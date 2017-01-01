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01.01.2017 Pazar 13:42
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Lutfen havadurumunu goruntulemek istediginiz sehri listeden seciniz.
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PUTİN’DEN ERDOĞAN’A TAZİYE
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul’daki gece kulübüne yönelik saldırıyla alakalı başsağlığı dileyerek, Rusya’nın Türkiye’nin müttefiki olmaya devam edeceğini dile getirdi.
Bugün, 12:55
KURTULMUŞ: BU HAİNLER BU ALÇAKLAR MİLLETİMİZE ŞUNU SÖYLÜYORLAR...
Kurtulmuş, İstanbul'da 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısıyla ilgili şunları söyledi:
Bugün, 12:26
SPORDA 2016 BÖYLE GEÇTİ
fsanelerin vedası, mucizeler ve trajedilerle sporda 2016 böyle geçti
31.12.2016, 23:13
BAKAN IŞIK: 9 BİN 500’ÜN ÜZERİNDE TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, askerlerle kahvaltı yaptıktan sonra valilik ziyaretinde Fırat Kalkanı Harekatı ve Suriye'deki ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "9 bin 500’ün üzerinde terör örgütü elemanı etkisiz hale getirildi" diyen Bakan Işık, teröre boyun eğmeyen Şırnak halkına teşekkür etti.
31.12.2016, 22:30
EKONOMİNİN 2016 KARNESİ
Türkiye ekonomisinin büyüme performansından özel sektör operasyonlarına, Türk Lirası'nın Amerikan Doları'na karşı hızla yaşadığı değer kaybından teşvik paketlerine 2016 Türkiye ekonomisi için nasıl geçti?
31.12.2016, 21:28
KEÇİÖREN METROSU 5 OCAK'TA AÇILIYOR
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara Keçiören metrosunun 5 Ocak 2017 saat 14.00'te açılacağını söyledi.
31.12.2016, 20:57
AZİZ YILDIRIM: SPOR CAMİASI TERÖRE KARŞI ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALIDIR
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, spor camiasının teröre karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyerek, “Spor camiası terör belasına karşı; sözde değil, özde birlik ve beraberlik anlayışı ile bu sorunun çözümü ve mücadele için işin ucundan tutmak yerine artık elini taşın altına koymalıdır” dedi.
31.12.2016, 19:24
İÇİŞLERİ: 373 GÖÇMEN VE 11 GÖÇMEN KAÇAKÇISI KARASULARIMIZDA YAKALANDI
İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca bir haftada 373 göçmen ve 11 göçmen kaçakçısı karasularında yakalandığını açıkladı.
31.12.2016, 17:56
2016'YA DAMGA VURAN YERLİ FİLMLER
2016 yılı boyunca 169 yerli film izleyici ile buluşurken, yılın son aylarında gösterime giren “Dağ 2” hem izleyici sayısında hemde yazılı basın da zirveye yerleşti.
31.12.2016, 17:33
İBRAHİM KALIN : TÜRKİYE DENGE POLİTİKASI İZLEMESİ GEREKEN BİR ÜLKE
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye hem menfaatleri hem de stratejik konumu gereği denge politikası izlemesi gereken bir ülke olduğunu belirterek , “Şu anda da o yapılıyor. Halep meselesinde, Suriye'deki ateşkes meselesinde biz bunu Rusya ile yaptık.” dedi.
