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26.01.2017 Perşembe 16:43
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ANA SAYFA GÜNDEM EKONOMİ POLİTİKA DÜNYA SPOR YEREL SAĞLIK TEKNOLOJİ YAŞAM MEDYA KİTAP SİNEMA SÖYLEŞİ EĞİTİM
Trump, BM fon desteğini yüzde 40 azaltacak TRUMP, BM FON DESTEĞİNİ YÜZDE 40 AZALTACAK
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlara verdiği yüzde 40’lık fon desteğini azaltacağı bildirildi. Ayrıca Trump’ın ABD’nin çıkarlarına hizmet etmeyen harcamaları sona erdireceği ifade edildi. Bugün, 15:02
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde intihar girişimi CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ ÖNÜNDE İNTİHAR GİRİŞİMİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan üst geçidin üstüne çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, polisin müdahalesi sonucu köprü korkuluklarından indirildi. Bugün, 14:34
Bozdağ: Yargıyı halkımızın denetimine açmış olacağız BOZDAĞ: YARGIYI HALKIMIZIN DENETİMİNE AÇMIŞ OLACAĞIZ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Yargının hesap verilebilirliğini ve güvenini arttırmak maksadıyla bu yıl Mart ayından itibaren Adli Faaliyet Raporları açıklanacaktır. Bunları başsavcılarımız ve komisyon başkanları müşterek imzalayacak ve kamuya ilan edecek. Böylelikle yargıyı halkımızın denetimine açmış olacağız" dedi. Bugün, 14:21
Tokat’ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı TOKAT’TA YOLCU OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ, 5 YARALI
Tokat’ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Bugün, 14:04
Cemil Barlas: Hiçbir ideolojik mahalleye ait değilim CEMİL BARLAS: HİÇBİR İDEOLOJİK MAHALLEYE AİT DEĞİLİM
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluşturan Cemil Barlas, Medyaradar'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu. 'Attığım tweetin arkasındayım' diyen Barlas, medyadan, siyasete bir çok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı. Bugün, 13:17
1915 Çanakkale Köprüsü için 4 teklif 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İÇİN 4 TEKLİF
1915 Çanakkale Köprüsü ihalesinde 4 ortak girişim grubu teklif verdi. Bugün, 11:50
Başbakan'dan bankalara uyarı BAŞBAKAN'DAN BANKALARA UYARI
Başbakan Binali Yıldırım, yatırımcının önünü açmak için art arda pek çok paketi devreye soktuklarını belirterek “Biz yaşamak isteyen, ayakta kalmak isteyenlere veya yeni yatırımlar yapmak isteyenlere destek olacağız” dedi. Bugün, 11:12
Bozdağ: Vatandaşımız her zaman oyunu inanarak vermiştir BOZDAĞ: VATANDAŞIMIZ HER ZAMAN OYUNU İNANARAK VERMİŞTİR
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP’nin Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerini Anayasa Mahkemesine taşıyacağı iddiaları hakkında, “Bu zihniyet yıllarca halktan korktu. Halk onları seçerse doğru yapmış oluyor, halk onların istemediğini seçerse yanlış karar vermiş oluyor. Vatandaşımız her zaman oyunu inanarak vermiştir, Türk milletinin oyu satılık bir oy değildir” dedi. Bugün, 10:18
Atatürk Havalimanında kar alarmı ATATÜRK HAVALİMANINDA KAR ALARMI
İstanbul’da bugün etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hava trafiğinde iptallere neden oluyor. Türk Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için 26-27 Ocak tarihleri arasında Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanından yapması gereken 338 seferini iptal etti. Bugün, 09:42
İstanbul'da kar yağışı başladı İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Kar yağışı özellikle şehrin yüksek kesimlerinde ve Silivri'de etkili oluyor. Bugün, 09:32
