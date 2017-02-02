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02.02.2017 Perşembe 00:49
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Lutfen havadurumunu goruntulemek istediginiz sehri listeden seciniz.
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HAFİF ARAÇ PAZARINDA 2017 YILINDA AZALIŞ BEKLENİYOR
2017 yılı yurt içi pazar görünümü araştırması verilerine göre, 2015 ve 2016 yıllarında hafif araç pazarında yaşanan yüksek satış hacminin 2017 yılında yüzde 20 azalarak 791 bin adet seviyesine gerilemesi öngörülüyor.
01.02.2017, 23:04
KÜÇÜKÇEKMECE'DE DEHŞET: 2 ÖLÜ
Küçükçekmece'de bir şahıs, boşanmak üzere olduğu eşini sokak ortasında silahla vurduktan sonra intihar etti.
01.02.2017, 22:19
HSYK, 7 HAKİM VE SAVCIYI AÇIĞA ALDI
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) haberleşme ağı olan ByLock’u kullandığı tespit edilen 7 hakim ve savcıyı açığa aldı.
01.02.2017, 19:56
LPG'YE ZAM YAPILDI
LPG fiyatlarına rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı geceyarısından itibaren zam yapıldığı açıklandı.
01.02.2017, 19:25
ANADOLU YAKASI'NDA SAHİL, E-5 VE TEM YOLLARI ENTEGRE OLUYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Yakası'nda, sahil yolunu E-5 ve TEM Otoyoluna entegre edecek önemli bir ulaşım projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında; Bostancı Kayışdağı arasında yeni bir yol inşa edilecek, D-100 (E-5) Karayolu Kuzey Güney yan yolları yapılacak, D-100 Karayolu altına yapılacak alt geçitle yan yollar birbirine bağlanacak.
01.02.2017, 18:16
YILDIRIM, KILIÇDAROĞLU'NUN ANAYASA AÇIKLAMASINI DEĞERLENDİRDİ
Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, 'anayasa değişikliği dayatmadır' açıklamasının talihsiz bir beyanat olduğunu belirterek, "Bu anayasa değişikliği dayatmadır' demek siyaseti, milli iradeyi inkar etmek demektir. Talihsiz bir beyanattır. Biz, aslında Meclis'te anayasa falan yapmadık, biz yapılacak anayasa değişikliğini millete götürecek altyapıyı hazırladık" dedi.
01.02.2017, 17:38
SİNEMA SEKTÖRÜNE 25 MİLYON 600 BİN TL DESTEK
Kültür ve Turizm Bakanlığı "Uzun Metrajlı Film Yapım" ve "İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen" dallarında 30 projeye toplam 25 milyon 600 bin TL destek verdi.
01.02.2017, 17:21
DİLEK ÖCALAN HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla yargılanan HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan hakkında 'yakalama' kararı çıkarıldı.
01.02.2017, 15:38
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ONLAR BİRER MANKURT
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Pek çok sapkın yapı gibi FETÖ’cüler de burada yollarını kaybetmişlerdir. Ne olduklarını, kim olduklarını unutarak, her biri sadece sahiplerinin emrettiğini yapan birer mankurta dönmüşlerdir.'' dedi.
01.02.2017, 14:20
TSK PERSONEL MEVCUTLARINI AÇIKLADI
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının toplam personel mevcutlarını açıkladı. 201’i General/Amiral olmak üzere toplam profesyonel personel sayısının 153 bin 769, genel toplamın ise 401 bin 199 olduğu bildirildi.
01.02.2017, 13:25
SON DAKİKA
00:33
HSYK TARAFINDAN AÇIĞA ALINAN SAVCI GÖZALTINA ALINDI
00:31
YOL VERME KAVGASINDA SİLAHLAR ÇEKİLDİ: 2 YARALI
23:45
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN İSRAİL’E KINAMA
23:33
BEŞTEPE'DEKİ SÜRPRİZ GÖRÜŞME SONA ERDİ
23:18