31.12.2016, 16:47
SON DAKİKA
13:33
TSK’DAN ORTAKÖY SALDIRISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
13:28
İSTANBUL SALDIRISINI DÜNYAYA İHA EKİBİNİN FOTOĞRAFLARI ANLATTI
13:25
KKTC MECLİS BAŞKANI SİBER’DEN İSTANBUL'DAKİ SALDIRIYA KINAMA
13:12
EVKUR YENİ MALATYASPOR’DA 4 OYUNCU İLE YOLLAR AYRILDI
13:10
ESKİŞEHİR'DE KAÇAK CİNSEL ÜRÜN OPERASYONU
13:07
KÖYLÜLER SU SIKINTISINI KARLARI ERİTEREK GİDERİYOR
13:06
BAŞKENT’TE ÇIPLAK AYAKLA 2017’NİN İLK EYLEMİ
13:03
(ÖZEL HABER) EKSİ 10 DERECEDE KAR HELVASI YAPIP YEDİLER
12:57
BURSA’DA ÇIKAN YANGINDA 3 GENÇ HASTANELİK OLDU
12:55
KULLANILMAYAN TEK KATLI BİNA ALEV ALEV YANDI
12:50
ORDU'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
12:47
MADEN İŞÇİSİNE “ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI”
12:46
GECE KULÜBÜNDE ÇALIŞAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ DEHŞET ANLARINI ANLATTI
12:44
BÜYÜKELÇİ KARLOV’UN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN KAPANAN ÇAĞDAŞ SANATLAR MERKEZİ 5 OCAK’TA AÇILIYOR
12:40
GİZLİ BUZLANMA TRAFİK KAZASINA NEDEN OLDU: 13 YARALI
12:40
SAVAŞ ÇOCUKLARI SPORDA BULUŞUYOR
12:38
TRAMVAY YOLUNA ARACINI PARK ETTİ, KENDİSİNİ ARAYAN POLİSE "NAMAZDAYIM KONUŞAMIYORUM" MESAJI ATTI
12:31
BATMAN’DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
12:27
GÜNDELİĞE GİDİP AVRUPA İKİNCİSİ OLDU
12:26
GECE KULÜBÜNDE ÇALIŞAN GARSON SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ
12:25
BAKAN MÜEZZİNOĞLU'NDAN GECE KULÜBÜ SALDIRISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
12:20
ÜNLÜ POPÇU, YENİ YILA SAKARYA'DA GİRDİ
12:18
TBMM BAŞKANVEKİLİ HAMZAÇEBİ: "BU YASI HEPİMİZİN TUTMASI GEREKİYOR"
12:12
HARRAN’DA 2 BİN SURİYELİ AİLEYE YARDIM
12:06
BAĞLAR’DAKİ TERÖR SALDIRISINDA ZARAR GÖREN 6 BİNA İÇİN YIKIM KARARI
12:05
KONYASPOR 3 OCAK'TA TOPLANIYOR
12:05
(DÜZELTME) 13 YILLIK BEBEK HASRETLERİ YENİ YILDA BİTTİ
12:04
ONUR: "ARVASİ HOCA BİR TÜRK AYDINIDIR"
12:03
DOLMABAHÇE'DE GÜVENLİK TOPLANTISI
12:02
TEKİRDAĞ'DA KAR YAĞIŞINI FIRSAT BİLEN HAZİNE AVCILARI TÜRBEYİ KAZDI
11:57
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
11:54
ORTAKÖY'DEKİ SALDIRIYA DÜNYA LİDERLERİNDEN KINAMA
11:37
GUATRDA ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ
11:32
PALANDÖKEN: “TAŞINIR REHNİ KANUNU BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ”
11:31
KONYA’DA SPOTÇULAR ÇARŞISINDA YANGIN
11:29
İSTANBUL’DAKİ TERÖR SALDIRISINDA ŞEHİT ATEŞİ MERSİN’E DÜŞTÜ
11:18
ÇALDIRAN DONDU
11:17
(ÖZEL HABER) AFGANİSTAN GAZETECİLER İÇİN EN KANLI ÜLKE
11:08
ADALET BAKANLIĞI: “BUGÜNE KADAR 23 BİN KİŞİYE ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILDI”
11:04
ÇILDIR GÖLÜ'NDE ATLI KIZAK KEYFİ VE BALIK AVI
10:55
BAKAN ELVAN: “BU VAHŞİLERE GEREKEN CEVAP VERİLİYOR”
10:54
