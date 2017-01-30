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BAKAN ELVAN: TÜRKİYE’NİN ÖNÜ AÇILACAKTIR
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, referandum sürecinin ‘evet’ damgasıyla tamamladığı anda Türkiye’nin önünün açılacağını, daha hızlı büyüyeceğini ve daha hızlı kararlar alacağını belirterek, “Dünyada güçlü liderliğin ön planda olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Onun için Türkiye’nin güçlü lidere ihtiyacı var. Bunu ancak Anayasa değişikliğiyle gerçekleştirebiliriz” dedi.
29.01.2017, 22:51
FENERBAHÇE, KAYSERİ'DE AĞIR YARALI
Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında oynanan Kayserispor evinde konuk ettiği Fenerbahçe’yi 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
29.01.2017, 22:44
FRANSA'DA ŞEKERLİ İÇECEKLERİN SATIŞINA SINIRLAMA
Fransa, obeziteye karşı önlem almak için restoranlarda sınırsız şekerli içecek satışını yasakladı.
29.01.2017, 22:10
BAKAN IŞIK’TAN ‘KARDAK’ AÇIKLAMASI
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan Kardak krizinin 21. yıl dönümünde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın bölgeye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Yunan botları tarafından engellendiği iddialarıyla ilgili konuştu.
29.01.2017, 18:10
BAKAN ARSLAN: DÜNYANIN EN BÜYÜK KÖPRÜSÜNÜ YAPMIŞ OLACAĞIZ
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çanakkale'de dünyanın en uzun asma köprüsünü yapacaklarını ifade ederek, "10 milyar Türk lirasının üzerinde bir yatırım" dedi.
29.01.2017, 17:16
1. DERECE HÂKİM-SAVCI 13 BİN 500 TL MAAŞ ALACAK
Başbakanlık’a gönderilen yargı tazminatı artışına ilişkin taslakla, adli ve idari yargıda görev yapan hâkim ve savcılara önemli miktarda maaş artışı geliyor.
29.01.2017, 16:57
NUMAN KURTULMUŞ'TAN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bedelli askerliğe ilişkin, "Bakanlar Kurulu'nda da konuşulan bir konu değildir. Yakın dönemde de gündeme gelme ihtimali yoktur"dedi.
29.01.2017, 16:01
FEDERAL MAHKEME TRUMP’IN GÖÇMEN YASAĞINI ASKIYA ALDI
ABD’de federal mahkeme, Başkan Donald Trump’ın göçmen yasağını geçici olarak askıya aldı.
29.01.2017, 14:26
PALANDÖKEN: BEKÇİLİK SİSTEMİ GERİ GETİRİLMELİ
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son yıllarda artan hırsızlık ve asayiş olaylarının önüne geçilebilmesi için 1985 yılında kaldırılan mahalle bekçiliği sisteminin geri getirilmesi gerektiğini belirtti.
29.01.2017, 13:48
BAKAN MÜEZZİNOĞLU: HAYIRCILAR BU MİLLETTEN KORKANLARDIR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Dikkat ederseniz hayırcılar milletten korkanlardır” dedi.
29.01.2017, 11:35
SON DAKİKA
02:47
ELAZIĞ’DA EV YANGINI: 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
02:47
ELAZIĞ’DA EV YANGINI: 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
01:16
“SARAL AİLESİ FETÖ'NÜN KUMPASINA UĞRADI”
00:23
FRANSA CUMHURBAŞKANI ADAYI FİLLON 10 BİN KİŞİYLE MİTİNG YAPTI
23:45
DONMAKTAN SON ANDA KURTARILDILAR
23:38
ABD'DE 16 EYALET BAŞSAVCISI TRUMP'I KINADI
23:36
ŞEHİT FETHİ SEKİN İÇİN MEVLİT OKUTULDU
