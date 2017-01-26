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TRUMP, BM FON DESTEĞİNİ YÜZDE 40 AZALTACAK
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlara verdiği yüzde 40’lık fon desteğini azaltacağı bildirildi. Ayrıca Trump’ın ABD’nin çıkarlarına hizmet etmeyen harcamaları sona erdireceği ifade edildi.
Bugün, 15:02
CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ ÖNÜNDE İNTİHAR GİRİŞİMİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan üst geçidin üstüne çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, polisin müdahalesi sonucu köprü korkuluklarından indirildi.
Bugün, 14:34
BOZDAĞ: YARGIYI HALKIMIZIN DENETİMİNE AÇMIŞ OLACAĞIZ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Yargının hesap verilebilirliğini ve güvenini arttırmak maksadıyla bu yıl Mart ayından itibaren Adli Faaliyet Raporları açıklanacaktır. Bunları başsavcılarımız ve komisyon başkanları müşterek imzalayacak ve kamuya ilan edecek. Böylelikle yargıyı halkımızın denetimine açmış olacağız" dedi.
Bugün, 14:21
TOKAT’TA YOLCU OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ, 5 YARALI
Tokat’ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Bugün, 14:04
CEMİL BARLAS: HİÇBİR İDEOLOJİK MAHALLEYE AİT DEĞİLİM
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluşturan Cemil Barlas, Medyaradar'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu. 'Attığım tweetin arkasındayım' diyen Barlas, medyadan, siyasete bir çok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı.
Bugün, 13:17
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İÇİN 4 TEKLİF
1915 Çanakkale Köprüsü ihalesinde 4 ortak girişim grubu teklif verdi.
Bugün, 11:50
BAŞBAKAN'DAN BANKALARA UYARI
Başbakan Binali Yıldırım, yatırımcının önünü açmak için art arda pek çok paketi devreye soktuklarını belirterek “Biz yaşamak isteyen, ayakta kalmak isteyenlere veya yeni yatırımlar yapmak isteyenlere destek olacağız” dedi.
Bugün, 11:12
BOZDAĞ: VATANDAŞIMIZ HER ZAMAN OYUNU İNANARAK VERMİŞTİR
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP’nin Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerini Anayasa Mahkemesine taşıyacağı iddiaları hakkında, “Bu zihniyet yıllarca halktan korktu. Halk onları seçerse doğru yapmış oluyor, halk onların istemediğini seçerse yanlış karar vermiş oluyor. Vatandaşımız her zaman oyunu inanarak vermiştir, Türk milletinin oyu satılık bir oy değildir” dedi.
Bugün, 10:18
ATATÜRK HAVALİMANINDA KAR ALARMI
İstanbul’da bugün etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hava trafiğinde iptallere neden oluyor. Türk Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için 26-27 Ocak tarihleri arasında Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanından yapması gereken 338 seferini iptal etti.
Bugün, 09:42
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Kar yağışı özellikle şehrin yüksek kesimlerinde ve Silivri'de etkili oluyor.
Bugün, 09:32
SON DAKİKA
16:29
YUNANİSTAN, 8 DARBECİNİN İDADESİNİ REDDETİ
16:28
CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI SANAYİCİLERİ SEVİNDİRDİ
16:27
MEHMET ALİ ŞAHİN: "ANAYASA MAHKEMESİNİN YANINDA DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA DA BAŞVURUN"
16:27
ORDU EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA
16:25
AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİNDE ‘KAZAKİSTAN’ SEMPOZYUMU
16:24
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMITT’TE
16:22
ATAMADAN 'MÜTEESSİR' OLAN KAYMAKAM AÇIĞA ALINDI
16:21
9. KEZ TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
16:20
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ SOYAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI
16:07
SAADET PARTİSİ’NDE ‘HAYIR’ İSTİFASI
16:07
SOSYAL MEDYA PROPAGANDASINA 10 GÖZALTI
16:06
TOMBALACILARA 10 BİN LİRA CEZA
16:05
ANTALYA’DA FATMA KIZILÇELİK DAVASINA DEVAM EDİLDİ
16:05
5'İNCİ UFKA YOLCULUK BİLGİ VE KÜLTÜR YARIŞMASI 26 MART’TA
16:04
HATAY MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: 3 GÖZALTI
16:04
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
16:02
YANGINDA 16 BİN LİRASI KÜL OLDU
16:02
"CANLI BOMBA" PANİĞİNE NEDEN OLAN SANIĞA TAHLİYE
16:01
(ÖZEL HABER) ŞİŞLİ’DEKİ YANGINDA ÇOCUKLAR MAHSUR KALDI
15:56
UYUŞTURUCU SATICILARI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
15:56
BAKAN IŞIK'TAN MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİNE ZİYARET
15:55
RUSYA ASTANA GÖRÜŞMELERİ İLE MUHALEFETİ DE MUHATAP ALMAYA BAŞLADI
15:54
PFDK CEZA YAĞDIRDI
15:51
ÇOCUĞUNU DENİZE ATMAYA BÖYLE GÖTÜRDÜ
15:51
BAŞBAKAN YILDIRIM’DAN DÜNYAYA MÜLTECİ ELEŞTİRİSİ
15:38
TAŞERON FİRMADAN PARALARINI ALAMADIKLARINI İDDİA EDEN ESNAF VE İŞÇİLERDEN AFİŞLİ TEPKİ
15:38
DEAŞ ÜYESİ KADIN YOLCU OTOBÜSÜNDE YAKALANDI
15:35
ACUN'A ULAŞABİLMEK İÇİN KİTAP YAZDI
15:35
BEYAZ KASKLILAR'A TERÖR SUÇLAMASI
15:34
ÇOCUK DİŞ SAĞLIĞI İÇİN KORUYUCU HEKİMLİK
15:34
(ÖZEL HABER) KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE HAVAYA BÖYLE ATEŞ AÇTI
15:32
GANA DEVLET BAŞKANI'NDAN BORSAN'A DESTEK
15:29
TOKAT'TAKİ KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
15:26
BOLU’DA CİNSEL İSTİSMAR SANIĞINA TAHLİYE
15:25
GIDA ETİKETLERİNDE DÜZENLEME
15:22
ANTİBİYOTİK KULLANANLAR DİKKAT
15:18
DİZLERDE HER YAŞTA FARKLI HASTALIKLAR GÖRÜLEBİLİYOR
15:16
İNEGÖLSPOR’DA "PENBE" DÖNEM
15:16
ŞİŞLİ'DE YANGIN PANİĞİ
15:14
KOLTUK ALTINDAN SES TELLERİNE ZARAR VERMEDEN TİROİD AMELİYATI
15:14
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
15:12
AKHİSAR BELEDİYESPOR’DA GALATASARAY HAZIRLIKLARI
15:11
SİNOP’TA YOĞUN KAR YAĞIŞI SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI
15:11
SİNOP’TA YOĞUN KAR YAĞIŞI SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI
15:10
GAMBİYA DEVLET BAŞKANI BARROW ÜLKESİNE DÖNÜYOR
15:09
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ZİRVESİ 4 MART 2017'DE
15:08
(ÖZEL HABER) ÇATIDAN GİRDİĞİ KUYUMCUDAN 130 BİN TL'LİK SOYGUN YAPTI
15:08
BAŞKAN YILMAZ: “YENİ BİR SAMSUN TASARLIYORUZ”
15:04
MERKEZ BANKASI REZERVLERİ AZALDI
15:03
CANİ ANNEDEN KAN DONDURAN SÖZLER
15:03
BAŞBAKAN YARDIMCISI KURTULMUŞ’TAN MEMUR-SEN’E ZİYARET
15:01
4 ÖĞRENCİYE CİNSEL İSTİSMAR İDDİASINA 48 YIL HAPİS İSTEMİ
14:58
EMITT FUARI'NDA EDREMİT STANDINA BÜYÜK İLGİ
14:55
EMİTT’TE GESTAŞ STANDINA YOĞUN İLGİ
14:55
HIRSIZ İŞ YERİNDEN ÖNCE PARALARI, SONRA PAPAĞANI ÇALDI
14:55
MODEL UÇAK YAPIMI VE SERBEST UÇUŞ EĞİTİMİ İÇİN ESKİŞEHİR'E GELDİLER
14:55
UYKU TESTLERİ ARTIK EVLERDE YAPILACAK
14:55
UYKU TESTLERİ ARTIK EVLERDE YAPILACAK
14:54
GECE ATEŞİ VE TERLEME 'BRUSELLA' BELİRTİSİ OLABİLİR
14:50
YERLİ TURİST TURİZMİN CAN SİMİDİ OLDU
14:46
ABD'Lİ ASKERİN BAŞINA ÇUVAL GEÇİRMEK İSTEYEN GENÇ, YAKIN DÖVÜŞ UZMANI ÇIKTI