GAYRİMEŞRU ÇOCUKLARINI ÖLÜME ATAN SEVGİLİLERE MÜEBBET HAPİS
10:47
TESK GENEL BAŞKANI PALANDÖKEN: “ALÇAK SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM”
10:42
ŞEHİTLER TEPESİ SALDIRISINDAN KURTULDU, GECE KULÜBÜNDE HAYATINI KAYBETTİ
10:34
FRANSA YENİ YILA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA GİRDİ
10:29
ALİYEV'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TAZİYE MESAJI
10:25
ÇALDIKLARI OTOMOBİLLERİ 15 BİN LİRA ÖDEYİP ÇEKİCİYLE GETİRDİLER
10:22
FENERBAHÇE'DEN MEHMET TOPAL AÇIKLAMASI
10:22
AZERBAYCAN 2017’YE HAVAİ FİŞEKLERLE GİRDİ
10:21
TERÖR SALDIRISI GERÇEKLEŞEN GECE KULÜBÜNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI
10:19
BAKAN SOYLU: "EMNİYET MÜDÜRÜ OLAYDAN ÖNCE O BÖLGEDEYDİ"
10:13
ALANYA'DA LÜKS VİLLAYA KUMAR BASKINI
10:12
GECE KULÜBÜNÜN KAPISINDA ÖLDÜRÜLEN VATANDAŞIN YAKINI: “TURİSTLERİ GETİRMİŞ, ÇIKMALARINI BEKLİYORMUŞ”
10:10
1 KİLO BONZAİ İLE YAKALANAN ŞAHSA 12 YIL HAPİS CEZASI
10:08
KALABALIK AİLELER ÇAREYİ YUFKA EKMEKTE BULUYOR
10:03
KOSOVALILAR 2017’YE EKSİ 10 DERECEDE GİRDİ
09:59
FIRAT KALKANI HAREKATI'NDA 131. GÜN
09:55
TAYLAND ŞEYHÜLİSLAMLIĞI TÜRKİYE'DE KOORDİNATÖRLÜK AÇACAK
09:42
GÜRCİSTAN YENİ YILA COŞKUYLA GİRDİ
09:42
SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKINLARININ ADLİ TIP ÖNÜNDEKİ ACI BEKLEYİŞİ
09:39
VARİSTEN KURTULMAK ARTIK ÇOK KOLAY
09:30
YURTTA HAVA DURUMU
09:03
SALDIRIYA UĞRAYAN GECE KULÜBÜ KARŞIDAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
09:03
BAKAN SOYLU TERÖR SALDIRISININ OLDUĞU GECE KULÜBÜNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
08:07
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: " 39 İNSANIMIZ HAYATINI KAYBETTİ TERÖRİSTİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"
07:45
GECE KULÜBÜNDE YAKINLARI BULUNAN VATANDAŞLAR OLAY YERİNE AKIN ETTİ
06:57
TİCARİ OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ
06:37
KARTAL'DA SIKIŞMALI KAZA, 3 YARALI
06:10
GÜMÜŞHANE’DE YENİ YIL
06:03
ADANA’DA ALKOLLÜ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ, YENİ YILIN İLK CEZASINI YEDİ
06:02
ADANA’DA YENİ YILIN İLK BEBEĞİ 15 YIL BEBEĞİ OLMAYAN ÇİFTİN BEBEĞİ OLDU
06:02
BURSA'DA YENİ YILIN İLK BEBEKLERİNE MİLLETVEKİLİ SÜRPRİZİ
06:00
ADANA’DA YENİ YILIN İLK CİNAYETİ, LÜKS OTOMOBİLİNDE BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU
05:59
SURİYELİ SIĞINMACILAR YENİ YILA ÇADIRDA GİRDİ
05:22
ÜNLÜ İSİMLER TERÖRE İSYAN ETTİ
05:21
ŞEHİT POLİS BURAK YILDIZ'IN CENAZESİ HASTANEDEN ALINDI
04:39
SALDIRGANIN OLAY YERİNE GELDİĞİ İDDİA EDİLEN TAKSİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
04:36
ULAŞTIRMA BAKANI ARSLAN: “BİR ŞEHİT POLİSİMİZ OLMAK ÜZERE 35 CANA KIYDILAR”
04:19
YENİ YILIN İLK İKİZLERİ AĞRI’DA
04:17
