Şah ve mat

Şimdi yazacaklarım öncelikle Türkiye’de kaos beklentisinde olanları, iç savaş çığırtkanlarını üzebilir. O zaman ne mutlu bana diyerek söz başlayayım. Türkiye’de iç savaş ÇIKMAYACAK, kaos HİÇ OLMAYACAK. Hani bugünlerde mecliste görüşmeleri olan ve Türkiye’yi prangalarından kurtaracak BAŞKANLIK sistemi ÇATIR ÇATIR gelecek. Şimdi bu satırları okuyunca nereden biliyorsun diyeceksiniz. Haklısınız…