23:30
DEVE GÜREŞİ DÖNÜŞÜ KAZA: 1 ÖLÜ, 9 YARALI
22:29
ADIYAMAN’DA REFERANDUM KAVGASI: 10 YARALI
22:22
MEHMET ÖZHASEKİ: "BU SONUÇ TÜM KAYSERİLİLERİ MUTLU ETMİŞTİR"
22:08
KONYA'DA HAREKET HALİNDEKİ ARAÇ YANDI
22:05
ÇIĞ ALTINDA KALAN MUHTAR HAYATINI KAYBETTİ
22:04
12 İLDE FETÖ’NÜN ASKERİ YAPILANMASINA OPERASYON: 8 GÖZALTI
21:46
ADVOCAAT: "NASIL DEVAM EDECEĞİMİZİ DÜŞÜNMELİYİZ"
21:46
ADVOCAAT: "NASIL DEVAM EDECEĞİMİZİ DÜŞÜNMELİYİZ"
21:34
DİYARBAKIR’DA MARKETE PATLAYICI ATILDI
21:31
SERGEN YALÇIN: “ARZU ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK”
21:31
SERGEN YALÇIN: “ARZU ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK”
21:20
ONUR VE YUSUF YAZICI’YA KUTLAMA
21:19
SPOR TOTO BASKETBOL LİGİ
21:13
NİĞDE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YAKININDA ŞÜPHELİ ARAÇ PANİĞİ
21:13
NİĞDE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YAKININDA ŞÜPHELİ ARAÇ PANİĞİ
21:11
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 15 TEMMUZ GAZİSİYLE AYNI BİNADA OTURAN ÇİFTİN NİŞAN YÜZÜKLERİNİ TAKTI
20:58
ALTINORDU DERBİDE KAYIP
20:58
ALTINORDU DERBİDE KAYIP
20:57
İZMİR DERBİSİ GÖZTEPE’NİN
20:57
İZMİR DERBİSİ GÖZTEPE’NİN
20:48
MALATYA'DA SOBA ZEHİRLENMESİ: 1 ÖLÜ
20:28
TFF 1. LİG
20:23
YANAL: "İYİ BİR YOLCULUKTAYIZ"
20:16
DEMBA BA, İSTANBUL'DA
20:16
DEMBA BA, İSTANBUL'DA
20:15
SAMSUN'DA UYUŞTURUCUDAN GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
20:13
BAKAN ARSLAN: “BU GÖMLEK ARTIK BİZE DAR GELİYOR”
20:13
BAKAN ARSLAN: “BU GÖMLEK ARTIK BİZE DAR GELİYOR”
20:12
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL LİGİ
20:01
SPOR TOTO SÜPER LİG
19:51
HAKAN DEMİR: "İYİ OYNADIK AMA RİTMİ KAÇIRDIK"
19:49
ATAMAN: "BEST BANA GÖRE LİGDE KALIR"
19:37
BAKAN ÇELİK, ESKİŞEHİR'DEN CHP'YE YÜKLENDİ
19:37
BAKAN ÇELİK, ESKİŞEHİR'DEN CHP'YE YÜKLENDİ
19:30
BAŞKALE’DE KAÇAKÇILIK OPERASYONU
19:13
SPOR TOTO 3. LİG
19:13
DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE BİN METREKARE ‘TÜRK BAYRAĞI’ AÇTILAR
19:13
ÖZKÖYLÜ: “BUGÜN ÇOK ÖNEMLİ BİR 3 PUAN KAZANDIK”
19:13
ÖZKÖYLÜ: “BUGÜN ÇOK ÖNEMLİ BİR 3 PUAN KAZANDIK”
19:11
BURHANİYE’DE DEVE GÜREŞLERİNİ 10 BİN KİŞİ İZLEDİ
19:11
BURHANİYE’DE DEVE GÜREŞLERİNİ 10 BİN KİŞİ İZLEDİ
19:11
YANAL, "İYİ BİR YOLCULUKTAYIZ"
19:10
BUZ: “ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇTA 3-0 MAĞLUP OLDUK”
19:10
BUZ: “ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇTA 3-0 MAĞLUP OLDUK”
19:10
DAVRAZ’A YARI YIL TATİLİNDE ZİYARETÇİ AKINI
19:10
DAVRAZ’A YARI YIL TATİLİNDE ZİYARETÇİ AKINI
19:08
TEKNİK DİREKTÖR SUAT KAYA, POLİSE İFADE VERDİ
19:08
TEKNİK DİREKTÖR SUAT KAYA, POLİSE İFADE VERDİ
19:06
OSMANİYE'DE SUCUK-EKMEK FESTİVALİNDE 2 TON SUCUK DAĞITILDI
18:59
BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK GEÇİCİ BARINMA MERKEZİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
18:59
BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK GEÇİCİ BARINMA MERKEZİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
18:48
ROBİN VAN PERSİE'NİN ACI GÜNÜ
18:43
BOLUSPOR - ELAZIĞSPOR MAÇININ ARDINDAN
18:43
BOLUSPOR - ELAZIĞSPOR MAÇININ ARDINDAN
18:42
