Survivor All Star 2025’te Almeda Baylan Krizi: Diskalifiye Kararı mı Verilecek?

Survivor All Star 2025’te tansiyon giderek yükseliyor. Son iki gündür yarışmalarda yer almayan Almeda Baylan hakkında ortaya atılan iddialar, programın sıkı takipçilerini ekran başına kilitledi. 4 Mayıs Pazar günü yayınlanan son bölümde Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen acil durum konseyinde Almeda Baylan’ın yarışmadaki geleceği masaya yatırıldı.

Konseyde yapılan açıklamalara göre Almeda Baylan ve Batuhan Karacakaya’nın yarışmacılar için belirlenen kurallar dışına çıkarak konforlu ev alanından ayrıldığı ve geri dönüşlerinde şüphe uyandıran dolu bir çanta ile geldikleri ifade edildi. Yapım ekibinin müdahalesine rağmen Almeda’nın çantayla birlikte yarışmacıların kaldığı alana girdiği, ardından çantayı teslim etmeden duşa girmeye çalıştığı belirtildi.

Olay sırasında prodüksiyon ekibinden üç kişinin duruma müdahale ettiği, ancak Almeda’nın bu müdahale sırasında fiziksel temasta bulunduğu iddiası konseyin en dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. Acun Ilıcalı, olayın detaylarını aktarırken Almeda’nın davranışlarının değerlendirmeye alındığını ve durumun ciddiyetine göre ağır bir yaptırım ya da diskalifiye kararı verilebileceğini dile getirdi.

Yarışma kuralları gereği fiziksel şiddetin hiçbir şekilde tolere edilmediğini vurgulayan Ilıcalı, temasın şiddetine bağlı olarak yarışmacının diskalifiye edilebileceğini belirtti. Bu süreçte Almeda Baylan’ın yarışma ortamından tamamen uzaklaştırıldığı ve gözlem altında tutulduğu açıklandı.

Kamera görüntülerinin ve ekip raporlarının incelenmesinin ardından nihai kararın bu akşam yayınlanacak bölümde belli olması bekleniyor.