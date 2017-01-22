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Havadurumu ayarlari
Lutfen havadurumunu goruntulemek istediginiz sehri listeden seciniz.
ADANA
ADIYAMAN
AFYONKARAHISAR
AGRI
AKSARAY
AMASYA
AMMAN
AMSTERDAM
ANKARA
ANTALYA
ARDAHAN
ARTVIN
ASKABAT
ASTANA
ATINA
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YETKİ BELGESİ OLMAYAN 2. EL OTOMOBİL SATAMAYACAK
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti hakkındaki Yönetmelik Taslağı’na ilişkin, "İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretinin yetki belgesi almış ve yalnızca bu işle iştigal eden tacirlerle esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılmasını öngörmekteyiz" dedi.
21.01.2017, 22:46
48 İLDE EŞ ZAMANLI FETÖ OPERASYONU
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından FETÖ/PDY'nin kriptolu programı Bylock uygulamasını kullandığı tespit edilen 180 kişi hakkında operasyon başlatıldı.
21.01.2017, 21:17
GÖKÇEK: REFERANDUMDA DA SİZLERİN OYLARIYLA İNŞALLAH
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 339 oyla Anayasa referandumu kabul edildi. İnşallah Allah nasip ederse şimdi referanduma gideceğiz. Referandumda da sizlerin oylarıyla inşallah, Türkiye, Başkanlık sistemine geçmiş olacak” dedi.
21.01.2017, 20:27
MERKEL ŞUBAT’TA TÜRKİYE’DE
Almanya Başbakanı Angela Merkel, önümüzdeki şubat ayının başında Ankara'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Berlin’deki diplomatik kaynaklar tarafından doğrulanan habere göre, neredeyse tam bir yıl sonra yeniden Türkiye’ye gidecek olan Merkel'in ziyaret gündeminde bölgesel ve ikili konular ağırlıklı yer tutacak.
21.01.2017, 18:18
EMEKLİ MAAŞI BAĞLANMA SÜRESİ KISALIYOR
SGK Adana İl Müdürü Bilal Canpolat, ortalama 21 gün olan emekli maaşı bağlanma süresini Randevulu Emeklilik Sistemi ile vatandaşın evraklarını verdikten sonra bu süreyi 10 güne düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.
21.01.2017, 17:26
ADIYAMAN KIRSALINA HAVA HAREKATI DÜZENLENDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Adıyaman kırsalındaki bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.
21.01.2017, 16:22
ADALET BAKANI BOZDAĞ'DAN ABD'YE FETÖ ÇAĞRISI
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fethullah Gülen'in iadesi noktasında ABD'ye çağrıda bulunarak, "Delilleriyle ortaya koyuyoruz ve diyoruz ki bu işi yapan budur. Amerika, Türkiye ile dost ve müttefik bir ülke olarak bu konuda Türkiye’nin yanında yer almalı ve Türkiye’ye destek vermelidir. Maalesef olumlu bir gelişme olmadı" dedi. Anayasa değişikliğine de değinen Bozdağ, parlamenter sistemde çiftbaşlılık yönetiminin Türkiye'de kavgalara neden olduğunu belirtti.
21.01.2017, 13:32
1 MİLYAR 100 MİLYON KİŞİ SİGARA İÇİYOR
Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) verilerine göre dünya genelinde sigara içenlerin sayısını 1 milyar 100 milyon. Yılda 6 milyon insan tütün tüketimi sebebiyle hayatını kaybetmekte. Sigaranın tüketicileri 2 noktadan vurduğunu belirten Kardiyoloji uzmanı Dr. Murat Şener, “Türkiye’de sigara içenlerin yarısı, sigaraya bağlı nedenlerle oluşan kalp damar hastalıları ve kanser sebebiyle ölüyor” dedi.
21.01.2017, 13:15
CERABLUS'TA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Fırat Kalkanı Harekatı ile DEAŞ'ın elinden kurtarılan Cerablus'ta güvenlik ve asayişi sağlayan Özgür Suriye Ordusu, kentteki savaşçılarını geri çekiyor. Yeni dönemin başladığı Cerablus'ta ÖSO birliklerinin yerine Türkiye'de eğitilen polisler, güvenlik ve asayişi sağlayacak.
21.01.2017, 12:49
DONALD TRUMP DEVRİ BAŞLADI
ABD'nin 45. Başkanı seçilen milyarder iş adamı Donald Trump, Washington'da yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan törende yemin ederek göreve başladı.
