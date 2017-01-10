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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BUNUN ADI ATEŞLE OYNAMAKTIR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa’da yükselen İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılığa dikkat çekerek, “Bunun adı ateşle oynamaktır” dedi.
09.01.2017, 23:02
TBMM GENEL KURULUNDA USUL TARTIŞMASI
TBMM Genel Kurulunda Anayasa değişiklik teklifi konusunda usul tartışması yaşandı.
09.01.2017, 21:44
BAKAN ÖZLÜ KASIM AYI SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİNİ DEĞERLENDİRDİ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2016 yılı Kasım ayına ait sanayi üretim endeksine ilişkin “Sanayi üretiminde Ekim ayında başlayan artış Kasım ayında da beklentilerimiz doğrultusunda devam etmiştir” dedi.
09.01.2017, 19:25
15 DEAŞ HEDEFİ İMHA EDİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile Bzaghah, Kabbasin ve Suflaniye bölgelerine düzenlenen hava harekatında, 15 DEAŞ terör örgütü hedefinin imha edildiğini açıkladı.
09.01.2017, 17:59
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
Meclis Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerine başlandı.
09.01.2017, 17:48
İSTANBUL'DA OKULLAR YARIN DA TATİL EDİLDİ
İstanbul Valisi Vasip Şahin twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle ilimizde eğitim-öğretime yarın (salı) 1 gün daha ara verilmiştir" ifadelerini kullandı. İşte okulların tatil edildiği iller:
09.01.2017, 17:46
GIDA ÜRETİMİNİN YÜZDE 60 ARTMASI GEREKİYOR
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Beslememiz gereken insan sayısı 7,4 milyarı aştı. Bu nüfus 2050 yılında tahminlere göre 9,6 milyara ulaşacak. Gıda üretiminin bu tarihe kadar yüzde 60 artması gerektiği tahmin ediliyor” dedi.
09.01.2017, 17:41
MEB'DEN 30 BİN ÖĞRETMEN ALIMI YAPILACAĞIYLA İLGİLİ HABERLERE AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bugün basında yer alan 2017 yılında 30 bin öğretmen alımı yapılacağıyla ilgili haberleri doğrulamadıklarını bildirdi.
09.01.2017, 14:57
MECLİS ÖNÜNDE 'ANAYASA' ARBEDESİ
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek olan Anayasa değişikliği teklifini protesto eden gruplara polis müdahale etti.
09.01.2017, 14:23
DOLARDA YENİ REKOR 3,73 OLDU
Dolar/TL, sabah açılışından itibaren rekor kırmaya devam ediyor.
09.01.2017, 14:21
SON DAKİKA
01:12
MANİSA'DA HDP'Lİ İL YÖNETİCİLERİNE OPERASYON: 6 KİŞİ TUTUKLANDI
01:05
AK PARTİ’DEN CELAL KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI
00:46
ÖĞRENCİLERDEN VALİ GÜL'E İLGİNÇ 'KAR TATİLİ' TWEETLERİ
00:46
ÇIKMAZ SOKAĞA DALDI, KARIN ALTINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI
00:38
İZMİR'İN 4 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ
00:38
ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ OYLAMASINDA KRİZ
00:33
DEAŞ TARAFINDAN KAÇIRILAN ASKERİN ŞEHADET HABERİ, ANKARA’DAKİ EVİNE ULAŞTI
00:27
DAEŞ'İN KAÇIRDIĞI ASKERDEN ACI HABER
00:26
BAŞBAKAN YILDIRIM (2)
00:18
DANİMARKA POLİSİ BİR EVDE 6 CESET BULDU
00:05
GİRESUN’DA İKİ İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ
23:34