SON DAKİKA
16:29 YUNANİSTAN, 8 DARBECİNİN İDADESİNİ REDDETİ
16:28 CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI SANAYİCİLERİ SEVİNDİRDİ
16:27 MEHMET ALİ ŞAHİN: "ANAYASA MAHKEMESİNİN YANINDA DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA DA BAŞVURUN"
16:27 ORDU EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA
16:25 AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİNDE ‘KAZAKİSTAN’ SEMPOZYUMU
16:24 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMITT’TE
16:22 ATAMADAN 'MÜTEESSİR' OLAN KAYMAKAM AÇIĞA ALINDI
16:21 9. KEZ TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
16:20 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ SOYAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI
16:07 SAADET PARTİSİ’NDE ‘HAYIR’ İSTİFASI
16:07 SOSYAL MEDYA PROPAGANDASINA 10 GÖZALTI
16:06 TOMBALACILARA 10 BİN LİRA CEZA
16:05 ANTALYA’DA FATMA KIZILÇELİK DAVASINA DEVAM EDİLDİ
16:05 5'İNCİ UFKA YOLCULUK BİLGİ VE KÜLTÜR YARIŞMASI 26 MART’TA
16:04 HATAY MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: 3 GÖZALTI
16:04 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
16:02 YANGINDA 16 BİN LİRASI KÜL OLDU
16:02 "CANLI BOMBA" PANİĞİNE NEDEN OLAN SANIĞA TAHLİYE
16:01 (ÖZEL HABER) ŞİŞLİ’DEKİ YANGINDA ÇOCUKLAR MAHSUR KALDI
15:56 UYUŞTURUCU SATICILARI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
15:56 BAKAN IŞIK'TAN MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİNE ZİYARET
15:55 RUSYA ASTANA GÖRÜŞMELERİ İLE MUHALEFETİ DE MUHATAP ALMAYA BAŞLADI
15:54 PFDK CEZA YAĞDIRDI
15:51 ÇOCUĞUNU DENİZE ATMAYA BÖYLE GÖTÜRDÜ
15:51 BAŞBAKAN YILDIRIM’DAN DÜNYAYA MÜLTECİ ELEŞTİRİSİ
15:38 TAŞERON FİRMADAN PARALARINI ALAMADIKLARINI İDDİA EDEN ESNAF VE İŞÇİLERDEN AFİŞLİ TEPKİ
15:38 DEAŞ ÜYESİ KADIN YOLCU OTOBÜSÜNDE YAKALANDI
15:35 ACUN'A ULAŞABİLMEK İÇİN KİTAP YAZDI
15:35 BEYAZ KASKLILAR'A TERÖR SUÇLAMASI
15:34 ÇOCUK DİŞ SAĞLIĞI İÇİN KORUYUCU HEKİMLİK
15:34 (ÖZEL HABER) KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE HAVAYA BÖYLE ATEŞ AÇTI
15:32 GANA DEVLET BAŞKANI'NDAN BORSAN'A DESTEK
15:29 TOKAT'TAKİ KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
15:26 BOLU’DA CİNSEL İSTİSMAR SANIĞINA TAHLİYE
15:25 GIDA ETİKETLERİNDE DÜZENLEME
15:22 ANTİBİYOTİK KULLANANLAR DİKKAT
15:18 DİZLERDE HER YAŞTA FARKLI HASTALIKLAR GÖRÜLEBİLİYOR
15:16 İNEGÖLSPOR’DA "PENBE" DÖNEM
15:16 ŞİŞLİ'DE YANGIN PANİĞİ
15:14 KOLTUK ALTINDAN SES TELLERİNE ZARAR VERMEDEN TİROİD AMELİYATI
15:14 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
15:12 AKHİSAR BELEDİYESPOR’DA GALATASARAY HAZIRLIKLARI
15:11 SİNOP’TA YOĞUN KAR YAĞIŞI SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI
15:11 SİNOP’TA YOĞUN KAR YAĞIŞI SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI
15:10 GAMBİYA DEVLET BAŞKANI BARROW ÜLKESİNE DÖNÜYOR
15:09 EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ZİRVESİ 4 MART 2017'DE
15:08 (ÖZEL HABER) ÇATIDAN GİRDİĞİ KUYUMCUDAN 130 BİN TL'LİK SOYGUN YAPTI
15:08 BAŞKAN YILMAZ: “YENİ BİR SAMSUN TASARLIYORUZ”
15:04 MERKEZ BANKASI REZERVLERİ AZALDI
15:03 CANİ ANNEDEN KAN DONDURAN SÖZLER
15:03 BAŞBAKAN YARDIMCISI KURTULMUŞ’TAN MEMUR-SEN’E ZİYARET
15:01 4 ÖĞRENCİYE CİNSEL İSTİSMAR İDDİASINA 48 YIL HAPİS İSTEMİ
14:58 EMITT FUARI'NDA EDREMİT STANDINA BÜYÜK İLGİ
14:55 EMİTT’TE GESTAŞ STANDINA YOĞUN İLGİ
14:55 HIRSIZ İŞ YERİNDEN ÖNCE PARALARI, SONRA PAPAĞANI ÇALDI
14:55 MODEL UÇAK YAPIMI VE SERBEST UÇUŞ EĞİTİMİ İÇİN ESKİŞEHİR'E GELDİLER
14:55 UYKU TESTLERİ ARTIK EVLERDE YAPILACAK
14:55 UYKU TESTLERİ ARTIK EVLERDE YAPILACAK