BAŞBAKAN YILDIRIM 15 TEMMUZ GAZİSİNİ ZİYARET ETTİ
18:41
MERSİN İDMANYURDU, UMUTLANDI
18:41
MERSİN İDMANYURDU, UMUTLANDI
18:39
15 TEMMUZ GAZİLERİ REFERANDUM İÇİN “EVET” DİYECEKLERİNİ SÖYLEDİ
18:35
ASİMDER’DEN 1915 OLAYLARI AÇIKLAMASI: “TÜRKİYE KAYBEDERSE, TÜRK CUMHURİYETLERİ KAYBEDER”
18:35
ASİMDER’DEN 1915 OLAYLARI AÇIKLAMASI: “TÜRKİYE KAYBEDERSE, TÜRK CUMHURİYETLERİ KAYBEDER”
18:33
SPOR TOTO BASKETBOL LİGİ
18:27
UYGUN: "ÇOK ZOR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"
18:27
UYGUN: "ÇOK ZOR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"
18:24
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÜMRANİYE’DE 15 TEMMUZ GAZİSİNİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
18:24
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÜMRANİYE’DE 15 TEMMUZ GAZİSİNİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
18:23
MALATYA DERBİSİNDE KAVGA ÇIKTI
18:22
YEMEN’DEN EL KAİDE’YE YÖNELİK OPERASYON AÇIKLAMASI
18:22
HDP SÖZCÜSÜ BİLGEN SERBEST BIRAKILDI
18:22
ANKARA’DA BİR DOLMUŞ CAYIR CAYIR YANDI
18:22
EL BAB ŞEHİDİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI
18:21
BOLU'DA DERYA ULUĞ RÜZGARI ESTİ
18:15
SPOR TOTO 2. LİG
18:11
TB2L TEMSİLCİSİ BİLECİK BELEDİYESİ BASKETBOL KULÜBÜ SON SIRAYA DEMİR ATTI
18:10
YUNANİSTAN’DAN KARDAK AÇIKLAMASI
18:09
MARMARİS’TE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
18:09
MARMARİS’TE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
18:07
TFF 1. LİGİ
18:07
HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
18:05
AKINCI: “VİCDANIMA VE HALKIMA KARŞI SORUMLUYUM”
18:04
TFF 1. LİG
18:02
BAKAN ÇELİK: "TEK KAPTAN SİSTEMİNE DOĞRU GİDİYORUZ"
18:02
BAKAN ÇELİK: "TEK KAPTAN SİSTEMİNE DOĞRU GİDİYORUZ"
17:56
BU BİNAYI GÖRENLER BİR DAHA DÖNÜP BAKIYOR
17:56
ORDU'DA 'KAR FESTİVALİ'
17:56
ORDU'DA 'KAR FESTİVALİ'
17:55
SPOR TOTO SÜPER LİG
17:51
GÖNÜLLÜ BERBERLERDEN VEFALI KAMPANYA
17:51
DÜĞÜN KONVOYUNDA PKK'YI SİMGELEYEN BEZ PARÇASI TAŞIYANLARA MÜDAHALE
17:38
CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YILMAZ: "DEMOKRASİ VE CUMHURİYETİ KORUMAK BİZİM VAZİFEMİZ"
17:35
ABDULLAH AVCI: "GEÇEN HAFTAKİ MAĞLUBİYETTEN SONRA BURSASPOR'A KARŞI KAZANMAK ÇOK ÖNEMLİ"
17:35
ABDULLAH AVCI: "GEÇEN HAFTAKİ MAĞLUBİYETTEN SONRA BURSASPOR'A KARŞI KAZANMAK ÇOK ÖNEMLİ"
17:33
ADANASPOR, KASIMPAŞA'YA HAZIR
17:32
ABD’DEN YEMEN’DE EL KAİDE’YE OPERASYON
17:29
BAKAN ARSLAN, MURATLI BÖLÜNMÜŞ YOLUNDA İNCELEMELERDE BULUNDU
17:27
GÖLBAŞI İLÇESİNDE UYUŞTURUCUDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI
17:27
İZMİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
17:24
ÇIĞ ALTINDA KALAN İKİNCİ ŞAHSIN CESEDİNE ULAŞILDI
17:23
TUNAHAN AKDOĞAN: "SON DAKİKADA GELEN GOL ENTERESAN"
17:23
TUNAHAN AKDOĞAN: "SON DAKİKADA GELEN GOL ENTERESAN"
17:21
MALEZYA'DA GEMİ FACİASI
17:18
SOBADAN ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
17:16
GİRDİĞİ İKAMETTEN PARA VE TÜFEK ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI
17:04
BAKAN IŞIK: “24 TEMMUZ 2015'TEN BUGÜNE 10 BİN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ”
17:04
BAKAN IŞIK: “24 TEMMUZ 2015'TEN BUGÜNE 10 BİN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ”