SİVAS'TA 7 İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ
23:32
BÜYÜKELÇİ KARLOV’UN ADI HAYATINI KAYBETTİĞİ SERGİ SALONUNA VERİLDİ
23:29
SİVAS'TAKİ FETÖ/PDY DAVASINDA TANIKLAR DİNLENDİ
23:21
BURSA’DA YARIN EĞİTİM-ÖĞRETİM DEVAM EDECEK
23:19
ATATÜRK HAVALİMANI’NDA MERDİVEN BOŞLUĞUNA DÜŞEN YOLCU AĞIR YARALANDI
23:18
RUS KONSOLOS ATİNA'DA ÖLÜ BULUNDU
23:09
REKTÖRDEN ÖĞRENCİLERE ÇAY-SİMİT
23:01
CENEVRE'DEKİ KIBRIS MÜZAKERELERİ DEVAM EDİYOR
22:41
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİ
22:32
BELEDİYE BAŞKANINI TEHDİT ETTİKLERİ İDDİA EDİLEN 2 KİŞİ TUTUKLANDI
22:30
SİVAS'TA ENGELLİ VE HAMİLE KAMU PERSONELİNE KAR İZNİ
22:29
15 TEMMUZ KAHRAMANLARI O GECE YAŞADIKLARINI ANLATTI
22:20
AVDA KAZAYLA ARKADAŞINI VURDU
21:57
KAYAN TIR BURSA-BANDIRMA KARAYOLUNU ULAŞIMA KAPATTI
21:38
ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİ
21:36
YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ CLAUDİO RANİERİ
21:23
HAZIRLIK MAÇI
21:22
TUNCELİ’DE 3 İLÇEDE EĞİTİME KAR TATİLİ
21:20
DÜZCE'DE UYUŞTURUCUDAN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
21:16
YILIN 11’İ AÇIKLANDI
21:04
MSF'TEN PARİS POLİSİNE AĞIR SUÇLAMA:
21:02
KPSS 2016/2 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
21:02
İZMİR BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ ŞEHİTLERİN ADINI YAŞATACAK
20:56
KAYAN TIRI VATANDAŞLAR İTEREK YOLU AÇTI
20:53
KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 3 TERÖRİST TUTUKLANDI
20:51
MAKEDONYA'DA GRUEVSKİ HÜKUMETİ KURMA GÖREVİNİ DEVRALDI
20:49
FATİH TERİM SPORTİF DİREKTÖRLÜĞE VURGU YAPTI
20:49
DBP BAŞKALE İLÇE EŞ BAŞKANI TUTUKLANDI
20:44
RİZE’DE FETÖ’NÜN JANDARMA İMAMLARI TUTUKLANDI
20:41
FETÖ/PDY ÇATI DAVASI
20:38
BOSNA HERSEK'TE OLAYLI "SIRP CUMHURİYETİ GÜNÜ" KUTLAMASI
20:30
ÇORUM’DA EĞİTİME KAR ENGELİ
20:28
ÇEŞME'NİN ÜNLÜ PLAJI BEYAZA BÜRÜNDÜ
20:25
ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR’İN BABASINDAN VALİ ZORLUOĞLU'NA ZİYARET
20:21
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI’NDA KAR NEDENİYLE İNİŞLER YAPILAMIYOR
20:19
ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİ
20:09
KONYASPOR, FOFANA İLE 2,5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
19:39
SOĞUKTA KALANLAR İÇİN EVSİZLER OTELİ
19:39
ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİ
19:38
BAKAN ELVAN: "MERSİN'DEKİ AFETTEN ZARAR GÖRENLERİN VERGİ VE SGK BORÇLARI ERTELENİYOR"
19:33
BAFRA'DA KAVGADA 1 KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI
19:33
KÜTAHYA’DA ÇIKAN YANGINDA 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
19:28
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇİPRAS İLE KIBRIS'I GÖRÜŞTÜ
19:24
ZIRHLI ARAÇLARLA DEVRİYE ATAN POLİS SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI
19:22
KAHRAMAN ASTSUBAYIN BABASINDAN ŞEHİT SEKİN'İN KARDEŞİNE: "NİYE AĞLIYORSUN, BU ÇOCUKLAR BÜYÜK BİR ŞEREF VERDİ BİZE"
19:20
BURSA’DA ANNE CİNNETİ...İKİZ KIZLARINI ZEHİRLEYİP İNTİHAR ETTİ
19:19
NEVŞEHİR’DE MERKEZE BAĞLI KÖY OKULLARI TATİL EDİLDİ
19:17
KIZ ÇOCUĞUNU TACİZ VE GASPTAN TUTUKLANDI
19:11
BOLU’DA TERÖR OPERASYONU: 13 GÖZALTI
19:09
SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ 2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
