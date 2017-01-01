ASTIM METABOLİK BİR HASTALIK OLABİLİR Mİ?

Gıdaların, vücut yağ dağılımı ve bağırsak mikrobiyotasının astım riskini ve kontrolünü etkilediği biliniyor. Epidemiyolojik araştırmalar da astım ve obezite arasında bir illiyet değilse bile çok sıkı bir birlikteliği ortaya koyuyor. Birçok zayıf astımlı olduğu gibi obez oldukları halde astımı olmayanların sayısı da çok fazla.