarafları sakinleştirirken çekimler iptal edildi.