19:08
KOCAELİ'DE KAR TATİLİ 1 GÜN DAHA UZATILDI
19:08
ORDU’DA EĞİTİME KAR ENGELİ
19:07
BİLECİK’TE 7 TIR DOLUSU YARDIM MALZEMESİ SURİYE’YE YOLA ÇIKTI
19:00
FETÖ’DEN GÖZALTINA ALINAN 34 KİŞİDEN 9’U SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
18:55
TÜNEL İŞÇİSİ GERİ MANEVRA YAPAN KEPÇENİN ALTINDA KALDI
18:53
BURSA'DA FECİ OLAY...ANNE VE İKİZLERİNİN CESEDİ BULUNDU
18:50
ISPARTA'DA 130 SANIKLI FETÖ DAVASINA DEVAM EDİLDİ
18:26
UYUŞTURUCU TİCARETİNE 8 YIL 4 AY HAPİS
18:25
AV TÜFEĞİ İLE ÇATIYA ÇIKIP RASTGELE ATEŞ AÇTI
18:23
TBMM GENEL KURULUNDA USUL TARTIŞMASI YAŞANDI
18:20
BORSA HAFTANIN İLK GÜNÜNÜ YÜKSELİŞLE KAPATTI
18:20
KAR NEDENİYLE ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNMESİ GEREKEN 25 THY UÇAĞI BAŞKA MEYDANLARA YÖNLENDİRİLDİ
18:19
YARALAMA SUÇUNDAN 5'ER YIL CEZA ALAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI
18:17
SUÇÜSTÜ YAKALANAN MOTOSİKLET HIRSIZI TUTUKLANDI
18:10
TUZLA SULAK ALANI İÇİN AV YASAĞI İSTEDİLER
18:09
ANTALYA'DA GECE KADINLARA DURAK ZORUNLULUĞU KALKIYOR
18:08
SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ 2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
18:05
AMBULANS YOLDA KALINCA DEVREYE BELEDİYE EKİPLERİ GİRDİ
18:05
ANTALYA’DA FUHUŞ OPERASYONU: 3 GÖZALTI
18:03
BAŞKAN TÜREL'DEN SAYIŞTAYA ELEŞTİRİ
18:01
SAKARYA’DA 3 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
18:00
KEMER BELEDİYESPOR BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRI
17:59
BAKAN ÇAĞATAY KILIÇ, ’10 ARALIK GAZETECİLER GÜNÜ’NÜ’ KUTLADI
17:55
FETÖ’NÜN İŞ ADAMLARINDAN İFLAS ERTELEME OYUNU
17:52
ORDU TURİZMDEN KAZANIYOR
17:51
UZMANLAR KIŞ HASTALIKLARINA KARŞI UYARDI
17:50
2017'NİN İLK SEÇİMİ YAPILDI
17:49
ANTALYA’DA KORKUTAN EV YANGINI
17:47
KARLA KAPANAN YOLLARI DENİZ SUYU İLE AÇIYORLAR
17:43
DONDURUCU SOĞUĞA ALDIRMAYAN POLİS, DENİZE ATLAYIP ADAMI KURTARDI
17:42
BASKINDAN PİTBULL SAYESİNDE KURTULDU ELİNİ KANA BULADI
17:42
MERSİN'DE İŞ ADAMLARINA YÖNELİK FETÖ OPERASYONUNDA 31 GÖZALTI
17:40
YANAN ARAÇTAN SON ANDA İNEREK ÖLÜMDEN KURTULDU
17:40
MAHSUR KALAN HAMİLE KADIN İÇİN SAĞLIK EKİPLERİ SEFERBER OLDU
17:39
FETÖ DAVASINDA 7 SANIK DAHA DİNLENDİ
17:34
UÇUŞLAR İPTAL OLDU, HOSTESLER KARTOPU OYNADI
17:34
TEKİRDAĞ’DA KAR TATİLİ BİR GÜN DAHA UZATILDI
17:34
KOLU KOPAN TEMİZLİK İŞÇİSİ YOLDA ÖLDÜ
17:32
KIRKLARELİ’NDE KAR TATİLİ BİR GÜN DAHA UZATILDI
17:32
ALTINOVA BELEDİYESİ'NDEN SOKAK HAYVANLARINA YİYECEK
17:32
HEM İMAM, HEM VATAN ŞAİRİ
17:31
ÖĞRENCİLERİN VALİDEN TATİL İSTEĞİ
17:30
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
17:30
SIRTINDA VE MEYVE SUYU KUTUSUNDA ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
17:30
KİLİS’TE CİNSEL İÇERİKLİ HAP ELE GEÇİRİLDİ
17:29
BAKAN ÇELİK "NEW EUROPE GAZETESİ" İÇİN BİR YAZI KALEME ALDI
17:28
KAR ZEYTİNCİYİ SEVİNDİRDİ
17:27
TAKSİM'DEN KAR MANZARALARI
17:27
(ÖZEL) İŞTE İSTANBUL’UN KAR KARNESİ
17:26
MAKAT ÇATLAĞI TEDAVİSİNDE BOTOX YÖNTEMİ
17:26
MALATYA’DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
17:24
GAZİ VE ŞEHİTLER DERNEĞİNE GİREN HIRSIZ YAKALANDI
17:24
PROF. DR ÖNER: “BEBEĞİNİZ OYUNLARA TEPKİ VERMİYORSA MUTLAKA DOKTORA GİDİN”
17:23
EDİRNE'DE ÖĞRENCİLERE 'KAR' MÜJDESİ
17:22
METEOROLOJİDEN AKDENİZ’DE KUVVETLİ FIRTINA UYARISI