21.01.2017, 11:26
SON DAKİKA
06:24
YAKALANMA KORKUSUYLA POLİSİN SİLAHINI ALMAYA ÇALIŞAN HIRSIZ BACAĞINDAN VURULDU
02:52
DJ GÖRKEM SALA'NIN YENİ ALBÜMÜ "HİS DİYARI" ÇIKTI
02:33
OTOMOBİL DEREYE UÇTU: 1 ÖLÜ
02:33
OTOMOBİL DEREYE UÇTU: 1 ÖLÜ
00:58
ASTANA'DA ABD'Yİ KAZAKİSTAN BÜYÜKELÇİSİ GÖZLEMCİ OLARAK TEMSİL EDECEK
00:30
ZEHİR TACİRLERİ POLİSTEN KAÇAMADI
00:23
NATA VEGA OUTLET AVM ÇALGI ÇENGİ EKİBİNİ ANKARALILARLA BULUŞTURDU
00:23
NATA VEGA OUTLET AVM ÇALGI ÇENGİ EKİBİNİ ANKARALILARLA BULUŞTURDU
00:19
KOSOVA'DA BİNLERCE KİŞİ ESKİ BAŞBAKAN HARADİNAJ'A DESTEK İÇİN YÜRÜDÜ
00:05
BTK SİBER ORDU YARIŞMASI SONA ERDİ
00:05
HOROZ DÖVÜŞÜNE JANDARMA BASKINI
00:05
HOROZ DÖVÜŞÜNE JANDARMA BASKINI
00:05
SİVEREK’TE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
23:45
BAŞBAKAN YILDIRIM, EL BAB ŞEHİDİNİN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU
23:43
ÇAMLICA KASABASINDA TRAKYA GELENEĞİ ‘BOCUK GECESİ’
23:41
KIRKLARELİ’DE 4 ASKER GÖZALTINA ALINDI
23:40
SAADET PARTİSİ LİDERİ KARAMOLLAOĞLU KONYA’DA
23:32
TARLADA ÖLÜ BULUNDU
23:30
GÖKSU DELTASI’NDA YANGIN
23:08
KOCAELİ'DE ÜNLÜLER GEÇİDİ
23:04
MARDİN’DE 1 KADIN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
22:50
GİRESUNSPOR - ALTINORDU MAÇININ ARDINDAN
22:50
GİRESUNSPOR - ALTINORDU MAÇININ ARDINDAN
22:47
NAZİFOĞLU: “CÜNEYT ÇAKIR'IN HAKEMLİK YAPMA OLANAĞI KALMAMIŞTIR”
22:47
NAZİFOĞLU: “CÜNEYT ÇAKIR'IN HAKEMLİK YAPMA OLANAĞI KALMAMIŞTIR”
22:42
TUDOR: “PENALTI DOĞRU BİR KARAR DEĞİL”
22:42
TUDOR: “PENALTI DOĞRU BİR KARAR DEĞİL”
22:31
BURSASPOR'DA HAMZA HAMZAOĞLU İLE YOLLAR AYRILDI
22:29
MARDİN’DE ÇATIŞMA: 1 PKK’LI ÖLDÜRÜLDÜ
22:24
RİEKERİNK: "STATTA GARİP BİR ATMOSFER VARDI"
22:24
RİEKERİNK: "STATTA GARİP BİR ATMOSFER VARDI"
22:10
CİNAYET ZANLISI UZMAN ÇAVUŞ TUTUKLANDI
21:55
LEVENT ŞAHİN'DEN BURSASPOR DEĞERLENDİRMESİ
21:55
LEVENT ŞAHİN'DEN BURSASPOR DEĞERLENDİRMESİ
21:53
FUAT BURUK: "BU ŞEKİLDE GİTMEYECEĞİNİ BİZ DE BİLİYORUZ"
21:53
FUAT BURUK: "BU ŞEKİLDE GİTMEYECEĞİNİ BİZ DE BİLİYORUZ"
21:26
ANNE, BABA VE 3 ÇOCUĞU YAN YANA DEFNEDİLDİ
21:26
ANNE, BABA VE 3 ÇOCUĞU YAN YANA DEFNEDİLDİ
21:05
SPOR TOTO SÜPER LİG
21:01
SPOR TOTO SÜPER LİG
20:55
AĞRI'DA FETÖ OPERASYONU
20:55
TENDÜREK DAĞINA HAVA DESTEKLİ OPERASYON
20:44
TFF 1. LİG
20:35
ALAATTİN ÖKSÜZ'ÜN OĞLU SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
20:34
SPOR TOTO BASKETBOL SÜPER LİGİ
20:30
SPOR TOTO SÜPER LİG
20:16
SALDIRI DÜZENLEYEN TERÖRİST ARANANLAR LİSTESİNDE ÇIKTI
20:13
SERAMİKSAN’DAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ
19:56
ADIYAMAN'DA İKİ AİLE ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI, 7 GÖZALTI
19:55
SPOR TOTO SÜPER LİG
19:46
TFF 1. LİG
19:45
ELAZIĞSPOR, ARADIĞI FORVETİ PORTEKİZ'DE BULDU
19:44
OBRADOVİC: "OYUNCULARIMI KUTLUYORUM"
19:44
OBRADOVİC: "OYUNCULARIMI KUTLUYORUM"
19:40
2016 YILINDA ŞAMPİYON OLAN MOTOSİKLETÇİLER ÖDÜLLERİNİ ALDI
19:40
2016 YILINDA ŞAMPİYON OLAN MOTOSİKLETÇİLER ÖDÜLLERİNİ ALDI
19:36
FETÖ SORUŞTURMASINDA 16 ASKER GÖZALTINA ALINDI
19:35
KAZADA HAYATINI KAYBEDEN HAZAL ÇİÇEK TOPRAĞA VERİLDİ
19:15
KONYASPOR, ÜÇ MAÇ ARADAN SONRA GALİP GELDİ
19:15
KONYASPOR, ÜÇ MAÇ ARADAN SONRA GALİP GELDİ
19:12
ÇAYKUR RİZESPOR ATEŞ ÇEMBERİNDEN KURTULAMADI
19:12
ÇAYKUR RİZESPOR ATEŞ ÇEMBERİNDEN KURTULAMADI
