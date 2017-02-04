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04.02.2017 Cumartesi 07:20
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ANA SAYFA GÜNDEM EKONOMİ POLİTİKA DÜNYA SPOR YEREL SAĞLIK TEKNOLOJİ YAŞAM MEDYA KİTAP SİNEMA SÖYLEŞİ EĞİTİM
IMF'den Türkiye açıklaması IMF'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye’ye ilişkin 4. Madde Konsültasyonu'nu tamamlandığını açıkladı. IMF, Türkiye ekonomisinde büyümenin orta vadede yüzde 3,5 civarında dengelenmesini beklendiğini açıkladı. IMF, Kuruluş Anlaşması'nın 4. 03.02.2017, 23:02
Bakan Işık’tan CHP’li vekile 'fotoğraf' yanıtı BAKAN IŞIK’TAN CHP’Lİ VEKİLE 'FOTOĞRAF' YANITI
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Her türlü hain odağa karşı dimdik ayakta olan Türk askerimizi siyaset malzemesi yapmak hiç kimseye fayda sağlamaz" dedi. 03.02.2017, 22:59
Çanakkale'de hayvan katliamı ÇANAKKALE'DE HAYVAN KATLİAMI
Çanakkale'de çok sayıda hayvan tarım ilacıyla itlaf edildi. 03.02.2017, 21:57
Ahmet Türk cezaevinden çıktı AHMET TÜRK CEZAEVİNDEN ÇIKTI
Mardin Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verilen eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk cezaevinden çıktı. Türk, tahliye edilmesinin güzel olduğunu ancak büyük bir burukluk hissettiğini söyledi. 03.02.2017, 20:37
Kuraklık Kenya’yı tehdit ediyor KURAKLIK KENYA’YI TEHDİT EDİYOR
Kenya’da kuraklık sorunu üst seviyelere ulaşırken, bölge halkının göletlerde oluşan su birikintilerinden aldıkları suları kullandıkları görüldü. 03.02.2017, 19:22
Bakan Bozdağ: Türkiye olarak ‘Hristiyan terörü’ demedik BAKAN BOZDAĞ: TÜRKİYE OLARAK ‘HRİSTİYAN TERÖRÜ’ DEMEDİK
Avrupa’da 356 cami ve mescidin kundaklandığını ve yakıldığını söyleyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye olarak hiçbir zaman Hristiyan terörü diye bir terim kullanmadıklarını belirterek, “Dinlerin hiçbirisi terörü emretmez, teröre destek vermez. Biz buna inanıyoruz bunu böyle biliyoruz” dedi. 03.02.2017, 18:19
'Kabataş-Üsküdar Yaya Tüneli Projesi' için gemiler keşif yaptı 'KABATAŞ-ÜSKÜDAR YAYA TÜNELİ PROJESİ' İÇİN GEMİLER KEŞİF YAPTI
Asya ve Avrupa yakasını İstanbul Boğazı’nın altından yaya yolu ile birleştirecek ’Kabataş-Üsküdar Yaya Tüneli Projesi’ çalışmaları kapsamında araştırma gemileri Salacak sahilinde keşif yaptı. 03.02.2017, 17:25
Yunanistan'dan Türkiye açıklaması YUNANİSTAN'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Yunan Alpha radyosuna mülakat verdi ve Türkiye ile herhangi bir kriz çıkmaması için tüm iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini söyledi. 03.02.2017, 16:33
Ahmet Türk’ün tahliyesi için olumsuz rapor AHMET TÜRK’ÜN TAHLİYESİ İÇİN OLUMSUZ RAPOR
Adli Tıp Kurumu, görevden uzaklaştırılan ve tutuklu yargılanan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk ile ilgili raporunu tamamladı. Raporda, Türk’ün cezaevinde bulunmasının hayati tehlike oluşturmadığı belirtildi. 03.02.2017, 16:16
Bakan Bozdağ: Milletten korkmayın BAKAN BOZDAĞ: MİLLETTEN KORKMAYIN
Referanduma götürülen Anayasa değişikliğini Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarafından Anayasa Mahkemesine götürülmesinin doğru olmadığını belirten Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Milletten korkmayın anayasa değişikliğinin millete gitmesini engellemek için uğraşmayın” dedi. 03.02.2017, 14:40
SON DAKİKA
02:59 VİYANA’DA "ANTİ FAŞİST" GÖSTERİSİ
01:57 CHP'Lİ TÜRKMEN MİLYONLUK FATURASININ ARKASINDA DURDU
01:41 İZNİK'TE SAZLIK YANGINI
01:41 İZNİK'TE SAZLIK YANGINI
01:41 İSTANBUL'DA POLİSE SİLAHLI SALDIRI
01:17 REİNA SALDIRGANININ EŞİ TUTUKLANARAK KIZIYLA BİRLİKTE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
01:07 BAŞBAKAN YILDIRIM, ROMANYA’NIN YENİ DIŞİŞLERİ BAKANI’NI ARADI
00:43 NEVŞEHİR’DE FETÖ’DAN 3 ASKER, 1 ÖĞRETMEN TUTUKLANDI
00:30 TAHLİYE EDİLEN AHMET TÜRK MARDİN'DE
00:21 BAKAN FARUK ÖZLÜ, "ATATÜRK İLE İSMET PAŞA ARASINDA BİLE UYUMSUZLUK VARDI"