14:42
SAMSUNPOR KÖTÜ GİDİŞİ DURDURMAK İÇİN KURBAN KESTİ
14:42
GALATASARAY’DAN MELİH MAHMUTOĞLU’NA KINAMA
14:41
BEBEĞİNİ DENİZE ATAN CANİ ANNE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
14:40
KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE SİLAH SESLERİ
14:40
KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE SİLAH SESLERİ
14:39
TRUMP'IN MEKSİKA SINIRA DUVAR İSTEMESİ TAMİMİYLE SEMBOLİK
14:36
FETÖ/PDY SORUŞTURMASINDA 5 ÖĞRETMEN TUTUKLANDI
14:34
PLASTİK EŞYA DEPOSUNDAKİ YANGIN DEVAM EDİYOR
14:33
OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI
14:32
VALİ ŞAHİN'DEN KURUM YETKİLİLERİNE FIRÇA
14:32
VALİ ŞAHİN'DEN KURUM YETKİLİLERİNE FIRÇA
14:30
BONZAİ SATTIĞI İDDİA EDİLEN GENÇ GÖZALTINA ALINDI
14:30
FETÖ'NÜN ÜNİVERSİTE AYAĞINA OPERASYON: 12 GÖZALTI
14:26
FRANSA’DA CUMHURBAŞKANI ADAYLARI ARASINDA YOLSUZLUK SUÇLAMASI
14:26
KEDİLER 'EV'LENDİ
14:25
ENFEKDER BAŞKANI KÖKSAL: "AVRUPA’DA EN FAZLA ANTİBİYOTİK KULLANAN ÜLKELERDEN BİRİYİZ"
14:25
ENFEKDER BAŞKANI KÖKSAL: "AVRUPA’DA EN FAZLA ANTİBİYOTİK KULLANAN ÜLKELERDEN BİRİYİZ"
14:25
EMİTT’İN AÇILIŞI BAKAN NABİ AVCI’NIN KATILIMIYLA YAPILDI
14:25
EMİTT’İN AÇILIŞI BAKAN NABİ AVCI’NIN KATILIMIYLA YAPILDI
14:23
AMATÖR MAÇTA İSTENMEYEN GÖRÜNTÜLER
14:23
AMATÖR MAÇTA İSTENMEYEN GÖRÜNTÜLER
14:20
KKTC SAĞLIK BAKANLIĞI VE YDÜ'NÜN İŞBİRLİĞİ ONKOLOJİ HASTALARINA UMUT OLDU
14:20
CANLI İNTİHAR GİRİŞİMİ SONA ERDİ
14:18
ÜNİVERSİTELİLER HARÇLIKLARIYLA HALEP’E YARDIM GÖNDERDİ
14:15
İSTANBUL'DA DOYUMSUZ KAR MANZARASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
14:13
ERSAN GÜLÜM RESMEN BEŞİKTAŞ’TA
14:13
22 TIRDAN OLUŞAN MUSUL ACİL YARDIM KAFİLESİ YOLA ÇIKTI
14:13
22 TIRDAN OLUŞAN MUSUL ACİL YARDIM KAFİLESİ YOLA ÇIKTI
14:13
BAKAN AVCI: "2017 VE SONRASI ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK"
14:12
KOKAİN VE BONZAİ İLE YAKALANAN 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
14:11
ANKARA’DA OTO HIRSIZLARINA DARBE
14:11
ERSAN GÜLÜM: "TAKIMA KATKI SAĞLAMAYA GELDİM"
14:09
BAKAN ÇELİK: “ÇİĞ SÜT ARİ ÇİFTLİKLERDEN, İŞLETMELERDEN ANCAK SATILABİLECEK”
14:09
BAKAN ÇELİK: “ÇİĞ SÜT ARİ ÇİFTLİKLERDEN, İŞLETMELERDEN ANCAK SATILABİLECEK”
14:09
BOMBALI SALDIRI İHBARI POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ
14:09
KOCAELİ'DE EMNİYET ABİSİ ADLİYEYE SEV EDİLDİ
14:07
ERTUĞRUL GAZİ KIYAFETİYLE TÜRBELERİ GEZİYOR
14:07
ERTUĞRUL GAZİ KIYAFETİYLE TÜRBELERİ GEZİYOR
14:07
DANIŞTAY ACELE KAMULAŞTIRMA KARARINI İPTAL ETTİ
14:03
SİNOP’TA TRAFİK KAZASI: 7 YARALI
14:03
ÖLÜM RAPORU VERMEDİĞİ İDDİA EDİLEN ADLİ TABİBE SORUŞTURMA
13:54
BAKAN IŞIK, ÇAYIROVA-TEM OTOYOLU KÖPRÜLÜ KAVŞAK AÇILIŞINA KATILDI
13:48
ADANA'DA PLASTİK EŞYA DEPOSUNDA YANGIN
13:47
ÇAM KESE BÖCEĞİ İLE MÜCADELE ERKEN BAŞLADI
13:45
BOLU’DA FETÖ OPERASYONU: 13 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
13:44
ORDU MÜZESİ KABUĞUNA SIĞMADI
13:43
SAKARYA BEYAZA BÜRÜNDÜ
13:43
SAMSUNSPOR’DAN TARAFTARA 9 MAÇLIK KOMBİNE MÜJDESİ
13:43
BİTLİS'TE KAÇAK SİGARA OPERASYONU
13:37
İNEGÖLSPOR’DA FORVETE TAKVİYE
13:32
OTOMOBİL YAKIT DOLU TANKERE ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI
13:32
OTOMOBİL YAKIT DOLU TANKERE ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI
13:32
BORSA İLK YARIDA YÜKSELDİ
13:32
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI DA DAHİL OLDU
13:31
YÜKSEK LİSANS MEZUNU AYAKKABI TAMİRCİSİ OLDU
13:31