17:03
SPOR TOTO SÜPER LİG
17:02
EL BAB ŞEHİDİNİN NAAŞI ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINDI
17:02
SAİT KARAFIRTINALAR: "BERABERLİK SERİMİZE SON VERDİK"
17:01
TFF 1. LİG
16:52
GAZİANTEP'TE BİN 52 POLİSLE HUZUR OPERASYONU
16:52
MURAT CAVCAV: “BU MAÇIN BENİM VE ARKADAŞLARIM ADINA ANLAMA ÇOK BÜYÜKTÜ”
16:52
MURAT CAVCAV: “BU MAÇIN BENİM VE ARKADAŞLARIM ADINA ANLAMA ÇOK BÜYÜKTÜ”
16:50
SPOR TOTO SÜPER LİG
16:45
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
16:45
MUSTAFA AKÇAY: “BERABERLİK GÖZÜKÜYORDU”
16:45
MUSTAFA AKÇAY: “BERABERLİK GÖZÜKÜYORDU”
16:43
ŞANLIURFA'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
16:42
AKSARAY'DA POLİS-ŞÜPHELİ KOVALAMACASI FİLM SAHNELERİNİ ARATMADI
16:41
SPOR TOTO 3. LİG
16:41
SPOR TOTO 2. LİG
16:34
VOLKSWAGEN 600 BİN ARACI GERİ ÇAĞIRIYOR
16:31
CEZAYİR VE TUNUS 'LİBYA’YI GÖRÜŞTÜ
16:28
HDP SÖZCÜSÜ BİLGEN MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
16:28
HDP SÖZCÜSÜ BİLGEN MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
16:28
TFF 1. LİG
16:27
AĞLATAN AÇILIŞ
16:27
AĞLATAN AÇILIŞ
16:26
VAN MURADİYE'DE ÇIĞ FELAKETİ
16:18
ANKARA DERBİSİNDE KAZANAN ÇIKMADI
16:18
ANKARA DERBİSİNDE KAZANAN ÇIKMADI
16:18
AK PARTİLİ TAYYAR'DAN AZİZ YILDIRIM'A 'EVET' ÇAĞRISI
16:14
ANTALYA’DA “CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ” KONUŞULDU
16:12
ALS HASTASI KENDİSİNE ALINAN CİHAZLA DERDİNİ ANLATABİLECEK
16:09
SAKARYA NEHRİ'NE ATLAYAN ŞAHIS KURTARILDI
16:07
EL BAB’DA YARALANAN ASKER TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ
16:06
SPOR TOTO 2. LİG
16:02
ATATÜRK HAVALİMANI’NDA TRUMP KARMAŞASI
16:00
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 15 TEMMUZ GAZİLERİ YEMEĞİNE TELEFONLA BAĞLANDI
15:59
SPOR TOTO 3. LİG
15:58
BARCELONA BETİS’TE 2 PUAN BIRAKTI
15:56
SPOR TOTO 3. LİG
15:56
SPOR TOTO 2. LİG
15:56
SPOR TOTO SÜPER LİG
15:55
CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AVUSTRALYA'DA 'HAYIR'A DESTEK İSTEDİ
Bakan Elvan: Türkiye’nin önü açılacaktır
Fenerbahçe, Kayseri'de ağır yaralı
Fransa'da şekerli içeceklerin satışına sınırlama
Bakan Işık’tan ‘Kardak’ açıklaması
Bakan Arslan: Dünyanın en büyük köprüsünü yapmış olacağız
1. derece hâkim-savcı 13 bin 500 TL maaş alacak
Numan Kurtulmuş'tan bedelli askerlik açıklaması
Federal mahkeme Trump’ın göçmen yasağını askıya aldı
Palandöken: Bekçilik sistemi geri getirilmeli
Bakan Müezzinoğlu: Hayırcılar bu milletten korkanlardır
Kemal Furkan Yazıyor
Şah ve mat
Şimdi yazacaklarım öncelikle Türkiye’de kaos beklentisinde olanları, iç savaş çığırtkanlarını üzebilir. O zaman ne mutlu bana diyerek söz başlayayım. Türkiye’de iç savaş ÇIKMAYACAK, kaos HİÇ OLMAYACAK. Hani bugünlerde mecliste görüşmeleri olan ve Türkiye’yi prangalarından kurtaracak BAŞKANLIK sistemi ÇATIR ÇATIR gelecek. Şimdi bu satırları okuyunca nereden biliyorsun diyeceksiniz. Haklısınız…
10.01.2017, 23:20
Turgay Çınar Yazıyor...
İstiklal ve istikbal mücadelesi
Türkiye bugün aslında terör örgütleriyle mücadele etmiyor; bizzat müttefikleri tarafından ayağına vurulan prangalardan kurtulma mücadelesi veriyor.
