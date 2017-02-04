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04.02.2017 Cumartesi 07:20
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Lutfen havadurumunu goruntulemek istediginiz sehri listeden seciniz.
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IMF'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye’ye ilişkin 4. Madde Konsültasyonu'nu tamamlandığını açıkladı. IMF, Türkiye ekonomisinde büyümenin orta vadede yüzde 3,5 civarında dengelenmesini beklendiğini açıkladı. IMF, Kuruluş Anlaşması'nın 4.
03.02.2017, 23:02
BAKAN IŞIK’TAN CHP’Lİ VEKİLE 'FOTOĞRAF' YANITI
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Her türlü hain odağa karşı dimdik ayakta olan Türk askerimizi siyaset malzemesi yapmak hiç kimseye fayda sağlamaz" dedi.
03.02.2017, 22:59
ÇANAKKALE'DE HAYVAN KATLİAMI
Çanakkale'de çok sayıda hayvan tarım ilacıyla itlaf edildi.
03.02.2017, 21:57
AHMET TÜRK CEZAEVİNDEN ÇIKTI
Mardin Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verilen eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk cezaevinden çıktı. Türk, tahliye edilmesinin güzel olduğunu ancak büyük bir burukluk hissettiğini söyledi.
03.02.2017, 20:37
KURAKLIK KENYA’YI TEHDİT EDİYOR
Kenya’da kuraklık sorunu üst seviyelere ulaşırken, bölge halkının göletlerde oluşan su birikintilerinden aldıkları suları kullandıkları görüldü.
03.02.2017, 19:22
BAKAN BOZDAĞ: TÜRKİYE OLARAK ‘HRİSTİYAN TERÖRÜ’ DEMEDİK
Avrupa’da 356 cami ve mescidin kundaklandığını ve yakıldığını söyleyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye olarak hiçbir zaman Hristiyan terörü diye bir terim kullanmadıklarını belirterek, “Dinlerin hiçbirisi terörü emretmez, teröre destek vermez. Biz buna inanıyoruz bunu böyle biliyoruz” dedi.
03.02.2017, 18:19
'KABATAŞ-ÜSKÜDAR YAYA TÜNELİ PROJESİ' İÇİN GEMİLER KEŞİF YAPTI
Asya ve Avrupa yakasını İstanbul Boğazı’nın altından yaya yolu ile birleştirecek ’Kabataş-Üsküdar Yaya Tüneli Projesi’ çalışmaları kapsamında araştırma gemileri Salacak sahilinde keşif yaptı.
03.02.2017, 17:25
YUNANİSTAN'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Yunan Alpha radyosuna mülakat verdi ve Türkiye ile herhangi bir kriz çıkmaması için tüm iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini söyledi.
03.02.2017, 16:33
AHMET TÜRK’ÜN TAHLİYESİ İÇİN OLUMSUZ RAPOR
Adli Tıp Kurumu, görevden uzaklaştırılan ve tutuklu yargılanan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk ile ilgili raporunu tamamladı. Raporda, Türk’ün cezaevinde bulunmasının hayati tehlike oluşturmadığı belirtildi.
03.02.2017, 16:16
BAKAN BOZDAĞ: MİLLETTEN KORKMAYIN
Referanduma götürülen Anayasa değişikliğini Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarafından Anayasa Mahkemesine götürülmesinin doğru olmadığını belirten Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Milletten korkmayın anayasa değişikliğinin millete gitmesini engellemek için uğraşmayın” dedi.
03.02.2017, 14:40
SON DAKİKA
02:59
VİYANA’DA "ANTİ FAŞİST" GÖSTERİSİ
01:57
CHP'Lİ TÜRKMEN MİLYONLUK FATURASININ ARKASINDA DURDU
01:41
İZNİK'TE SAZLIK YANGINI
01:41
İZNİK'TE SAZLIK YANGINI
01:41
İSTANBUL'DA POLİSE SİLAHLI SALDIRI
01:17
REİNA SALDIRGANININ EŞİ TUTUKLANARAK KIZIYLA BİRLİKTE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
01:07
BAŞBAKAN YILDIRIM, ROMANYA’NIN YENİ DIŞİŞLERİ BAKANI’NI ARADI
00:43
NEVŞEHİR’DE FETÖ’DAN 3 ASKER, 1 ÖĞRETMEN TUTUKLANDI
00:30