BİTLİSLİLER YOLDA KALANLARA EVLERİNİ VE İŞ YERLERİNİ AÇTI
23:15
BİTLİS'TE YOLDA KALAN YOLCULAR RESTORANLARA SIĞINDI
23:15
BİTLİS'TE YOLDA KALAN YOLCULAR RESTORANLARA SIĞINDI
23:07
KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI YAYMAN: “CİDDİ BİR DEVLET REFORMU YAPMAMIZ LAZIM”
22:47
POLİS KÖPEĞİ FACİAYA NEDEN OLUYORDU
22:36
EBRU GÜNDEŞ 14 ŞUBAT'TA SEVGİLİLER İÇİN SÖYLEYECEK
22:33
BOLU'DA ÇIKAN YANGINDA 6 DÜKKAN KÜL OLDU
22:33
BOLU'DA ÇIKAN YANGINDA 6 DÜKKAN KÜL OLDU
22:31
(ÖZEL HABER) POLİSİN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYLE İMTİHANI
22:31
(ÖZEL HABER) POLİSİN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYLE İMTİHANI
22:26
VİRAJI ALAMAYAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 2 YARALI
22:25
AK PARTİLİ VEKİLDEN BOZÜYÜKLÜLERE SEVİNDİRİCİ HABER
22:16
NUSAYBİN'DE PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ
22:15
OTOGARDA İKİ OTOBÜS YANDI
21:59
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİG
21:49
FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN ESKİ BEYTÜŞŞEBAP KAYMAKAMI TUTUKLANDI
21:35
KADINLAR EUROLEAGUE
21:25
KARDAN KAPANAN YOLDA 10 SAAT MAHSUR KALAN 6 KİŞİ KURTARILDI
21:22
TEKİRDAĞ'DA DEĞİŞİK SUÇLARDAN ARANAN 35 KİŞİ YAKALANDI
21:19
ARDAHAN’DA CUMHURBAŞKANINA HAKARET EDİP, TERÖR PROPAGANDASI YAPAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI
21:12
KÜÇÜKÇEKMECE'DE DEHŞET: 2 ÖLÜ
21:11
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL LİGİ
21:10
AK PARTİ SÖZCÜSÜ AKTAY KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ İDDİALARINI YALANLADI
21:10
AK PARTİ SÖZCÜSÜ AKTAY KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ İDDİALARINI YALANLADI
21:08
TOPÇU: “FENERBAHÇE MAÇINI AVANTAJ OLARAK GÖRÜYORUM”
21:08
TOPÇU: “FENERBAHÇE MAÇINI AVANTAJ OLARAK GÖRÜYORUM”
21:06
TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ
20:58
FETÖ’NUN HAVACI ASTSUBAY İMAMI TUTUKLANDI
20:56
HENTBOL; BAYANLAR SÜPER LİGİ; ARDEŞEN GENÇLİK 21 - ADANA ŞAKİRPAŞA 17
20:56
6 İLDE “BYLOCK”ÇU 7 ASKER GÖZALTINA ALINDI
20:54
SİVAS'TA FETÖ'DEN 11 POLİS TUTUKLANDI
20:51
SALON HOKEYİNİN KALBİ ALANYA'DA ATIYOR
20:51
SALON HOKEYİNİN KALBİ ALANYA'DA ATIYOR
20:49
ÇOCUK BESLENME VE KALEM ÇANTALARINDA 7 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
20:47
AK PARTİ SÖZCÜSÜ AKTAY: “KILIÇDAROĞLU’NU İYİ BİR APARTMAN YÖNETİMİNE GETİRİRSEK HEPİMİZ RAHATLARIZ”
20:47
AK PARTİ SÖZCÜSÜ AKTAY: “KILIÇDAROĞLU’NU İYİ BİR APARTMAN YÖNETİMİNE GETİRİRSEK HEPİMİZ RAHATLARIZ”
20:43
NİĞDE’DE 25 BİN KAÇAK SİGARA, 450 KİLO TÜTÜN VE 200 ŞİŞE ALKOL İMHA EDİLDİ
20:40
FETÖ’NÜN IĞDIR İMAMI TUTUKLANDI
20:39
KOCAELİ’DE FETÖ’DEN 10 EMNİYET PERSONELİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
20:33
BU FOTOĞRAF 13 BİN EUROYA MAL OLDU
20:33
CEZAEVİNDEN TEDAVİ İÇİN GİTTİĞİ HASTANEDEN FİRAR ETTİ
20:29
KÜÇÜK ÇOCUĞUN ORGANLARI 3 HASTAYA UMUT OLDU
20:29
KÜÇÜK ÇOCUĞUN ORGANLARI 3 HASTAYA UMUT OLDU
20:27
KADINLAR EUROLEAGUE
20:21
ÇANAKKALE'DE TELEFON DOLANDIRICILIĞI
20:19
KAYSERİ'DEKİ HAİN SALDIRIDA YARALANAN ASKER MEMLEKETİNDE COŞKUYLA KARŞILANDI
20:17
ADALET BAKANI BOZDAĞ’DAN ÖCALAN CEVABI
20:12
ALANYA’DA FUHUŞ OPERASYONU
20:10
YOLCU OTOBÜSÜNÜN BAGAJINDAN 450 GRAM EROİN ÇIKTI
20:04
AYTEMİZ ALANYASPOR'DA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAZIRLIKLARI
20:04
AYTEMİZ ALANYASPOR'DA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAZIRLIKLARI
19:59
MUŞ'TA FETÖ/PDY OPERASYONU
19:58