00:21 BAKAN FARUK ÖZLÜ, "ATATÜRK İLE İSMET PAŞA ARASINDA BİLE UYUMSUZLUK VARDI"
00:17 BAŞBAKAN YILDIRIM ALS HASTASI YASİN ASMA’YI EVİNDE ZİYARET ETTİ
00:17 BAŞBAKAN YILDIRIM ALS HASTASI YASİN ASMA’YI EVİNDE ZİYARET ETTİ
00:16 KONTROLDEN ÇIKAN KAMYON REFÜJDE SÜRÜKLENEREK AĞAÇLARI DEVİRDİ
00:16 BOLU’DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI
23:45 ALANYA’DA TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1. ETAP PUANLI YOL YARIŞLARI BAŞLADI
23:28 KOCAELİ’DE 11 KİŞİ FETÖ’DEN TUTUKLANDI
23:27 İZMİR'İ ÇÖPLÜĞE ÇEVİREN GREV BİTTİ
23:24 METROBÜS ARIZASI UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU
23:19 ELAZIĞ’DA TRAFİK KAZASI: 5 YARALI
23:17 DEDESİNİ EVDE ÖLÜ BULDU
23:12 BARTIN'DA FETÖ'DEN 3 KİŞİ TUTUKLANDI
23:09 CHP'Lİ BİLGEHAN: “BİR MACERAYA GİRMEK İSTEMİYORUZ"
23:07 KOCAELİ’DE İLYAS YALÇINTAŞ RÜZGARI ESTİ
23:05 İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU YARIN AĞRI'DA
23:03 AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ATAŞ: "NE KADAR ÜLKE DÜŞMANI TERÖR ÖRGÜTÜ VARSA CHP İLE AYNI SAFTA YER ALDILAR"
22:59 SAHTE BAŞBAKANLIK GENELGESİNE DİKKAT
22:43 TSK, “KAHRAMAN MEHMETÇİK” İSİMLİ VİDEO YAYINLADI
22:41 ŞEHİT KOMANDO MEMLEKETİNE UĞURLANDI
22:36 JANDARMADAN KAÇAKÇILIK OPERASYONU
22:33 ERGİN ATAMAN: “HEDEFİMİZ LİGDE ŞAMPİYON OLMAK”
22:33 ERGİN ATAMAN: “HEDEFİMİZ LİGDE ŞAMPİYON OLMAK”
22:25 CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI TOPÇU: "FRENK MUKALLİTLİĞİ, ŞİMDİ DOĞRUDAN MİLLETİN İRADESİNE EMANET EDİLECEK"
22:25 CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI TOPÇU: "FRENK MUKALLİTLİĞİ, ŞİMDİ DOĞRUDAN MİLLETİN İRADESİNE EMANET EDİLECEK"
22:20 İÇKİLİ RESTORANDAKİ ÖLÜMLÜ KAVGAYA TUTUKLAMA
22:15 XAVİ PASCUAL: “ADIM ADIM GELDİK”
22:15 XAVİ PASCUAL: “ADIM ADIM GELDİK”
22:15 ADANA’DA 1 PKK'LI TUTUKLANDI
22:12 4 İLDEKİ FETÖ OPERASYONUNDA 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
22:10 AKSARAY’DA BABA VE KIZI SOBA KURBANI OLDU
22:09 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI KAYA'DAN "KOMŞUNU AL GEL" AÇIKLAMASI
21:59 BAŞBAKAN YILDIRIM: “DOĞRU, BİR REJİM DEĞİŞİKLİĞİ VAR. ADANA KEBABI YİYE YİYE REJİM DE BOZULDU, HER ŞEY BOZULDU”
21:50 THY EUROLEAGUE
21:49 BAKAN ÇELİK: "ÇIĞ ALTINDAKİ ÜLKEYE ÇAĞ ATLATTIK"
21:41 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN YUNAN BAKANA KINAMA
21:39 26 TON PAMUK YÜKLÜ TIRDA YANGIN
21:33 TUNCELİ’DE TERÖRİSTLERE AİT TÜP VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ
21:30 KIRKLARELİ'DE İKİ ARAÇ KAVŞAKTA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
21:23 SAMSUN'DA BYLOCK'TAN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
21:22 İNEGÖL'DEKİ SİLAHLI ÇATIŞMAYA 1 TUTUKLAMA
21:18 KDV İNDİRİMİ MOBİLYANIN BAŞKENTİ İNEGÖL’DE MEMNUNİYETLE KARŞILANDI
21:15 SİVAS'TA FETÖ'DEN 4 POLİS DAHA TUTUKLANDI
21:04 TSİPRAS'TAN TÜRKİYE'YE CEVAP
20:33 FETÖ'DEN YARGILANAN ESKİ BELEDİYE VETERİNERİNE 5 YIL HAPİS
20:28 ADANA’DA SOBA ZEHİRLENMESİ: 1 ÖLÜ
20:25 SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI
20:25 ŞANLIURFA’DA TERÖR PROPAGANDASINA 2 TUTUKLAMA
20:22 12 POLİSİN ŞEHİT OLDUĞU TERÖR SORUŞTURMASINDA İDDİANAME MAHKEMEYE SUNULDU
20:17 18 İŞ YERİ VE 4 ARAÇTAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
20:15 KAPISINI KIRDIKLARI BAKKALDAN 5 BİN TL'LİK SİGARA ÇALDILAR
20:13 AHMET TÜRK CEZAEVİNDEN ÇIKTI
20:11 İSTANBUL SAVCILIĞINDAN 35 ŞÜPHELİ HAKKINDA DEAŞ İDDİANAMESİ
20:09 İZMİR’DE 270 SANIKLI FETÖ DAVASINA DEVAM EDİLDİ
19:54 ABD'DEN İRAN’A YAPTIRIM
19:53 ŞIRNAK’TA 2 ASKER HAKKINDAKİ FETÖ İDDİANAMESİ MAHKEMEYE SUNULDU
19:51 OSMANİYE’DE “ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK” PROJESİ BAŞLADI
19:42 KIBRIS'IN TÜRK POSTALARI ANKARA'DA SERGİLENECEK
19:34 BAKAN ZEYBEKCİ'DEN GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLEMESİ AÇIKLAMASI
19:34 BAKAN ZEYBEKCİ'DEN GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLEMESİ AÇIKLAMASI
19:23 AMERİKAN MADEN ŞİRKETİ ZONGULDAK'TA ALTIN ARAYACAK