25.01.2017, 06:58
GÜNDEM
Tüm Gündem haberleri
Adıyaman’da referandum kavgası: 10 yaralı
29.01.2017, 23:16
Diyarbakır’da markete patlayıcı atıldı
29.01.2017, 21:34
Yurtta hava durumu 29 Ocak
29.01.2017, 10:14
Başkent’te sünnet düğününde silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
29.01.2017, 09:25
Bartın'da yolcu otobüsü devrildi 2 ölü, 6 yaralı
29.01.2017, 09:24
Çevre ve Şehircilik Bakanlığında 96 personelin işine son verildi
29.01.2017, 15:42
Demre'de 19 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı
29.01.2017, 15:23
Emniyet Genel Müdürlüğünden, “Huzur Türkiye-2” açıklaması
29.01.2017, 09:02
Genelkurmay Başkanı Akar’dan Kardak’a sürpriz ziyaret
29.01.2017, 14:43
Çiftçiyi oğlu öldürmüş
29.01.2017, 14:07
19 ilde FETÖ operasyonu: 39 gözaltı
29.01.2017, 11:04
Edirne'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
29.01.2017, 09:54
EKONOMİ
Tüm Ekonomi haberleri
Yabancı yatırımcı en çok İstanbul, Bursa ve Trabzon’u tercih ediyor
29.01.2017, 13:14
İŞKUR’dan eski hükümlüler için hibe desteği
29.01.2017, 12:57
Kuru kayısıya 1 haftada 5 lira zam
28.01.2017, 23:40
Palandöken: Sicil affı çıktı, KOSGEB kredisi daha da önem kazandı
28.01.2017, 13:05
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
28.01.2017, 17:30
TZOB Genel Başkanı Bayraktar'dan 'organik çay' açıklaması
28.01.2017, 12:49
POLİTİKA
Tüm Politika haberleri
TBMM’den haberleşme giderleri açıklaması
29.01.2017, 10:16
Bakan Akdağ: Mersin Şehir Hastanesi ayarında bir hastane Avrupa’da yok
29.01.2017, 18:16
Milli Savunma Bakanı Işık’tan Almanya’ya net tavır
29.01.2017, 17:55
Atama kararları Resmi Gazete’de
29.01.2017, 09:45
Başbakan Yıldırım'dan 'Ay Yeni Yılı' dolayısıyla mesaj
28.01.2017, 22:29
İngiltere Başbakanı Theresa May, Ankara'da
28.01.2017, 11:57
DÜNYA
Tüm Dünya haberleri
Fransa'da Sosyalistlerin Cumhurbaşkanı adayı Benoit Hamon oldu
29.01.2017, 23:20
Trump'a bir tepki de Londra'dan
29.01.2017, 17:36
Kanada Başbakanı Trudeau’den sığınmacılara: Kanada’ya gelebilirsiniz
29.01.2017, 15:04
Eski Panama lideri Noriega'ya 3 aylık ev hapsi
29.01.2017, 13:31
Macar liderden Türkiye’ye destek
29.01.2017, 12:23
DEAŞ'a ikinci Musul darbesi geliyor.
29.01.2017, 12:06
SPOR
Tüm Spor haberleri
İlhan Cavcav, Ankara derbisinde unutulmadı
29.01.2017, 23:38
İlhan Cavcav’ın adı Çankaya’da bir parka veriliyor
29.01.2017, 16:20
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
28.01.2017, 20:57
Quaresma’dan Aziz Yıldırım’a cevap: Beşiktaş’tan başka yerde oynayamam
28.01.2017, 19:56
Cüneyt Çakır, dünyanın en iyi 5. hakemi
28.01.2017, 19:25
THY Euroleague’de 20. haftanın MVP’si Vesely
28.01.2017, 17:11
SAĞLIK
Tüm Sağlık haberleri
Bakan Akdağ: Sezaryen oranlarının yüzde 70’lerin üzerine çıkması çılgınlık
29.01.2017, 10:32
Selenyumun tiroit hastalığındaki önemi
29.01.2017, 20:41
Her 10 kişiden 8’i bu bu ağrıyı çekiyor
29.01.2017, 11:50
TEKNOLOJİ
Tüm Teknoloji haberleri
Türkiye İnstagram’da 4’üncü, Facebook’ta 6’ncı sırada
26.01.2017, 18:03
3D yazıcı ile üretilen ilk otomobil satıldı
26.01.2017, 13:37
Kediler de köpekler kadar akıllı
26.01.2017, 12:14
MAGAZİN VE YAŞAM
Tüm Magazin ve Yaşam haberleri
Antalya'da biberonla balık emzirme havuzu
29.01.2017, 19:56
Eksi 40 derecede Süphan Dağı’na tırmanacaklar
29.01.2017, 18:37
Mobil kasaba ceza şoku
28.01.2017, 15:55
YEREL
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Tarsus’ta 1,5 ton kaçak et ele geçirildi
29.01.2017, 23:02
Tartıştığı eşini 8 yerinden bıçakladı
29.01.2017, 19:12
Bakan Akdağ, Kocaeli’nde yapılması planlanan projeleri anlattı
29.01.2017, 16:39
GÜNE BAKIŞ
TSK: 18 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 18 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
29.01.2017, 12:40
PROF. DR. AHMET RASİM KÜÇÜKUSTA'YLA SAĞLIKLI YAŞAM
VİCKS KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK SAKINCALI
Reçetesiz satılan Vicks VapoRub isimli soğuk algınlığı ilacının 2 yaşından küçük çocuklar için tehlikeler taşıdığı bildirildi. Araştırmada, bu ilacın bronşlarda iltihaba yol açarak, mukus yapımını artırarak ve mukusun küçük bronşlardan temizlenmesini azaltarak çok ciddi solunum yetersizliğine yol açabileceği ve bu yüzden küçük çocuklarda kullanılmaması öğütleniyor.