TAHLİYE EDİLEN AHMET TÜRK MARDİN'DE
00:21
BAKAN FARUK ÖZLÜ, "ATATÜRK İLE İSMET PAŞA ARASINDA BİLE UYUMSUZLUK VARDI"
00:21
BAKAN FARUK ÖZLÜ, "ATATÜRK İLE İSMET PAŞA ARASINDA BİLE UYUMSUZLUK VARDI"
00:17
BAŞBAKAN YILDIRIM ALS HASTASI YASİN ASMA’YI EVİNDE ZİYARET ETTİ
00:17
BAŞBAKAN YILDIRIM ALS HASTASI YASİN ASMA’YI EVİNDE ZİYARET ETTİ
00:16
KONTROLDEN ÇIKAN KAMYON REFÜJDE SÜRÜKLENEREK AĞAÇLARI DEVİRDİ
00:16
BOLU’DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI
23:45
ALANYA’DA TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1. ETAP PUANLI YOL YARIŞLARI BAŞLADI
23:28
KOCAELİ’DE 11 KİŞİ FETÖ’DEN TUTUKLANDI
23:27
İZMİR'İ ÇÖPLÜĞE ÇEVİREN GREV BİTTİ
23:24
METROBÜS ARIZASI UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU
23:19
ELAZIĞ’DA TRAFİK KAZASI: 5 YARALI
23:17
DEDESİNİ EVDE ÖLÜ BULDU
23:12
BARTIN'DA FETÖ'DEN 3 KİŞİ TUTUKLANDI
23:09
CHP'Lİ BİLGEHAN: “BİR MACERAYA GİRMEK İSTEMİYORUZ"
23:07
KOCAELİ’DE İLYAS YALÇINTAŞ RÜZGARI ESTİ
23:05
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU YARIN AĞRI'DA
23:03
AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ATAŞ: "NE KADAR ÜLKE DÜŞMANI TERÖR ÖRGÜTÜ VARSA CHP İLE AYNI SAFTA YER ALDILAR"
22:59
SAHTE BAŞBAKANLIK GENELGESİNE DİKKAT
22:43
TSK, “KAHRAMAN MEHMETÇİK” İSİMLİ VİDEO YAYINLADI
22:41
ŞEHİT KOMANDO MEMLEKETİNE UĞURLANDI
22:36
JANDARMADAN KAÇAKÇILIK OPERASYONU
22:33
ERGİN ATAMAN: “HEDEFİMİZ LİGDE ŞAMPİYON OLMAK”
22:33
ERGİN ATAMAN: “HEDEFİMİZ LİGDE ŞAMPİYON OLMAK”
22:25
CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI TOPÇU: "FRENK MUKALLİTLİĞİ, ŞİMDİ DOĞRUDAN MİLLETİN İRADESİNE EMANET EDİLECEK"
22:25
CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI TOPÇU: "FRENK MUKALLİTLİĞİ, ŞİMDİ DOĞRUDAN MİLLETİN İRADESİNE EMANET EDİLECEK"
22:20
İÇKİLİ RESTORANDAKİ ÖLÜMLÜ KAVGAYA TUTUKLAMA
22:15
XAVİ PASCUAL: “ADIM ADIM GELDİK”
22:15
XAVİ PASCUAL: “ADIM ADIM GELDİK”
22:15
ADANA’DA 1 PKK'LI TUTUKLANDI
22:12
4 İLDEKİ FETÖ OPERASYONUNDA 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
22:10
AKSARAY’DA BABA VE KIZI SOBA KURBANI OLDU
22:09
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI KAYA'DAN "KOMŞUNU AL GEL" AÇIKLAMASI
21:59
BAŞBAKAN YILDIRIM: “DOĞRU, BİR REJİM DEĞİŞİKLİĞİ VAR. ADANA KEBABI YİYE YİYE REJİM DE BOZULDU, HER ŞEY BOZULDU”
21:50
THY EUROLEAGUE
21:49
BAKAN ÇELİK: "ÇIĞ ALTINDAKİ ÜLKEYE ÇAĞ ATLATTIK"
21:41
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN YUNAN BAKANA KINAMA
21:39
26 TON PAMUK YÜKLÜ TIRDA YANGIN
21:33
TUNCELİ’DE TERÖRİSTLERE AİT TÜP VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ
21:30
KIRKLARELİ'DE İKİ ARAÇ KAVŞAKTA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
21:23
SAMSUN'DA BYLOCK'TAN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
21:22
İNEGÖL'DEKİ SİLAHLI ÇATIŞMAYA 1 TUTUKLAMA
21:18
KDV İNDİRİMİ MOBİLYANIN BAŞKENTİ İNEGÖL’DE MEMNUNİYETLE KARŞILANDI
21:15
SİVAS'TA FETÖ'DEN 4 POLİS DAHA TUTUKLANDI
21:04
TSİPRAS'TAN TÜRKİYE'YE CEVAP
20:33
FETÖ'DEN YARGILANAN ESKİ BELEDİYE VETERİNERİNE 5 YIL HAPİS
20:28
ADANA’DA SOBA ZEHİRLENMESİ: 1 ÖLÜ
20:25
SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI
20:25
ŞANLIURFA’DA TERÖR PROPAGANDASINA 2 TUTUKLAMA
20:22
12 POLİSİN ŞEHİT OLDUĞU TERÖR SORUŞTURMASINDA İDDİANAME MAHKEMEYE SUNULDU
20:17
18 İŞ YERİ VE 4 ARAÇTAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
20:15
KAPISINI KIRDIKLARI BAKKALDAN 5 BİN TL'LİK SİGARA ÇALDILAR
20:13
AHMET TÜRK CEZAEVİNDEN ÇIKTI
20:11
İSTANBUL SAVCILIĞINDAN 35 ŞÜPHELİ HAKKINDA DEAŞ İDDİANAMESİ
20:09