YÜKSEK LİSANS MEZUNU AYAKKABI TAMİRCİSİ OLDU
13:30
MERSİN BÜYÜŞEHİR BELEDİYESPOR, EVİNDE GALATASARAY'I YENMEK İSTİYOR
13:30
BAKAN MÜEZZİNOĞLU: “BÜYÜKANNE PROJESİNDE İSTİYORUZ Kİ KADIN İSTİHDAMDAN UZAKLAŞMASIN, ANNE EVLADIYLA OLAN HUKUKUNU GÜÇLÜ, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ KORUYABİLSİN”
13:30
MARDİN'DE TERÖR PROPAGANDASINA TUTUKLAMA
13:28
KMÜ’DE PROF. DR. MEHMET AKGÜL DÖNEMİ BAŞLADI
13:28
KMÜ’DE PROF. DR. MEHMET AKGÜL DÖNEMİ BAŞLADI
13:27
EMEKLİLERİN ZAM FARKLARI ÖDENMEYE BAŞLANDI
13:27
3 ARAÇTAN 950 LİTRE MAZOT ÇALAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI
13:27
BEŞİKTAŞ'IN UÇAĞI ADANA'YA ZORUNLU İNİŞ YAPTI
13:27
BEŞİKTAŞ'IN UÇAĞI ADANA'YA ZORUNLU İNİŞ YAPTI
13:23
FETÖ’NÜN PKK OPERASYONLARINDAKİ KARA PROPAGANDASI
13:22
50 MİLYON DOLARLIK KUMPASIN SANIKLARI SERBEST KALDI
13:21
İZMİR TİCARET ODASI'NDAN BAŞBAKAN'A LİMAN DOSYASI
13:19
"AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI" EĞİTİMİ
13:18
DÜZENSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMI KISIRLIĞA NEDEN OLUYOR
13:18
DÜZENSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMI KISIRLIĞA NEDEN OLUYOR
13:18
KAVURMACI VE FARUK GÜLLÜOĞLU'NUN ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANDI
13:17
KALP HASTASI KÜÇÜK KIZ CUMHURBAŞKANINDAN YARDIM BEKLİYOR
13:17
KALP HASTASI KÜÇÜK KIZ CUMHURBAŞKANINDAN YARDIM BEKLİYOR
13:16
NEZAMİ, ALGES'E TRANSFER OLDU
13:13
SCHENGEN ANLAŞMASI'NDA SINIR KONTROLLERİ ÜÇ AY DAHA UZATILDI
13:12
UYUŞTURUCU BAĞIMLISI GENCİN BENİ KURTARIN ÇAĞRISI
13:12
UYUŞTURUCU BAĞIMLISI GENCİN BENİ KURTARIN ÇAĞRISI
13:10
GREENPEACE’NİN “YUTMAYIZ” KAMPANYASINA KESKİNOĞLU TAVUKÇULUKTAN HAKSIZ REKABET DAVASI
13:09
DEMİRCİ USTASINDAN MİNYATÜR SAVUNMA SİLAHLARI
13:09
DEMİRCİ USTASINDAN MİNYATÜR SAVUNMA SİLAHLARI
13:08
MERİT INTERNATIONAL VE DİLEK HANİF’DEN ANLAMLI DEFİLE
13:07
BYLOCK'TAN GÖZALTINA ALINAN DENİZ YÜZBAŞI SERBEST KALDI
13:03
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
13:03
UEDAŞ KARA HAZIR
13:02
AVUKATTAN DEV OTOMOTİV FİRMASINA 1 LİRALIK DAVA
12:59
ANKARA'DA İŞ ADAMLARINA FETÖ OPERASYONU: 17 GÖZALTI
12:59
(ÖZEL HABER) SOKAK KÖPEKLERİNİ DÖVEN ŞAHIS: "ÖZÜR DİLERİM, BANA KUMPAS KURDULAR"
12:58
MARDİN MERKEZLİ 6 İLDE FETÖ OPERASYONU: 20 GÖZALTI
Trump, BM fon desteğini yüzde 40 azaltacak
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde intihar girişimi
Bozdağ: Yargıyı halkımızın denetimine açmış olacağız
Tokat’ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
Cemil Barlas: Hiçbir ideolojik mahalleye ait değilim
1915 Çanakkale Köprüsü için 4 teklif
Başbakan'dan bankalara uyarı
Bozdağ: Vatandaşımız her zaman oyunu inanarak vermiştir
Atatürk Havalimanında kar alarmı
İstanbul'da kar yağışı başladı
Kemal Furkan Yazıyor
Şah ve mat
Şimdi yazacaklarım öncelikle Türkiye’de kaos beklentisinde olanları, iç savaş çığırtkanlarını üzebilir. O zaman ne mutlu bana diyerek söz başlayayım. Türkiye’de iç savaş ÇIKMAYACAK, kaos HİÇ OLMAYACAK. Hani bugünlerde mecliste görüşmeleri olan ve Türkiye’yi prangalarından kurtaracak BAŞKANLIK sistemi ÇATIR ÇATIR gelecek. Şimdi bu satırları okuyunca nereden biliyorsun diyeceksiniz. Haklısınız…
10.01.2017, 23:20
Turgay Çınar Yazıyor...
İstiklal ve istikbal mücadelesi
Türkiye bugün aslında terör örgütleriyle mücadele etmiyor; bizzat müttefikleri tarafından ayağına vurulan prangalardan kurtulma mücadelesi veriyor.