Bugün, 00:40
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02:09
Trabzon Engelli ve hamile kamu çalışanlarına kar tatili
00:43
Milas Kaymakamı Arslan’dan Kargıcak’a ziyaret
22:07
Demirci’de trafik kazası: 1 yaralı
21:44
Uşak Belediyesi Pazar mesaisinde
21:43
UTAŞ Uşakspor, Sökespor engelini geçti
21:08
Bayramiçspor yine kaybetti
20:59
Afetzede esnafa müjde
20:54
Hizmet-İş Sendikası İstanbul 6 No’lu Şubesi Genel Kurulu
20:44
Umurbey belediyesi son saniyede galip
20:13
Bakan Avcı EMITT fuarında Ağrı standını ziyaret etti
20:13
Kayaklı Koşu K2 Ligi 1. Ayak Yarışları Sona Erdi
19:32
Kilisede Aziz Petrus’un hayatı sahnelendi
19:12
Başkan Tok'un Samsunspor sevdası
19:10
Başkan Erdoğan Tok: "Güçlü ve Büyük Türkiye İçin Evet"
18:54
Altınova ESSKK Olağan genel kurulunu gerçekleştirdi
18:53
Güner Bahadır’dan kırsal mahalle okullarına tanışma ziyareti
18:49
Okul çevresinde kalitesiz ürün satıldığı iddiası
18:46
Hak-Sen Ağrı Şubesi’nden Ankara’ya çıkarma
18:45
1. Amatör Kümede Hekimhan rüzgarı devam ediyor
18:43
Osmanlı Ocakları 1453 Derneği Genel Başkanı Emin Canpolat:
18:43
Osmanlı Ocakları 1453 Derneği Genel Başkanı Emin Canpolat:
18:29
Turgay Güler ve Hikmet Genç ile “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Yansımaları” söyleşisi
18:27
EMİTT Fuarı’nda Diyarbakır standı yoğun ilgi görüyor
18:27
Dr. Ender Saraç Malatyalılarla buluştu
18:25
Bilecik Belediyesi'nden çocuklara anlamlı yeni yıl hediyesi
18:22
Siverek Belediyespor farklı kazandı
18:19
Hayvan ıslahı ile ilgili proje, çiftçilere anlatıldı
18:19
Kış yangınlarına dikkat
18:07
Genel Sekreter Yaşar’dan maç değerlendirmesi
18:04
Akhisar’da 19 engellinin yüzü güldü
17:59
Ortaca Belediyespor’da düşüş sürüyor
17:58
Parklardaki zeytin ağaçları muhtacın sofrasına lezzet katıyor
17:57
Başkan Atabay, 2017 yılındaki etkinlikleri anlattı
17:56
Mardin’de 16 bin kişi siyer sınavına girdi
17:45
Yunusemre Belediyespor seriyi sürdürdü
17:43
TEOG şampiyonuna Başkan Şirin’den kutlama
17:43
MGTC Malatya’da yılın basın mensuplarını seçti
17:43
KONGED’in hentbolda hedefi 1. Lig
17:40
Karahisar Gençlik Merkezi eğitmenleri bir araya geldi
17:39
MÜSİAD Konya yönetiminden Vali Canbolat’a ziyaret
17:38
Halk oyunları Türkiye şampiyonası için aralıksız çalışıyorlar
17:38
Giritli muhacirler atalarını andı
17:36
Bayramiçspor evinde farklı yenildi
17:31
Salihli Kocaçeşmespor, Yeşilova'yı rahat geçti
17:30
Gördes Deliçoban için dönüşümm başladı
17:30
Malatya derbisinde kazanan İnönü Üniversitesispor oldu
17:27
Berk Köyünde kadınlar peynir yapmayı öğrendi
17:27
Berk Köyünde kadınlar peynir yapmayı öğrendi
17:20
25 Mart Oltuspor, Pasinler'i 3-2 mağlup etti
17:09
Ayvalık Zeytinyağı coğrafi işaretle korunuyor
17:09
Fatsa Müftülüğünden Halep'e yardım
17:08
Büyükşehir Belediyesi taraftarları Şenol Güneş Spor Kompleksine taşıdı
17:04
Kop Dağı'nda buzlanma ulaşımda aksaklıklara yol açıyor
17:01
Başkan Çalık çiftçilerle seralarda don nöbeti tuttu
17:01
Van’da yoğun kar yağışı
16:55
Gaziantep’te umre ödüllü Siyer sınavına 8 bin kişi katıldı
16:54
Didim Belediyespor: 2 Demirten Yeşilköyspor:0
16:47