19:07
EGEMEN BAĞIŞ: "ATATÜRK DÖNEMİ ÖRTÜLÜ BAŞKANLIK SİSTEMİYDİ KİMSE BUNA İTİRAZ EDEMEZ"
19:07
EGEMEN BAĞIŞ: "ATATÜRK DÖNEMİ ÖRTÜLÜ BAŞKANLIK SİSTEMİYDİ KİMSE BUNA İTİRAZ EDEMEZ"
19:01
SPOR TOTO BASKETBOL LİGİ
18:58
SPOR TOTO BASKETBOL SÜPER LİGİ
18:55
AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI: “BU SALDIRILAR BİZİ YILDIRAMAZ”
18:55
AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI: “BU SALDIRILAR BİZİ YILDIRAMAZ”
18:47
GÖKÇEN ENÇ ANTALYA’DA ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
18:43
(ÖZEL HABER) KENAN SOFUOĞLU: “2017’DE YATIRIMLARIMIZIN KARŞILIĞINI ALACAĞIZ”
18:43
(ÖZEL HABER) KENAN SOFUOĞLU: “2017’DE YATIRIMLARIMIZIN KARŞILIĞINI ALACAĞIZ”
18:42
(ÖZEL HABER) BEKİR YUNUS UÇAR: “2017’DE HEDEFİMİZ İSTİKLAL MARŞI’NI DAHA ÇOK OKUTMAK”
18:37
KÜRE’DE GELENEKSEL HIZLI KIZAK YARIŞLARI DÜZENLENDİ
18:37
KÜRE’DE GELENEKSEL HIZLI KIZAK YARIŞLARI DÜZENLENDİ
18:37
NUSAYBİN’DE KAÇAK CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ
18:32
SERVİS ARACI JANDARMA ARACININ ÜZERİNE DEVRİLDİ: 1 YARALI
18:30
KILIÇDAROĞLU, BAŞBAKAN YILDIRIM'A GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ
18:28
MANİSA'DA FETÖ’DEN 5 KİŞİ TUTUKLANDI
18:13
(ÖZEL HABER) BEKİR YUNUS UÇAR: “2017’DE HEDEFİMİZ İSTİKLAL MARŞI’NI DAHA ÇOK OKUTMAK”
18:11
EL BAB ŞEHİDİ HELALLİK İÇİN SON KEZ BABA OCAĞINA GETİRİLDİ
18:11
EL BAB ŞEHİDİ HELALLİK İÇİN SON KEZ BABA OCAĞINA GETİRİLDİ
18:08
ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALA DAYISININ CENAZESİNE KATILDI
18:08
ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALA DAYISININ CENAZESİNE KATILDI
18:04
BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN PARTİ GRUBUNA TEŞEKKÜR KONUŞMASI
18:02
AV TÜFEĞİ İLE DEDESİNİN KARDEŞİNİ VURDU
18:02
AV TÜFEĞİ İLE DEDESİNİN KARDEŞİNİ VURDU
17:59
SPOR TOTO SÜPER LİG
17:59
PARK HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALDI
17:58
MANİSA’DA 6 HDP’Lİ TUTUKLANDI
17:52
GOLDEN ÇETESİNE BELEDİYE EL KOYDU
17:52
GOLDEN ÇETESİNE BELEDİYE EL KOYDU
17:49
KADİR HATİPOĞLU: “CAVCAV İÇİN CERRAHİ MÜDAHALE ŞUAN DÜŞÜNÜLMÜYOR”
17:49
KADİR HATİPOĞLU: “CAVCAV İÇİN CERRAHİ MÜDAHALE ŞUAN DÜŞÜNÜLMÜYOR”
17:40
DOLMUŞTAN İNERKEN DÜŞEN YAŞLI KADIN YOĞUN BAKIMDA
17:40
BURSA’DA İNDİRİM ÇILGINLIĞI
17:40
BURSA’DA İNDİRİM ÇILGINLIĞI
17:39
SOBADAN ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ YARALANDI
17:39
SOBADAN ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ YARALANDI
17:35
AYTEMİZ ALANYASPOR TZAVELLAS’I RENKLERİNE BAĞLADI
17:35
AYTEMİZ ALANYASPOR TZAVELLAS’I RENKLERİNE BAĞLADI
17:28
ESKİŞEHİRSPOR LİDERLİĞİ SEVDİ
17:28
ESKİŞEHİRSPOR LİDERLİĞİ SEVDİ
17:27
KAMYONLARA ÇARPAN SÜRÜCÜNÜN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
17:25
PATLAYAN TRAFODA YANGIN ÇIKTI
17:22
BALIKESİRSPOR, ESKİŞEHİR'DEN PUANSIZ DÖNÜYOR
17:22
BALIKESİRSPOR, ESKİŞEHİR'DEN PUANSIZ DÖNÜYOR
17:22
ÜNLÜ OYUNCULAR AHMET KURAL VE MURAT CEMCİR'DEN YENİ DİZİ SİNYALİ
17:22
ÜNLÜ OYUNCULAR AHMET KURAL VE MURAT CEMCİR'DEN YENİ DİZİ SİNYALİ
17:20
TEKNELERİ BATARKEN SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTILAR
17:20
'OLANLAR OLDU' İZMİR GALASI YAPILDI
17:20
'OLANLAR OLDU' İZMİR GALASI YAPILDI
17:17