GEBZE’DE İŞ ADAMI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
19:56
SAKARYA'DA SİLAH KAÇAKÇILARINA OPERASYON
19:52
VURDUKLARI AYININ GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKİNCE YAKAYI ELE VERDİLER
19:47
GENÇLERBİRLİĞİ'NİN YENİ TRANSFERİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
19:45
İSTANBUL POLİSİ YABANCI ŞAHISLARA YÖNELİK UYGULAMA YAPTI
19:45
İSTANBUL POLİSİ YABANCI ŞAHISLARA YÖNELİK UYGULAMA YAPTI
19:43
İŞ ADAMINA AVM'DE SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA
19:39
87 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI YANGINDA DUMANDAN ZEHİRLENDİ
19:34
SOMA'DA 3 BİN MADENCİ İŞSİZ KALABİLİR
19:34
SOMA'DA 3 BİN MADENCİ İŞSİZ KALABİLİR
19:26
MANİSA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI
19:25
SURUÇLU MÜZİSYENLERDEN ‘SİLAHA HAYIR’ ÇAĞRISI
19:25
SURUÇLU MÜZİSYENLERDEN ‘SİLAHA HAYIR’ ÇAĞRISI
19:23
BAŞKENT’TE OTOMOBİL CAYIR CAYIR YANDI
19:22
AĞRI'DA KAÇAK İLAÇ OPERASYONU
19:21
DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLEN ŞAHSIN CESEDİ ÇIPLAK HALDE BULUNDU
19:17
FETÖ'NÜN ÜNİVERSİTE AYAĞINA YÖNELİK OPERASYONDA 6 TUTUKLAMA
19:15
ELAZIĞ’DA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI
19:12
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAŞBAKAN YILDIRIM’I KABUL EDECEK
19:12
BİTLİS’TE HAYAT DURDU
19:12
BİTLİS’TE HAYAT DURDU
19:06
FETÖ'DEN YANGILANAN TOPÇU TUGAY KOMUTANI SUÇLAMALARI REDDETTİ
18:55
ANTALYA'DAKİ VAHŞİ CİNAYETTE 2 TUTUKLAMA
18:49
SGK İLE ZİRAAT BANKASI ARASINDA EMEKLİLERE PROMOSYON İÇİN PROTOKOL İMZALANDI
18:46
BAKAN MÜEZZİNOĞLU BALKAN GÖÇMENLERİNİN SORUNLARINI DİNLEDİ
18:46
BAKAN MÜEZZİNOĞLU BALKAN GÖÇMENLERİNİN SORUNLARINI DİNLEDİ
18:42
BOZÜYÜK'TE EV NÖBETİ TUTANLAR GELEN HABERLE YIKILDI
18:42
BOZÜYÜK'TE EV NÖBETİ TUTANLAR GELEN HABERLE YIKILDI
18:37
NİĞDE’DE TRAFİK KAZASI: 1’İ POLİS 5 YARALI
18:32
BAŞKENT’TE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI
18:31
KAZADA ÖLEN ANNE VE NİŞANLI ÇİFT DEFNEDİLDİ
18:26
FETÖ DAVASINA BAKAN HAKİM FETÖ’DEN GÖREVDEN ALINDI
18:20
AKHİSAR BELEDİYESPOR, YENİ STADINA KAVUŞUYOR
18:20
DENİZE DÜŞEN VATANDAŞ BOĞULMAKTAN BÖYLE KURTARILDI
18:20
DENİZE DÜŞEN VATANDAŞ BOĞULMAKTAN BÖYLE KURTARILDI
18:19
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ MÜFTÜOĞLU: “UKRAYNA’NIN DOĞUSUNDA SON GÜNLERDE ARTAN ÇATIŞMALAR KAYGI VERİCİDİR”
18:17
BAKAN BOZDAĞ, BÜRO MEMUR-SEN YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ
18:17
BORSA GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI
18:15
SAMSUN'DA BIÇAKLI SALDIRI: 1 YARALI
18:14
BAKAN ÖZLÜ: “TÜRKİYE’DEKİ AÇIK TEKNOLOJİ AÇIĞIDIR”
18:10
KAMU BAŞDENETÇİSİ MALKOÇ: “İNSANLIĞIN HUZURA, DEMOKRASİYE, İNSAN HAKLARINA VE BARIŞA İHTİYACI VAR”
18:09
GAZİANTEPSPOR’DA YENİ TRANSFERİN LİSANSI ÇIKTI
18:05
SAMSUN'DA ARANAN 44 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
17:59
EVKUR YENİ MALATYASPOR’DA ANTALYA KAMPI BAŞLADI
17:52
AFGANİSTAN'DA BİR ADAM EŞİNİN KOLLARINI BAĞLAYARAK SONRA HER İKİ KULAĞINI DA KESTİ
17:52
SAO PAULO'DA KAMPÜS PARTİSİ BAŞLADI
17:50
EVLERİN PENCERELERİNİ ÇALAN ŞEBEKEYE DARBE
17:50
KAHRAMANMARAŞ’TA ARANAN 91 KİŞİ YAKALANDI
17:48
KAHRAMANMARAŞ’TA RÜZGAR YIKTI GEÇTİ
17:48
KAHRAMANMARAŞ’TA RÜZGAR YIKTI GEÇTİ
17:46
BURSA'DA GÖLET DONDU
17:46
ABD'NİN YPG'YE GÖNDERDİĞİ ZIRHLI ARAÇLARLA İLGİLİ SUÇLANAN FİRMANIN GENEL MÜDÜRÜ KONUŞTU
17:45
BELEDİYE BAŞKANI MAKAM ARACIYLA HAMİLE KADINI HASTANEYE YETİŞTİRDİ
17:45