14:54 GECE ATEŞİ VE TERLEME 'BRUSELLA' BELİRTİSİ OLABİLİR
14:50 YERLİ TURİST TURİZMİN CAN SİMİDİ OLDU
14:46 ABD'Lİ ASKERİN BAŞINA ÇUVAL GEÇİRMEK İSTEYEN GENÇ, YAKIN DÖVÜŞ UZMANI ÇIKTI
14:42 SAMSUNPOR KÖTÜ GİDİŞİ DURDURMAK İÇİN KURBAN KESTİ
14:42 GALATASARAY’DAN MELİH MAHMUTOĞLU’NA KINAMA
14:41 BEBEĞİNİ DENİZE ATAN CANİ ANNE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
14:40 KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE SİLAH SESLERİ
14:40 KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE SİLAH SESLERİ
14:39 TRUMP'IN MEKSİKA SINIRA DUVAR İSTEMESİ TAMİMİYLE SEMBOLİK
14:36 FETÖ/PDY SORUŞTURMASINDA 5 ÖĞRETMEN TUTUKLANDI
14:34 PLASTİK EŞYA DEPOSUNDAKİ YANGIN DEVAM EDİYOR
14:33 OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI
14:32 VALİ ŞAHİN'DEN KURUM YETKİLİLERİNE FIRÇA
14:32 VALİ ŞAHİN'DEN KURUM YETKİLİLERİNE FIRÇA
14:30 BONZAİ SATTIĞI İDDİA EDİLEN GENÇ GÖZALTINA ALINDI
14:30 FETÖ'NÜN ÜNİVERSİTE AYAĞINA OPERASYON: 12 GÖZALTI
14:26 FRANSA’DA CUMHURBAŞKANI ADAYLARI ARASINDA YOLSUZLUK SUÇLAMASI
14:26 KEDİLER 'EV'LENDİ
14:25 ENFEKDER BAŞKANI KÖKSAL: "AVRUPA’DA EN FAZLA ANTİBİYOTİK KULLANAN ÜLKELERDEN BİRİYİZ"
14:25 ENFEKDER BAŞKANI KÖKSAL: "AVRUPA’DA EN FAZLA ANTİBİYOTİK KULLANAN ÜLKELERDEN BİRİYİZ"
14:25 EMİTT’İN AÇILIŞI BAKAN NABİ AVCI’NIN KATILIMIYLA YAPILDI
14:25 EMİTT’İN AÇILIŞI BAKAN NABİ AVCI’NIN KATILIMIYLA YAPILDI
14:23 AMATÖR MAÇTA İSTENMEYEN GÖRÜNTÜLER
14:23 AMATÖR MAÇTA İSTENMEYEN GÖRÜNTÜLER
14:20 KKTC SAĞLIK BAKANLIĞI VE YDÜ'NÜN İŞBİRLİĞİ ONKOLOJİ HASTALARINA UMUT OLDU
14:20 CANLI İNTİHAR GİRİŞİMİ SONA ERDİ
14:18 ÜNİVERSİTELİLER HARÇLIKLARIYLA HALEP’E YARDIM GÖNDERDİ
14:15 İSTANBUL'DA DOYUMSUZ KAR MANZARASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
14:13 ERSAN GÜLÜM RESMEN BEŞİKTAŞ’TA
14:13 22 TIRDAN OLUŞAN MUSUL ACİL YARDIM KAFİLESİ YOLA ÇIKTI
14:13 22 TIRDAN OLUŞAN MUSUL ACİL YARDIM KAFİLESİ YOLA ÇIKTI
14:13 BAKAN AVCI: "2017 VE SONRASI ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK"
14:12 KOKAİN VE BONZAİ İLE YAKALANAN 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
14:11 ANKARA’DA OTO HIRSIZLARINA DARBE
14:11 ERSAN GÜLÜM: "TAKIMA KATKI SAĞLAMAYA GELDİM"
14:09 BAKAN ÇELİK: “ÇİĞ SÜT ARİ ÇİFTLİKLERDEN, İŞLETMELERDEN ANCAK SATILABİLECEK”
14:09 BAKAN ÇELİK: “ÇİĞ SÜT ARİ ÇİFTLİKLERDEN, İŞLETMELERDEN ANCAK SATILABİLECEK”
14:09 BOMBALI SALDIRI İHBARI POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ
14:09 KOCAELİ'DE EMNİYET ABİSİ ADLİYEYE SEV EDİLDİ
14:07 ERTUĞRUL GAZİ KIYAFETİYLE TÜRBELERİ GEZİYOR
14:07 ERTUĞRUL GAZİ KIYAFETİYLE TÜRBELERİ GEZİYOR
14:07 DANIŞTAY ACELE KAMULAŞTIRMA KARARINI İPTAL ETTİ
14:03 SİNOP’TA TRAFİK KAZASI: 7 YARALI
14:03 ÖLÜM RAPORU VERMEDİĞİ İDDİA EDİLEN ADLİ TABİBE SORUŞTURMA
13:54 BAKAN IŞIK, ÇAYIROVA-TEM OTOYOLU KÖPRÜLÜ KAVŞAK AÇILIŞINA KATILDI
13:48 ADANA'DA PLASTİK EŞYA DEPOSUNDA YANGIN
13:47 ÇAM KESE BÖCEĞİ İLE MÜCADELE ERKEN BAŞLADI
13:45 BOLU’DA FETÖ OPERASYONU: 13 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
13:44 ORDU MÜZESİ KABUĞUNA SIĞMADI
13:43 SAKARYA BEYAZA BÜRÜNDÜ
13:43 SAMSUNSPOR’DAN TARAFTARA 9 MAÇLIK KOMBİNE MÜJDESİ
13:43 BİTLİS'TE KAÇAK SİGARA OPERASYONU
13:37 İNEGÖLSPOR’DA FORVETE TAKVİYE
13:32 OTOMOBİL YAKIT DOLU TANKERE ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI
13:32 OTOMOBİL YAKIT DOLU TANKERE ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI
13:32 BORSA İLK YARIDA YÜKSELDİ
13:32 ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI DA DAHİL OLDU
13:31 YÜKSEK LİSANS MEZUNU AYAKKABI TAMİRCİSİ OLDU