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ORTAKÖY'DEKİ SALDIRI İLE İLGİLİ YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI
04:16
BOLU'DA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ
04:08
ULAŞTIRMA BAKANI ARSLAN'DAN TCDD ANKARA YHT GAR KOMPLEKSİ ÇALIŞANLARINA ZİYARET
04:01
BAKAN BOZDAĞ BEŞİKTAŞ SALDIRI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI
03:51
GECE KULÜBÜNDEKİ MÜŞTERİ DEHŞET ANLARINI ANLATTI
03:36
İZMİR’DE YENİ YILIN İLK BEBEĞİ OZAN ALİ OLDU
03:34
BAKAN ARSLAN YENİ YILA BOLU'DA GİRDİ
03:24
VALİ VASİP ŞAHİN: "EN AZ 35 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"
03:20
GECE KULÜBÜ ÇALIŞANI, DEHŞET ANLARINI ANLATTI
03:12
ÜNLÜ GECE KULÜBÜNDE YARALANANLAR HASTANELERE KALDIRILMAYA DEVAM EDİYOR
03:06
ORTAKÖY'DE GECE KULÜBÜNDE DEHŞET
03:06
POLİS DENİZDEN DE GECE KULÜBÜNÜN ETRAFINI SARDI
02:40
ELAZIĞ’DA 2016 YILININ SON CEZASI BİN 43 LİRA, 2017 İLK CEZASI 95 LİRA OLDU
02:39
SALDIRGANIN SAKLANDIĞI İDDİA EDİLEN GECE KULÜBÜNE OPERASYON
02:38
GİRESUN 2017’YE SAKİN GİRDİ
02:30
BAKAN SOYLU, YÜKSEKOVA’DA TELSİZDEN POLİSLERİN YENİ YILLINI KUTLADI
02:28
GAZİANTEP'TE YILBAŞINDA HUZUR UYGULAMASI
02:27
POLİSTEN UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YILBAŞI OPERASYONU
02:26
BİTLİS VALİSİ ÇINAR, YENİ YILA GÜVENLİK GÜÇLERİ İLE BİRLİKTE GİRDİ
02:25
ÜNLÜ GECE KULÜBÜNDE YARALANANLAR HASTANELERE KALDIRILDI
02:24
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞLERİNDE İNDİRİMLİ FİYAT BAŞLADI
02:22
SAĞLIKÇILAR VE İTFAİYE GÖREVLİLERİ YENİ YILA ÇALIŞARAK GİRDİ
02:20
MHP GAZİANTEP İL BAŞKANI YENİ YILA TAKİPÇİLERİNE CANLI YAYINDA MESAJ VEREREK GİRDİ
02:11
ESKİŞEHİR’DE YENİ YILIN İLK TRAFİK UYGULAMASI
02:10
GAZİANTEP’TE 2017’NİN İLK BEBEĞİ YAKUP SERGEN OLDU
02:09
SİVAS'TA YENİ YILIN İLK BEBEĞİ AYŞE BETÜL OLDU
02:08
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, YENİ YILA EKSİ 25 DERECEDE NÖBET TUTAN ASKERLERLE GİRDİ
02:05
EMNİYET MÜDÜRÜ İNCİ, DENETİMLERİ İNCELEDİ
02:02
FETÖ ÜYESİ 3 KİŞİ TUTUKLANDI
02:01
ELAZIĞ’DA YENİ YILIN BEBEĞİ ALİ EYMEN OLDU
02:00
BAKAN KAYA ÜMRANİYE’DEKİ YILIN İLK BEBEĞİNİ ZİYARET ETTİ
01:58
ÜNLÜ GECE KULÜBÜNDE SİLAHLI SALDIRI
01:56
BAŞKENT’TE YILBAŞI KUTLAMALARI SÖNÜK GEÇTİ
01:55
ANKARA'DA 2017'NİN İLK BEBEĞİ 'HATİCE ZÜMRA' OLDU
01:52
VALİ DEMİRTAŞ POLİSLERİN YENİ YILINI KUTLADI
01:49
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ YENİ YILA SANİYELER KALA DEHŞET SAÇTI: 6 YARALI
01:47
2017’NİN İLK BEBEĞİ ERKEK “ŞABAN ALİ” OLDU
01:44
BURSA'DA YENİ YILIN İLK BEBEĞİ ‘GÖKALP’ OLDU
01:36
KONYA’DA YILIN İLK CEZASI
01:35
ADIYAMAN’DA YENİ YIL BEBEĞİ “ABDULLAH CANER” OLDU
01:34
YENİ YILA HAVALİMANINDA GİRDİLER
01:25
2017’NİN İLK BEBEKLERİ DÜNYAYA ‘MERHABA’ DEDİ
01:22
GAZİANTEP 2017 YILINA HALAYLARLA GİRDİ
01:19
İZMİR YENİ YILA COŞKU İÇİNDE GİRDİ