19:20 MUHTARLIK MAAŞIYLA SURİYELİLERE YARDIM ETTİ
19:20 MUHTARLIK MAAŞIYLA SURİYELİLERE YARDIM ETTİ
19:14 AĞRI’DA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
19:12 BAŞKAN HASAN TAHSİN USTA’DAN MİLLETVEKİLİ ÖZEL’E: “OSMANLI TORUNUNA DİL UZATMAYIN”
19:05 FETÖ'DEN ARANAN FEM DERSHANESİ ORTAĞI KEBAPÇIDA PAKETÇİLİK YAPARKEN YAKALANDI
19:03 YÖK ÜYESİ PROF. DR. RAHMİ ER: “YÖK SİSTEMİNİN ÇÖKECEĞİNİ DÜŞÜNENLERİN BEKLENTİSİ BOŞA ÇIKTI”
19:03 YÖK ÜYESİ PROF. DR. RAHMİ ER: “YÖK SİSTEMİNİN ÇÖKECEĞİNİ DÜŞÜNENLERİN BEKLENTİSİ BOŞA ÇIKTI”
19:00 UŞAK’TA 53 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
18:57 AVCILARIN YARALADIĞI PEÇELİ BAYKUŞ TEDAVİ EDİLDİ
18:56 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI ÇELİK VAN'DA
18:56 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI ÇELİK VAN'DA
18:50 MANİSA'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA DARBE
18:47 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: “ÜLKEYİ ATEŞE VE KANA BOĞMAYA ÇALIŞTILAR AMA TÜM BU SÜREÇTE MİLLETİMİZ DURUMA EL KOYDU”
18:46 NATO, KOSOVA'DA GÜVENLİĞİ SAĞLAMAYI SÜRDÜRECEK
18:45 İŞTE SİVİL TRAFİKÇİLERİN İLK GÖRÜNTÜLERİ
18:45 İŞTE SİVİL TRAFİKÇİLERİN İLK GÖRÜNTÜLERİ
18:41 ANTİKA EŞYA HIRSIZI TUTUKLANDI
18:37 KARABÜK’TE FETÖ'DEN 1 KİŞİ TUTUKLANDI
18:36 MALATYA’DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
18:34 ALANYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 GÖZALTI
18:33 İSTANBUL VALİLİĞİ KENTTE MİTİNG YAPILABİLECEK ALANLARI AÇIKLADI
18:32 İPHONE HİNDİSTAN’DA ÜRETİLECEK
18:30 ALACAĞINA KARŞILIK ALDIĞI SİLAH VE MÜHİMMATI İLE YAKALANDI
18:28 KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN EYLEM YAPAN MAHALLELİ İLE POLİS ARASINDA ARBEDE ÇIKTI
18:28 KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN EYLEM YAPAN MAHALLELİ İLE POLİS ARASINDA ARBEDE ÇIKTI
18:27 ALANYA’DA SIR CİNAYET ÇÖZÜLDÜ
18:27 ALANYA’DA SIR CİNAYET ÇÖZÜLDÜ
18:24 AMBULANS HELİKOPTERLER 2 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU İÇİN HAVALANDI
18:23 3 İL İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ UYARISI
18:21 POLİSİ GÖRÜNCE ESRARI ARKADAŞININ ARABASININ KÜLLÜĞÜNE SAKLADI
18:17 KONYASPOR KUPA HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ
18:17 KONYASPOR KUPA HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ
18:17 BORSA HAFTAYI YÜKSELİŞLE TAMAMLADI
18:11 YENİŞEHİR ‘DE İNTİHAR
18:11 AHMET TÜRK HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI
18:11 AHMET TÜRK HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI
18:10 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANI DURMUŞ'TAN YENİ MÜFREDATLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
18:06 GAZİANTEP BASKETBOL SERİYİ SÜRDÜRME PEŞİNDE
18:05 MODACI BARBAROS ŞANSAL’A 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
18:04 MOTOSİKLET YAKMAYA ADLİ KONTROL
18:04 EVKUR YENİ MALATYASPOR ANTALYA KAMPINDA 3. GÜNÜ GERİDE BIRAKTI
18:01 BM: "GEÇEN AY IRAK'TA EN AZ 403 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"
18:00 EDREMİT’TE ŞÜPHELİ ÖLÜM
17:58 BAKAN ZEYBEKCİ: "2017 ATILIM YILININ BAŞLANGICI OLACAK"
17:58 BAKAN ZEYBEKCİ: "2017 ATILIM YILININ BAŞLANGICI OLACAK"
17:58 BIÇAKLANAN KIZI KURTARMAK İSTEYEN GENCİ BOYNUNDAN BIÇAKLAYAN TUTUKLANDI
17:57 BALKONDAN GİRDİKLERİ EVDE GASP YAPAN 5 IRAKLIYA 10'AR YIL HAPİS
17:51 BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞAHIS TUTUKLANDI
17:51 BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞAHIS TUTUKLANDI
17:50 AİLE BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA KÜLTÜR MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDI
17:50 AİLE BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA KÜLTÜR MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDI
17:49 BAŞBAKAN YILDIRIM: "BIRAKIN REJİM DEĞİŞMESİNİ SİZ KAFAYI DEĞİŞTİRİN"
17:49 EFTHİMİOU, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ BUGÜNKÜ AÇIKLAMASINA CEVAP VERDİ
17:46 MADENCİLER ‘BEYAZ MELEKLER’ KURTARMA EKİBİ KURDU
17:46 MADENCİLER ‘BEYAZ MELEKLER’ KURTARMA EKİBİ KURDU