13:31 YÜKSEK LİSANS MEZUNU AYAKKABI TAMİRCİSİ OLDU
13:30 MERSİN BÜYÜŞEHİR BELEDİYESPOR, EVİNDE GALATASARAY'I YENMEK İSTİYOR
13:30 BAKAN MÜEZZİNOĞLU: “BÜYÜKANNE PROJESİNDE İSTİYORUZ Kİ KADIN İSTİHDAMDAN UZAKLAŞMASIN, ANNE EVLADIYLA OLAN HUKUKUNU GÜÇLÜ, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ KORUYABİLSİN”
13:30 MARDİN'DE TERÖR PROPAGANDASINA TUTUKLAMA
13:28 KMÜ’DE PROF. DR. MEHMET AKGÜL DÖNEMİ BAŞLADI
13:28 KMÜ’DE PROF. DR. MEHMET AKGÜL DÖNEMİ BAŞLADI
13:27 EMEKLİLERİN ZAM FARKLARI ÖDENMEYE BAŞLANDI
13:27 3 ARAÇTAN 950 LİTRE MAZOT ÇALAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI
13:27 BEŞİKTAŞ'IN UÇAĞI ADANA'YA ZORUNLU İNİŞ YAPTI
13:27 BEŞİKTAŞ'IN UÇAĞI ADANA'YA ZORUNLU İNİŞ YAPTI
13:23 FETÖ’NÜN PKK OPERASYONLARINDAKİ KARA PROPAGANDASI
13:22 50 MİLYON DOLARLIK KUMPASIN SANIKLARI SERBEST KALDI
13:21 İZMİR TİCARET ODASI'NDAN BAŞBAKAN'A LİMAN DOSYASI
13:19 "AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI" EĞİTİMİ
13:18 DÜZENSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMI KISIRLIĞA NEDEN OLUYOR
13:18 DÜZENSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMI KISIRLIĞA NEDEN OLUYOR
13:18 KAVURMACI VE FARUK GÜLLÜOĞLU'NUN ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANDI
13:17 KALP HASTASI KÜÇÜK KIZ CUMHURBAŞKANINDAN YARDIM BEKLİYOR
13:17 KALP HASTASI KÜÇÜK KIZ CUMHURBAŞKANINDAN YARDIM BEKLİYOR
13:16 NEZAMİ, ALGES'E TRANSFER OLDU
13:13 SCHENGEN ANLAŞMASI'NDA SINIR KONTROLLERİ ÜÇ AY DAHA UZATILDI
13:12 UYUŞTURUCU BAĞIMLISI GENCİN BENİ KURTARIN ÇAĞRISI
13:12 UYUŞTURUCU BAĞIMLISI GENCİN BENİ KURTARIN ÇAĞRISI
13:10 GREENPEACE’NİN “YUTMAYIZ” KAMPANYASINA KESKİNOĞLU TAVUKÇULUKTAN HAKSIZ REKABET DAVASI
13:09 DEMİRCİ USTASINDAN MİNYATÜR SAVUNMA SİLAHLARI
13:09 DEMİRCİ USTASINDAN MİNYATÜR SAVUNMA SİLAHLARI
13:08 MERİT INTERNATIONAL VE DİLEK HANİF’DEN ANLAMLI DEFİLE
13:07 BYLOCK'TAN GÖZALTINA ALINAN DENİZ YÜZBAŞI SERBEST KALDI
13:03 SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
13:03 UEDAŞ KARA HAZIR
13:02 AVUKATTAN DEV OTOMOTİV FİRMASINA 1 LİRALIK DAVA
12:59 ANKARA'DA İŞ ADAMLARINA FETÖ OPERASYONU: 17 GÖZALTI
12:59 (ÖZEL HABER) SOKAK KÖPEKLERİNİ DÖVEN ŞAHIS: "ÖZÜR DİLERİM, BANA KUMPAS KURDULAR"
12:58 MARDİN MERKEZLİ 6 İLDE FETÖ OPERASYONU: 20 GÖZALTI

Kemal Furkan Yazıyor
Şah ve mat Şah ve mat
Şimdi yazacaklarım öncelikle Türkiye’de kaos beklentisinde olanları, iç savaş çığırtkanlarını üzebilir. O zaman ne mutlu bana diyerek söz başlayayım. Türkiye’de iç savaş ÇIKMAYACAK, kaos HİÇ OLMAYACAK. Hani bugünlerde mecliste görüşmeleri olan ve Türkiye’yi prangalarından kurtaracak BAŞKANLIK sistemi ÇATIR ÇATIR gelecek. Şimdi bu satırları okuyunca nereden biliyorsun diyeceksiniz. Haklısınız… 10.01.2017, 23:20
Turgay Çınar Yazıyor...
İstiklal ve istikbal mücadelesi İstiklal ve istikbal mücadelesi
Türkiye bugün aslında terör örgütleriyle mücadele etmiyor; bizzat müttefikleri tarafından ayağına vurulan prangalardan kurtulma mücadelesi veriyor. 25.01.2017, 06:58
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Bakan Çelik’ten ’çiğ süt’ açıklaması
Bakan Çelik’ten ’çiğ süt’ açıklaması Bugün, 16:33
Sevgilisinin çocuğunu öldüren Iraklı gence 16 yıl 3 ay hapis
Sevgilisinin çocuğunu öldüren Iraklı gence 16 yıl 3 ay hapis Bugün, 16:17
Nişan cinayetine 19 yıl hapis cezası
Nişan cinayetine 19 yıl hapis cezası Bugün, 15:49
Büyükanne Projesi’nde sona doğru
Büyükanne Projesi’nde sona doğru Bugün, 15:17
Bolu’da FETÖ operasyonu: 13 kişi adliyeye sevk edildi
Bolu’da FETÖ operasyonu: 13 kişi adliyeye sevk edildi Bugün, 14:48
Yurtta hava durumu 26 Ocak