İZMİR’DE 270 SANIKLI FETÖ DAVASINA DEVAM EDİLDİ
19:54
ABD'DEN İRAN’A YAPTIRIM
19:53
ŞIRNAK’TA 2 ASKER HAKKINDAKİ FETÖ İDDİANAMESİ MAHKEMEYE SUNULDU
19:51
OSMANİYE’DE “ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK” PROJESİ BAŞLADI
19:42
KIBRIS'IN TÜRK POSTALARI ANKARA'DA SERGİLENECEK
19:34
BAKAN ZEYBEKCİ'DEN GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLEMESİ AÇIKLAMASI
19:34
BAKAN ZEYBEKCİ'DEN GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLEMESİ AÇIKLAMASI
19:23
AMERİKAN MADEN ŞİRKETİ ZONGULDAK'TA ALTIN ARAYACAK
19:20
MUHTARLIK MAAŞIYLA SURİYELİLERE YARDIM ETTİ
19:20
MUHTARLIK MAAŞIYLA SURİYELİLERE YARDIM ETTİ
19:14
AĞRI’DA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
19:12
BAŞKAN HASAN TAHSİN USTA’DAN MİLLETVEKİLİ ÖZEL’E: “OSMANLI TORUNUNA DİL UZATMAYIN”
19:05
FETÖ'DEN ARANAN FEM DERSHANESİ ORTAĞI KEBAPÇIDA PAKETÇİLİK YAPARKEN YAKALANDI
19:03
YÖK ÜYESİ PROF. DR. RAHMİ ER: “YÖK SİSTEMİNİN ÇÖKECEĞİNİ DÜŞÜNENLERİN BEKLENTİSİ BOŞA ÇIKTI”
19:03
YÖK ÜYESİ PROF. DR. RAHMİ ER: “YÖK SİSTEMİNİN ÇÖKECEĞİNİ DÜŞÜNENLERİN BEKLENTİSİ BOŞA ÇIKTI”
19:00
UŞAK’TA 53 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
18:57
AVCILARIN YARALADIĞI PEÇELİ BAYKUŞ TEDAVİ EDİLDİ
18:56
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI ÇELİK VAN'DA
18:56
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI ÇELİK VAN'DA
18:50
MANİSA'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA DARBE
18:47
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: “ÜLKEYİ ATEŞE VE KANA BOĞMAYA ÇALIŞTILAR AMA TÜM BU SÜREÇTE MİLLETİMİZ DURUMA EL KOYDU”
18:46
NATO, KOSOVA'DA GÜVENLİĞİ SAĞLAMAYI SÜRDÜRECEK
18:45
İŞTE SİVİL TRAFİKÇİLERİN İLK GÖRÜNTÜLERİ
18:45
İŞTE SİVİL TRAFİKÇİLERİN İLK GÖRÜNTÜLERİ
18:41
ANTİKA EŞYA HIRSIZI TUTUKLANDI
18:37
KARABÜK’TE FETÖ'DEN 1 KİŞİ TUTUKLANDI
18:36
MALATYA’DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
18:34
ALANYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 GÖZALTI
18:33
İSTANBUL VALİLİĞİ KENTTE MİTİNG YAPILABİLECEK ALANLARI AÇIKLADI
18:32
İPHONE HİNDİSTAN’DA ÜRETİLECEK
18:30
ALACAĞINA KARŞILIK ALDIĞI SİLAH VE MÜHİMMATI İLE YAKALANDI
18:28
KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN EYLEM YAPAN MAHALLELİ İLE POLİS ARASINDA ARBEDE ÇIKTI
18:28
KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN EYLEM YAPAN MAHALLELİ İLE POLİS ARASINDA ARBEDE ÇIKTI
18:27
ALANYA’DA SIR CİNAYET ÇÖZÜLDÜ
18:27
ALANYA’DA SIR CİNAYET ÇÖZÜLDÜ
18:24
AMBULANS HELİKOPTERLER 2 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU İÇİN HAVALANDI
18:23
3 İL İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ UYARISI
18:21
POLİSİ GÖRÜNCE ESRARI ARKADAŞININ ARABASININ KÜLLÜĞÜNE SAKLADI
18:17
KONYASPOR KUPA HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ
18:17
KONYASPOR KUPA HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ
18:17
BORSA HAFTAYI YÜKSELİŞLE TAMAMLADI
18:11
YENİŞEHİR ‘DE İNTİHAR
18:11
AHMET TÜRK HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI
18:11
AHMET TÜRK HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI
18:10
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANI DURMUŞ'TAN YENİ MÜFREDATLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
18:06
GAZİANTEP BASKETBOL SERİYİ SÜRDÜRME PEŞİNDE
18:05
MODACI BARBAROS ŞANSAL’A 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
18:04
MOTOSİKLET YAKMAYA ADLİ KONTROL
18:04
EVKUR YENİ MALATYASPOR ANTALYA KAMPINDA 3. GÜNÜ GERİDE BIRAKTI
18:01
BM: "GEÇEN AY IRAK'TA EN AZ 403 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"