17:22
ÇANAKKALE’DE KAR ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR
17:21
ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ARAÇTAN 20 KİLO ESRAR ÇIKTI
17:20
TEMİZLİK İŞÇİSİNİ ELEKTRİK ÇARPTI
17:20
BUNALIMA GİREN GENÇ KAFASINA SIKTI
17:20
POLİS EŞİ İNTİHAR ETTİ
17:20
EVKUR YENİ MALATYASPOR, ANTALYA KAMPINI ÇARŞAMBA GÜNÜ TAMAMLAYACAK
17:20
METEOROLOJİ’DEN 4 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
17:19
ALMANYA’DA ÖLDÜRÜLEN İŞ ADAMI SAMSUN'DA TOPRAĞA VERİLDİ
17:18
KAR YAĞIŞI ÇİFTÇİYİ SEVİNDİRDİ
17:17
KARABÜK'TE FETÖ OPERASYONUNDA 1 KİŞİ TUTUKLANDI
17:17
TBMM GENEL KURULU’NDA TARTIŞMA
17:17
KAYYUM OLARAK ATANAN KAYMAKAM GÖREVİNE BAŞLADI
17:16
TERÖR OLAYLARI SONRASINDA BOLU'DA ÖNLEMLER ARTTIRILDI
17:15
ŞEMDİNLİ’DE PATLAMA: 1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
17:14
ERDOĞAN: “BUNUN ADI ATEŞLE OYNAMAKTIR”
17:12
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
17:11
HAYVANLAR AÇ KALMASIN DİYE DOĞAYA YEM BIRAKTILAR
17:10
GÜVENLİK KORUCUSU 3 KİŞİYİ SİLAHIYLA YARALADI
17:09
TRABZONSPOR TRANSFERLERİ KAP’A BİLDİRDİ
17:08
GAZİ KENTTEN ŞEHİTLERE ANLAMLI DESTEK
17:08
EDİRNE’DE ROMAN GENÇLER NOTA EĞİTİMİ ALACAK
17:07
KAHRAMANMARAŞ'TA KAÇAK SİGARA OPERASYONU
17:05
FETÖ OPERASYONUNDA 10 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
17:00
KİLİS'TE 176 ADET KAÇAK CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ
16:57
ERDOĞAN’DAN BATI’YA FETÖ ELEŞTİRİSİ
16:53
'FANTEZİ TUZAĞI İLE ÖLÜMÜNE DARP' OLAYINDA 2 TAHLİYE
16:48
DURSUNBEY'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ
16:47
BALKANLIOĞLU: “GÜVENLİK KONTROLLERİNE HERKES UYMALI”
16:47
ALMANYA'DA ÖLDÜRÜLEN TORUN'UN KATİL ZANLILARI YAKALANDI
16:45
EVKUR YENİ MALATYASPOR - SİVASSPOR MAÇININ SAATİ DEĞİŞTİ
16:42
KILIÇDAROĞLU AK PARTİ'YE KATILDI
16:41
KONYASPOR'UN DEVRE ARASI KAMPI SONA ERDİ
16:38
DİLAY GÜL'ÜN KATİL ZANLISININ YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ
16:34
SARIKAMIŞ YÜRÜYÜŞÜNDE KURTARMA OPERASYONU
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun adı ateşle oynamaktır
TBMM Genel Kurulunda usul tartışması
Bakan Özlü Kasım ayı sanayi üretim endeksini değerlendirdi
15 DEAŞ hedefi imha edildi
Anayasa değişikliği görüşmeleri başladı
İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi
Gıda üretiminin yüzde 60 artması gerekiyor
MEB'den 30 bin öğretmen alımı yapılacağıyla ilgili haberlere açıklama
Meclis önünde 'Anayasa' arbedesi
Dolarda yeni rekor 3,73 oldu
Kemal Furkan Yazıyor
12 Eylül alt yapısı
Bırakalım safsataları bir kenara gerçekleri konuşalım. Terör insanlık suçudur. Yukarıdaki cümlemde geçen TERÖR kelimesinin içine ben ve tanıdığım çok insan PKK, DHKP-C, YPG,PYD, FETÖ ve DAEŞ’i isimlerini geçirmeye ihtiyaç duymadan katıyor. İşte en mühim problem burada başlıyor. Biz kaç kişiyiz?
04.01.2017, 12:34
Turgay Çınar Yazıyor...
Hayat tarzı katliamı mı?
Saldırıdan sonra ortaya dökülen yazar, çizer, sanatçı, siyasetçi sıfatlı kimi kendini bilmezlerin saldırıdan, dindar kesimleri sorumlu tutmaları ve hayat tarzına müdahale algısı yaymaya çalışmaları çılgınlık derecesine varan bir önyargıdır. Ve tam da saldırıyı planlayanların bekledikleri davranıştır.