ŞİZOFREN KOMŞUSU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KARI-KOCA TOPRAĞA VERİLDİ
17:14
KIRLANGIÇ BALIĞI TEZGAHLARI SÜSLÜYOR
17:11
İTALYA'DA ÇIĞ ALTINDA KALAN OTELDEN 5 KİŞİ DAHA KURTARILDI
17:10
FEDERASYONLARDAN ‘RECEP İVEDİK-5’ FİLMİNE TEPKİ
17:10
FEDERASYONLARDAN ‘RECEP İVEDİK-5’ FİLMİNE TEPKİ
17:10
TFF 1. LİG
17:09
BANDIRMASPOR'DAN YABANCI TRANSFERİ
17:09
BANDIRMASPOR'DAN YABANCI TRANSFERİ
17:08
DİYARBAKIR’DA SİYER SINAVINDA BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLER UMREYE GÖNDERİLDİ
17:08
DİYARBAKIR’DA SİYER SINAVINDA BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLER UMREYE GÖNDERİLDİ
17:07
OSMANLISPOR, ANTALYASPOR MAÇINA HAZIR
17:06
HUSUMETLİ AİLELER BARIŞTIRILDI
17:06
HUSUMETLİ AİLELER BARIŞTIRILDI
17:05
SEDAT AĞÇAY: "KAZANMASINI BİLDİK”
17:05
SEDAT AĞÇAY: "KAZANMASINI BİLDİK”
17:01
YETKİ BELGESİ OLMAYAN 2. EL OTOMOBİL SATAMAYACAK
17:01
ELAZIĞSPOR - MANİSASPOR MAÇININ ARDINDAN
17:01
ELAZIĞSPOR - MANİSASPOR MAÇININ ARDINDAN
16:58
SPOR TOTO SÜPER LİG
16:56
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN YILDIRIM ŞEHİT CENAZESİNE KATILDI
16:56
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN YILDIRIM ŞEHİT CENAZESİNE KATILDI
16:54
MANAVGAT’TA ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
16:51
92 YAŞINDAKİ KADININ EVİ KÜL OLDU
16:47
BAŞYİĞİT: “SİNOP TABİAT TURİZMİ AÇISINDAN ÇOK ZENGİN VE ÇOK BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP”
16:45
EL BAB ŞEHİDİ RAMAZAN TAŞKIN GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
16:44
EVKUR YENİ MALATYASPOR - MERSİN İDMANYURDU MAÇININ ARDINDAN
16:43
DEPLASMAN YASAĞI KALDIRILDI
16:40
TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ
16:38
KASKSIZ GENÇLER ÖLÜMDEN DÖNDÜ
16:38
KASKSIZ GENÇLER ÖLÜMDEN DÖNDÜ
16:37
METRUK EVDE ÖLÜ BULUNDU
16:37
KANALDA BULUNAN CESET TÖRE CİNAYETİ ÇIKTI
16:36
EVKUR YENİ MALATYASPOR - MERSİN İDMANYURDU MAÇININ ARDINDAN
16:36
ÜRDÜN - SURİYE SINIRINDAKİ MÜLTECİ KAMPINA BOMBA YÜKLÜ ARAÇ SALDIRISI
16:32
ŞEHİT DAYIYA SON DOKUNUŞ
16:32
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
16:32
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATMAN KOLTUĞUNA OTURDU
16:31
IRAK ORDUSU, MUSUL'DA BAZI MAHALLELERİ ELE GEÇİRDİ
16:29
KADİR TOPBAŞ: "YERİN ALTINDAN YAKLAŞIK 140 KİLOMETRELİK YENİ ALTERNATİF BİR ULAŞIM AKSI OLUŞTURACAĞIZ"
Yetki belgesi olmayan 2. el otomobil satamayacak
48 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Gökçek: Referandumda da sizlerin oylarıyla inşallah
Merkel Şubat’ta Türkiye’de
Emekli maaşı bağlanma süresi kısalıyor
Adıyaman kırsalına hava harekatı düzenlendi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan ABD'ye FETÖ çağrısı
1 milyar 100 milyon kişi sigara içiyor
Cerablus'ta yeni dönem başlıyor
Donald Trump devri başladı
Kemal Furkan Yazıyor
Şah ve mat
Şimdi yazacaklarım öncelikle Türkiye’de kaos beklentisinde olanları, iç savaş çığırtkanlarını üzebilir. O zaman ne mutlu bana diyerek söz başlayayım. Türkiye’de iç savaş ÇIKMAYACAK, kaos HİÇ OLMAYACAK. Hani bugünlerde mecliste görüşmeleri olan ve Türkiye’yi prangalarından kurtaracak BAŞKANLIK sistemi ÇATIR ÇATIR gelecek. Şimdi bu satırları okuyunca nereden biliyorsun diyeceksiniz. Haklısınız…
10.01.2017, 23:20
Turgay Çınar Yazıyor...