18:00
EDREMİT’TE ŞÜPHELİ ÖLÜM
17:58
BAKAN ZEYBEKCİ: "2017 ATILIM YILININ BAŞLANGICI OLACAK"
17:58
BAKAN ZEYBEKCİ: "2017 ATILIM YILININ BAŞLANGICI OLACAK"
17:58
BIÇAKLANAN KIZI KURTARMAK İSTEYEN GENCİ BOYNUNDAN BIÇAKLAYAN TUTUKLANDI
17:57
BALKONDAN GİRDİKLERİ EVDE GASP YAPAN 5 IRAKLIYA 10'AR YIL HAPİS
17:51
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞAHIS TUTUKLANDI
17:51
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞAHIS TUTUKLANDI
17:50
AİLE BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA KÜLTÜR MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDI
17:50
AİLE BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA KÜLTÜR MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDI
17:49
BAŞBAKAN YILDIRIM: "BIRAKIN REJİM DEĞİŞMESİNİ SİZ KAFAYI DEĞİŞTİRİN"
17:49
EFTHİMİOU, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ BUGÜNKÜ AÇIKLAMASINA CEVAP VERDİ
17:46
MADENCİLER ‘BEYAZ MELEKLER’ KURTARMA EKİBİ KURDU
17:46
MADENCİLER ‘BEYAZ MELEKLER’ KURTARMA EKİBİ KURDU
17:43
İÇKİLİ RESTORANDAKİ ÖLÜMLÜ KAVGAYLA İLGİLİ BABA-OĞUL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
17:43
STAT ÇATISI HASAR ALDI, EMRE ÇOLAK'IN MAÇI ERTELENDİ
17:43
MALATYA’DA SON GÜNLERDE MEYDANA GELEN DEPREMLER SONRASI KORKUTAN AÇIKLAMA
17:37
BAKAN ZEYBEKCİ: “TARLAYA NE EKİLECEĞİNİ BİLİM İNSANLARI BELİRLEYECEK”
17:37
BAKAN ZEYBEKCİ: “TARLAYA NE EKİLECEĞİNİ BİLİM İNSANLARI BELİRLEYECEK”
17:36
DOÇ. DR. NECMETTİN YILDIZ: “YAŞLILIKTA İDRAR KAÇIRMA ARTIK KÂBUS DEĞİL”
17:36
ALMANLAR GİDEREK ŞİŞMANLIYOR
17:36
BOLU'DA 5. KATTAN DÜŞEN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
17:34
GAZİANTEPSPORLU GHİLAS’I HIRS BASTI
17:32
NUMAN KURTULMUŞ’TAN CHP’YE TEPKİ
17:32
NUMAN KURTULMUŞ’TAN CHP’YE TEPKİ
17:30
EDREMİT AK PARTİ, NEDEN “EVET” DEDİKLERİNİ ANLATTI
17:29
REİNA SALDIRGANININ 3 OCAK’TA SON ANDA YAKALANMAKTAN KURTULDUĞU ORTAYA ÇIKTI
17:27
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
17:25
BU KENTTE LPG 2,83 LİRA
17:21
KAYSERİ'DEKİ TERÖR SALDIRISINDA ŞEHİT SAYISI 15'E YÜKSELDİ
17:20
VİTES KUTUSUNDA BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI
17:20
VİTES KUTUSUNDA BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI
17:19
2017’YE YÜZDE 15’LİK ARTIŞLA BAŞLAYAN İHRACATÇILAR UMUTLANDI
17:17
KANSERİ YENDİ, İŞİNE DÖNDÜ
17:17
KANSERİ YENDİ, İŞİNE DÖNDÜ
17:12
KUŞADASI’NDA VATANDAŞLARDAN ELEKTRİK FATURALARINA TEPKİ
17:12
KUŞADASI’NDA VATANDAŞLARDAN ELEKTRİK FATURALARINA TEPKİ
17:01
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TÜRKİYE’NİN İLK ŞEHİR HASTANESİNİ MERSİN’DE AÇIYOR
16:57
İNFAZ KORUMA MEMURU FETÖ'DEN TUTUKLANDI
IMF'den Türkiye açıklaması
Bakan Işık’tan CHP’li vekile 'fotoğraf' yanıtı
Çanakkale'de hayvan katliamı
Ahmet Türk cezaevinden çıktı
Kuraklık Kenya’yı tehdit ediyor
Bakan Bozdağ: Türkiye olarak ‘Hristiyan terörü’ demedik
'Kabataş-Üsküdar Yaya Tüneli Projesi' için gemiler keşif yaptı
Yunanistan'dan Türkiye açıklaması
Ahmet Türk’ün tahliyesi için olumsuz rapor
Bakan Bozdağ: Milletten korkmayın
Kemal Furkan Yazıyor
Bize acımayana kim acıyor?
15 Temmuz’u unutturmaya çalışan hatta sosyal mecralarda, arkadaş sohbetlerinde konu açılınca bu konuda konuşmayalım diyen ŞEREFSİZLERİ düşündüm uzun uzun… Ben bunları düşünürken akşam saatlerinde A Haber TV kanalında 15 Temmuz İhanet ve Diriliş Gecesi belgeselini izliyordum. Bir ses kaydı yayınlandı ve yerimden fırladım.
01.02.2017, 11:22
Turgay Çınar Yazıyor...
NATO... Gölge etme başka ihsan istemez!