Yurtta hava durumu 26 Ocak Bugün, 09:06
Muş’ta terör operasyonu: 16 gözaltı
Muş’ta terör operasyonu: 16 gözaltı Bugün, 12:51
Mezarlıkta Kalaşnikofla üçlü infaz
Mezarlıkta Kalaşnikofla üçlü infaz Bugün, 12:37
Elazığ merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı
Elazığ merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı Bugün, 10:38
Anayasa değişikliklerinin halk oylamasına sunulmasına ilişkin YSK Kararı
Anayasa değişikliklerinin halk oylamasına sunulmasına ilişkin YSK Kararı Bugün, 10:30
Kütahya'da yolcu treni tıra çarptı: 1 ölü, 14 yaralı
Kütahya'da yolcu treni tıra çarptı: 1 ölü, 14 yaralı Bugün, 10:05
Birlikte olduğu kadını ve annesini öldüren polis memuruna 50 yıl hapis
Birlikte olduğu kadını ve annesini öldüren polis memuruna 50 yıl hapis Bugün, 09:46
EKONOMİTüm Ekonomi haberleri
Serbest piyasada döviz fiyatları 26 Ocak 2017
Serbest piyasada döviz fiyatları 26 Ocak 2017 Bugün, 09:59
TÜİK enflasyon sepetinde değişiklik yaptı
TÜİK enflasyon sepetinde değişiklik yaptı 25.01.2017, 13:58
Dolar 3,85'i aştı
Dolar 3,85'i aştı 25.01.2017, 18:37
Dolar 3,83'ün üzerine çıktı
Dolar 3,83'ün üzerine çıktı 25.01.2017, 17:33
Sektörel Güven Endeksleri Ocak'ta azaldı
Sektörel Güven Endeksleri Ocak'ta azaldı 25.01.2017, 10:48
Serbest piyasada döviz fiyatları 25 Ocak 2017
Serbest piyasada döviz fiyatları 25 Ocak 2017 25.01.2017, 09:48
POLİTİKATüm Politika haberleri
Bakan Avcı: 2017 ve sonrası çok daha güzel olacak
Bakan Avcı: 2017 ve sonrası çok daha güzel olacak Bugün, 15:33
CHP MYK'da referandum süreci ele alındı
CHP MYK'da referandum süreci ele alındı 25.01.2017, 23:02
Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu’daki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu’daki terör saldırısını kınadı 25.01.2017, 21:11
AK Parti referandum stratejisini masaya yatırıyor
AK Parti referandum stratejisini masaya yatırıyor 25.01.2017, 12:23
Kılıçdaroğlu: Terörü tırmandırarak vatandaşa ‘evet’ dedirtmenin yollarını arıyorlar
Kılıçdaroğlu: Terörü tırmandırarak vatandaşa ‘evet’ dedirtmenin yollarını arıyorlar 25.01.2017, 09:18
Dışişleri Bakanlığından İsrail hükümetine kınama
Dışişleri Bakanlığından İsrail hükümetine kınama 25.01.2017, 09:34
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Trump’tan güvenli bölge açıklaması
Trump’tan güvenli bölge açıklaması Bugün, 13:05
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Yahudilere saldırı ihtimali Alman polisini harekete geçirdi
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Tunus geri dönmek isteyen teröristleri tartışıyor 25.01.2017, 18:14
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Beşiktaş kar yağışından dolayı Kayseri'ye inemedi
Beşiktaş kar yağışından dolayı Kayseri'ye inemedi Bugün, 13:34
TT Arena’da 300’e kaldı 3
TT Arena’da 300’e kaldı 3 25.01.2017, 15:31
Euroleaegue’de derbi haftası
Euroleaegue’de derbi haftası 25.01.2017, 11:42
Ersun Yanal ile kupada Trabzonspor’un yüzü gülmedi
Ersun Yanal ile kupada Trabzonspor’un yüzü gülmedi 25.01.2017, 10:37
Beşiktaş'ta Demba Ba geri dönüyor
Beşiktaş'ta Demba Ba geri dönüyor 24.01.2017, 20:13
Galatasaray’da Chedjou'ya af çıktı
Galatasaray’da Chedjou'ya af çıktı 24.01.2017, 18:02
SAĞLIKTüm Sağlık haberleri
Bağışıklık sisteminde 14 maddeye dikkat
Bağışıklık sisteminde 14 maddeye dikkat 25.01.2017, 11:30
5 bebekten biri yetersiz besleniyor
5 bebekten biri yetersiz besleniyor 25.01.2017, 10:59
Kayak keyfiniz zehir olmasın
Kayak keyfiniz zehir olmasın 25.01.2017, 10:26
MAGAZİN VE YAŞAMTüm Magazin ve Yaşam haberleri
İlişkiler de kim haklı kim haksız?