25.01.2017, 06:58
GÜNDEM
Tüm Gündem haberleri
Bakan Çelik’ten ’çiğ süt’ açıklaması
Bugün, 16:33
Sevgilisinin çocuğunu öldüren Iraklı gence 16 yıl 3 ay hapis
Bugün, 16:17
Nişan cinayetine 19 yıl hapis cezası
Bugün, 15:49
Büyükanne Projesi’nde sona doğru
Bugün, 15:17
Bolu’da FETÖ operasyonu: 13 kişi adliyeye sevk edildi
Bugün, 14:48
Yurtta hava durumu 26 Ocak
Bugün, 09:06
Muş’ta terör operasyonu: 16 gözaltı
Bugün, 12:51
Mezarlıkta Kalaşnikofla üçlü infaz
Bugün, 12:37
Elazığ merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı
Bugün, 10:38
Anayasa değişikliklerinin halk oylamasına sunulmasına ilişkin YSK Kararı
Bugün, 10:30
Kütahya'da yolcu treni tıra çarptı: 1 ölü, 14 yaralı
Bugün, 10:05
Birlikte olduğu kadını ve annesini öldüren polis memuruna 50 yıl hapis
Bugün, 09:46
EKONOMİ
Tüm Ekonomi haberleri
Serbest piyasada döviz fiyatları 26 Ocak 2017
Bugün, 09:59
TÜİK enflasyon sepetinde değişiklik yaptı
25.01.2017, 13:58
Dolar 3,85'i aştı
25.01.2017, 18:37
Dolar 3,83'ün üzerine çıktı
25.01.2017, 17:33
Sektörel Güven Endeksleri Ocak'ta azaldı
25.01.2017, 10:48
Serbest piyasada döviz fiyatları 25 Ocak 2017
25.01.2017, 09:48
POLİTİKA
Tüm Politika haberleri
Bakan Avcı: 2017 ve sonrası çok daha güzel olacak
Bugün, 15:33
CHP MYK'da referandum süreci ele alındı
25.01.2017, 23:02
Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu’daki terör saldırısını kınadı
25.01.2017, 21:11
AK Parti referandum stratejisini masaya yatırıyor
25.01.2017, 12:23
Kılıçdaroğlu: Terörü tırmandırarak vatandaşa ‘evet’ dedirtmenin yollarını arıyorlar
25.01.2017, 09:18
Dışişleri Bakanlığından İsrail hükümetine kınama
25.01.2017, 09:34
DÜNYA
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Trump’tan güvenli bölge açıklaması
Bugün, 13:05
Merkel'in rakibi Schulz oldu
25.01.2017, 22:31
Mogadişu'da otel saldırısı: 15 ölü
25.01.2017, 13:18
Meksika'ya duvar 7 ülkeye yasak
25.01.2017, 11:26
Yahudilere saldırı ihtimali Alman polisini harekete geçirdi
25.01.2017, 18:15
Tunus geri dönmek isteyen teröristleri tartışıyor
25.01.2017, 18:14
SPOR
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Beşiktaş kar yağışından dolayı Kayseri'ye inemedi
Bugün, 13:34
TT Arena’da 300’e kaldı 3
25.01.2017, 15:31
Euroleaegue’de derbi haftası
25.01.2017, 11:42
Ersun Yanal ile kupada Trabzonspor’un yüzü gülmedi
25.01.2017, 10:37
Beşiktaş'ta Demba Ba geri dönüyor
24.01.2017, 20:13
Galatasaray’da Chedjou'ya af çıktı
24.01.2017, 18:02
SAĞLIK
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Bağışıklık sisteminde 14 maddeye dikkat
25.01.2017, 11:30
5 bebekten biri yetersiz besleniyor
25.01.2017, 10:59
Kayak keyfiniz zehir olmasın
25.01.2017, 10:26
MAGAZİN VE YAŞAM
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İlişkiler de kim haklı kim haksız?
Bugün, 13:51
Yargı çalışanları hayat kurtaracak
Bugün, 11:48
Çok öfkeli olanlar dikkat
Bugün, 11:24
MEDYA
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Medyanın Yeni İlgi Odağı Arda Turan
Bugün, 10:57
Diyarbakır Emniyetinden ‘basına’ çifte standart
25.01.2017, 13:30
2016 yılında havayolu konulu 15 bin 286 haber yapıldı
25.01.2017, 11:53
KİTAP
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Sosyal medyadan örgütlenip kitap okuyorlar
Bugün, 12:01
11 yaşındaki Umut bir yılda 665 kitap okudu
Bugün, 11:36
Selçuklu’da 29 kütüphane,246 bin 895 kitap kitapseverleri bekliyor
Bugün, 11:03
YEREL
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Eskişehir’deki balık ölümleri araştırılıyor
Bugün, 16:00
Van’da yıllık 265 bin ton süt üretiliyor
Bugün, 13:19
Hatay’ın 5 ilçesinde elektrik kesintisi
Bugün, 10:49
GÜNE BAKIŞ
Fırat Kalkanı Harekatı'nda 156. gün
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nda 23 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini, DEAŞ terör örgütüne ait 3 bombalı aracın ise imha edildiğini açıkladı.
