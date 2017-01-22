ASTIM TEŞHİSLERİNİN ÜÇTE BİRİ YANLIŞ

Erişkinlerde her üç astım teşhisinden birinin yanlış olduğu bildirildi. Ben de senelerdir astım teşhislerinin çoğunun yanlış olduğunu, teşhis doğru olsa bile gereksiz ilaçlar kullanıldığını savunuyorum. Birçok hasta ilaçsız veya çok az ilaçla tedavi edilebilecekken ağır vakalarda kullanılabilecek ilaçlar üstelik de ömür boyu kullanılmak şartıyla dayatılıyor.