17:43 İÇKİLİ RESTORANDAKİ ÖLÜMLÜ KAVGAYLA İLGİLİ BABA-OĞUL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
17:43 STAT ÇATISI HASAR ALDI, EMRE ÇOLAK'IN MAÇI ERTELENDİ
17:43 MALATYA’DA SON GÜNLERDE MEYDANA GELEN DEPREMLER SONRASI KORKUTAN AÇIKLAMA
17:37 BAKAN ZEYBEKCİ: “TARLAYA NE EKİLECEĞİNİ BİLİM İNSANLARI BELİRLEYECEK”
17:37 BAKAN ZEYBEKCİ: “TARLAYA NE EKİLECEĞİNİ BİLİM İNSANLARI BELİRLEYECEK”
17:36 DOÇ. DR. NECMETTİN YILDIZ: “YAŞLILIKTA İDRAR KAÇIRMA ARTIK KÂBUS DEĞİL”
17:36 ALMANLAR GİDEREK ŞİŞMANLIYOR
17:36 BOLU'DA 5. KATTAN DÜŞEN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
17:34 GAZİANTEPSPORLU GHİLAS’I HIRS BASTI
17:32 NUMAN KURTULMUŞ’TAN CHP’YE TEPKİ
17:32 NUMAN KURTULMUŞ’TAN CHP’YE TEPKİ
17:30 EDREMİT AK PARTİ, NEDEN “EVET” DEDİKLERİNİ ANLATTI
17:29 REİNA SALDIRGANININ 3 OCAK’TA SON ANDA YAKALANMAKTAN KURTULDUĞU ORTAYA ÇIKTI
17:27 SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
17:25 BU KENTTE LPG 2,83 LİRA
17:21 KAYSERİ'DEKİ TERÖR SALDIRISINDA ŞEHİT SAYISI 15'E YÜKSELDİ
17:20 VİTES KUTUSUNDA BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI
17:20 VİTES KUTUSUNDA BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI
17:19 2017’YE YÜZDE 15’LİK ARTIŞLA BAŞLAYAN İHRACATÇILAR UMUTLANDI
17:17 KANSERİ YENDİ, İŞİNE DÖNDÜ
17:17 KANSERİ YENDİ, İŞİNE DÖNDÜ
17:12 KUŞADASI’NDA VATANDAŞLARDAN ELEKTRİK FATURALARINA TEPKİ
17:12 KUŞADASI’NDA VATANDAŞLARDAN ELEKTRİK FATURALARINA TEPKİ
17:01 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TÜRKİYE’NİN İLK ŞEHİR HASTANESİNİ MERSİN’DE AÇIYOR
16:57 İNFAZ KORUMA MEMURU FETÖ'DEN TUTUKLANDI

Kemal Furkan Yazıyor
Bize acımayana kim acıyor? Bize acımayana kim acıyor?
15 Temmuz’u unutturmaya çalışan hatta sosyal mecralarda, arkadaş sohbetlerinde konu açılınca bu konuda konuşmayalım diyen ŞEREFSİZLERİ düşündüm uzun uzun… Ben bunları düşünürken akşam saatlerinde A Haber TV kanalında 15 Temmuz İhanet ve Diriliş Gecesi belgeselini izliyordum. Bir ses kaydı yayınlandı ve yerimden fırladım. 01.02.2017, 11:22
Turgay Çınar Yazıyor...
NATO... Gölge etme başka ihsan istemez! NATO... Gölge etme başka ihsan istemez!
Türkiye gerçek bağımsızlığına NATO prangasından kurtulduğunda kavuşmuş olacak. İşte asıl hengâme o zaman kopacak. 31.01.2017, 08:45
GÜNDEMTüm Gündem haberleri
Bursa'da 13 DEAŞ üyesi tutuklandı
Bursa'da 13 DEAŞ üyesi tutuklandı 03.02.2017, 23:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar’a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar’a gidecek 03.02.2017, 22:28
Gürpınar Belediyesine kayyum atandı
Gürpınar Belediyesine kayyum atandı 03.02.2017, 20:55
Bursa’da 2016 yılında 355 kişi uyuşturucudan tutuklandı
Bursa’da 2016 yılında 355 kişi uyuşturucudan tutuklandı 03.02.2017, 18:40
2016 yılında obezite ile ilgili 19 bin haber yapıldı
2016 yılında obezite ile ilgili 19 bin haber yapıldı 03.02.2017, 12:05
Ordu ve Giresun’a ortak liman
Ordu ve Giresun’a ortak liman 03.02.2017, 18:01
Diyanet'in Cuma hutbesi konusu evlilik programları
Diyanet'in Cuma hutbesi konusu evlilik programları 03.02.2017, 11:13
SGK Başkanı: Çalışma hayatında milli seferberlik ilan ettik
SGK Başkanı: Çalışma hayatında milli seferberlik ilan ettik 03.02.2017, 17:07
İzmir’de 152'si tutuklu 270 sanığın FETÖ davası devam ediyor
İzmir’de 152'si tutuklu 270 sanığın FETÖ davası devam ediyor 03.02.2017, 16:50
Fırat Kalkanı Harekatı’nda 164’üncü gün
Fırat Kalkanı Harekatı’nda 164’üncü gün 03.02.2017, 09:12
Trabzon'da Fetullah Gülen’in 2 yeğeni gözaltına alındı
Trabzon'da Fetullah Gülen’in 2 yeğeni gözaltına alındı 03.02.2017, 15:43
Görmez göreve başlayacak 5 bin imama seslendi
Görmez göreve başlayacak 5 bin imama seslendi 03.02.2017, 10:15
EKONOMİTüm Ekonomi haberleri
Ege ihracatı yüzde 10 arttı
Ege ihracatı yüzde 10 arttı 03.02.2017, 12:20
Dolar 3,70'in altına geriledi
Dolar 3,70'in altına geriledi 03.02.2017, 17:20
230 bin esnafa KOSGEB kredisi ödemeleri başlıyor
230 bin esnafa KOSGEB kredisi ödemeleri başlıyor 03.02.2017, 10:53