Bugün, 11:00
PROF. DR. AHMET RASİM KÜÇÜKUSTA'YLA SAĞLIKLI YAŞAM
TİP 1 DİYABETİN SEBEBİ DE BAĞIRSAK BAKTERİLERİ ÇIKTI
Tip 1 diyabetli hastaların ince bağırsaklarında enflamasyon tespit edildi ve bağırsak bakterilerinin farklı olduğu belirlendi. Ömür boyu diyet ve insülin ile tedavi edilen bir hastalık olan tip 1 diyabetin gelecekte bağırsaklardaki enflamasyon ve bağırsak bakterileri üzerinden önlenmesi ve tedavisi mümkün olursa hiç şaşırmamak gerekir.
24.01.2017, 21:11
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MERSİN
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MUŞ
NEVŞEHİR
ORDU
OSMANİYE
RİZE
SAKARYA
SAMSUN
SİİRT
SİNOP
SİVAS
ŞANLIURFA
ŞIRNAK
TOKAT
TRABZON
UŞAK
VAN
YALOVA
YOZGAT
ZONGULDAK
16:29
Manisa Kart sayesinde cüzdanı bulundu
16:28
Engin Tekintaş: "Bu millet darbelerle yıkılmaz”
16:25
Kestel'de Yörük ve Türkmen derneği açıldı
16:25
Başkan Subaşıoğlu, Çeltikçi’de vatandaşlarla bir araya geldi
16:24
Kızılay, 'Sevgi bohçası' dağıtımlarına devam ediyor
16:24
AK Parti heyetinden TATSO’ya ziyaret
16:22
Tepebaşı 150 belediye arasında zirvede
16:21
Melikgazi’de kesintisiz ve güvenli hizmet devam ediyor
16:21
EMITT’te Kars standı ziyaretçilerin dikkatini çekiyor
16:19
Aktürk: “Kesinti süresi yüzde 40 iyileşecek”
16:19
Park ve Bahçeler Birimi personeline profesyonel eğitim
16:10
Lalapaşa'da dere temizlik çalışması
16:09
İspendere İçmeleri, sağlık turizmine kazandırılıyor
16:07
Yenişehir’e yeni çevre yolu
16:06
Malatya Kent Konseyi Komşuluk İlişkileri Geliştirecek
16:04
Adıyaman Ulu Camii'nde restorasyon tamamlandı
16:03
1 yılda 113 yeni iş yeri açıldı
16:03
Anayasa değişikliği Şehzadeler’de anlatılacak
16:02
Ahlat’taki patates depoları kontrol edildi
16:02
Van, EMITT Fuarı’nda tanıtılıyor
16:00
Bisikletçiler Mysia Yolları için toplanıyor
15:59
Belediye Başkanı Mustafa Koca: 2017 Emet için termal yılı olacak
15:57
Bayramiç’te güvenlik toplantısı düzenlendi
15:54
Vali Şahin’den kurumlara ‘temizlik ürünü’ talimatı
15:49
Kaymakam ve Başkan’dan pazaryeri ziyareti
15:38
EMİTT 21. kez kapılarını açtı
15:36
Türk Sağlık Sen Uşak Şubesi’nden Genç’e ziyaret
15:36
ÇYDD'den Başkan Kurt'a ziyaret
15:36
TEMA’dan ‘yeşillendirme’ çağrısı
15:35
Düzce’de peyzaj çalışmaları devam ediyor
15:34
Tehlikeli köpek besleyenlere ceza
15:32
Çeyrek asırdır çalıp söylüyorlar
15:31
Terzialan'da Afet Haberleşme Koordinasyon Merkezi açıldı
15:31
Öğrenciler matematiksel modellemelerini tasarladılar
15:30
Kültür Bakanlığından Kastamonu Kalesine destek sözü
15:30
Odunpazarı Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Kulüpler Arası İl Yarışması’na hazırlanıyor
15:29
Alanya’da zabıta amirinin bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi
15:29
Sosyal medyadan köpek satışına ceza
15:28
Otizmli hastaları kimse kullanmaya kalkmasın
15:27
SATSO aralık ayı meclis toplantısı gerçekleşti
15:27
Bozüyük’te huzur toplantısı yapıldı
15:26
Konyaaltı Belediyesi’ne İNGEV ödülü
15:23
Halterciler Fethiye’de yarışıyor
15:22
Kızılay'dan Suriyeli ailelere yardım
15:22
Organik eğitim tamamlandı
15:21
OMÜ banka promosyonunda rekora imza attı
15:21
Vali Toprak, MÜSİAD’ın 19. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı
15:20
KYK il müdüründen Rektör Elmas’a ziyaret
15:20
Vali Demirtaş: "Gümrükler önemli gelişim gösterdi"
15:19
Kereste atölyesinde çıkan yangın korkuttu
15:19
Başkan Cabbar'a ziyaret
15:18
Silvan’da elektrik kesintisi uyarısı
15:17
Akhisarlı muhtarlar Büyükşehir'e taleplerini anlattı
15:16
Kızlar Manastırında restorasyon çalışmalarına yeniden başlandı
15:15
Cazibe Merkezi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
15:15
Halepli çocukların annesi oldular
15:11
Toroslar'da yeni mahallerde çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor
15:11
Develi Çarşı Camii’ne tadilat müjdesi
15:09
10 bin aileye kışlık yardımı
15:07
Cihanbeyli’ye 7,3 milyonluk ana cadde yatırımı
15:06
Manavoğlu güven tazeledi.