03.01.2017, 08:52
GÜNDEM
Tüm Gündem haberleri
THY, 10 Ocak’ta planlanan 121 seferini iptal etti
09.01.2017, 23:44
Diyarbakır'da PKK'ya büyük darbe
09.01.2017, 13:56
Suriyelilerin ikametgah izdihamı
09.01.2017, 20:58
Kayseri'deki FETÖ/PDY davası
09.01.2017, 20:27
Kar nedeniyle 15:30'da paydos
09.01.2017, 13:52
Bursa Emniyeti'nde atama rüzgarı
09.01.2017, 18:53
Hatay'da soba faciası: 3 ölü
09.01.2017, 18:24
İDO tüm dış hat seferlerini iptal etti
09.01.2017, 13:44
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı
09.01.2017, 11:50
Çalıntı fındıklar için tüccarlar uyarılıyor
09.01.2017, 16:49
Kartal'da telefon dolandırıcıları polise yakalandı
09.01.2017, 15:12
Sızmaya karşı bazı ülkelere vize muafiyeti kalkıyor
09.01.2017, 09:33
EKONOMİ
Tüm Ekonomi haberleri
Otomotiv üretimi 2016'da yüzde 9 arttı
09.01.2017, 22:31
TOKİ’den 76 arsa satışa çıkarıldı
09.01.2017, 14:26
Dolar'da yani rekor 3,7025
09.01.2017, 12:01
Sanayi üretimi Kasım'da değişmedi
09.01.2017, 10:26
Dış ticarette ilk çeyrek beklentileri açıklandı
09.01.2017, 13:28
Perakende satış hacmi Kasım'da arttı
09.01.2017, 13:14
POLİTİKA
Tüm Politika haberleri
MHP’li Yalçın’dan CHP’ye eleştiri
09.01.2017, 19:56
TBMM Başkanı Kahraman’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
09.01.2017, 18:45
Gedikli: Fire iddiası algı operasyonu
09.01.2017, 12:28
1 milyon gurbetçiye oy müjdesi
09.01.2017, 18:12
Suç ve şiddet mağdurlarına 'Adli Görüşme Odası' güvencesi
09.01.2017, 09:20
Manisa'da HDP'lilere operasyon
09.01.2017, 10:41
DÜNYA
Tüm Dünya haberleri
Hürmüz'de ABD-İran gerginliği
09.01.2017, 22:14
Esad: Astana’da her konuyu müzakere etmeye hazırım
09.01.2017, 11:15
Trump: Sadece aptallar Rusya ile ilişkilerin bozulmasını ister
08.01.2017, 11:40
İran: Irak ve Türkiye arasındaki ilişkileri olumlu karşılıyoruz
08.01.2017, 17:49
Kudüs’te kamyon kalabalığa daldı: 3 ölü, 15 yaralı
08.01.2017, 16:37
KKTC Başbakanı konferans öncesinde net konuştu
08.01.2017, 15:58
SPOR
Tüm Spor haberleri
Yılın en iyi futbolcusu Cristiano Ronaldo
09.01.2017, 22:16
Derbi Fenerbahçe'nin
08.01.2017, 23:24
Fikret Orman'dan Eto'o patlaması
08.01.2017, 22:52
Antalyaspor Eto’o’yu tutacak
08.01.2017, 09:25
ÇAYKUR Rizespor'a elektrik şoku
07.01.2017, 22:01
Şenol Güneş: Kimseyle görüşmedim görüşmem
07.01.2017, 20:27
SAĞLIK
Tüm Sağlık haberleri
Islak saç, yüz felcine davetiye çıkarıyor
09.01.2017, 16:15
Gözdeki görünmez tehlike
09.01.2017, 15:58
Kış kazalarına dikkat
09.01.2017, 12:43
MAGAZİN VE YAŞAM
Tüm Magazin ve Yaşam haberleri
Fatma Girik: Pek iyi değilim
09.01.2017, 21:29
Büyükçekmece gölü dondu
09.01.2017, 18:18
İstanbul’da buz gibi havada denize girdiler
08.01.2017, 17:30
MEDYA
Tüm Medya haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı
09.01.2017, 22:00
Palandöken'den Çalışan Gazeteciler günü mesajı
09.01.2017, 15:42
Şamil Tayyar'dan Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısına sert tepki
07.01.2017, 13:44
EĞİTİM
Tüm Eğitim haberleri
Bursa'da okullara kar tatili
08.01.2017, 13:15
Anadolu Üniversitesi, personeline 23 yeni ülkenin kapılarını açıyor
08.01.2017, 11:11
İstanbul Üniversitesinden yeni sınav hakkı
08.01.2017, 09:38
YEREL
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Otobüste 3 bin 890 paket kaçak sigara ele geçirildi
09.01.2017, 16:32
Banyoda ölü bulundu
09.01.2017, 15:28
Hatay’da insan kaçakçılarına operasyon: 17 gözaltı
09.01.2017, 14:41
GÜNE BAKIŞ
TSK: 48 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı’nda gün içinde, karadan ve havadan icra edilen harekat kapsamında toplam 48 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
09.01.2017, 09:07
PROF. DR. AHMET RASİM KÜÇÜKUSTA'YLA SAĞLIKLI YAŞAM
FARELERLE AYNI KAFADAYIM, PEYNİRİN HASTASIYIM
İnsanların beyinleri endüstri tarafından öyle bir yıkanmış ki Nobel namzedi bilim adamımız Gökhan Hotamışlıgil bile peynirin “öcü” değil sağlığımızın dostu olduğunu yeni anlamış. “Kendimi suçlu hissetmeden peynirimi yiyorum” diyor. Afiyet olsun da bunun için Harvard’ da araştırmacı mı olmak lâzım, anlayamadım.
