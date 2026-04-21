Gülistan Doku Soruşturmasında Eski Vali Tuncay Sonel Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi!

Gülistan Doku dosyası, son gelişmelerin ardından “kasten öldürme” kapsamında değerlendirilmeye başlandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Sonel’in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Ardından sağlık kontrolü için Erzurum Şehir Hastanesi’ne götürülen Sonel, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren Sonel, işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. Soruşturmayı yürüten savcılık, dosyadaki bulgular ve alınan ifadeler doğrultusunda Sonel’in tutuklanmasını talep etti. Nihai kararın mahkeme tarafından verileceği belirtildi.

Öte yandan Sonel’in ifadesinde hakkındaki tüm suçlamaları reddettiği öğrenildi. Eski vali, “Gülistan Doku’yu tanımıyorum. Oğlumun da bu olayla herhangi bir ilgisi yoktur” diyerek iddiaların asılsız olduğunu savundu.

MAHKEMENİN VERECEĞİ KARAR BEKLENİYOR

Kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmada gelinen bu aşama, sürecin seyrini etkileyebilecek kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Mahkemenin vereceği karar ise merakla bekleniyor.

Tunceli Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinden beri kayıp olarak aranırken, açılan soruşturma kapsamında son dönemlerde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Bu kapsamda cinayet şüphesiyle yedi kentte operasyonlar gerçekleştirilirken, 11 kişi ise tutuklanmıştı. Soruşturma çerçevesinde Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Ş.E. de tutuklananlar arasında yer alırken, eski Vali Sonel ise İçişleri Bakanlığınca açığa alınmıştı.