Ocak ayında fiyatın en fazla artan ve düşenler
Ocak ayında fiyatın en fazla artan ve düşenler 03.02.2017, 12:59
Emekli promosyonları için üçüncü imza
Emekli promosyonları için üçüncü imza 03.02.2017, 12:33
Serbest piyasada döviz fiyatları 3 Şubat 2017
Serbest piyasada döviz fiyatları 3 Şubat 2017 03.02.2017, 09:45
POLİTİKATüm Politika haberleri
Kılıçdaroğlu, CHP'li Türkmen'in istifasını istedi
Kılıçdaroğlu, CHP'li Türkmen'in istifasını istedi 03.02.2017, 12:10
Bakan Özhaseki: 2018'den itibaren 500 bin konutu yenileyip dönüştüreceğiz
Bakan Özhaseki: 2018'den itibaren 500 bin konutu yenileyip dönüştüreceğiz 03.02.2017, 15:27
Numan Kurtulmuş: Fındıkta lisanslı depoculuğa geçilecek
Numan Kurtulmuş: Fındıkta lisanslı depoculuğa geçilecek 03.02.2017, 14:55
Gündoğdu'dan CHP’ye fatura eleştirisi
Gündoğdu'dan CHP’ye fatura eleştirisi 02.02.2017, 23:32
Merkel, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü
Merkel, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü 02.02.2017, 21:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yurt dışında yaşayan vatandaşlara çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yurt dışında yaşayan vatandaşlara çağrı 02.02.2017, 12:44
DÜNYATüm Dünya haberleri
Belarus'ta elektrik ve su faturaları 'çöple' ödenecek
Belarus'ta elektrik ve su faturaları 'çöple' ödenecek 03.02.2017, 21:25
Çin'de 4 bina çöktü: 22 ölü
Çin'de 4 bina çöktü: 22 ölü 03.02.2017, 15:11
Netanyahu yüzlerce kişi tarafından protesto edildi
Netanyahu yüzlerce kişi tarafından protesto edildi 03.02.2017, 13:13
Trump’tan Nieto’ya tehdit iddiası
Trump’tan Nieto’ya tehdit iddiası 02.02.2017, 14:35
Romanya’da protestolar istifa getirdi
Romanya’da protestolar istifa getirdi 02.02.2017, 22:31
Halep’in güney batısındaki bazı köyler DEAŞ'tan kurtarıldı
Halep’in güney batısındaki bazı köyler DEAŞ'tan kurtarıldı 02.02.2017, 18:37
SPORTüm Spor haberleri
Vodafone Arena, Avrupa Ligi ile Süper Kupa finaline aday
Vodafone Arena, Avrupa Ligi ile Süper Kupa finaline aday 03.02.2017, 17:43
Trabzonspor'da rekabet sevinci
Trabzonspor'da rekabet sevinci 03.02.2017, 15:11
Beşiktaş, Tosic'in sözleşmesini 2 yıl uzattı
Beşiktaş, Tosic'in sözleşmesini 2 yıl uzattı 03.02.2017, 12:14
Kupada heyecan başlıyor
Kupada heyecan başlıyor 03.02.2017, 10:45
Euro 2016, Fenerbahçe’nin kasasını doldurdu
Euro 2016, Fenerbahçe’nin kasasını doldurdu 02.02.2017, 21:29
Fenerbahçe'de Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
Fenerbahçe'de Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı 02.02.2017, 16:11
SAĞLIKTüm Sağlık haberleri
Her 5 kanserden 1'inin ölüm nedeni sigara
Her 5 kanserden 1'inin ölüm nedeni sigara 03.02.2017, 13:41
Türkiye’de acil servislere yılda yaklaşık 100 milyon başvuru yapılıyor
Türkiye’de acil servislere yılda yaklaşık 100 milyon başvuru yapılıyor 02.02.2017, 15:22
Kanser hastalarına Küba’dan müjde
Kanser hastalarına Küba’dan müjde 02.02.2017, 19:56
TEKNOLOJİTüm Teknoloji haberleri
WhatsApp'a iki yeni özellik
WhatsApp'a iki yeni özellik 02.02.2017, 14:24
Bakan Özlü: Türkiye’deki açık teknoloji açığıdır
Bakan Özlü: Türkiye’deki açık teknoloji açığıdır 01.02.2017, 21:29
Turkcell: fizy’de Sezen Aksu zirvede
Turkcell: fizy’de Sezen Aksu zirvede 01.02.2017, 14:05
MAGAZİN VE YAŞAMTüm Magazin ve Yaşam haberleri
8 yaşındaki çocuğa haciz şoku
8 yaşındaki çocuğa haciz şoku 03.02.2017, 20:24
Darıca’da doğan Türkiye’nin ilk üçüz aslanları Antalya’ya gönderildi
Darıca’da doğan Türkiye’nin ilk üçüz aslanları Antalya’ya gönderildi 02.02.2017, 20:58
Kombilerde bakım yüzde 30 tasarruf sağlıyor
Kombilerde bakım yüzde 30 tasarruf sağlıyor 02.02.2017, 10:53
YERELTüm Yerel haberleri
İki arkadaşını öldüren sanığa iki kez müebbet
İki arkadaşını öldüren sanığa iki kez müebbet 03.02.2017, 15:59
Mersin’de elektrik kesintisi
Mersin’de elektrik kesintisi 03.02.2017, 09:49
Mersin’de elektrik kesintisi
Mersin’de elektrik kesintisi 02.02.2017, 09:52
GÜNE BAKIŞ