BELEDİYE BAŞKANI MAKAM ARACIYLA HAMİLE KADINI HASTANEYE YETİŞTİRDİ
17:41
BOYNER'DEN SEVGİLİLER GÜNÜ LOGOSU
17:40
YANGINDA ÖLEN GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ
17:40
ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU
17:38
BOLU'DA BİR ARAÇTA ÇOK SAYIDA KAÇAK CEP TELEFONU YAKALANDI
17:36
UKRAYNA'DA DÜN ÖLEN 7 ASKER BUGÜN KİEV'DE TÖRENLE TOPRAĞA VERİLDİ
17:35
‘CİNSEL İSTİSMAR’ HÜKÜMLÜSÜ CEZAEVİNDE ÖLÜ BULUNDU
17:35
TOMRUKLAR YOLA SAÇILDI
17:34
ANTALYA’DA ÖĞRENCİ YURTLARI İÇİN ENDİŞE VERİCİ RAPOR
17:31
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ 4 ŞÜPHELİYE FETÖ’DEN TUTUKLAMA TALEBİ
17:30
SIKIŞTIĞI YERDEN 2 BUÇUK SAATTE ÇIKARILDI
17:29
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
17:28
GEBELİK ŞEKERİ, ANNE VE BEBEK SAĞLIĞI İÇİN CİDDİ RİSK OLUŞTURUYOR
17:28
BİLECİK’TE “ŞAFAK" OPERASYONU
17:26
ANTALYA'DA KAZAZEDENİN YARDIMINA YOLDAN GEÇEN İLK YARDIM EĞİTMENİ KOŞTU
17:26
ANTALYA'DA KAZAZEDENİN YARDIMINA YOLDAN GEÇEN İLK YARDIM EĞİTMENİ KOŞTU
17:25
AK PARTİLİ TALİP KÜÇÜKCAN: "İLETİŞİM BÜTÇESİNDEN 2016 YILINDA TOPLAM 8 BİN 218 TL KULLANILMIŞTIR"
17:19
BAKAN BOZDAĞ, 15 TEMMUZ GAZİSİ TAŞDEMİR İLE GÖRÜŞTÜ
17:19
TÜRKİYE-İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIKLARI MÜSTEŞARLARI DÜZEYİNDEKİ SİYASİ İSTİŞARELER’İN 15. TURU SONA ERDİ
17:19
VALİDEN VELİLERE ÇOK ÖNEMLİ UYARI
17:17
TÜRKİYE’NİN EN YAŞLI SEÇMENİ İNGİLTERE’DE HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
17:16
CHP’Lİ BÖKE: "BU REFERANDUMU ÇOK HEYECANLA, İSTEYEREK VE KAZANACAĞIMIZI BİLEREK BEKLİYORUZ"
17:09
GÖZ GÖRE GÖRE ÇARPIP KAÇTI
17:09
GÖZ GÖRE GÖRE ÇARPIP KAÇTI
17:04
TİKA, KARADAĞ’DA KİMSESİZ ÇOCUKLARI UNUTMADI
17:04
FACEBOOK’TA SAHTE PROFİLLE ÇOCUKLARA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNAN ŞAHIS TUTUKLANDI
17:04
ANADOLU'NUN YILDIZLARI 500 SPORCU İLE DENİZLİ'DE BULUŞACAK
17:03
BBP ‘EVET’ VEYA ‘HAYIR’ İÇİN TEMAYÜL YOKLAMASI YAPACAK
17:01
SURİYE’DE TERÖR ÖRGÜTÜ PYD/YPG'NİN KİRLİ OYUNU
17:00
ARNAVUT HASTA, SAMSUN’DA SAĞLIĞINA KAVUŞTU
16:59
SAKARYA’DA 2016 YILINDA 317 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
16:58
TUZLASPOR'UN BAŞINA ÜMİT DAVALA GEÇTİ
16:55
PATLAYAN KALORİFER BORUSU PANİĞE NEDEN OLDU
16:54
İŞ YERİ SAHİBİ İŞ KAZASINA KURBAN GİTTİ
16:53
AKINCI: CENEVRE'DE BEŞLİ KONFERANS DEVAM EDECEK"
16:50
KLİMİK 5. HEPATİT AKADEMİSİ YAPILDI
16:50
DONDURUCU SOĞUKTA DOĞAN BUZAĞIYI EVİNDE BESLİYOR
16:49
HIRSIZLARI AYAK İZLERİ ELE VERDİ
16:49
YARALI DOĞANA JANDARMA SAHİP ÇIKTI
16:45
DEĞERİ 27 MİLYON EURO OLAN ÇİN EKİBİNDEN TEVEZ'E 39 MİLYON EURO!
16:45
TRABZON'DA 'BYLOCK' SORUŞTURMASINDA ÖĞRETMEN ÇİFT TUTUKLANDI
Hafif araç pazarında 2017 yılında azalış bekleniyor
Küçükçekmece'de dehşet: 2 ölü
HSYK, 7 hakim ve savcıyı açığa aldı
LPG'ye zam yapıldı
Anadolu Yakası'nda sahil, E-5 ve TEM yolları entegre oluyor
Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun anayasa açıklamasını değerlendirdi
Sinema sektörüne 25 milyon 600 bin TL destek
Dilek Öcalan hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar birer mankurt
TSK personel mevcutlarını açıkladı
Kemal Furkan Yazıyor
Bize acımayana kim acıyor?
15 Temmuz’u unutturmaya çalışan hatta sosyal mecralarda, arkadaş sohbetlerinde konu açılınca bu konuda konuşmayalım diyen ŞEREFSİZLERİ düşündüm uzun uzun… Ben bunları düşünürken akşam saatlerinde A Haber TV kanalında 15 Temmuz İhanet ve Diriliş Gecesi belgeselini izliyordum. Bir ses kaydı yayınlandı ve yerimden fırladım.