Türkiye gerçek bağımsızlığına NATO prangasından kurtulduğunda kavuşmuş olacak. İşte asıl hengâme o zaman kopacak.
31.01.2017, 08:45
GÜNDEM
Tüm Gündem haberleri
Bursa'da 13 DEAŞ üyesi tutuklandı
03.02.2017, 23:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar’a gidecek
03.02.2017, 22:28
Gürpınar Belediyesine kayyum atandı
03.02.2017, 20:55
Bursa’da 2016 yılında 355 kişi uyuşturucudan tutuklandı
03.02.2017, 18:40
2016 yılında obezite ile ilgili 19 bin haber yapıldı
03.02.2017, 12:05
Ordu ve Giresun’a ortak liman
03.02.2017, 18:01
Diyanet'in Cuma hutbesi konusu evlilik programları
03.02.2017, 11:13
SGK Başkanı: Çalışma hayatında milli seferberlik ilan ettik
03.02.2017, 17:07
İzmir’de 152'si tutuklu 270 sanığın FETÖ davası devam ediyor
03.02.2017, 16:50
Fırat Kalkanı Harekatı’nda 164’üncü gün
03.02.2017, 09:12
Trabzon'da Fetullah Gülen’in 2 yeğeni gözaltına alındı
03.02.2017, 15:43
Görmez göreve başlayacak 5 bin imama seslendi
03.02.2017, 10:15
EKONOMİ
Tüm Ekonomi haberleri
Ege ihracatı yüzde 10 arttı
03.02.2017, 12:20
Dolar 3,70'in altına geriledi
03.02.2017, 17:20
230 bin esnafa KOSGEB kredisi ödemeleri başlıyor
03.02.2017, 10:53
Ocak ayında fiyatın en fazla artan ve düşenler
03.02.2017, 12:59
Emekli promosyonları için üçüncü imza
03.02.2017, 12:33
Serbest piyasada döviz fiyatları 3 Şubat 2017
03.02.2017, 09:45
POLİTİKA
Tüm Politika haberleri
Kılıçdaroğlu, CHP'li Türkmen'in istifasını istedi
03.02.2017, 12:10
Bakan Özhaseki: 2018'den itibaren 500 bin konutu yenileyip dönüştüreceğiz
03.02.2017, 15:27
Numan Kurtulmuş: Fındıkta lisanslı depoculuğa geçilecek
03.02.2017, 14:55
Gündoğdu'dan CHP’ye fatura eleştirisi
02.02.2017, 23:32
Merkel, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü
02.02.2017, 21:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yurt dışında yaşayan vatandaşlara çağrı
02.02.2017, 12:44
DÜNYA
Tüm Dünya haberleri
Belarus'ta elektrik ve su faturaları 'çöple' ödenecek
03.02.2017, 21:25
Çin'de 4 bina çöktü: 22 ölü
03.02.2017, 15:11
Netanyahu yüzlerce kişi tarafından protesto edildi
03.02.2017, 13:13
Trump’tan Nieto’ya tehdit iddiası
02.02.2017, 14:35
Romanya’da protestolar istifa getirdi
02.02.2017, 22:31
Halep’in güney batısındaki bazı köyler DEAŞ'tan kurtarıldı
02.02.2017, 18:37
SPOR
Tüm Spor haberleri
Vodafone Arena, Avrupa Ligi ile Süper Kupa finaline aday
03.02.2017, 17:43
Trabzonspor'da rekabet sevinci
03.02.2017, 15:11
Beşiktaş, Tosic'in sözleşmesini 2 yıl uzattı
03.02.2017, 12:14
Kupada heyecan başlıyor
03.02.2017, 10:45
Euro 2016, Fenerbahçe’nin kasasını doldurdu
02.02.2017, 21:29
Fenerbahçe'de Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
02.02.2017, 16:11
SAĞLIK
Tüm Sağlık haberleri
Her 5 kanserden 1'inin ölüm nedeni sigara
03.02.2017, 13:41
Türkiye’de acil servislere yılda yaklaşık 100 milyon başvuru yapılıyor
02.02.2017, 15:22
Kanser hastalarına Küba’dan müjde
02.02.2017, 19:56
TEKNOLOJİ
Tüm Teknoloji haberleri
WhatsApp'a iki yeni özellik
02.02.2017, 14:24
Bakan Özlü: Türkiye’deki açık teknoloji açığıdır
01.02.2017, 21:29
Turkcell: fizy’de Sezen Aksu zirvede
01.02.2017, 14:05
MAGAZİN VE YAŞAM
Tüm Magazin ve Yaşam haberleri
8 yaşındaki çocuğa haciz şoku
03.02.2017, 20:24
Darıca’da doğan Türkiye’nin ilk üçüz aslanları Antalya’ya gönderildi
02.02.2017, 20:58
Kombilerde bakım yüzde 30 tasarruf sağlıyor
02.02.2017, 10:53
YEREL
Tüm Yerel haberleri
İki arkadaşını öldüren sanığa iki kez müebbet
03.02.2017, 15:59
Mersin’de elektrik kesintisi
03.02.2017, 09:49
Mersin’de elektrik kesintisi
02.02.2017, 09:52
GÜNE BAKIŞ
Enflasyon rakamları açıklandı
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ocak ayında aylık yüzde 2,46, yurt içi üretici fiyat endeksi de Ocak'ta yüzde 3,98 arttı
03.02.2017, 10:33
PROF. DR. AHMET RASİM KÜÇÜKUSTA'YLA SAĞLIKLI YAŞAM
ÇOCUĞUNU VEGAN BESLEYEN AİLELERE HAPİS CEZASI GELİYOR
Son senelerde tüm dünyada giderek artan bir “vegan” beslenme modası var. Vegan beslenme, et, süt, yumurta, bal, balık her türlü hayvani gıdayı reddediyor. Beslenmenin modası falan olmaz. Bunun tek yolu var: Adam gibi beslenmek! Veganlığın sonu “feryâd-ı figan” dır. Olma vegan edersin figan.