Bugün, 22:35
YEREL HABERLER
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UŞAK
VAN
YALOVA
YOZGAT
ZONGULDAK
00:08
Uşak’ta yeni yılın ilk “Huzur 64” uygulaması
00:08
Uşak’ın projelerine bakanlardan tam destek
00:07
UTB, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
23:45
Başkan Aygün Gazeteciler Gününde gazetecilerle buluştu
23:17
Aşırı yağmurdan okul bahçe duvarında kayma meydana geldi
22:27
Başkan Dişli, “Ekiplerimiz 7 farklı bölgede nöbet tuttu”
22:27
Şahin, Gazeteciler Günü’nü kutladı
21:58
Vezirköprü’de gençlerden birlik mesajı
21:48
Samsun’un bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara
20:59
Çayeli’de trafik kazası: 1 ölü
20:46
Bandırma-Karacabey yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor
19:59
Seyitömer bölgesindeki muhtarlarla istişare toplantısı
19:51
Şaphane'den Halep'e yardım
19:49
"HİÇ" ödülleri için başvurular başladı
19:27
Yüksekova'da "Berivan'ın umudu" projesi bilgilendirme toplantısı
19:17
Uğur: "Bandırma Belediyesi dava açarsa planları ihale edemeyiz"
19:13
SAĞLIK-SEN Gaziantep il divan kurulu toplantısı
19:13
Başkan Yılmaz’dan 10 Ocak Gazeteciler Günü mesajı
19:07
Başkan Vergili’den Çalışan Gazeteciler Gününe kutlama
18:58
Malatya’da 135 mahallenin yolu kapandı
18:55
Gaziantep'te huzur uygulaması
18:54
Aydın Tabip Odası ve KESK’ten ihraç eylemi
18:50
Uğur, Bandırma'da yapılan karla mücadele çalışmalarını anlattı
18:46
Kütahya'daki ev yangını büyümeden söndürüldü
18:45
Başkan Gürkan’dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
18:40
Vali Akaş’tan Çalışan Gazeteciler Gününe kutlama
18:35
Vali Toprak’tan Çalışan Gazeteciler Gününe kutlama
18:27
Konuksever AVM için bekleme kararı alındı
18:26
Ak Partili Milletvekili Koçer'den Gazeteciler Günü kutlaması
18:19
MGTC Başkanı Deniz: “Basın gücünü halktan almaktadır”
18:17
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
18:09
Başkan Toçoğlu Antalya’dan şampiyonluk sözü aldı
18:07
Bilgiç'ten Genel Sekreteri Sarıfakı’ya teşekkür plaketi
18:07
ERÜ'de emeklilik töreni
18:04
Kahraman şehit polis için taziye ziyareti
18:02
Bolu’da kollektör hatları çöplüğe döndü
18:02
İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen'den, Başkan Demirel'e ziyaret
18:00
Başkan Büyükkılıç: "Kıtalar arası mesafe saniyelere dönüştü"
18:00
Demirkol 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı
18:00
Engelliler Entegre Yüksekokulu öğrencilerinden Rektör Gündoğan’a ve Rektör Yardımcılarına hediye
17:56
Büyükşehir Belediyesi 2017 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı
17:55
Yeşilyurt Belediyesi evi yanan Mersedes Kadir'e yardım elini uzattı
17:55
Öz: “Gazeteci toplumun aynasıdır”
17:55
Çakır STK temsilcileri ile bir araya geldi
17:52
CHP'li milletvekilinin peşine düştüğü afişi asanlar yakalandı
17:51
Darende’den Halep’e 5 tır yardım
17:51
Büyükşehir Meclisi’nde karla mücadele gerginliği
17:50
Sarıkamış şehitleri için bisiklet turu
17:49
İlkadım’da yoğun kar mesaisi
17:49
Çanakkale ÇGD’den 10 Ocak mesajı
17:48
Bakan Ağbal’dan Başkan Sekmen’e Övgü Dolu Sözler
17:48
GAÜN iş dünyası ile kolkola
17:46
Fethiye Belediyesi’nin yardım tırları Türkmenlere ulaştı
17:46
Böyle dolandırıcılık görülmedi
17:42
İlçe halk pazarı kardan temizlenerek hazır hale getirildi
17:42
Burdur’daki gazetecilere meslek içi eğitim
17:42
Başkan Bakıcı'nın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
17:42
Çağrı merkezi çalışanları kan bağışında bulundu
17:40
Başkan Bakıcı'nın 1. İnönü Zaferi'nin yıldönümü mesajı
17:40
10 Ocak Gazeteciler günü