İlişkiler de kim haklı kim haksız? Bugün, 13:51
Yargı çalışanları hayat kurtaracak
Yargı çalışanları hayat kurtaracak Bugün, 11:48
Çok öfkeli olanlar dikkat
Çok öfkeli olanlar dikkat Bugün, 11:24
MEDYATüm Medya haberleri
Medyanın Yeni İlgi Odağı Arda Turan
Medyanın Yeni İlgi Odağı Arda Turan Bugün, 10:57
Diyarbakır Emniyetinden ‘basına’ çifte standart
Diyarbakır Emniyetinden ‘basına’ çifte standart 25.01.2017, 13:30
2016 yılında havayolu konulu 15 bin 286 haber yapıldı
2016 yılında havayolu konulu 15 bin 286 haber yapıldı 25.01.2017, 11:53
KİTAPTüm Kitap haberleri
Sosyal medyadan örgütlenip kitap okuyorlar
Sosyal medyadan örgütlenip kitap okuyorlar Bugün, 12:01
11 yaşındaki Umut bir yılda 665 kitap okudu
11 yaşındaki Umut bir yılda 665 kitap okudu Bugün, 11:36
Selçuklu’da 29 kütüphane,246 bin 895 kitap kitapseverleri bekliyor
Selçuklu’da 29 kütüphane,246 bin 895 kitap kitapseverleri bekliyor Bugün, 11:03
YERELTüm Yerel haberleri
Eskişehir’deki balık ölümleri araştırılıyor
Eskişehir’deki balık ölümleri araştırılıyor Bugün, 16:00
Van’da yıllık 265 bin ton süt üretiliyor
Van’da yıllık 265 bin ton süt üretiliyor Bugün, 13:19
Hatay’ın 5 ilçesinde elektrik kesintisi
Hatay’ın 5 ilçesinde elektrik kesintisi Bugün, 10:49
GÜNE BAKIŞ
Fırat Kalkanı Harekatı'nda 156. gün Fırat Kalkanı Harekatı'nda 156. gün
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nda 23 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini, DEAŞ terör örgütüne ait 3 bombalı aracın ise imha edildiğini açıkladı. Bugün, 11:00
PROF. DR. AHMET RASİM KÜÇÜKUSTA'YLA SAĞLIKLI YAŞAM
TİP 1 DİYABETİN SEBEBİ DE BAĞIRSAK BAKTERİLERİ ÇIKTI TİP 1 DİYABETİN SEBEBİ DE BAĞIRSAK BAKTERİLERİ ÇIKTI
Tip 1 diyabetli hastaların ince bağırsaklarında enflamasyon tespit edildi ve bağırsak bakterilerinin farklı olduğu belirlendi. Ömür boyu diyet ve insülin ile tedavi edilen bir hastalık olan tip 1 diyabetin gelecekte bağırsaklardaki enflamasyon ve bağırsak bakterileri üzerinden önlenmesi ve tedavisi mümkün olursa hiç şaşırmamak gerekir. 24.01.2017, 21:11
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16:29Manisa Kart sayesinde cüzdanı bulundu
16:28Engin Tekintaş: "Bu millet darbelerle yıkılmaz”
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16:25Başkan Subaşıoğlu, Çeltikçi’de vatandaşlarla bir araya geldi
16:24Kızılay, 'Sevgi bohçası' dağıtımlarına devam ediyor
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16:21Melikgazi’de kesintisiz ve güvenli hizmet devam ediyor
16:21EMITT’te Kars standı ziyaretçilerin dikkatini çekiyor
16:19Aktürk: “Kesinti süresi yüzde 40 iyileşecek”
16:19Park ve Bahçeler Birimi personeline profesyonel eğitim
16:10Lalapaşa'da dere temizlik çalışması
16:09İspendere İçmeleri, sağlık turizmine kazandırılıyor
16:07Yenişehir’e yeni çevre yolu
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16:04Adıyaman Ulu Camii'nde restorasyon tamamlandı
16:031 yılda 113 yeni iş yeri açıldı
16:03Anayasa değişikliği Şehzadeler’de anlatılacak
16:02Ahlat’taki patates depoları kontrol edildi
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16:00Bisikletçiler Mysia Yolları için toplanıyor
15:59Belediye Başkanı Mustafa Koca: 2017 Emet için termal yılı olacak
15:57Bayramiç’te güvenlik toplantısı düzenlendi
15:54Vali Şahin’den kurumlara ‘temizlik ürünü’ talimatı
15:49Kaymakam ve Başkan’dan pazaryeri ziyareti
15:38EMİTT 21. kez kapılarını açtı
15:36Türk Sağlık Sen Uşak Şubesi’nden Genç’e ziyaret
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15:36TEMA’dan ‘yeşillendirme’ çağrısı
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15:34Tehlikeli köpek besleyenlere ceza
15:32Çeyrek asırdır çalıp söylüyorlar
15:31Terzialan'da Afet Haberleşme Koordinasyon Merkezi açıldı
15:31Öğrenciler matematiksel modellemelerini tasarladılar
15:30Kültür Bakanlığından Kastamonu Kalesine destek sözü
15:30Odunpazarı Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Kulüpler Arası İl Yarışması’na hazırlanıyor
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15:29Sosyal medyadan köpek satışına ceza
15:28Otizmli hastaları kimse kullanmaya kalkmasın
15:27SATSO aralık ayı meclis toplantısı gerçekleşti
15:27Bozüyük’te huzur toplantısı yapıldı
15:26Konyaaltı Belediyesi’ne İNGEV ödülü
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15:21OMÜ banka promosyonunda rekora imza attı
15:21Vali Toprak, MÜSİAD’ın 19. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı
15:20KYK il müdüründen Rektör Elmas’a ziyaret
15:20Vali Demirtaş: "Gümrükler önemli gelişim gösterdi"
15:19Kereste atölyesinde çıkan yangın korkuttu
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15:18Silvan’da elektrik kesintisi uyarısı
15:17Akhisarlı muhtarlar Büyükşehir'e taleplerini anlattı
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15:11Toroslar'da yeni mahallerde çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor
15:11Develi Çarşı Camii’ne tadilat müjdesi
15:0910 bin aileye kışlık yardımı
15:07Cihanbeyli’ye 7,3 milyonluk ana cadde yatırımı
15:06Manavoğlu güven tazeledi.