Enflasyon rakamları açıklandı Enflasyon rakamları açıklandı
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ocak ayında aylık yüzde 2,46, yurt içi üretici fiyat endeksi de Ocak'ta yüzde 3,98 arttı 03.02.2017, 10:33
PROF. DR. AHMET RASİM KÜÇÜKUSTA'YLA SAĞLIKLI YAŞAM
ÇOCUĞUNU VEGAN BESLEYEN AİLELERE HAPİS CEZASI GELİYOR ÇOCUĞUNU VEGAN BESLEYEN AİLELERE HAPİS CEZASI GELİYOR
Son senelerde tüm dünyada giderek artan bir “vegan” beslenme modası var. Vegan beslenme, et, süt, yumurta, bal, balık her türlü hayvani gıdayı reddediyor. Beslenmenin modası falan olmaz. Bunun tek yolu var: Adam gibi beslenmek! Veganlığın sonu “feryâd-ı figan” dır. Olma vegan edersin figan. Bugün, 00:42
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00:26Milas’ta elden ele projesi ile yüzler gülüyor
23:29Aydın’daki FETÖ soruşturmasında 2’si asker 7 kişi tutuklandı
23:13Milas’ta 160 adet bandrolsüz içki ele geçirildi
22:17Kurumlar evde bakım için birleşti
21:19Nazilli Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısı yapıldı
21:19Haluk Alıcık, Demirci Mehmet Efe’yi Andı
21:17Erzurum'da uyuşturucu satıcısı 6 zanlı tutuklandı
21:14Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Alpay Kırklareli’de
19:30Gülbey'den iddia: “Ermeniler Karadeniz’de gizli plan içerisindeler”
19:16Sağlık-Sen Şubesinden anlamlı istek
19:09Başkan Yağcı’dan Diriliş Ertuğrul senaristi Bozdağ’a ziyaret
19:08İl hakem heyetinden Başkan Vekili Epcim’e ziyaret
19:07Baklavacıda şampiyonluğu kutladılar
19:06Gaziantep'te motosiklet uygulaması
19:05Vali Aktaş, halk günü toplantısı yaptı
19:00THK genel başkanı Şanlıurfa’ya geliyor
18:49Gölbaşı Belediyesi Eymir'deki kuşları besledi
18:44Gaziantep'te zabıtanın yağ denetimi
18:4370 yaşındaki Zehra nineden AK Parti İl Başkanlığı’na “evet” ziyareti
18:38Vali Tuna: “Gençlerimizin bileğine altın bilezik takmalıyız”
18:35Sağlık çalışanlarına, kanser konulu bilgilendirme toplantısı
18:33Fatma Şahin'den kadınlara 'umut' çağrısı
18:31Adıyaman’da 3 otomobil çarpıştı: 2 Yaralı
18:29Ali Özkan’dan Bursa Defterdarı Atılğan’a ziyaret
18:27Liseli öğrencilerden Lösemi duyarlılığı
18:27Başkan Karabacak, Katı Atık Tesislerini ziyaret etti
18:26Bulanık Belediyesinden taziye evlerine yardım
18:25Akın Aydın, Ulubey Milli Eğitim Müdürü oldu
18:24Milletvekili Ahmet Uzer'den 'hayır'cılara sert tepki
18:23Partiler arasında ziyaret trafiği
18:21Akaryakıt istasyonlarına 120 bin lira ceza
18:19Akyazı’da motosiklet kazası: 1 yaralı
18:12İş yerlerimizin ışıkları sönmesin
18:11Başkan Atilla’dan esnaflara ziyaret
18:08Dinar Belediyesi yeni itfaiye aracı aldı
18:06Kapalı pazar yeri ve otopark ihaleye çıkıyor
18:05Ceylanpınar’da Kent Güvenlik sistemi kurulumunda sona yaklaşılıyor
18:03Adıyaman’da meyve ağaçlarında budama kursu veriliyor
18:02Spor kompleksi çalışmalarında sona yaklaşıldı
18:00Salihli Belediyespor zorlu maça hazır
17:59Van Büyükşehir Belediyesinde açıklama
17:56Atatürk’ün Aydın’a gelişinin 86. yıldönümü törenle kutlandı
17:55Toplu taşıma araçlarında sivil polis dönemi
17:51Battalgazi’nin tarihi artık ‘cepte’
17:50Doğu Anadolu’da İlk Galtyum 68 PET CT Görüntüleme ve Lütesyum Tedavi Ünitesi Atatürk Üniversitesinde hizmete girdi
17:50Çorum Yağmur Damlası Derneği'nden Şahiner'e ziyaret
17:49Başkan Gürlesin, Bakan Yardımcısı Uçar’ı ağırladı
17:46Eski Bakan Arıcı Aydın’da Tedavi Altına Alındı
17:45Başkan Çerçioğlu Ataeymir’i sanatla buluşturdu
17:41Okullar ikinci döneme hazır
17:41Salihli’nin sultanları Balıkesir karşısında kazanmak istiyor
17:3915 yıldır at arabası sürerek ekmeğini kazanıyor
17:39Enerji verimliliğine dikkat çekilecek
17:38Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 86'ncı yıl dönümü
17:38Küçük Nurullah’tan 8 yıldır haber yok
17:37Başkan Kayda yıkım alanında inceleme yaptı
17:37Ordu’da okullar ilaçlanıyor
17:36Altınordu’da yeni uygulamalar
17:36Coşkun ve Güzgülü Yeniköylülerle buluştu
17:34Fatsa’da dolmuş ücretlerine zam
17:33Balıkesirliler Dernekleri Büyükşehir’de
