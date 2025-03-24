Uzak Şehir bu akşam yayınlanacak mı? 24 Mart Uzak Şehir yeni bölüm

Uzak Şehir dizisi konusuyla, olay örgüsüyle ve oyunculuk performansıyla her hafta pazartesi günü izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken, bu akşam yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor.

Uzak Şehir Yeni Bölüm Var Mı?

Uzak Şehir dizisi her hafta pazartesi günü düzenli olarak izleyicilerle buluşmaya devam ederken, merakla beklenen yeni bölümün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor.

Bugün saat 20.00’de Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

İlk sezonu ile oldukça dikkat çeken dizinin önümüzdeki sezon da yayın hayatına devam etmesi bekleniyor.