FETÖ’nün kullanım süresi bitti mi?
“Avrupalı dostlarımız” vatana ihanet cezası kesinleşmiş bir haine ödül vererek esasen taraflarını seçmiş oldular. Belki de Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulduğundan beri kartlar ilk defa bu kadar açık oynanıyordu.
18.01.2017, 00:39
GÜNDEM
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Ayberk Atilla hayatını kaybetti
21.01.2017, 11:11
El Bab şehitleri memleketlerine uğurlandı
21.01.2017, 10:18
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21.01.2017, 19:25
İsrail Büyükelçisi: Paçaları sıvamak lazım
21.01.2017, 17:59
Isparta'da FETÖ operasyonu
21.01.2017, 17:40
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
21.01.2017, 17:02
Ayvacık’ta 42 kaçak yakalandı
21.01.2017, 14:57
Gaziantep’te 2 silahlı çatışma: 3 ölü
21.01.2017, 13:24
Yurtta hava durumu 21 Ocak
21.01.2017, 09:27
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21.01.2017, 12:58
İlhan Cavcav yoğun bakımda
21.01.2017, 12:10
Sakarya’da FETÖ’den adliyeye sevk edilen 21 şahıstan 4’ü tutuklandı
21.01.2017, 12:07
EKONOMİ
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2017 yılında AVM ciro hedefi 110 milyar lira
20.01.2017, 17:58
Bursa'da teleferiğe zam geldi
20.01.2017, 16:15
Kapanan şirket sayısında yüzde 61,5 arttı
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Yurt dışı üretici fiyat endeksi Aralık ayında arttı
20.01.2017, 10:18
Serbest piyasada döviz fiyatları 20 Ocak 2017
20.01.2017, 09:17
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Bakan Çelik: Türkiye bunu hak etmiyor
21.01.2017, 16:26
Kılıçdaroğlu: Bu mücadele CHP'nin kutsal mücadelesidir
21.01.2017, 09:29
Soylu: 2016 yılında 342 önemli olay engellenmiştir
20.01.2017, 12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan meydan okudu
19.01.2017, 15:32
Şimşek: Kurdaki dalgalanmaya kayıtsız değiliz
19.01.2017, 16:22
AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik
19.01.2017, 08:57
DÜNYA
Tüm Dünya haberleri
Pentagon: 100'den fazla militan öldürüldü
21.01.2017, 13:07
Mısır'da insansız hava aracı saldırısı: 8 ölü
21.01.2017, 12:24
Dışişleri Bakanlığından Gambiya açıklaması
21.01.2017, 11:19
Trump bugün koltuğa oturuyor
20.01.2017, 11:57
Yellen'den güçlü dolar vurgusu
19.01.2017, 13:05
İtalya’da çığ felaketi
19.01.2017, 11:42
SPOR
Tüm Spor haberleri
Galatasaray Kulübü'ne üye sayısı 12 bin 918 oldu
21.01.2017, 19:56
THY Euroleague’de haftanın MVP’si Nando De Colo
21.01.2017, 17:21
Trabzonspor'dan 'Caceres' açıklaması
21.01.2017, 14:06
Abdullah Avcı: Ligimizin en değerli takımıyla oynayacağız
20.01.2017, 17:26
NBA All-Star'da ilk 5'ler belli oldu
20.01.2017, 16:57
TOFAŞ'ın konuğu Pınar Karşıyaka
20.01.2017, 16:50
SAĞLIK
Tüm Sağlık haberleri
Yapay pankreasa çeyrek kaldı
21.01.2017, 22:00
İleri yaş anneliklere dikkat
21.01.2017, 14:23
Hamilelikte diyet ürünlere dikkat
21.01.2017, 11:51
TEKNOLOJİ
Tüm Teknoloji haberleri
3 Boyutlu teknolojiler 2017’ye damga vuracak
21.01.2017, 16:44
Teknoloji sürücülerin dikkatini dağıtıyor
19.01.2017, 22:00
Apple, iPhone'lara beklenen zammı yaptı
19.01.2017, 12:38
MAGAZİN VE YAŞAM
Tüm Magazin ve Yaşam haberleri
Ergenlik döneminde sanal ortamda aşklara dikkat
21.01.2017, 23:31
Arjantin’de 35 dergiye kapak olan Türk
21.01.2017, 18:58
Suudi uçağına Kabe fotoğraflı tasarım
21.01.2017, 10:02
MEDYA
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İHA bu defa kendisi haber konusu oldu
20.01.2017, 18:07
Başkan Gökçek'ten sabaha karşı canlı yayın
19.01.2017, 15:58
Gazeteci Hüsnü Mahalli’ye 7 yıl 6 ay hapis istemi
19.01.2017, 15:40
EĞİTİM
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 üniversiteye rektör atadı
21.01.2017, 18:37
Prof. Dr. Özgür Öner'den ebeveynlere “karne” uyarısı
21.01.2017, 15:32
18 milyon öğrenci karne aldı
20.01.2017, 13:39
YEREL
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Uşak’ta FETÖ’den 19 kişi tutuklandı
21.01.2017, 21:29
Marmaris’te kumar operasyonu
21.01.2017, 16:08
Kepçede Ölümüne Yolculuk
20.01.2017, 10:33
GÜNE BAKIŞ
Fırat Kalkanı Harekatı'nda 151'inci gün
Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 46 DEAŞ terör mensubunun etkisiz hale getirildiğini, 16'sının yaralandığını ve 2 silahlı aracın imha edildiğini bildirdi.