01:18
ORTAKÖY'DE YENİ YIL COŞKUSU
01:17
BAĞDAT CADDESİ'NDE YENİ YILA HALAY ÇEKEREK GİRDİLER
01:17
MUŞ’TA YENİ YILIN İLK BEBEĞİ 'UMUT' BEBEK OLDU
01:15
YALOVA'DA 2017 YILININ İLK ÇOCUĞU DOĞDU
01:14
KAPADOKYA 2017 YILINA HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ İLE GİRDİ
01:14
KİMİSİ MENDİL SATTI, KİMİSİ TAKSİM'DE HALAY ÇEKTİ
01:13
YILBAŞI GECESİNDE EĞLENCE MEKANLARINA SIKI DENETİM
00:57
BODRUM’DA 2017 COŞKUSU
00:56
BAŞKENT’TE YENİ YILA DAKİKALAR KALA GERGİN ANLAR YAŞANDI
00:56
ANKARA İTFAİYESİ YENİ YILA GÖREV BAŞINDA GİRDİ
00:54
AĞAOĞLU YILBAŞINA ULUDAĞ'DA AİLESİYLE GİRDİ, YENİ YIL HEDEFLERİNİ AÇIKLADI
00:53
BURSA VALİSİ KÜÇÜK'TEN POLİS EKİPLERİNE YENİ YIL ZİYARETİ
00:52
YENİ YILA MUHTEŞEM HAVUZ ŞOVU İLE GİRDİLER
00:51
YENİ YIL COŞKUSUNU TAKSİM'DE YAŞADILAR
00:49
2017’YE EVLİLİK TEKLİFİYLE GİRDİ
00:46
YENİ YILA DENİZDE TÜRK BAYRAĞI AÇARAK GİRDİLER
00:45
MALATYA’DA YILIN İLK BEBEĞİ ‘UMUT’ OLDU
00:43
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ’NDE YILBAŞI COŞKUSU
00:42
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU TELSİZDEN POLİSLERİN YENİ YILINI KUTLADI
00:41
NİŞANTAŞI’NDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA YENİ YIL KUTLAMASI
00:39
SİLİVRİ’DE TRAFİK KAZASI: 4 YARALI
00:25
BATMAN’DA YILIN İLK BEBEĞİ MELEK OLDU
00:23
2017 YILININ İLK BEBEĞİ NEVŞEHİR’DE DÜNYAYA GELDİ
00:23
KURTULUŞ’TA GELENEK BOZULMADI
00:21
YENİ YILA YERİN 300 METRE ALTINDA GİRDİLER
00:11
BAKAN KAYA, HASTANEDE GAZİLERİ VE ASKERLERİ ZİYARET ETTİ
00:10
(ÖZEL HABER) YENİ YILA MUM IŞIĞINDA GİRDİLER
Putin’den Erdoğan’a taziye
Kurtulmuş: Bu hainler bu alçaklar milletimize şunu söylüyorlar...
Sporda 2016 böyle geçti
Bakan Işık: 9 bin 500’ün üzerinde terörist öldürüldü
Ekonominin 2016 karnesi
Keçiören metrosu 5 Ocak'ta açılıyor
Aziz Yıldırım: Spor camiası teröre karşı elini taşın altına koymalıdır
İçişleri: 373 göçmen ve 11 göçmen kaçakçısı karasularımızda yakalandı
2016'ya damga vuran yerli filmler
İbrahim Kalın : Türkiye denge politikası izlemesi gereken bir ülke
Kemal Furkan Yazıyor
Diz çökmeyeceğiz
Öncelikle 29 şehidimize rahmet okuyarak, 3 ağır ve 166 yaralımıza acil şifalar dileyerek söze başlayalım. Şunu unutmayalım ki, herşey inceldiği yerden zulüm kalınlaştığı yerden kopacaktır. Dün gerçekleşen hain saldırının cevabı her mecrada ve sahada verilecektir. Merhamet görecekleri son şey bile değildir. Dünü İstanbul açısından değerlendirmek gerekirse özellikle Taksim-Beşiktaş hattı yüksek seviyede güvenli önlemlerinin alındığı bir bölgeydi.
11.12.2016, 10:01
Turgay Çınar Yazıyor...
İslamoğlu, Müslümanları yoruyor
Bütün gayesi Peygambersiz, mezhepsiz, tasavvufsuz, tarikatsız bir İslam anlayışını hâkim kılmak olan Mustafa İslamoğlu adlı şahıs...