Bugün, 00:42
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YALOVA
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ZONGULDAK
00:26
Milas’ta elden ele projesi ile yüzler gülüyor
23:29
Aydın’daki FETÖ soruşturmasında 2’si asker 7 kişi tutuklandı
23:13
Milas’ta 160 adet bandrolsüz içki ele geçirildi
22:17
Kurumlar evde bakım için birleşti
21:19
Nazilli Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısı yapıldı
21:19
Haluk Alıcık, Demirci Mehmet Efe’yi Andı
21:17
Erzurum'da uyuşturucu satıcısı 6 zanlı tutuklandı
21:14
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Alpay Kırklareli’de
19:30
Gülbey'den iddia: “Ermeniler Karadeniz’de gizli plan içerisindeler”
19:16
Sağlık-Sen Şubesinden anlamlı istek
19:09
Başkan Yağcı’dan Diriliş Ertuğrul senaristi Bozdağ’a ziyaret
19:08
İl hakem heyetinden Başkan Vekili Epcim’e ziyaret
19:07
Baklavacıda şampiyonluğu kutladılar
19:06
Gaziantep'te motosiklet uygulaması
19:05
Vali Aktaş, halk günü toplantısı yaptı
19:00
THK genel başkanı Şanlıurfa’ya geliyor
18:49
Gölbaşı Belediyesi Eymir'deki kuşları besledi
18:44
Gaziantep'te zabıtanın yağ denetimi
18:43
70 yaşındaki Zehra nineden AK Parti İl Başkanlığı’na “evet” ziyareti
18:38
Vali Tuna: “Gençlerimizin bileğine altın bilezik takmalıyız”
18:35
Sağlık çalışanlarına, kanser konulu bilgilendirme toplantısı
18:33
Fatma Şahin'den kadınlara 'umut' çağrısı
18:31
Adıyaman’da 3 otomobil çarpıştı: 2 Yaralı
18:29
Ali Özkan’dan Bursa Defterdarı Atılğan’a ziyaret
18:27
Liseli öğrencilerden Lösemi duyarlılığı
18:27
Başkan Karabacak, Katı Atık Tesislerini ziyaret etti
18:26
Bulanık Belediyesinden taziye evlerine yardım
18:25
Akın Aydın, Ulubey Milli Eğitim Müdürü oldu
18:24
Milletvekili Ahmet Uzer'den 'hayır'cılara sert tepki
18:23
Partiler arasında ziyaret trafiği
18:21
Akaryakıt istasyonlarına 120 bin lira ceza
18:19
Akyazı’da motosiklet kazası: 1 yaralı
18:12
İş yerlerimizin ışıkları sönmesin
18:11
Başkan Atilla’dan esnaflara ziyaret
18:08
Dinar Belediyesi yeni itfaiye aracı aldı
18:06
Kapalı pazar yeri ve otopark ihaleye çıkıyor
18:05
Ceylanpınar’da Kent Güvenlik sistemi kurulumunda sona yaklaşılıyor
18:03
Adıyaman’da meyve ağaçlarında budama kursu veriliyor
18:02
Spor kompleksi çalışmalarında sona yaklaşıldı
18:00
Salihli Belediyespor zorlu maça hazır
17:59
Van Büyükşehir Belediyesinde açıklama
17:56
Atatürk’ün Aydın’a gelişinin 86. yıldönümü törenle kutlandı
17:55
Toplu taşıma araçlarında sivil polis dönemi
17:51
Battalgazi’nin tarihi artık ‘cepte’
17:50
Doğu Anadolu’da İlk Galtyum 68 PET CT Görüntüleme ve Lütesyum Tedavi Ünitesi Atatürk Üniversitesinde hizmete girdi
17:50
Çorum Yağmur Damlası Derneği'nden Şahiner'e ziyaret
17:49
Başkan Gürlesin, Bakan Yardımcısı Uçar’ı ağırladı
17:46
Eski Bakan Arıcı Aydın’da Tedavi Altına Alındı
17:45
Başkan Çerçioğlu Ataeymir’i sanatla buluşturdu
17:41
Okullar ikinci döneme hazır
17:41
Salihli’nin sultanları Balıkesir karşısında kazanmak istiyor
17:39
15 yıldır at arabası sürerek ekmeğini kazanıyor
17:39
Enerji verimliliğine dikkat çekilecek
17:38
Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 86'ncı yıl dönümü
17:38
Küçük Nurullah’tan 8 yıldır haber yok
17:37
Başkan Kayda yıkım alanında inceleme yaptı
17:37
Ordu’da okullar ilaçlanıyor
17:36
Altınordu’da yeni uygulamalar
17:36
Coşkun ve Güzgülü Yeniköylülerle buluştu
17:34
Fatsa’da dolmuş ücretlerine zam
17:33
Balıkesirliler Dernekleri Büyükşehir’de
17:33
Fatsa’da sanayi alanı talebi