AK Parti’den referandum hazırlığı
16:46
Edremit’te karla mücadele çalışması
16:41
Gemlik'te mübadelenin 94’üncü yılı dolayısıyla tören düzenlendi
16:38
Antalya Emniyeti’nden 2 bin 116 polisle huzur operasyonu
16:37
Muğlaspor Orduspor’u 2 golle geçti
16:37
BEÜ Çocuk Üniversitesi kış dönemi eğitimleri sona erdi
16:36
Tekkeköy’de 7/24 karla mücadele
16:29
GTSO 2016 yılını başarıyla tamamladı
16:27
TBMM Başkan Vekili Aydın pazarcıların sorunlarını dinledi
16:27
Fuardaki belediye standında çiçek ve aşure dağıtıldı
16:27
Zeytin Çekirdekleri, hayallerini seslendirdi
16:27
Bülent Ecevit Üniversitesi EMİT Fuarı’nın gözdesi oldu
16:24
Başkan Anlayan: "Karla mücadele çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor"
16:19
Kiraz, Akçadağ İlçe teşkilatının istifası hakkında konuştu
16:18
ZMO Başkanı Özdemir, Ziraat Mühendisleriyle Bir Araya Geldi
16:17
TBMM Başkan Vekili Aydın muhtarlarla bir araya geldi
16:13
Spor Toto 2. Lig
16:11
Silopi’de Siyer Sınavı ilgi gördü
16:08
Spor Toto 3. Lig
16:07
Milletvekili Turan köy ziyaretlerinde bulundu
16:04
Devrekli hafızlar 32 yıl sonra bir araya geldi
16:03
Spor Toto 3. Lig
15:54
Lapseki'de su kesintisi
15:51
Mersin Büyükşehir Belediyesi EMİTT 2017’de iz bıraktı
15:47
Başkan Uysal çocukları sevindirecek
15:46
Vatandaşlar güneşli havanın tadını Balıklıgöl’de çıkarıyor
15:44
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
15:38
Serdivanlı öğrenciler İstanbul Akvaryumu gezdi
15:37
Marmaris’te atık yangını korkuttu
15:37
Marmaris’te atık yangını korkuttu
15:33
Spor Toto 2. Lig
15:33
Kars’ta kapalı köy yolları açılıyor
15:32
Anagold 24 Erzincanspor - Kızılcabölükspor 1-1
15:29
Denizli EMITT’e damga vurdu
15:24
Büyükşehir Belediyesi yolların büyük bölümünü ulaşıma açtı
15:23
Siverek'te siyer sınavı yapıldı
15:23
Siverek'te siyer sınavı yapıldı
15:08
Odunpazarı Belediyesi kendi taşını kendi üretiyor
15:07
Sel mağduru iş yerlerine vergi ötelemesi getirildi
15:02
Söke’ye Bağlı Bağarası’nda Deve Güreşleri 30. Kez Yapıldı
15:02
Söke’ye Bağlı Bağarası’nda Deve Güreşleri 30. Kez Yapıldı
15:01
Hakkari’de çığla mücadele çalışması
15:01
Konya UMKE ekibi 6. Ulusal UMKE Kampı'na katıldı
Mevlüt Özben Yazıyor
Sosyologlar ‘Adli Görüşme Odalarına’…
3 Nisan 2017’de faaliyete geçecek olan ‘Adli Görüşme Odaları’nın bir tür “dostlar alışverişte görsün”e dönüşmemesi için benim önerim buralarda sosyologların görevlendirilmesi yönündedir.
12.01.2017, 19:27
KÖŞE YAZILARI
Tüm Köşe Yazıları
UZMANLAR SİYASET AKADEMİSİNDE
Eyüphan Kaya
29.01.2017, 22:34
FARKLI BİR KONU
Fatih Yokuş
28.01.2017, 11:54
BULGAR SADIK
Hüseyin Adalan
27.01.2017, 08:58
HAMAKAT!
Cahit Kılıç
26.01.2017, 10:48
SUİKAST
Erdem Özçelik
25.01.2017, 22:41
HAYATA KARIŞIP YAŞAYIP GİTMEK – GRİ KİTAP YOLCULUK
Burhan Özbey
25.01.2017, 13:42
BAŞKANLIK SİSTEMİNİN SAKINCALARI
Ahmet Ay
23.01.2017, 17:17
UYUŞTURUCU GERÇEĞİ
Mevlana Çakıral
23.01.2017, 15:38
İLK VEYA SON MECLİS: TBMM
Ahmet Akgül
23.01.2017, 11:38
MÜZAKERELERİN TANIMINI ARTIK BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNE DÖNÜŞTÜREN TÜRKİYE
Barış Temur
20.01.2017, 14:32
CANLI YAYINDA ALLAH (CC) KONUŞTU!