Bugün, 11:22
Turgay Çınar Yazıyor...
NATO... Gölge etme başka ihsan istemez!
Türkiye gerçek bağımsızlığına NATO prangasından kurtulduğu anda kavuşmuş olacak. İşte asıl hengâme o zaman kopacak.
31.01.2017, 08:45
GÜNDEM
Tüm Gündem haberleri
Tüketiciler Derneği'nden GSM firmalarına tepki
01.02.2017, 22:34
Bayrampaşa Otogarı’nda yangın
01.02.2017, 22:15
FETÖ’den tutuklu 51 Hava Harp Okulu öğrencisine tahliye
01.02.2017, 11:16
Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
01.02.2017, 18:37
Avrasya Tüneli'nden 24 saat geçiş başladı
01.02.2017, 09:58
FETÖ’nün askeri okul yapılanması soruşturmasında 8 kişi tutuklandı
01.02.2017, 16:28
Mersin'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
01.02.2017, 15:54
14 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi
01.02.2017, 09:06
Van'da terör operasyonu: 8 gözaltı
01.02.2017, 14:50
Afyonkarahisar patlamasında FETÖ şüphesi araştırılacak
01.02.2017, 14:35
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hareketli dakikalar
01.02.2017, 14:35
1,5 ay içerisinde ikinci kez sobadan zehirlendiler
01.02.2017, 12:57
EKONOMİ
Tüm Ekonomi haberleri
Emekliye promosyonda ilk imzalar atıldı
01.02.2017, 20:58
Otogaza zam geliyor
01.02.2017, 16:11
Rusya Federasyon Konseyi, Türk Akımı'nı onayladı
01.02.2017, 17:03
Serbest piyasada altın fiyatları 1 Şubat 2017
01.02.2017, 13:39
5 yıldızlı oda ve borsa sayısı 250'ye ulaştı
01.02.2017, 13:11
Serbest piyasada döviz fiyatları 1 Şubat 2017
01.02.2017, 09:28
POLİTİKA
Tüm Politika haberleri
Saffet Sancaklı'nın eşi hayatını kaybetti
01.02.2017, 10:12
Kılıçdaroğlu: Parti devlet olmaya kalkarsa, devlet ortadan kalkar
01.02.2017, 09:26
CHP'li Saliha Sera Kadıgil'e tutuklama talebi
31.01.2017, 19:01
Meral Danış Beştaş tutuklandı
31.01.2017, 09:33
HDP’li Yıldırım gözaltına alındı
30.01.2017, 10:58
TBMM’den haberleşme giderleri açıklaması
29.01.2017, 10:16
DÜNYA
Tüm Dünya haberleri
Akıncı: Cenevre'de beşli konferans devam edecek
01.02.2017, 23:35
Yunan Savunma Bakanından Kardak’a çelenk
01.02.2017, 11:28
Merkel, yarın Türkiye'ye geliyor
01.02.2017, 22:00
Yunanistan'dan darbecilerin itirazına ret
01.02.2017, 18:45
Almanya: Önemli bir saldırı engellendi
01.02.2017, 16:45
Le Pen, AP’ye olan borcunu ödemiyor
01.02.2017, 11:38
SPOR
Tüm Spor haberleri
Fenerbahçe'de Emenike ve Van Der Wiel affedildi
01.02.2017, 20:27
Trabzonspor'dan bir forvet daha geçti
01.02.2017, 17:55
İşte Süper Lig'in transferleri
01.02.2017, 15:22
THY Euroleague’de 21. hafta heyecanı
01.02.2017, 11:04
Aziz Yıldırım: Yanlışı gördüğümüz yerde uyarırız
31.01.2017, 22:00
Beşiktaş'ta yeni transferler sözleşme imzaladı
31.01.2017, 19:56
SAĞLIK
Tüm Sağlık haberleri
Kalp çarpıntısını önemseyin
01.02.2017, 13:53
Böbrek sağlığı için susamadan su içilmeli!