21.01.2017, 09:53
PROF. DR. AHMET RASİM KÜÇÜKUSTA'YLA SAĞLIKLI YAŞAM
ASTIM TEŞHİSLERİNİN ÜÇTE BİRİ YANLIŞ
Erişkinlerde her üç astım teşhisinden birinin yanlış olduğu bildirildi. Ben de senelerdir astım teşhislerinin çoğunun yanlış olduğunu, teşhis doğru olsa bile gereksiz ilaçlar kullanıldığını savunuyorum. Birçok hasta ilaçsız veya çok az ilaçla tedavi edilebilecekken ağır vakalarda kullanılabilecek ilaçlar üstelik de ömür boyu kullanılmak şartıyla dayatılıyor.
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01:53
Aydın'da veresiye tost kavgası; 1 yaralı
01:53
Aydın'da veresiye tost kavgası; 1 yaralı
00:23
Saray'da trafik ve asayiş uygulamaları devam ediyor
00:06
Otomobil duran TIR’ın altına girdi: 1 yaralı
23:42
"Gelecek Gençlerde, Gençler Vezirköprü’de" projesi
22:47
Vali Dirim Kutlubey Kampüsünü gezdi
21:47
Kömürlükte çıkan yangın korkuttu
21:46
Süleymanpaşa Belediyesi Mahalle Konsey Toplantıları devam ediyor
20:10
Ortaca'da şiirler sokakları süslüyor
20:10
Ortaca'da şiirler sokakları süslüyor
19:15
MHP Çorum İl Başkanı Mehmet Akif Aras;
18:24
Ak Parti’de Ocak ayı toplantısı yapıldı
18:19
Karaman’da üç bant bilardo heyecanı sona erdi
18:03
Nilüferli küçük voleybolculardan ikinci galibiyet
17:59
Vali Toprak başarılı öğrencileri ödüllendirdi
17:58
Mahmut Özkan Güven Tazeledi
17:53
Fevzi Çakmak Caddesi güzelleşiyor
17:49
Mardin'de 'Bereket Ormanlarına' fidan dikildi
17:48
Mudanya'da insiyatif grubu oluşturuldu
17:47
Milas’ta dikkatsiz yaya canından oluyordu
17:35
Eğitim Bir Sen Balıkesir 2. Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı
17:32
Başkan Yanılmaz yeni anayasa ve referandum değerlendirmesinde bulundu
17:31
Salihli filede mutlu
17:28
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
17:22
Silopi'ye yeni su boruları döşendi
17:20
GGC ödül gecesinde duygulandıran davranış
17:18
Esendemir güven tazeledi
17:16
Bozyazılı öğrencilere karne hediyesi kar
17:14
SÖGİAD’ta Bilal Ülker dönemi
17:13
Zonguldak'da uygulamalı ağaç kesme eğitimi verildi
17:12
Şehit Aileleri Derneği'nden 90 yaşındaki emekli korucuya ziyaret
17:08
Yeni sanayi sitesi projesi esnafa anlatıldı
17:07
Mersin Bozyazı Anadolu Lisesi voleybolda il birincisi oldu
16:59
Başkan Kocamaz: “Mücadelemiz mezara kadar sürecek”
16:58
CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin:
16:58
Şehitkamil’de en çok kilo veren bayanlar ödüllendirildi
16:54
Salihli Ziraat Odası, Agroexpo’da üzüm dağıttı
16:54
Van’da "İdari ve Ceza Hukuku Boyutuyla OHAL Rejimi ve KHK’lar" paneli
16:53
KESK’ten KHK tepkisi
16:53
Edirneli genç yönetmenden başarı
16:49
Kur'an'la bir saat baş başa geçirdiler
16:49
Sungurlu MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karaçif;
16:48
Taşkın tedbirleri görüşüldü
16:47
Sektörel Kalkınma ve İşbirliği Kurucular Kurulu Valilikte
16:47
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Karabulut atandı
16:44
Doğaya yem bırakıldı
16:42
Kavram’dan dayanışma yemeği
16:36
Emlakçılardan "konut alan yabancılara vatandaşlık" açıklaması
16:34
15 Temmuz Darbe Girişimi ve Darende Tanıtım Sergisi açıldı
16:34
Beylikdüzü Belediyesi geleceğin müzisyenlerini yetiştiriyor
16:29
Karacabey Belediyesi'nden kreş
16:29
NEÜ Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akgül, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi rektörlüğüne atandı
16:27
Tut yolunda çökme meydana geldi
16:22
Yeni Malatyaspor Sokağı’nın açılışı yapıldı
16:21
"Çocuk Evliliklere Hayır" resim yarışmasının ödülleri verildi