İbrahim Dursun
19.01.2017, 23:33
İSLAM ÜMMETİNİN PROBLEMLERİ
Zülküf Aras
17.01.2017, 17:26
YARINI İYİLEŞTİRMENİN YOLU BUGÜN NEYİ YANLIŞ YAPTIĞIMIZI İRDELEMEKTEN GEÇİYORSA
Dr. Ahmet Berk
14.01.2017, 14:02
DEMİRTAŞ SUİKASTA KURBAN GİTMESİN DİYE Mİ TUTUKLANDI?
Vakkas Doğantekin
13.01.2017, 10:42
BÜTÜN SIRLARIYLA TÜRKLER
Vildan Adalı
28.12.2016, 12:18
DOCTOR STRANGE’DE ÖNGÖRÜLEN SPİRİTÜEL DÜNYA
Hasan Tülüceoğlu
27.12.2016, 21:51
KAÇMAK KURTULUŞTUR
Özkan Erdem
10.12.2016, 21:50
KILIÇDAROĞLU FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN GAZETECİLERİ ALKIŞLATTI
Murat Gençoğulları
07.12.2016, 23:34
KUKA’NIN SAĞLIK ÖYKÜLERİ (ÇOCUK ÖYKÜ KİTAPLARI)
Prof. Dr. Cengiz Yakıncı
03.12.2016, 16:20
TACİZİ, TACİZCİYİ VE TACİZCİLİĞİ ANLAMAK VE ANLAMLANDIRMAK!
Zekeriya Menak
19.11.2016, 12:36
İBLİS Mİ ŞEYTAN MI ?
Orhan Cesur
10.11.2016, 17:00
FENERBAHÇE
Serkan Güzel
26.10.2016, 19:25
POLEMİK
Anayasa değişiklik teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifi 316 imzayla TBMM Başkanlığına sunuldu.
10.12.2016, 18:12
SON DEPREMLER
Zaman
Şiddet
Yer
30.01.2017 04:30
25,0
ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
30.01.2017 03:05
19,0
EYMIR-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
30.01.2017 02:37
21,0
YUKARIKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
30.01.2017 02:28
22,0
YUNANISTAN İlksel
30.01.2017 02:00
16,0
CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
30.01.2017 01:00
18,0
AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
30.01.2017 00:50
30,0
KUMLUCA-(VAN) İlksel
30.01.2017 00:46
17,0
KIZILYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
30.01.2017 00:36
29,0
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
30.01.2017 00:15
22,0
KAVAKYANI-(BAYBURT) İlksel
HABER KRONİK
Cemil Barlas: Hiçbir ideolojik mahalleye ait değilim
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluşturan Cemil Barlas, Medyaradar'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu. 'Attığım tweetin arkasındayım' diyen Barlas, medyadan, siyasete bir çok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı.
Reina saldırganı yakalandı
Yılbaşı gecesi Reina'ya saldıran terörist Abdulkadir Masharipov İstanbul Esenyurt'ta yakalandı.
Adalet Bakanlığından bin 699, Emniyet’ten 2 bin 687 personel ihraç edildi
679, 680 ve 681 nolu Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazetede yayımlandı.
Egemen Bağış, Reina saldırısında yaralananları ziyaret etti
AB ve Devlet Eski Bakanı Egemen Bağış, yeni yılın ilk saatlerinde Ortaköy Reina'da gerçekleşen saldırıda yaralananları Okmeydanı Devlet Hastanesinde ziyaret etti.
Hasan Efe İle 'Evrik Çizgiler' 30.12.2016
Hasan Efe İle 'Evrik Çizgiler' 30.12.2016
Çamlıca Camii'nde son durum
Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olacak olan Çamlıca Camii'nde son durum havadan görüntülendi.
Dolgu yapılacak Üsküdar Sahili havadan görüntülendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Üsküdar sahile dolgu yapılarak oluşturulacak meydan alanı havadan görüntülendi.
Erdoğan, 7 yaşındaki Suriyeli Bana'yı kabul etti
Halep'ten attığı Twitter mesajlarıyla bütün dünyanın tanıdığı ve son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yardım mesajı gönderen Bana Alabed isimli 7 yaşındaki Suriyeli küçük kız ve ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.
Avrasya Tüneli, dualar eşliğinde hizmete açıldı
Avrupa ile Asya kıtasını deniz tabanının altından karayoluyla birleştiren Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile çok sayıda yerli ve yabancı konuğun katılımıyla dualar eşliğinde hizmete açıldı.
Fırat Kalkanı Harekatı'nın 199’uncu günü
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait 16 hedefin Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından, 1 silahlı pikap aracın da silahlı insansız hava aracı tarafından imha edildiği bildirildi.
Rus büyükelçiye Ankara'da silahlı saldırı
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlı saldırı düzenlendi. Hastaneye kaldırılan büyükelçinin hayatı kaybettiği öğrenildi. Düzenlenen operasyonda saldırgan öldürüldü.
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