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17:304. Sarıkamış Kış Oyunları Festivali 17-19 Şubat 2017 start alıyor
17:29Kaymakam Şimşek Muhtarlarla buluştu
17:28BTO'dan sağlığa katkı
17:26Ayağı yanan 70 yaşındaki kadın için seferberlik
17:24Genel Sekreter Erdinç Dolu, "Kars’ta kurumlar el ele verdi"
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17:23Genel Sekreter Yardımcısı Yaşa; "Önlemek ödemekten daha ucuzdur"
17:23AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin,
17:21Dernekpazarı ilçe merkezi kentsel dönüşüme tabi tutulacak
17:21Yüksekova'da elektrik sorunu çözülüyor
17:21Yüksekova'da elektrik sorunu çözülüyor
17:21Oryantiring 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme kursu sona erdi
17:18Giresun Valisi Hasan Karahan Melikgazi İletişim Merkezinde
17:15Kuşadası’nın tanıtımı için işbirliği
17:13Mardin Dost-Der’den 638 aileye yardım
17:12Bisiklet topluluğundan balkan turu
17:12Büyükşehir Wushu takımı Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
17:11Vali İsmail Ustaoğlu’ndan yatırımcılara cazibe merkezleri çağrısı
17:11Edremit Belediye Meclisi toplandı
17:11Bisiklet Topluluğundan Balkan Turu
17:11Kuşadası, Brüksel Turizm Fuarı’nda tanıtılıyor
17:11Başkan Ergün misafirlerini ağırladı
17:10Pepee hayranları Piazza’ya akın etti
17:04Kuşadası Belediyesi okulların eksiklerini gideriyor
17:04Yıldırımhan, Trabzon Çalışma ve İş Kurumu’nu ziyaret etti
16:58Nilüfer Belediyesi “Replicate Project”te
16:58Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'ten Bilecik ziyareti
16:57Vali Arslantaş, canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu
16:56Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi’nden Müdür Dinç’e ziyaret
16:54SAÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Ayhan Bilim Ödülü’nü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde aldı
16:54AKUT’tan İl Emniyet Müdürü Engin Dinç’e ziyaret
16:54Koza Altın’ın izinleri tamamlandı
16:52Malatya’da ‘Lojistik Merkezi Çalıştayı düzenlenecek
16:51Karacaoğlu Camii yenilendi
16:50Ahlat'ta ‘cazibe merkezleri’ bilgilendirme toplantısı
16:49Diyarbakır’da planlı elektrik kesintileri yaşanacak
16:49Ağrı İl Özel İdaresi araç filosunu genişletti
16:47Nilüfer’de su kesintisi
Mevlüt Özben Yazıyor
Sosyologlar ‘Adli Görüşme Odalarına’… Sosyologlar ‘Adli Görüşme Odalarına’…
3 Nisan 2017’de faaliyete geçecek olan ‘Adli Görüşme Odaları’nın bir tür “dostlar alışverişte görsün”e dönüşmemesi için benim önerim buralarda sosyologların görevlendirilmesi yönündedir. 12.01.2017, 19:27
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Cahit Kılıç Bugün, 00:17
DEĞİŞİK BİR KONU; KADINLI TUZAK DEĞİŞİK BİR KONU; KADINLI TUZAK
Burhan Özbey 03.02.2017, 19:06
ALLAH'I GEREĞİ GİBİ DEĞERLENDİREMEDİLER! ALLAH'I GEREĞİ GİBİ DEĞERLENDİREMEDİLER!
İbrahim Dursun 03.02.2017, 10:24
KEFİL SANA KİM KEFİL KEFİL SANA KİM KEFİL
Hüseyin Adalan 02.02.2017, 16:40
EN BÜYÜK BAŞKAN BİZİM BAŞKAN EN BÜYÜK BAŞKAN BİZİM BAŞKAN
Zülküf Aras 02.02.2017, 01:03
Bu milletin “kalp gözü” açık arkadaş BU MİLLETİN “KALP GÖZÜ” AÇIK ARKADAŞ
Eyüphan Kaya 01.02.2017, 23:22
İngiliz Kızın Musluman Oluşu İNGİLİZ KIZIN MUSLUMAN OLUŞU
Fatih Yokuş 30.01.2017, 12:31
SUİKAST SUİKAST
Erdem Özçelik 25.01.2017, 22:41
BAŞKANLIK SİSTEMİNİN SAKINCALARI BAŞKANLIK SİSTEMİNİN SAKINCALARI
Ahmet Ay 23.01.2017, 17:17
Uyuşturucu gerçeği UYUŞTURUCU GERÇEĞİ
Mevlana Çakıral 23.01.2017, 15:38
İlk veya Son Meclis: TBMM İLK VEYA SON MECLİS: TBMM
Ahmet Akgül 23.01.2017, 11:38
Müzakerelerin Tanımını Artık Bağımsızlık Mücadelesine Dönüştüren Türkiye MÜZAKERELERİN TANIMINI ARTIK BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNE DÖNÜŞTÜREN TÜRKİYE
Barış Temur 20.01.2017, 14:32
YARINI İYİLEŞTİRMENİN YOLU BUGÜN NEYİ YANLIŞ YAPTIĞIMIZI İRDELEMEKTEN GEÇİYORSA YARINI İYİLEŞTİRMENİN YOLU BUGÜN NEYİ YANLIŞ YAPTIĞIMIZI İRDELEMEKTEN GEÇİYORSA
Dr. Ahmet Berk 14.01.2017, 14:02
DEMİRTAŞ SUİKASTA KURBAN GİTMESİN DİYE Mİ TUTUKLANDI? DEMİRTAŞ SUİKASTA KURBAN GİTMESİN DİYE Mİ TUTUKLANDI?