27.12.2016, 08:20
GÜNDEM
Tüm Gündem haberleri
Garson cinayetine 13 yıl 11 ay hapis
Bugün, 13:13
'Köpek vitamin haplarını' ecstasy diye satan 3 kişi yakalandı
Bugün, 12:02
Batman’da 550 kamu personeli ihraç edildi
Bugün, 11:13
Başbakan'ın müjdesi Diyarbakırlıları heyecanlandırdı
Bugün, 10:51
Alanya’da FETÖ’ye 8 tutuklama
Bugün, 10:25
Sivas'ta FETÖ'den 5 kişi tutuklandı
31.12.2016, 21:59
Bakanlıktan İstanbul'daki elektrik kesintileriyle ilgili açıklama
31.12.2016, 13:57
FETÖ'den 2 komiser yardımcısı tutuklandı
31.12.2016, 19:55
Kavanozlarda uyuşturucu madde ele geçirildi
31.12.2016, 13:20
Polis iki kapkaççıyı aynı evde yakaladı
31.12.2016, 18:42
Kış aylarında beslenmeye dikkat
31.12.2016, 18:19
Bolu Dağı 2016 yılına karla veda ediyor
31.12.2016, 17:10
EKONOMİ
Tüm Ekonomi haberleri
Palandöken: Esnafa aidat yükü yok
31.12.2016, 14:06
Motorine büyük zam
30.12.2016, 16:00
Emekliye promosyon müjdesi
30.12.2016, 15:47
Trafik cezalarında zamlı tarife 1 Ocak'ta başlıyor
30.12.2016, 14:38
'1 Ocak’tan itibaren bankalar karekodsuz çek vermeyecek'
30.12.2016, 13:14
Elektrik üretimi Kasım ayında arttı
30.12.2016, 17:45
POLİTİKA
Tüm Politika haberleri
Kılıçdaroğlu’ndan Ortaköy’deki terör saldırısına ilişkin açıklama
Bugün, 13:38
Başbakan Yıldırım'dan 'Yeni Yıl' mesajı
31.12.2016, 20:26
Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki terör saldırısını kınadı
31.12.2016, 13:54
MHP Lideri Bahçeli'den 'Yeni Yıl' mesajı
31.12.2016, 19:00
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, 'Yeni Yıl' mesajı
31.12.2016, 16:18
İsmail Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
31.12.2016, 11:01
DÜNYA
Tüm Dünya haberleri
Bağdat’da iki canlı bomba saldırısı
31.12.2016, 12:12
Güney Kıbrıs ve Yunanistan Cenevre için buluşuyor
31.12.2016, 14:52
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye’ye teşekkür
30.12.2016, 21:28
Yunanistan’ın Brezilya Büyükelçisi kayboldu
30.12.2016, 19:55
Almanya 2016'da yaklaşık 20 bin göçmeni geri çevirdi
29.12.2016, 23:48
Putin: Suriye’de ateşkes sağlandı
29.12.2016, 15:01
SPOR
Tüm Spor haberleri
Trabzonspor'da 2016 yılı kabus gibi geçti
31.12.2016, 12:57
Trabzon futbolu çöktü
31.12.2016, 10:56
Beşiktaş'tan yorum yok
30.12.2016, 19:43
Süper Lig’de ikinci yarı heyecanı 14 Ocak'ta başlayacak
30.12.2016, 12:07
Galatasaray ve Chedjou, PFDK’ya sevk edildi
30.12.2016, 17:11
Süper Lig'de ilk devrenin hakem dosyası
29.12.2016, 20:27
SAĞLIK
Tüm Sağlık haberleri
Her gün 31 sağlık çalışanı şiddet görüyor
31.12.2016, 16:01
Demir eksikliği; yorgunluk, halsizlik ve başarısızlık getiriyor
31.12.2016, 13:43
2016’da Samsun’da 6,5 milyon hasta muayene edildi
31.12.2016, 10:35
TEKNOLOJİ
Tüm Teknoloji haberleri
Yandex, navigasyon ve haritaların ne kadar veri harcadığını hesapladı
29.12.2016, 22:00
2016’nın en büyük siber saldırıları
29.12.2016, 16:54
Turkcell TV+ yeni yıla yeni kanallar geleceğini açıkladı
29.12.2016, 13:31
MAGAZİN VE YAŞAM
Tüm Magazin ve Yaşam haberleri
Tüketicilerin şikayet sebepleri değişmiyor
Bugün, 12:26
Çocuklarda yalana dikkat
Bugün, 10:03
2017 hedefleriniz için tüyolar
31.12.2016, 16:24
MEDYA
Tüm Medya haberleri
KGF: Yerel basının can suyuna ihtiyacı var
Bugün, 11:35
Survivor 2017 Ünlüler Takımı açıklandı
31.12.2016, 11:48
Ahmet Şık tutuklandı
30.12.2016, 20:08
YEREL
Tüm Yerel haberleri
Van Gölü’nde 4.0 büyüklüğünde deprem
31.12.2016, 15:33
Erzincan’da cinayet
31.12.2016, 15:15
İzmir'de yılbaşı gecesine 'ulaşım' ayarı
30.12.2016, 15:24
GÜNE BAKIŞ
Mutlu Yıllar
2017'nin dünyaya huzur ve barış getirmesini temenni eder, nice mutlu yıllar dileriz...
