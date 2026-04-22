Okul Tuvaletinde Silah ve Tehdit Notu Ortaya Çıktı!

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta birer gün arayla gerçekleşen okul saldırıları hâlâ tazeliğini korurken, Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı bir ortaokulda yaşananlar da eğitim camiasında tedirginliğe yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, okulun kızlar tuvaletinde temizlik görevlisince kuru sıkı tabanca ve tehdit içerikli bir not bulundu. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda kız öğrencilerin kullandığı tuvalette temizlik yapan personel, kuru sıkı bir tabanca ile kâğıda yazılmış bir not buldu.

Durum hemen okul yönetimine bildirildi ve polis ekiplerine haber verildi. Ekipler, olay yerinde yaptıkları ilk incelemede okul müdürü ve bazı öğrencilere yönelik doğrudan tehdit ifadeleri içeren not ile kuru sıkı tabancayı delil olarak muhafaza altına aldı.

Olayın ardından silah ve not üzerinde parmak izi incelemesi başlatılırken, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi amacıyla okulun güvenlik kamera kayıtları detaylı şekilde incelenmeye başlandı.

“OKULU TARAYACAĞIM”

Öte yandan, Tokat’ın Niksar ilçesinde de bir öğrencinin arkadaşlarına tehdit mesajı attığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, Kaya İsmet Özden Ortaokulu’nda 7. sınıf öğrencisi Y.K.’nin aynı sınıftaki arkadaşlarına “Okula gelmeyin, okulu tarayacağım” şeklinde tehditte bulunduğu belirtildi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda 14 yaşındaki çocuk yakalanarak Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Niksar Adliyesi’ne sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.