01.02.2017, 09:38
Rahim ağzı kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor
31.01.2017, 14:26
TEKNOLOJİ
Tüm Teknoloji haberleri
Bakan Özlü: Türkiye’deki açık teknoloji açığıdır
01.02.2017, 21:29
Turkcell: fizy’de Sezen Aksu zirvede
01.02.2017, 14:05
Önce Apple'da şimdi de Youtube'da açık buldu
01.02.2017, 10:52
MAGAZİN VE YAŞAM
Tüm Magazin ve Yaşam haberleri
Sığırcık kuşlarının büyüleyen dansı
31.01.2017, 09:51
100’ü aşkın hayvan sesi çıkaran ‘Kedi Mustafa’ ilçenin maskotu oldu
31.01.2017, 09:45
Antalya'da biberonla balık emzirme havuzu
29.01.2017, 19:56
EĞİTİM
Tüm Eğitim haberleri
Bakan Kılıç: Her öğrencimizin en az bir spor branşında lisansı olacak
01.02.2017, 15:06
Engelsiz sağlık turizmi ile yeni hayatlar projesi
31.01.2017, 16:33
YÖKDİL Sınavı başvuruları başladı
31.01.2017, 13:14
YEREL
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Elektrikli soba can aldı
01.02.2017, 09:51
Erzurum’da FETÖ/PDY’den 12 zanlı yakalandı
01.02.2017, 09:21
By Lock Kullanan 13 Kişinin Yargılanmasına Devam Edildi
31.01.2017, 17:26
GÜNE BAKIŞ
Yurtta hava durumu 1 Şubat
Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas, Kayseri, Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
01.02.2017, 09:04
PROF. DR. AHMET RASİM KÜÇÜKUSTA'YLA SAĞLIKLI YAŞAM
NUTELLA’DA FINDIK VE KAKAO’ DAN ÇOK ŞEKER VE PALM YAĞI VAR
Hamburg Tüketici Merkezi, Nutella’ nın besin ögeleri karıştırılmadan önceki görüntüsünü yayınladı. 100 gram Nutella’ da 500 kalori var. Şişenin yarısını şeker dolduruyor. Palmiye yağı yüzde 50 oranında doymuş yağlar ihtiva ediyor. Nutella, çikolatalı fındıklı krem olarak tanımlansa da fındığın oranı sadece yüzde 13.
Bugün, 00:59
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ZONGULDAK
22:38
Tatvan’da kriz masası kuruldu
21:53
Kamyon traktöre çarptı; 1 ağır 3 yaralı
20:35
Vahşice öldürülen gencin kimliği tespit edildi
20:12
AK Parti İl Başkanı SMMMO ve Ticaret Borsası'nı ziyaret etti
20:00
Çorum’da “Finans Yönetimi Sertifika Programı”
19:36
Kamyonet alevlere teslim oldu
19:31
CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığından haftalık olağan basın toplantısı
19:14
Elazığ İl Özel İdare: 47 - Bodrum Kırçiçeği Basketbol: 54
19:13
Şehit polis için mevlit okutuldu
19:09
Bolu'da nakliyeciler lastik yakarak eylem yaptı
18:53
Pazarköy Mahallesi alt yapı çalışmaları devam ediyor
18:52
Büyükşehirli karateciler, takım halinde şampiyon oldu
18:47
Payasspor'da boykot sona erdi futbolcular antrenmanlara başladı
18:41
Nazillispor kadrosunu güçlendirdi
18:41
Bandırma AK Parti'den rederendum açıklaması
18:40
Ağrı’da 7 spor kulübüne malzeme desteği
18:40
Tatvan’da istişare toplantısı
18:39
Başkan Uğur, Küçüksan İddialarına Cevap Verdi
18:35
Safranbolu’da girişimcilik eğitimi kursu
18:32
MİTSO’dan Yeniköy Termik Santrali’ne ziyaret
18:32
Raylı sistem yeniden hizmet vermeye başladı
18:31
Dr. Happani, Suriyeli doktorlar ile bir araya geldi
18:28
Başkan Saka Muhtarlar ile bir araya geldi
18:27
Engelli ve hamile personele izin
18:26
AGC'den Emniyet Müdürü Yıldız'a ziyaret
18:20
Nazilli polisi 5 zanlıyı daha yakaladı
18:12
Büyükşehir’den muhtarlara bisiklet jesti
18:12
MHP Selendi İlçe Başkanlığına Niyazi Atalay getirildi
18:11
Başkan Ünal güven tazeledi
18:07
Battalgazi Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısını yaptı
18:07
Sağlık çalışanlarına “Elektronik Form Eğitimi” verildi
18:06
Gümüşhane Valisi Okay Memiş'ten 'FETÖ' açıklaması
18:01
Manavgat Zabıtasından 4 bin 408 işyerine denetim
18:00
Vali Aktaş köy ziyaretlerinde
17:57
Balıkesir'in nüfusu arttı
17:56
Deprem Uzmanı Kaynak'tan Kaymakam Yazar'a ziyaret
17:54
Ersun Yanal’a BB Erzurumspor forması
17:53
Erkmen Belediyesi’nin eğitim yardımı devam ediyor
17:51
Vali Mehmet Aktaş’tan ziyaret ve inceleme
17:49
Karakaya’dan, Başkan Kumartaşlı’ya ziyaret
17:45
Van’da Cazibe Merkezleri Bilgilendirme Toplantısı
17:45
Başkan Çerçi'den CHP'li Özel'e sert tepki
17:45
Eskişehir'de 'Hayır Platformu' kuruldu
17:44
Sivas'ta 249 köy yolu ulaşıma kapandı
17:35
İscehisar kaymakamından Kayseri gazisine ziyaret
17:33