15:05
Konya'da 2016’da 9,6 milyon fidan toprakla buluştu
15:05
KLÜ Rektörü Prof. Dr. Şengörür’den Vali Civelek’e ziyaret
15:05
Çocuklar oyun oynarken tedavi olacak
15:04
33 bilardocunun mücadelesi sona erdi
15:02
Çevreci miniklerden Başkan Özakcan'a anlamlı hediye
15:01
DİKA, Mardin’i tanıtacak
15:01
Valilik’ten don uyarısı
15:00
TKÜUGD Cengiz Akyıldız unutmadı
14:59
İncesu Belediyesi karla mücadele çalışmalarına devam ediyor
14:59
Genel Sekreter Yalçınkaya, Sarıkız Sulama Birliği'ni ağırladı
14:59
Bartın’da İl İdare Şube Başkanları toplandı
14:58
İtfaiye ekibi kaza yapan aracın gaz kaçağına zamanında müdahale etti
14:58
SGK iş yeri ziyaretlerini sürdürüyor
14:56
Alanya Belediyesi’nden baca denetimi
14:55
Vali Civelek, Gazi Özdere’yi ziyaret etti
14:55
Gömeç 21. EMITT fuarında yerini aldı
14:54
Nilüfer’e ödül
14:53
Hatay'da ayakkabı fuarı düzenlenecek
14:52
Antalya'da yoğun bakım yatak sayısı arttı
14:51
Altaç’tan yeni Anayasa değerlendirmesi
14:50
TESOB Başkanı Kara: "Aracılar devreden çıkacak, sebze ve meyve ucuzlayacak"
14:50
Çankırı Belediyesi’nden Çevre Duyarlılığı
14:49
Geyve’de 3 mahalleye daha bol su
14:49
HEMA’'da 28 işçinin 8 ay ücretsiz izne çıkarılmak istenmesine sendika tepkisi
14:49
Gölbaşı Belediyesinden geri dönüşüme destek
14:49
Sunucu Dr. Bülent Eryılmaz Süleymanpaşa Belediyesinin konuğu oldu
14:48
‘Darbeler Medya ve Malatya Sempozyumu’ ile ‘Yılın Gazetecileri Ödül Töreni’ düzenlenecek
14:47
Tahtakale ihtişamlı günlerine dönüyor
14:47
Tahtakale ihtişamlı günlerine dönüyor
14:45
Kanayan Yara Karabağ kitabı yayınlandı
14:45
Gümrük Bölge Müdürlüğünden Van TSO’ya ziyaret
14:45
Burhan Kuzu, Sakarya'ya geliyor
14:45
Yüreğir'de camiler pırıl pırıl
14:44
Oda başkanları bilgilendirildi
14:43
Vali taşıyıcı esnafını ziyaret etti
14:43
26 Ocak Dünya Gümrük Günü
14:42
Elazığspor Lamjed'le yolları ayırdı
14:40
UNDP’den Kilis Belediyesine ziyaret
14:39
Vali Toprak’ın Cazibe Merkezleri değerlendirmesi
Mevlüt Özben Yazıyor
Sosyologlar ‘Adli Görüşme Odalarına’…
3 Nisan 2017’de faaliyete geçecek olan ‘Adli Görüşme Odaları’nın bir tür “dostlar alışverişte görsün”e dönüşmemesi için benim önerim buralarda sosyologların görevlendirilmesi yönündedir.
12.01.2017, 19:27
KÖŞE YAZILARI
Tüm Köşe Yazıları
HAMAKAT!
Cahit Kılıç
Bugün, 10:48
SUİKAST
Erdem Özçelik
25.01.2017, 22:41
HAVUZ MEDYASI BÜYÜMELİDİR
Eyüphan Kaya
25.01.2017, 20:05
HAYATA KARIŞIP YAŞAYIP GİTMEK – GRİ KİTAP YOLCULUK
Burhan Özbey
25.01.2017, 13:42
TARAF OLMAK
Fatih Yokuş
24.01.2017, 09:42
BAŞKANLIK SİSTEMİNİN SAKINCALARI
Ahmet Ay
23.01.2017, 17:17
UYUŞTURUCU GERÇEĞİ
Mevlana Çakıral
23.01.2017, 15:38
İLK VEYA SON MECLİS: TBMM
Ahmet Akgül
23.01.2017, 11:38
GENÇ ŞEHİTLER RAHATSIZ
Hüseyin Adalan
22.01.2017, 20:54
MÜZAKERELERİN TANIMINI ARTIK BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNE DÖNÜŞTÜREN TÜRKİYE
Barış Temur
20.01.2017, 14:32
CANLI YAYINDA ALLAH (CC) KONUŞTU!