31.12.2016, 10:50
PROF. DR. AHMET RASİM KÜÇÜKUSTA'YLA SAĞLIKLI YAŞAM
ASTIM METABOLİK BİR HASTALIK OLABİLİR Mİ?
Gıdaların, vücut yağ dağılımı ve bağırsak mikrobiyotasının astım riskini ve kontrolünü etkilediği biliniyor. Epidemiyolojik araştırmalar da astım ve obezite arasında bir illiyet değilse bile çok sıkı bir birlikteliği ortaya koyuyor. Birçok zayıf astımlı olduğu gibi obez oldukları halde astımı olmayanların sayısı da çok fazla.
31.12.2016, 16:33
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NEVŞEHİR
ORDU
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SAKARYA
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SİİRT
SİNOP
SİVAS
ŞANLIURFA
ŞIRNAK
TOKAT
TRABZON
UŞAK
VAN
YALOVA
YOZGAT
ZONGULDAK
13:39
Trabzon’da dilenci operasyonu
13:33
Seyhan'da 6 bin 26 konutluk kentsel dönüşüm
13:27
Başkan Zolan terör saldırısını lanetledi
13:26
Kestelli'den teröre lanet
13:24
Başkan Kılıç’tan 2017 yılında birlik mesajı
13:23
Ali Korkut, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
13:22
Bornova’da çocuklar bilimi deneyerek öğreniyor
13:20
Rektör Gündoğan terör saldırısını kınadı
13:18
Gördes’in mahalleleri yenileniyor
13:16
Van’da UKOME toplantısı
13:16
Demirtaş: "Saldırı, umutlarımızı kana buladı"
13:13
İstanbul’daki terör saldırısı
13:10
Milletvekili Günnar ve Başkan Sağıroğlu'dan Yomra esnafına ziyaret
13:07
İspir yeni yıla karla uyandı
13:05
Kahta'da yoğun sis etkili oldu
13:05
Özdemir'den teröre kınama
13:04
Kaymakam Zadeleroğlu yeni yılı polislerle karşıladı
13:04
Yeni yıla kızakla kayarak girdiler
13:02
Başkan Sekmen terörü lanetledi
13:01
Mutlu'dan 2016 ve 2017 yorumu
13:01
Başkan Uysal, hayvan hakları komisyonuyla bir araya geldi
12:59
Çalışmaları soğuk hava da durduramadı
12:57
İncefikir: “Soğuk narenciyeye zarar vermedi”
12:57
ATSO Başkanı Demirci: "Büyük marketler, esnafı göçe zorluyor"
12:56
Özel idare ekiplerinin yılbaşı mesaisi
12:55
Derelere korkuluklar yapılıyor
12:54
Yılbaşına yaylada girdiler
12:51
MAGİAD Başkanı Geriter Başbakan Yıldırım’la görüştü
12:47
Büyükşehir’in çevre ve altyapı çalışmaları İstanbul’da anlatıldı
12:43
Seyyid Ahmet Avrasi Samsun'da anıldı
12:43
B.B. Erzurumspor'dan terör saldırısına sert kınama
12:38
Başkan Tütüncü’den gençlere tavsiyeler
12:35
Emniyet Müdürü nöbetteki personelin yeni yılını kutladı
12:31
AK Parti Seyitgazi ilçe yürütme kurulu toplantısı yapıldı
12:28
Çeşme yeni yıla huzurlu girdi
12:28
İşadamından öğrencilere atkı yardımı
12:27
GAİB Başkanlar Kurulu’ndan teröre tepki
12:26
Muratpaşa Belediyesi yeni yıla yeni tesis temeliyle giriyor
12:26
GTO Başkanları İstanbul’daki terör saldırısını kınadı
12:25
Muratpaşa etüt merkezleri yeşil sahada karşılaştı
12:25
Akar’dan İstanbul’daki saldırıya tepki
12:24
Çalkaya, 2017’yi Balçovalılar'la karşıladı
12:21
Yeni yıla lapa lapa kar yağışı altında halaylarla girdiler
12:19
Kaymakam Kaya yılbaşı gecesi denetim yaptı
12:18