16:21
"Çocuk Evliliklere Hayır" resim yarışmasının ödülleri verildi
16:21
Uyar ailesinin acı günü
16:19
TSK’da 19 askere FETÖ operasyonu yapıldı
16:18
Kayseri dışından gelenler de Bilim Merkezine hayran
16:18
Çorum'lu asker El-Bab'da yaralandı
16:13
Reşadiyeli öğrenciler Tokat'ı temsil edecek
16:10
Manavgat Yaya Köprüsü’nün ana gövdesi yerleştirildi
16:01
Kahta’da ‘Kazan Havzası’ paneli düzenlendi
15:55
Baca yangınları korkutuyor
15:54
Bozüyük'te "Çocuk Sinema Günleri" başlıyor
15:54
Manavgat’ta ‘Şimdi ne Olacak’a tiyatro oyununa yoğun ilgi
15:53
Başkan Bakıcı'nın Bilecik ziyaretleri
15:52
Kaymakam Zadeleroğlu muhtarlarla bir araya geldi
15:44
Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi
15:41
AK Parti il danışma meclisi toplantısı yapıldı
15:40
Beşir Derneğinden Halep’e yardım
15:38
Ataşehir’de eğlence dolu sömestr tatili
15:38
Ataşehir’de eğlence dolu sömestr tatili
15:35
Yetim çocuklar karne şenliği ile eğlendi
15:30
Iğdır Cumhuriyet ortaokulu birinci oldu
15:28
Hakkari’de buzla mücadele çalışması başlatıldı
15:26
Genç pehlivanlar güreşlere hazırlanıyor
15:17
Tekelioğlu: “Ülkemizin yönetimine şekil verecek olan gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmeliyiz”
15:15
Yazar Dilipak, Seydişehir’de konferans verdi
15:09
Hakkari Gücü Spor: 6 - Ağrı Birlikspor: 0
15:06
Çandır'dan Halep'e 5 TIR yardım malzemesi gönderildi
15:05
Mucur İlçe Kaymakamı Muhammed Önder; “Bin 260 ihtiyaç sahibine ilçe genelinde destek olundu”
15:03
Ballıca Esnaf Kefalet Kooperatifi Samsun’da ilk sırada
15:03
Çocuklara tiyatro oyunuyla hayvan sevgisi anlatıldı
15:03
AK Parti Odunpazarı Kadın Kolları’ndan acılı ailelere taziye ziyareti
14:52
Bolu'da "Niloya" miniklerle buluştu
14:48
Başkan Albayrak'ın taziye mesajı
14:48
Trakya Birlik Genel Kurulu yapıldı
14:45
Ardahan Üniversitesi’ne Prof. Dr. Mehmet Biber Rektör Olarak Atandı
14:44
FETÖ'nün Erzurum kasası Milas'ta yakalandı
14:39
Kütahya Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti
14:39
Adalet Eski Bakanı Ergin’den gazetecilere ziyaret
14:37
BEÜ Rektörlüğüne Prof. Dr. Erdal Necip Yardım atandı
14:36
Uçhisar Kadıneli restaurantda pasta günleri başlıyor
14:32
OBB Sanat Galerisi 100 bin kişi ağırladı
14:32
Eğitim-Bir-Sen Bilecik Şube Başkanı Selöz’ün yarıyıl mesajı
14:29
Efeler Kaymakamı’ndan mahallelere ziyaret
14:28
Bilecik’te Akılcı İlaç Bilgilendirme Semineri
14:25
KTO Başkanı Moralı, 2016 yılını değerlendirdi
14:24
Didimli Kadınlara Takım Koçluğu Eğitimi
Mevlüt Özben Yazıyor
Sosyologlar ‘Adli Görüşme Odalarına’…
3 Nisan 2017’de faaliyete geçecek olan ‘Adli Görüşme Odaları’nın bir tür “dostlar alışverişte görsün”e dönüşmemesi için benim önerim buralarda sosyologların görevlendirilmesi yönündedir.
12.01.2017, 19:27
KÖŞE YAZILARI
Tüm Köşe Yazıları
SATRANÇ CÜBELİ AHMET VE AHMET HAKAN
Fatih Yokuş
21.01.2017, 10:25
MÜZAKERELERİN TANIMINI ARTIK BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNE DÖNÜŞTÜREN TÜRKİYE
Barış Temur
20.01.2017, 14:32
CANLI YAYINDA ALLAH (CC) KONUŞTU!
İbrahim Dursun
19.01.2017, 23:33
ŞU HADİSTİR, BU HADİSTİR DEMEK NE DERCE DOĞRUDUR?
Eyüphan Kaya
19.01.2017, 13:10
NEDEN İNTİHAR ETMEK İSTEDİ
Burhan Özbey
18.01.2017, 16:23
FETÖ’CÜLERİN DEPREM VURGUNU
Hüseyin Adalan
17.01.2017, 22:22
İSLAM ÜMMETİNİN PROBLEMLERİ
Zülküf Aras
17.01.2017, 17:26
YARINI İYİLEŞTİRMENİN YOLU BUGÜN NEYİ YANLIŞ YAPTIĞIMIZI İRDELEMEKTEN GEÇİYORSA
Dr. Ahmet Berk
14.01.2017, 14:02
DEMİRTAŞ SUİKASTA KURBAN GİTMESİN DİYE Mİ TUTUKLANDI?