Yatan hastalarla bir araya geldiler
17:33
Yeni dönem KOMEK kayıtlarına yoğun ilgi
17:32
Bitlis’te tüm yollar kapatıldı
17:32
Bitlis’te tüm yollar kapatıldı
17:31
Yeşilyurt Belediyespor’da Elazığ DSİ maçı hazırlıkları sürüyor
17:31
MHP’li Ahrazoğlu: "Bir oyum var o da evettir"
17:31
Gümüşhanespor ara transfer çalışmalarını tamamladı
17:31
Akdeniz Üniversitesi Senatosundan Manavgat’a Fakülte müjdesi
17:29
Kanaat önderleriyle referandum değerlendirmesi
17:28
Yeni Adıyaman ESKKK mali kongresi gerçekleştirildi
17:24
CHP Akçadağ İlçe Başkanlığına Av. Muhiddin Şahin getirildi
17:24
Bolvadinli öğrencilerden Halep’e yardım seferberliği
17:22
Yeni Alaçam Müftüsü göreve başladı
17:21
Muş Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı
17:19
Kültür Memur-Sen İl Temsilciliğine Ali Göçmen atandı
17:18
Sosyal Sorumluluk Platformu’nda 'Gezici Kütüphane' imzası
17:17
Toroslar'da tekstil sektöründe istihdam garantili verilecek mesleki eğitimlere başlandı
17:13
Hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
17:13
Başkan Asya yeni hizmet binasını gezdi
17:13
Ziraat Mühendisleri icralık olabilir
17:12
Trabzon’da hayvanlar için yemleme istasyonları oluşturuldu
17:11
Hukukçular Derneği Başkanı Karabay, CHP’nin tavrını eleştirdi
17:09
Bolu’da özel halk otobüsleri şoförlerine kişisel eğitim verildi
17:05
Beylikdüzü Belediyesi, Afet Bilgi Sistemi'ni kurdu
17:03
Başkan Albayrak, Şarköy Belediye Meclis Toplantısı’na katıldı
17:02
10 yılda 2 kat artış
16:59
Çorum Hakimiyet Gazetesi 27. yılını okuyucularıyla kutladı
16:59
Serik Belediyesi’nde 10 dakikada jet meclis
16:57
AK Parti SKM Başkanı Tosun oldu
16:56
AK gençlerden Başkan Diker’e ziyaret
16:56
Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi tanıtıldı
16:54
Sokakta yaşayan vatandaşa Valilik sahip çıktı
16:52
Başkan Yılmaz proje üreten personelini ödüllendirdi
16:51
Şehit yakını ve öğrencilerden polise mektupla destek
16:49
CHP heyetinden GTO yönetimine tebrik ziyareti
16:49
ÖTM Genel Müdürü Aras’tan Milli Eğitim Bakanlığına çağrı
16:48
Kayıp genç 4 gündür bulunamıyor
16:46
Kars’ta 2 bin 874 kişi göç etti
16:46
Köstekli saatler tarihe karışıyor
16:46
Şehit Babası Sürücü: “Çocuğum şehit oldu ama vatana feda olsun ki bu kadar mağdura engelliye sahip çıkan kurumlar var”
16:46
Eskişehir Ülkü Ocakları'ndan "Eisenmenger sendromu" hastası kız çocuğuna yardım eli
16:44
Malatya-Sivas karayolu ulaşıma açıldı
16:44
Başkan Girgin'den KYK'ya ziyaret
16:44
Nevşehirspor Kulüp Başkanı Leblebici Genel Sekreter Benli’yi ziyaret etti
16:43
Ordulular bir ayda 2 bin 491 ünite kan bağışladı
16:42
Fatsa’da ‘telefon dolandırıcılığı’ uyarısı
16:39
İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantısı yapıldı
16:39
Gaziantep 2017’ye artışla başladı
16:38
Abdurrahman Öz, referandumda oy kullanacak üniversiteli gençleri uyardı
16:38
Hastanede diyabetli çocuklara eğitim veriliyor
16:37
Şahinbey belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı
16:36
Büyükşehir Menteşe Otogarı İçin Start Verdi
16:35
AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan:
16:32
Aksaray’da baca yangını
16:31
Hereke Halısı ve Bardız Kilimi Avrupa Pazarında
Mevlüt Özben Yazıyor
Sosyologlar ‘Adli Görüşme Odalarına’…
3 Nisan 2017’de faaliyete geçecek olan ‘Adli Görüşme Odaları’nın bir tür “dostlar alışverişte görsün”e dönüşmemesi için benim önerim buralarda sosyologların görevlendirilmesi yönündedir.
12.01.2017, 19:27
KÖŞE YAZILARI
Tüm Köşe Yazıları
BU MİLLETİN “KALP GÖZÜ” AÇIK ARKADAŞ
Eyüphan Kaya
Bugün, 23:22
YETİMLER
Hüseyin Adalan
31.01.2017, 18:16
GIRTLAĞI SIKILAN VEKİL VE HAYIR
Burhan Özbey
30.01.2017, 16:02
İNGİLİZ KIZIN MUSLUMAN OLUŞU
Fatih Yokuş
30.01.2017, 12:31
HAMAKAT!
Cahit Kılıç
26.01.2017, 10:48
SUİKAST
Erdem Özçelik
25.01.2017, 22:41
BAŞKANLIK SİSTEMİNİN SAKINCALARI
Ahmet Ay
23.01.2017, 17:17
UYUŞTURUCU GERÇEĞİ
Mevlana Çakıral
23.01.2017, 15:38
İLK VEYA SON MECLİS: TBMM
Ahmet Akgül
23.01.2017, 11:38
MÜZAKERELERİN TANIMINI ARTIK BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNE DÖNÜŞTÜREN TÜRKİYE
Barış Temur
20.01.2017, 14:32
CANLI YAYINDA ALLAH (CC) KONUŞTU!