İbrahim Dursun
19.01.2017, 23:33
İSLAM ÜMMETİNİN PROBLEMLERİ
Zülküf Aras
17.01.2017, 17:26
YARINI İYİLEŞTİRMENİN YOLU BUGÜN NEYİ YANLIŞ YAPTIĞIMIZI İRDELEMEKTEN GEÇİYORSA
Dr. Ahmet Berk
14.01.2017, 14:02
DEMİRTAŞ SUİKASTA KURBAN GİTMESİN DİYE Mİ TUTUKLANDI?
Vakkas Doğantekin
13.01.2017, 10:42
BÜTÜN SIRLARIYLA TÜRKLER
Vildan Adalı
28.12.2016, 12:18
DOCTOR STRANGE’DE ÖNGÖRÜLEN SPİRİTÜEL DÜNYA
Hasan Tülüceoğlu
27.12.2016, 21:51
KAÇMAK KURTULUŞTUR
Özkan Erdem
10.12.2016, 21:50
KILIÇDAROĞLU FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN GAZETECİLERİ ALKIŞLATTI
Murat Gençoğulları
07.12.2016, 23:34
KUKA’NIN SAĞLIK ÖYKÜLERİ (ÇOCUK ÖYKÜ KİTAPLARI)
Prof. Dr. Cengiz Yakıncı
03.12.2016, 16:20
TACİZİ, TACİZCİYİ VE TACİZCİLİĞİ ANLAMAK VE ANLAMLANDIRMAK!
Zekeriya Menak
19.11.2016, 12:36
İBLİS Mİ ŞEYTAN MI ?
Orhan Cesur
10.11.2016, 17:00
FENERBAHÇE
Serkan Güzel
26.10.2016, 19:25
POLEMİK
Anayasa değişiklik teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifi 316 imzayla TBMM Başkanlığına sunuldu.
10.12.2016, 18:12
SON DEPREMLER
Zaman
Şiddet
Yer
26.01.2017 13:14
17,0
YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
26.01.2017 12:48
15,0
YAZICAYIRI-KULU (KONYA) İlksel
26.01.2017 12:02
27,0
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
26.01.2017 11:01
17,0
YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
26.01.2017 10:42
17,0
HASANCELEBI-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
26.01.2017 10:29
18,0
DENIZLI-GEBZE (KOCAELI) İlksel
26.01.2017 10:14
21,0
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
26.01.2017 10:12
24,0
AKDENIZ İlksel
26.01.2017 09:58
17,0
YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
26.01.2017 09:53
25,0
KOSUTDERE-HAFIK (SIVAS) İlksel
HABER KRONİK
Reina saldırganı yakalandı
Yılbaşı gecesi Reina'ya saldıran terörist Abdulkadir Masharipov İstanbul Esenyurt'ta yakalandı.
Adalet Bakanlığından bin 699, Emniyet’ten 2 bin 687 personel ihraç edildi
679, 680 ve 681 nolu Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazetede yayımlandı.
Egemen Bağış, Reina saldırısında yaralananları ziyaret etti
AB ve Devlet Eski Bakanı Egemen Bağış, yeni yılın ilk saatlerinde Ortaköy Reina'da gerçekleşen saldırıda yaralananları Okmeydanı Devlet Hastanesinde ziyaret etti.
Hasan Efe İle 'Evrik Çizgiler' 30.12.2016
Hasan Efe İle 'Evrik Çizgiler' 30.12.2016
Çamlıca Camii'nde son durum
Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olacak olan Çamlıca Camii'nde son durum havadan görüntülendi.
Dolgu yapılacak Üsküdar Sahili havadan görüntülendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Üsküdar sahile dolgu yapılarak oluşturulacak meydan alanı havadan görüntülendi.
Erdoğan, 7 yaşındaki Suriyeli Bana'yı kabul etti
Halep'ten attığı Twitter mesajlarıyla bütün dünyanın tanıdığı ve son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yardım mesajı gönderen Bana Alabed isimli 7 yaşındaki Suriyeli küçük kız ve ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.
Avrasya Tüneli, dualar eşliğinde hizmete açıldı
Avrupa ile Asya kıtasını deniz tabanının altından karayoluyla birleştiren Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile çok sayıda yerli ve yabancı konuğun katılımıyla dualar eşliğinde hizmete açıldı.
Fırat Kalkanı Harekatı'nın 199’uncu günü
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait 16 hedefin Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından, 1 silahlı pikap aracın da silahlı insansız hava aracı tarafından imha edildiği bildirildi.
Rus büyükelçiye Ankara'da silahlı saldırı
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlı saldırı düzenlendi. Hastaneye kaldırılan büyükelçinin hayatı kaybettiği öğrenildi. Düzenlenen operasyonda saldırgan öldürüldü.
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu arasında HDP gerilimi
Dünkü zirvede CHP liderine Devlet Bahçeli'den HDP tepkisi geldi.
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