Vakkas Doğantekin 13.01.2017, 10:42
BÜTÜN SIRLARIYLA TÜRKLER BÜTÜN SIRLARIYLA TÜRKLER
Vildan Adalı 28.12.2016, 12:18
DOCTOR STRANGE’DE ÖNGÖRÜLEN SPİRİTÜEL DÜNYA DOCTOR STRANGE’DE ÖNGÖRÜLEN SPİRİTÜEL DÜNYA
Hasan Tülüceoğlu 27.12.2016, 21:51
KAÇMAK KURTULUŞTUR KAÇMAK KURTULUŞTUR
Özkan Erdem 10.12.2016, 21:50
KILIÇDAROĞLU FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN GAZETECİLERİ ALKIŞLATTI KILIÇDAROĞLU FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN GAZETECİLERİ ALKIŞLATTI
Murat Gençoğulları 07.12.2016, 23:34
KUKA’NIN SAĞLIK ÖYKÜLERİ (ÇOCUK ÖYKÜ KİTAPLARI) KUKA’NIN SAĞLIK ÖYKÜLERİ (ÇOCUK ÖYKÜ KİTAPLARI)
Prof. Dr. Cengiz Yakıncı 03.12.2016, 16:20
TACİZİ, TACİZCİYİ VE TACİZCİLİĞİ ANLAMAK VE ANLAMLANDIRMAK! TACİZİ, TACİZCİYİ VE TACİZCİLİĞİ ANLAMAK VE ANLAMLANDIRMAK!
Zekeriya Menak 19.11.2016, 12:36
İBLİS Mİ ŞEYTAN MI ? İBLİS Mİ ŞEYTAN MI ?
Orhan Cesur 10.11.2016, 17:00
FENERBAHÇE FENERBAHÇE
Serkan Güzel 26.10.2016, 19:25
POLEMİK
Anayasa değişiklik teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu Anayasa değişiklik teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifi 316 imzayla TBMM Başkanlığına sunuldu. 10.12.2016, 18:12
SON DEPREMLER
ZamanŞiddetYer
04.02.2017 05:5216,0YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
04.02.2017 05:3416,0SALICIK-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
04.02.2017 05:0618,0MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
04.02.2017 04:3021,0GUMULCELI-SARUHANLI (MANISA) İlksel
04.02.2017 04:2721,0KANLICA-YAGLIDERE (GIRESUN) İlksel
04.02.2017 04:1821,0ALIBEYLI-SARUHANLI (MANISA) İlksel
04.02.2017 03:5225,0YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
04.02.2017 03:1917,0DAVUTOGLAN-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
04.02.2017 03:0118,0AKDENIZ İlksel
04.02.2017 02:5810,0TASBASI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
HABER KRONİK
Nüfus 80 milyona dayandı vatandaş ilginç yanıtlar verdi Nüfus 80 milyona dayandı vatandaş ilginç yanıtlar verdi
Türkiye'nin nüfusu, 2016'da bir önceki yıla göre 1 milyon artış gösterdi. 79 milyon 814 bin 871 kişi olarak açıklanan nüfus rakamlarında İstanbul, 14 milyon 804 bin 116 kişiyle yine ilk sırada yer aldı. Vatandaşların ise artan nüfusa verdiği yanıtlar hayli ilginç oldu.
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Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluşturan Cemil Barlas, Medyaradar'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu. 'Attığım tweetin arkasındayım' diyen Barlas, medyadan, siyasete bir çok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı.
Reina saldırganı yakalandı Reina saldırganı yakalandı
Yılbaşı gecesi Reina'ya saldıran terörist Abdulkadir Masharipov İstanbul Esenyurt'ta yakalandı.
Adalet Bakanlığından bin 699, Emniyet’ten 2 bin 687 personel ihraç edildi Adalet Bakanlığından bin 699, Emniyet’ten 2 bin 687 personel ihraç edildi
679, 680 ve 681 nolu Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazetede yayımlandı.
Egemen Bağış, Reina saldırısında yaralananları ziyaret etti Egemen Bağış, Reina saldırısında yaralananları ziyaret etti
AB ve Devlet Eski Bakanı Egemen Bağış, yeni yılın ilk saatlerinde Ortaköy Reina'da gerçekleşen saldırıda yaralananları Okmeydanı Devlet Hastanesinde ziyaret etti.
Hasan Efe İle 'Evrik Çizgiler' 30.12.2016 Hasan Efe İle 'Evrik Çizgiler' 30.12.2016
Hasan Efe İle 'Evrik Çizgiler' 30.12.2016
Çamlıca Camii'nde son durum Çamlıca Camii'nde son durum
Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olacak olan Çamlıca Camii'nde son durum havadan görüntülendi.
Dolgu yapılacak Üsküdar Sahili havadan görüntülendi Dolgu yapılacak Üsküdar Sahili havadan görüntülendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Üsküdar sahile dolgu yapılarak oluşturulacak meydan alanı havadan görüntülendi.
Erdoğan, 7 yaşındaki Suriyeli Bana'yı kabul etti Erdoğan, 7 yaşındaki Suriyeli Bana'yı kabul etti
Halep'ten attığı Twitter mesajlarıyla bütün dünyanın tanıdığı ve son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yardım mesajı gönderen Bana Alabed isimli 7 yaşındaki Suriyeli küçük kız ve ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.
Avrasya Tüneli, dualar eşliğinde hizmete açıldı Avrasya Tüneli, dualar eşliğinde hizmete açıldı
Avrupa ile Asya kıtasını deniz tabanının altından karayoluyla birleştiren Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile çok sayıda yerli ve yabancı konuğun katılımıyla dualar eşliğinde hizmete açıldı.
Fırat Kalkanı Harekatı'nın 199’uncu günü Fırat Kalkanı Harekatı'nın 199’uncu günü
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait 16 hedefin Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından, 1 silahlı pikap aracın da silahlı insansız hava aracı tarafından imha edildiği bildirildi.
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