15:05Konya'da 2016’da 9,6 milyon fidan toprakla buluştu
15:05KLÜ Rektörü Prof. Dr. Şengörür’den Vali Civelek’e ziyaret
15:05Çocuklar oyun oynarken tedavi olacak
15:0433 bilardocunun mücadelesi sona erdi
15:02Çevreci miniklerden Başkan Özakcan'a anlamlı hediye
15:01DİKA, Mardin’i tanıtacak
15:01Valilik’ten don uyarısı
15:00TKÜUGD Cengiz Akyıldız unutmadı
14:59İncesu Belediyesi karla mücadele çalışmalarına devam ediyor
14:59Genel Sekreter Yalçınkaya, Sarıkız Sulama Birliği'ni ağırladı
14:59Bartın’da İl İdare Şube Başkanları toplandı
14:58İtfaiye ekibi kaza yapan aracın gaz kaçağına zamanında müdahale etti
14:58SGK iş yeri ziyaretlerini sürdürüyor
14:56Alanya Belediyesi’nden baca denetimi
14:55Vali Civelek, Gazi Özdere’yi ziyaret etti
14:55Gömeç 21. EMITT fuarında yerini aldı
14:54Nilüfer’e ödül
14:53Hatay'da ayakkabı fuarı düzenlenecek
14:52Antalya'da yoğun bakım yatak sayısı arttı
14:51Altaç’tan yeni Anayasa değerlendirmesi
14:50TESOB Başkanı Kara: "Aracılar devreden çıkacak, sebze ve meyve ucuzlayacak"
14:50Çankırı Belediyesi’nden Çevre Duyarlılığı
14:49Geyve’de 3 mahalleye daha bol su
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14:48‘Darbeler Medya ve Malatya Sempozyumu’ ile ‘Yılın Gazetecileri Ödül Töreni’ düzenlenecek
14:47Tahtakale ihtişamlı günlerine dönüyor
14:47Tahtakale ihtişamlı günlerine dönüyor
14:45Kanayan Yara Karabağ kitabı yayınlandı
14:45Gümrük Bölge Müdürlüğünden Van TSO’ya ziyaret
14:45Burhan Kuzu, Sakarya'ya geliyor
14:45Yüreğir'de camiler pırıl pırıl
14:44Oda başkanları bilgilendirildi
14:43Vali taşıyıcı esnafını ziyaret etti
14:4326 Ocak Dünya Gümrük Günü
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14:40UNDP’den Kilis Belediyesine ziyaret
14:39Vali Toprak’ın Cazibe Merkezleri değerlendirmesi
Mevlüt Özben Yazıyor
Sosyologlar ‘Adli Görüşme Odalarına’… Sosyologlar ‘Adli Görüşme Odalarına’…
3 Nisan 2017’de faaliyete geçecek olan ‘Adli Görüşme Odaları’nın bir tür “dostlar alışverişte görsün”e dönüşmemesi için benim önerim buralarda sosyologların görevlendirilmesi yönündedir. 12.01.2017, 19:27
KÖŞE YAZILARITüm Köşe Yazıları
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Cahit Kılıç Bugün, 10:48
SUİKAST SUİKAST
Erdem Özçelik 25.01.2017, 22:41
HAVUZ MEDYASI BÜYÜMELİDİR HAVUZ MEDYASI BÜYÜMELİDİR
Eyüphan Kaya 25.01.2017, 20:05
HAYATA KARIŞIP YAŞAYIP GİTMEK – GRİ KİTAP YOLCULUK HAYATA KARIŞIP YAŞAYIP GİTMEK – GRİ KİTAP YOLCULUK
Burhan Özbey 25.01.2017, 13:42
TARAF OLMAK TARAF OLMAK
Fatih Yokuş 24.01.2017, 09:42
BAŞKANLIK SİSTEMİNİN SAKINCALARI BAŞKANLIK SİSTEMİNİN SAKINCALARI
Ahmet Ay 23.01.2017, 17:17
Uyuşturucu gerçeği UYUŞTURUCU GERÇEĞİ
Mevlana Çakıral 23.01.2017, 15:38
İlk veya Son Meclis: TBMM İLK VEYA SON MECLİS: TBMM
Ahmet Akgül 23.01.2017, 11:38
GENÇ ŞEHİTLER RAHATSIZ GENÇ ŞEHİTLER RAHATSIZ
Hüseyin Adalan 22.01.2017, 20:54
Müzakerelerin Tanımını Artık Bağımsızlık Mücadelesine Dönüştüren Türkiye MÜZAKERELERİN TANIMINI ARTIK BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNE DÖNÜŞTÜREN TÜRKİYE
Barış Temur 20.01.2017, 14:32
CANLI YAYINDA ALLAH (cc) KONUŞTU! CANLI YAYINDA ALLAH (CC) KONUŞTU!
İbrahim Dursun 19.01.2017, 23:33
İSLAM ÜMMETİNİN PROBLEMLERİ İSLAM ÜMMETİNİN PROBLEMLERİ
Zülküf Aras 17.01.2017, 17:26
YARINI İYİLEŞTİRMENİN YOLU BUGÜN NEYİ YANLIŞ YAPTIĞIMIZI İRDELEMEKTEN GEÇİYORSA YARINI İYİLEŞTİRMENİN YOLU BUGÜN NEYİ YANLIŞ YAPTIĞIMIZI İRDELEMEKTEN GEÇİYORSA
Dr. Ahmet Berk 14.01.2017, 14:02
DEMİRTAŞ SUİKASTA KURBAN GİTMESİN DİYE Mİ TUTUKLANDI? DEMİRTAŞ SUİKASTA KURBAN GİTMESİN DİYE Mİ TUTUKLANDI?