17:39
Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi'nin sınıflarının isimleri dikkat çekiyor
17:38
Sivrihisarlılar ‘Arabaşı’ etkinliğinde buluştu
17:38
Fethiye’de öğretmenlere 'Bireylerde Öğrenme Güçlüğü' semineri
17:37
Kırsal mahallelerde karla mücadele ekiplerinden yoğun mesai
17:37
Malatya'daki teröre tepki mitingi
17:37
Yeni kimlik başvuruları sürüyor
17:36
Polis, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı
17:36
Tek katlı ev küle döndü
17:33
Başkan Kalın'ın Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
17:33
Polat 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
17:32
Başkan Kale; “Basın demokrasimizin vazgeçilmezidir”
17:31
Niğde'de 250 kişi girişimci oldu
17:30
Kastamonu Belediyesi, karla mücadelesine devam ediyor
17:28
Darendespor Kulübü yeniden açıldı
17:28
Çalışan gazetecileri unutmadılar
17:27
Başkan Musa Yılmaz, muhtarlarla buluşup çalışmaları değerlendirdi
17:25
Erkoç’tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması
17:23
Demirgil, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
17:23
AGAD Başkanı İbrahim Aslan;
17:22
5 il için buzlanma ve don uyarısı
17:22
Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 95 santime ulaştı
17:21
Başkan Sekmen: “Erzurum’un Bab-ı Ailisi Anadolu’nun gür sesidir”
17:21
Çiftçi 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı
17:21
TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın Gazeteciler Gününü kutladı
17:20
Koyulhisar'dan Halepliler'e 1 TIR yardım gönderildi
17:20
Başkan Gürün Karla Mücadele çalışmalarını yerinde inceledi
17:19
Ayvalık ve Gömeç, Halep’i unutmadı
17:18
Ataşehir’de belediyenin kar temizleme çalışmasına vatandaştan destek
17:17
Şampiyon tenisçilerden Başkan Çelik’e teşekkür
17:17
GKV’li minik satranççılar ödülle döndü
17:16
Aç kalan yaban domuzu ilçe merkezine indi
17:15
Ordu’da kar kalınlığı 1.5 metre
17:15
GAP Yenev’in resmi açılışı yapıldı
17:14
1040 Dönüme Ceviz, Zeytin ve İncir Fidanı Dikilecek
17:13
Milletvekili Fırat’tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
17:13
Kazada ölenlerin sayısı 4’e yükseldi
17:13
Darıca’da kar yağışına yönelik çalışmalar devam ediyor
17:12
Başkan Albayrak’ın Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
17:12
Evinden çıkamayan engelli ve yaşlılara ekmek ve süt yardımı
17:12
Bodrum’da sahiller temizleniyor
Mevlüt Özben Yazıyor
Yaşam tarzı tartışmaları ve terör
Küreselleşmenin bir marifeti olan ‘genişletilmiş bağımlılık zinciri’ ve buna ilişkin bilinci canlı tutan network sayesinde şunu anlıyoruz ki; Batı’nın bir mühendislik üzerinden yürüttüğü ve artısı pahasına eksisinin ortaya çıkardığı olumsuzlukları görmezden gelen acımasızlığı tüm dünyaya anlaşılması güç bir bedel ödetiyor.
08.01.2017, 00:41
KÖŞE YAZILARI
Tüm Köşe Yazıları
OGC DİYARBAKIR İL TEMSİLCİLİĞİ 10 OCAK GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Eyüphan Kaya
Bugün, 23:41
MEZHEP VE MEZHEPÇİLİK1
Fatih Yokuş
Bugün, 09:57
AYRİLİK HİSSİ NASİL GİRDİ SİZİN BEYNİNİZE ?
Dr. Ahmet Berk
Bugün, 00:43
ÜZERLERİNE GÖNDER YENİDEN EBABİLLERİ YA RABB
Zülküf Aras
08.01.2017, 13:42
İŞBİRLİKÇİ DÜŞMAN AJANLARI HİÇ BOŞ DURMUYOR
Barış Temur
07.01.2017, 16:02
ALÇAKLAR VE ŞEREFSİZLER
Burhan Özbey
06.01.2017, 20:02
YASAKLANAN ÇİZGİ FİLMLER
Mevlana Çakıral
05.01.2017, 17:18
MÜSTEAR!
Cahit Kılıç
05.01.2017, 00:31
REİNA SALDIRISI
Erdem Özçelik
01.01.2017, 23:18
BÜTÜN SIRLARIYLA TÜRKLER
Vildan Adalı
28.12.2016, 12:18
ÇÖZÜM SÜRECİNİ HANGİ 2 ÜLKE BİTİRDİ?
Vakkas Doğantekin
28.12.2016, 11:51
MESAJ VAR!...BAKMAYACAK MISIN?