17:30
4. Sarıkamış Kış Oyunları Festivali 17-19 Şubat 2017 start alıyor
17:29
Kaymakam Şimşek Muhtarlarla buluştu
17:28
BTO'dan sağlığa katkı
17:26
Ayağı yanan 70 yaşındaki kadın için seferberlik
17:24
Genel Sekreter Erdinç Dolu, "Kars’ta kurumlar el ele verdi"
17:24
Milas'ta Mehmet Önder toprağa verildi
17:23
Genel Sekreter Yardımcısı Yaşa; "Önlemek ödemekten daha ucuzdur"
17:23
AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin,
17:21
Dernekpazarı ilçe merkezi kentsel dönüşüme tabi tutulacak
17:21
Yüksekova'da elektrik sorunu çözülüyor
17:21
Yüksekova'da elektrik sorunu çözülüyor
17:21
Oryantiring 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme kursu sona erdi
17:18
Giresun Valisi Hasan Karahan Melikgazi İletişim Merkezinde
17:15
Kuşadası’nın tanıtımı için işbirliği
17:13
Mardin Dost-Der’den 638 aileye yardım
17:12
Bisiklet topluluğundan balkan turu
17:12
Büyükşehir Wushu takımı Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
17:11
Vali İsmail Ustaoğlu’ndan yatırımcılara cazibe merkezleri çağrısı
17:11
Edremit Belediye Meclisi toplandı
17:11
Bisiklet Topluluğundan Balkan Turu
17:11
Kuşadası, Brüksel Turizm Fuarı’nda tanıtılıyor
17:11
Başkan Ergün misafirlerini ağırladı
17:10
Pepee hayranları Piazza’ya akın etti
17:04
Kuşadası Belediyesi okulların eksiklerini gideriyor
17:04
Yıldırımhan, Trabzon Çalışma ve İş Kurumu’nu ziyaret etti
16:58
Nilüfer Belediyesi “Replicate Project”te
16:58
Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'ten Bilecik ziyareti
16:57
Vali Arslantaş, canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu
16:56
Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi’nden Müdür Dinç’e ziyaret
16:54
SAÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Ayhan Bilim Ödülü’nü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde aldı
16:54
AKUT’tan İl Emniyet Müdürü Engin Dinç’e ziyaret
16:54
Koza Altın’ın izinleri tamamlandı
16:52
Malatya’da ‘Lojistik Merkezi Çalıştayı düzenlenecek
16:51
Karacaoğlu Camii yenilendi
16:50
Ahlat'ta ‘cazibe merkezleri’ bilgilendirme toplantısı
16:49
Diyarbakır’da planlı elektrik kesintileri yaşanacak
16:49
Ağrı İl Özel İdaresi araç filosunu genişletti
16:47
Nilüfer’de su kesintisi
Mevlüt Özben Yazıyor
Sosyologlar ‘Adli Görüşme Odalarına’…
3 Nisan 2017’de faaliyete geçecek olan ‘Adli Görüşme Odaları’nın bir tür “dostlar alışverişte görsün”e dönüşmemesi için benim önerim buralarda sosyologların görevlendirilmesi yönündedir.
12.01.2017, 19:27
KÖŞE YAZILARI
Tüm Köşe Yazıları
SÖZÜN ÖZÜ!..
Cahit Kılıç
Bugün, 00:17
DEĞİŞİK BİR KONU; KADINLI TUZAK
Burhan Özbey
03.02.2017, 19:06
ALLAH'I GEREĞİ GİBİ DEĞERLENDİREMEDİLER!
İbrahim Dursun
03.02.2017, 10:24
KEFİL SANA KİM KEFİL
Hüseyin Adalan
02.02.2017, 16:40
EN BÜYÜK BAŞKAN BİZİM BAŞKAN
Zülküf Aras
02.02.2017, 01:03
BU MİLLETİN “KALP GÖZÜ” AÇIK ARKADAŞ
Eyüphan Kaya
01.02.2017, 23:22
İNGİLİZ KIZIN MUSLUMAN OLUŞU
Fatih Yokuş
30.01.2017, 12:31
SUİKAST
Erdem Özçelik
25.01.2017, 22:41
BAŞKANLIK SİSTEMİNİN SAKINCALARI
Ahmet Ay
23.01.2017, 17:17
UYUŞTURUCU GERÇEĞİ
Mevlana Çakıral
23.01.2017, 15:38
İLK VEYA SON MECLİS: TBMM
Ahmet Akgül
23.01.2017, 11:38
MÜZAKERELERİN TANIMINI ARTIK BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNE DÖNÜŞTÜREN TÜRKİYE
Barış Temur
20.01.2017, 14:32
YARINI İYİLEŞTİRMENİN YOLU BUGÜN NEYİ YANLIŞ YAPTIĞIMIZI İRDELEMEKTEN GEÇİYORSA
Dr. Ahmet Berk
14.01.2017, 14:02
DEMİRTAŞ SUİKASTA KURBAN GİTMESİN DİYE Mİ TUTUKLANDI?