Vakkas Doğantekin
13.01.2017, 10:42
YASAKLANAN ÇİZGİ FİLMLER
Mevlana Çakıral
05.01.2017, 17:18
MÜSTEAR!
Cahit Kılıç
05.01.2017, 00:31
REİNA SALDIRISI
Erdem Özçelik
01.01.2017, 23:18
BÜTÜN SIRLARIYLA TÜRKLER
Vildan Adalı
28.12.2016, 12:18
DOCTOR STRANGE’DE ÖNGÖRÜLEN SPİRİTÜEL DÜNYA
Hasan Tülüceoğlu
27.12.2016, 21:51
TERÖRE KARŞI MİLLİ SEFERBERLİK AMA KİMLERLE VE NASIL? -3
Ahmet Akgül
19.12.2016, 23:45
KAÇMAK KURTULUŞTUR
Özkan Erdem
10.12.2016, 21:50
KILIÇDAROĞLU FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN GAZETECİLERİ ALKIŞLATTI
Murat Gençoğulları
07.12.2016, 23:34
KUKA’NIN SAĞLIK ÖYKÜLERİ (ÇOCUK ÖYKÜ KİTAPLARI)
Prof. Dr. Cengiz Yakıncı
03.12.2016, 16:20
TACİZİ, TACİZCİYİ VE TACİZCİLİĞİ ANLAMAK VE ANLAMLANDIRMAK!
Zekeriya Menak
19.11.2016, 12:36
İBLİS Mİ ŞEYTAN MI ?
Orhan Cesur
10.11.2016, 17:00
FENERBAHÇE
Serkan Güzel
26.10.2016, 19:25
FETÖ MAĞDURLARI İÇİN YENİDEN YARGILAMA
Kurtuluş Aybirdi
15.10.2016, 21:25
POLEMİK
Anayasa değişiklik teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifi 316 imzayla TBMM Başkanlığına sunuldu.
10.12.2016, 18:12
SON DEPREMLER
Zaman
Şiddet
Yer
22.01.2017 05:53
32,0
DAMLAPINARI-PALU (ELAZIG) İlksel
22.01.2017 05:51
24,0
DAMLAPINARI-PALU (ELAZIG) İlksel
22.01.2017 03:52
34,0
EGE DENIZI İlksel
22.01.2017 02:46
27,0
AKDENIZ İlksel
22.01.2017 01:56
34,0
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
22.01.2017 01:40
20,0
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
22.01.2017 00:55
28,0
ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM) İlksel
22.01.2017 00:08
25,0
AKDENIZ İlksel
21.01.2017 23:30
22,0
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
21.01.2017 19:54
47,0
AKDENIZ İlksel
HABER KRONİK
Reina saldırganı yakalandı
Yılbaşı gecesi Reina'ya saldıran terörist Abdulkadir Masharipov İstanbul Esenyurt'ta yakalandı.
Adalet Bakanlığından bin 699, Emniyet’ten 2 bin 687 personel ihraç edildi
679, 680 ve 681 nolu Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazetede yayımlandı.
Egemen Bağış, Reina saldırısında yaralananları ziyaret etti
AB ve Devlet Eski Bakanı Egemen Bağış, yeni yılın ilk saatlerinde Ortaköy Reina'da gerçekleşen saldırıda yaralananları Okmeydanı Devlet Hastanesinde ziyaret etti.
Hasan Efe İle 'Evrik Çizgiler' 30.12.2016
Hasan Efe İle 'Evrik Çizgiler' 30.12.2016
Çamlıca Camii'nde son durum
Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olacak olan Çamlıca Camii'nde son durum havadan görüntülendi.
Dolgu yapılacak Üsküdar Sahili havadan görüntülendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Üsküdar sahile dolgu yapılarak oluşturulacak meydan alanı havadan görüntülendi.
Erdoğan, 7 yaşındaki Suriyeli Bana'yı kabul etti
Halep'ten attığı Twitter mesajlarıyla bütün dünyanın tanıdığı ve son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yardım mesajı gönderen Bana Alabed isimli 7 yaşındaki Suriyeli küçük kız ve ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.
Avrasya Tüneli, dualar eşliğinde hizmete açıldı
Avrupa ile Asya kıtasını deniz tabanının altından karayoluyla birleştiren Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile çok sayıda yerli ve yabancı konuğun katılımıyla dualar eşliğinde hizmete açıldı.
Fırat Kalkanı Harekatı'nın 199’uncu günü
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait 16 hedefin Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından, 1 silahlı pikap aracın da silahlı insansız hava aracı tarafından imha edildiği bildirildi.
Rus büyükelçiye Ankara'da silahlı saldırı
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlı saldırı düzenlendi. Hastaneye kaldırılan büyükelçinin hayatı kaybettiği öğrenildi. Düzenlenen operasyonda saldırgan öldürüldü.
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu arasında HDP gerilimi
Dünkü zirvede CHP liderine Devlet Bahçeli'den HDP tepkisi geldi.
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