Vakkas Doğantekin 13.01.2017, 10:42
BÜTÜN SIRLARIYLA TÜRKLER BÜTÜN SIRLARIYLA TÜRKLER
Vildan Adalı 28.12.2016, 12:18
DOCTOR STRANGE’DE ÖNGÖRÜLEN SPİRİTÜEL DÜNYA DOCTOR STRANGE’DE ÖNGÖRÜLEN SPİRİTÜEL DÜNYA
Hasan Tülüceoğlu 27.12.2016, 21:51
KAÇMAK KURTULUŞTUR KAÇMAK KURTULUŞTUR
Özkan Erdem 10.12.2016, 21:50
KILIÇDAROĞLU FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN GAZETECİLERİ ALKIŞLATTI KILIÇDAROĞLU FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN GAZETECİLERİ ALKIŞLATTI
Murat Gençoğulları 07.12.2016, 23:34
KUKA’NIN SAĞLIK ÖYKÜLERİ (ÇOCUK ÖYKÜ KİTAPLARI) KUKA’NIN SAĞLIK ÖYKÜLERİ (ÇOCUK ÖYKÜ KİTAPLARI)
Prof. Dr. Cengiz Yakıncı 03.12.2016, 16:20
TACİZİ, TACİZCİYİ VE TACİZCİLİĞİ ANLAMAK VE ANLAMLANDIRMAK! TACİZİ, TACİZCİYİ VE TACİZCİLİĞİ ANLAMAK VE ANLAMLANDIRMAK!
Zekeriya Menak 19.11.2016, 12:36
İBLİS Mİ ŞEYTAN MI ? İBLİS Mİ ŞEYTAN MI ?
Orhan Cesur 10.11.2016, 17:00
FENERBAHÇE FENERBAHÇE
Serkan Güzel 26.10.2016, 19:25
POLEMİK
Anayasa değişiklik teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu Anayasa değişiklik teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifi 316 imzayla TBMM Başkanlığına sunuldu. 10.12.2016, 18:12
SON DEPREMLER
ZamanŞiddetYer
26.01.2017 13:1417,0YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
26.01.2017 12:4815,0YAZICAYIRI-KULU (KONYA) İlksel
26.01.2017 12:0227,0ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
26.01.2017 11:0117,0YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
26.01.2017 10:4217,0HASANCELEBI-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
26.01.2017 10:2918,0DENIZLI-GEBZE (KOCAELI) İlksel
26.01.2017 10:1421,0SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
26.01.2017 10:1224,0AKDENIZ İlksel
26.01.2017 09:5817,0YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
26.01.2017 09:5325,0KOSUTDERE-HAFIK (SIVAS) İlksel
HABER KRONİK
Reina saldırganı yakalandı Reina saldırganı yakalandı
Yılbaşı gecesi Reina'ya saldıran terörist Abdulkadir Masharipov İstanbul Esenyurt'ta yakalandı.
Adalet Bakanlığından bin 699, Emniyet’ten 2 bin 687 personel ihraç edildi Adalet Bakanlığından bin 699, Emniyet’ten 2 bin 687 personel ihraç edildi
679, 680 ve 681 nolu Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazetede yayımlandı.
Egemen Bağış, Reina saldırısında yaralananları ziyaret etti Egemen Bağış, Reina saldırısında yaralananları ziyaret etti
AB ve Devlet Eski Bakanı Egemen Bağış, yeni yılın ilk saatlerinde Ortaköy Reina'da gerçekleşen saldırıda yaralananları Okmeydanı Devlet Hastanesinde ziyaret etti.
Hasan Efe İle 'Evrik Çizgiler' 30.12.2016 Hasan Efe İle 'Evrik Çizgiler' 30.12.2016
Hasan Efe İle 'Evrik Çizgiler' 30.12.2016
Çamlıca Camii'nde son durum Çamlıca Camii'nde son durum
Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olacak olan Çamlıca Camii'nde son durum havadan görüntülendi.
Dolgu yapılacak Üsküdar Sahili havadan görüntülendi Dolgu yapılacak Üsküdar Sahili havadan görüntülendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Üsküdar sahile dolgu yapılarak oluşturulacak meydan alanı havadan görüntülendi.
Erdoğan, 7 yaşındaki Suriyeli Bana'yı kabul etti Erdoğan, 7 yaşındaki Suriyeli Bana'yı kabul etti
Halep'ten attığı Twitter mesajlarıyla bütün dünyanın tanıdığı ve son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yardım mesajı gönderen Bana Alabed isimli 7 yaşındaki Suriyeli küçük kız ve ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.
Avrasya Tüneli, dualar eşliğinde hizmete açıldı Avrasya Tüneli, dualar eşliğinde hizmete açıldı
Avrupa ile Asya kıtasını deniz tabanının altından karayoluyla birleştiren Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile çok sayıda yerli ve yabancı konuğun katılımıyla dualar eşliğinde hizmete açıldı.
Fırat Kalkanı Harekatı'nın 199’uncu günü Fırat Kalkanı Harekatı'nın 199’uncu günü
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait 16 hedefin Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından, 1 silahlı pikap aracın da silahlı insansız hava aracı tarafından imha edildiği bildirildi.
Rus büyükelçiye Ankara'da silahlı saldırı Rus büyükelçiye Ankara'da silahlı saldırı
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlı saldırı düzenlendi. Hastaneye kaldırılan büyükelçinin hayatı kaybettiği öğrenildi. Düzenlenen operasyonda saldırgan öldürüldü.
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu arasında HDP gerilimi Bahçeli ve Kılıçdaroğlu arasında HDP gerilimi
Dünkü zirvede CHP liderine Devlet Bahçeli'den HDP tepkisi geldi.
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