Vakkas Doğantekin
13.01.2017, 10:42
BÜTÜN SIRLARIYLA TÜRKLER
Vildan Adalı
28.12.2016, 12:18
DOCTOR STRANGE’DE ÖNGÖRÜLEN SPİRİTÜEL DÜNYA
Hasan Tülüceoğlu
27.12.2016, 21:51
KAÇMAK KURTULUŞTUR
Özkan Erdem
10.12.2016, 21:50
KILIÇDAROĞLU FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN GAZETECİLERİ ALKIŞLATTI
Murat Gençoğulları
07.12.2016, 23:34
KUKA’NIN SAĞLIK ÖYKÜLERİ (ÇOCUK ÖYKÜ KİTAPLARI)
Prof. Dr. Cengiz Yakıncı
03.12.2016, 16:20
TACİZİ, TACİZCİYİ VE TACİZCİLİĞİ ANLAMAK VE ANLAMLANDIRMAK!
Zekeriya Menak
19.11.2016, 12:36
İBLİS Mİ ŞEYTAN MI ?
Orhan Cesur
10.11.2016, 17:00
FENERBAHÇE
Serkan Güzel
26.10.2016, 19:25
POLEMİK
Anayasa değişiklik teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifi 316 imzayla TBMM Başkanlığına sunuldu.
10.12.2016, 18:12
SON DEPREMLER
Zaman
Şiddet
Yer
04.02.2017 05:52
16,0
YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
04.02.2017 05:34
16,0
SALICIK-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
04.02.2017 05:06
18,0
MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
04.02.2017 04:30
21,0
GUMULCELI-SARUHANLI (MANISA) İlksel
04.02.2017 04:27
21,0
KANLICA-YAGLIDERE (GIRESUN) İlksel
04.02.2017 04:18
21,0
ALIBEYLI-SARUHANLI (MANISA) İlksel
04.02.2017 03:52
25,0
YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
04.02.2017 03:19
17,0
DAVUTOGLAN-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
04.02.2017 03:01
18,0
AKDENIZ İlksel
04.02.2017 02:58
10,0
TASBASI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
HABER KRONİK
Nüfus 80 milyona dayandı vatandaş ilginç yanıtlar verdi
Türkiye'nin nüfusu, 2016'da bir önceki yıla göre 1 milyon artış gösterdi. 79 milyon 814 bin 871 kişi olarak açıklanan nüfus rakamlarında İstanbul, 14 milyon 804 bin 116 kişiyle yine ilk sırada yer aldı. Vatandaşların ise artan nüfusa verdiği yanıtlar hayli ilginç oldu.
Cemil Barlas: Hiçbir ideolojik mahalleye ait değilim
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluşturan Cemil Barlas, Medyaradar'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu. 'Attığım tweetin arkasındayım' diyen Barlas, medyadan, siyasete bir çok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı.
Reina saldırganı yakalandı
Yılbaşı gecesi Reina'ya saldıran terörist Abdulkadir Masharipov İstanbul Esenyurt'ta yakalandı.
Adalet Bakanlığından bin 699, Emniyet’ten 2 bin 687 personel ihraç edildi
679, 680 ve 681 nolu Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazetede yayımlandı.
Egemen Bağış, Reina saldırısında yaralananları ziyaret etti
AB ve Devlet Eski Bakanı Egemen Bağış, yeni yılın ilk saatlerinde Ortaköy Reina'da gerçekleşen saldırıda yaralananları Okmeydanı Devlet Hastanesinde ziyaret etti.
Hasan Efe İle 'Evrik Çizgiler' 30.12.2016
Hasan Efe İle 'Evrik Çizgiler' 30.12.2016
Çamlıca Camii'nde son durum
Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olacak olan Çamlıca Camii'nde son durum havadan görüntülendi.
Dolgu yapılacak Üsküdar Sahili havadan görüntülendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Üsküdar sahile dolgu yapılarak oluşturulacak meydan alanı havadan görüntülendi.
Erdoğan, 7 yaşındaki Suriyeli Bana'yı kabul etti
Halep'ten attığı Twitter mesajlarıyla bütün dünyanın tanıdığı ve son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yardım mesajı gönderen Bana Alabed isimli 7 yaşındaki Suriyeli küçük kız ve ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.
Avrasya Tüneli, dualar eşliğinde hizmete açıldı
Avrupa ile Asya kıtasını deniz tabanının altından karayoluyla birleştiren Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile çok sayıda yerli ve yabancı konuğun katılımıyla dualar eşliğinde hizmete açıldı.
Fırat Kalkanı Harekatı'nın 199’uncu günü
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait 16 hedefin Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından, 1 silahlı pikap aracın da silahlı insansız hava aracı tarafından imha edildiği bildirildi.
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