İbrahim Dursun
19.01.2017, 23:33
İSLAM ÜMMETİNİN PROBLEMLERİ
Zülküf Aras
17.01.2017, 17:26
YARINI İYİLEŞTİRMENİN YOLU BUGÜN NEYİ YANLIŞ YAPTIĞIMIZI İRDELEMEKTEN GEÇİYORSA
Dr. Ahmet Berk
14.01.2017, 14:02
DEMİRTAŞ SUİKASTA KURBAN GİTMESİN DİYE Mİ TUTUKLANDI?
Vakkas Doğantekin
13.01.2017, 10:42
BÜTÜN SIRLARIYLA TÜRKLER
Vildan Adalı
28.12.2016, 12:18
DOCTOR STRANGE’DE ÖNGÖRÜLEN SPİRİTÜEL DÜNYA
Hasan Tülüceoğlu
27.12.2016, 21:51
KAÇMAK KURTULUŞTUR
Özkan Erdem
10.12.2016, 21:50
KILIÇDAROĞLU FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN GAZETECİLERİ ALKIŞLATTI
Murat Gençoğulları
07.12.2016, 23:34
KUKA’NIN SAĞLIK ÖYKÜLERİ (ÇOCUK ÖYKÜ KİTAPLARI)
Prof. Dr. Cengiz Yakıncı
03.12.2016, 16:20
TACİZİ, TACİZCİYİ VE TACİZCİLİĞİ ANLAMAK VE ANLAMLANDIRMAK!
Zekeriya Menak
19.11.2016, 12:36
İBLİS Mİ ŞEYTAN MI ?
Orhan Cesur
10.11.2016, 17:00
FENERBAHÇE
Serkan Güzel
26.10.2016, 19:25
POLEMİK
Anayasa değişiklik teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifi 316 imzayla TBMM Başkanlığına sunuldu.
10.12.2016, 18:12
SON DEPREMLER
Zaman
Şiddet
Yer
01.02.2017 21:26
22,0
KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
01.02.2017 20:34
19,0
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
01.02.2017 20:13
18,0
KIZILKOLTUK-SAPHANE (KUTAHYA) İlksel
01.02.2017 19:35
19,0
ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
01.02.2017 18:58
22,0
EGE DENIZI İlksel
01.02.2017 18:51
32,0
GURCAYIR-SARKISLA (SIVAS) İlksel
01.02.2017 18:37
21,0
BEYKAVAGI-KALECIK (ANKARA) İlksel
01.02.2017 18:25
25,0
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
01.02.2017 17:37
30,0
GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
01.02.2017 17:35
34,0
YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
HABER KRONİK
Nüfus 80 milyona dayandı vatandaş ilginç yanıtlar verdi
Türkiye'nin nüfusu, 2016'da bir önceki yıla göre 1 milyon artış gösterdi. 79 milyon 814 bin 871 kişi olarak açıklanan nüfus rakamlarında İstanbul, 14 milyon 804 bin 116 kişiyle yine ilk sırada yer aldı. Vatandaşların ise artan nüfusa verdiği yanıtlar hayli ilginç oldu.
Cemil Barlas: Hiçbir ideolojik mahalleye ait değilim
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluşturan Cemil Barlas, Medyaradar'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu. 'Attığım tweetin arkasındayım' diyen Barlas, medyadan, siyasete bir çok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı.
Reina saldırganı yakalandı
Yılbaşı gecesi Reina'ya saldıran terörist Abdulkadir Masharipov İstanbul Esenyurt'ta yakalandı.
Adalet Bakanlığından bin 699, Emniyet’ten 2 bin 687 personel ihraç edildi
679, 680 ve 681 nolu Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazetede yayımlandı.
Egemen Bağış, Reina saldırısında yaralananları ziyaret etti
AB ve Devlet Eski Bakanı Egemen Bağış, yeni yılın ilk saatlerinde Ortaköy Reina'da gerçekleşen saldırıda yaralananları Okmeydanı Devlet Hastanesinde ziyaret etti.
Hasan Efe İle 'Evrik Çizgiler' 30.12.2016
Hasan Efe İle 'Evrik Çizgiler' 30.12.2016
Çamlıca Camii'nde son durum
Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olacak olan Çamlıca Camii'nde son durum havadan görüntülendi.
Dolgu yapılacak Üsküdar Sahili havadan görüntülendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Üsküdar sahile dolgu yapılarak oluşturulacak meydan alanı havadan görüntülendi.
Erdoğan, 7 yaşındaki Suriyeli Bana'yı kabul etti
Halep'ten attığı Twitter mesajlarıyla bütün dünyanın tanıdığı ve son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yardım mesajı gönderen Bana Alabed isimli 7 yaşındaki Suriyeli küçük kız ve ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.
Avrasya Tüneli, dualar eşliğinde hizmete açıldı
Avrupa ile Asya kıtasını deniz tabanının altından karayoluyla birleştiren Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile çok sayıda yerli ve yabancı konuğun katılımıyla dualar eşliğinde hizmete açıldı.
Fırat Kalkanı Harekatı'nın 199’uncu günü
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait 16 hedefin Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından, 1 silahlı pikap aracın da silahlı insansız hava aracı tarafından imha edildiği bildirildi.
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