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Uzak Şehir bu akşam yayınlanacak mı? 24 Mart Uzak Şehir yeni bölüm

Uzak Şehir dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı, yeni bölümünün ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Uzak Şehir bu akşam yayınlanacak mı? 24 Mart Uzak Şehir yeni bölüm

Uzak Şehir dizisi konusuyla, olay örgüsüyle ve oyunculuk performansıyla her hafta pazartesi günü izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken, bu akşam yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor.

Uzak Şehir Yeni Bölüm Var Mı?

Uzak Şehir dizisi her hafta pazartesi günü düzenli olarak izleyicilerle buluşmaya devam ederken, merakla beklenen yeni bölümün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. 

Bugün saat 20.00’de Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

İlk sezonu ile oldukça dikkat çeken dizinin önümüzdeki sezon da yayın hayatına devam etmesi bekleniyor.

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