İbrahim Dursun
28.12.2016, 04:27
DOCTOR STRANGE’DE ÖNGÖRÜLEN SPİRİTÜEL DÜNYA
Hasan Tülüceoğlu
27.12.2016, 21:51
TERÖRE KARŞI MİLLİ SEFERBERLİK AMA KİMLERLE VE NASIL? -3
Ahmet Akgül
19.12.2016, 23:45
KAÇMAK KURTULUŞTUR
Özkan Erdem
10.12.2016, 21:50
KILIÇDAROĞLU FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN GAZETECİLERİ ALKIŞLATTI
Murat Gençoğulları
07.12.2016, 23:34
KUKA’NIN SAĞLIK ÖYKÜLERİ (ÇOCUK ÖYKÜ KİTAPLARI)
Prof. Dr. Cengiz Yakıncı
03.12.2016, 16:20
TACİZİ, TACİZCİYİ VE TACİZCİLİĞİ ANLAMAK VE ANLAMLANDIRMAK!
Zekeriya Menak
19.11.2016, 12:36
İBLİS Mİ ŞEYTAN MI ?
Orhan Cesur
10.11.2016, 17:00
FENERBAHÇE
Serkan Güzel
26.10.2016, 19:25
FETÖ MAĞDURLARI İÇİN YENİDEN YARGILAMA
Kurtuluş Aybirdi
15.10.2016, 21:25
YOKOLUŞUN EŞİĞİNDE DÜNYA VE İNSANLIK
Yılmaz Ada
10.10.2016, 12:41
POLEMİK
Anayasa değişiklik teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifi 316 imzayla TBMM Başkanlığına sunuldu.
10.12.2016, 18:12
SON DEPREMLER
Zaman
Şiddet
Yer
09.01.2017 18:28
25,0
AKHISAR-MANISA Otomatik
09.01.2017 17:18
26,0
KALKAN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
09.01.2017 15:54
19,0
TOYDEMIR-POLATLI (ANKARA) İlksel
09.01.2017 15:26
20,0
DOGANKAYA-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel
09.01.2017 15:21
18,0
KOCASLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
09.01.2017 15:20
18,0
IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
09.01.2017 15:17
18,0
CAMKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
09.01.2017 14:20
19,0
EKINLI-ERENLER (SAKARYA) İlksel
09.01.2017 13:33
20,0
CAYIRBASI-HENDEK (SAKARYA) İlksel
09.01.2017 13:31
21,0
ASAGIKINIK-GOYNUK (BOLU) İlksel
HABER KRONİK
Adalet Bakanlığından bin 699, Emniyet’ten 2 bin 687 personel ihraç edildi
679, 680 ve 681 nolu Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazetede yayımlandı.
Egemen Bağış, Reina saldırısında yaralananları ziyaret etti
AB ve Devlet Eski Bakanı Egemen Bağış, yeni yılın ilk saatlerinde Ortaköy Reina'da gerçekleşen saldırıda yaralananları Okmeydanı Devlet Hastanesinde ziyaret etti.
Hasan Efe İle 'Evrik Çizgiler' 30.12.2016
Hasan Efe İle 'Evrik Çizgiler' 30.12.2016
Çamlıca Camii'nde son durum
Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olacak olan Çamlıca Camii'nde son durum havadan görüntülendi.
Dolgu yapılacak Üsküdar Sahili havadan görüntülendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Üsküdar sahile dolgu yapılarak oluşturulacak meydan alanı havadan görüntülendi.
Erdoğan, 7 yaşındaki Suriyeli Bana'yı kabul etti
Halep'ten attığı Twitter mesajlarıyla bütün dünyanın tanıdığı ve son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yardım mesajı gönderen Bana Alabed isimli 7 yaşındaki Suriyeli küçük kız ve ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.
Avrasya Tüneli, dualar eşliğinde hizmete açıldı
Avrupa ile Asya kıtasını deniz tabanının altından karayoluyla birleştiren Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile çok sayıda yerli ve yabancı konuğun katılımıyla dualar eşliğinde hizmete açıldı.
Fırat Kalkanı Harekatı'nın 199’uncu günü
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait 16 hedefin Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından, 1 silahlı pikap aracın da silahlı insansız hava aracı tarafından imha edildiği bildirildi.
Rus büyükelçiye Ankara'da silahlı saldırı
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlı saldırı düzenlendi. Hastaneye kaldırılan büyükelçinin hayatı kaybettiği öğrenildi. Düzenlenen operasyonda saldırgan öldürüldü.
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu arasında HDP gerilimi
Dünkü zirvede CHP liderine Devlet Bahçeli'den HDP tepkisi geldi.
Yunanistan sadece 3 darbeci askeri iade edecek
Yunan mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan askerlerden son 2’nin de Türkiye’ye iadesini reddetti.
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