EİB, terörü lanetledi
12:17
Seyitgazi'de kar manzaraları
12:16
İncirliova’da duvarlar sanatla süsleniyor
12:15
Köşklü gençler huzurevinde kalan yaşlıların gönlünü aldı
12:14
Aydınlılar Halep’e yardım kampanyasına yoğun ilgi gösteriyor
12:11
Noel Babalar Konak sokaklarında
12:03
Kahtalı miniklerden Halep’e yardım seferberliği
12:03
KONESOB'tan Milli Seferberliğe destek
12:01
Van Vefa Derneği’nden Mekke'nin fethi programı
12:00
Başkan Demirkol yeni yıl bebeklerini ziyaret etti
11:57
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun’dan İç Anadolu Belediyeler Birliğine ziyaret
11:56
Karaveli, saldırıyı kınadı
11:55
Gabon Büyükelçisi Konya sanayisi hakkında bilgi aldı
11:54
Başkan Özgökçe'den yeni yıl mesajı
11:52
İstanbul'daki terör saldırısı
11:52
Isparta'da yeni yılın ilk bebeği
11:51
Beyşehir’de iki yıldır göç etmeyen leyleği balıkçılar besliyor
11:49
Jandarma’dan yılbaşı denetimleri
11:48
Yenimahalle’ye Kiev’den destek
11:43
Mehmet Doğan Erzurum’da; “80 yıl sonra Akif”i anlattı
11:39
Başkan Toru’dan yeni yıl değerlendirmesi
11:36
Vali Gül, İHA Sivas Temsilciliği'ni ziyaret etti
11:21
Fadıloğlu yılbaşı geleneğini bozmadı
11:19
GTO Meclis Üyesi Ayşe Tohumcu Ekonomik kalkınmanın isimsiz kahramanları kadınlardır
11:16
Güzellik arayışları sınır tanımıyor
11:16
Vali Toprak 2016’nın son saatlerini El Bab gazisi ile geçirdi
11:15
Milletvekili Erdoğan AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etti
11:12
Vatandaş mağdur olmasın diye gece gündüz çalışıyorlar
11:09
Başkan Albayrak esnafın ve vatandaşın yeni yılını kutladı
10:59
Antalya 60 milyonluk büyük ikramiyeye ortak oldu
10:57
Kocasinan yeni yılın ilk meclis toplantısını yapacak
10:57
Başkan Kayda, görevi başındakileri unutmadı
10:41
Ekmeğini çöpten çıkartıyor
10:37
Başkan Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Konutlarını İnceledi
10:36
Medova’dan yeni yılda birlik ve beraberlik mesajı
10:35
Yeni yılın ilk sabah namazında Ulucami doldu taştı
10:30
Beyoğlu’nda sokak hayvanları aç kalmayacak
10:29
Ayvalık’ta Başkan Gençer’den hasta ve yaşlılara yılbaşı ziyareti
10:29
Muş’ta kış manzaraları
10:29
Muş’ta çocukların kızak keyfi
10:24
Çanakkale gıda ihtisas OSB’sinde yatırım aşamasına geçiliyor
10:23
Bakan Özhaseki'den 2016 Yılının Son Gününde Komandolara Ziyaret
10:11
Halep için yardım kermesi
10:08
TATSO’dan 2016 yılı değerlendirmesi
10:04
Başkan Dalgıç'ın yılbaşı mesaisi
10:02
Bu da yılbaşı zumbası
09:48
Askere giden arkadaşını unutmadılar
09:46
Mekke'nin Fethi'nin 1386. yılı Adana'da kutlandı
09:30
AOSB’den kıdemli personele plaket
09:21
Balkondan Düşen Alkollü Öğrenci Yaşam Savaşı Veriyor
09:20
Mehmet Akif Ersoy, Yozgat Çözüm Koleji’nde anıldı
09:20
Hak-İş’ten Şehitler Durağı’na ziyaret
09:20
Yeni yıla şehitler durağında dua okuyarak girdiler
09:19
Yozgat’ta yılın son bebeğine Demokrasi Şehidi Halis Demir’in ismi verildi
09:19
Kayseri’de yılın ilk bebeği Musap doğdu
09:18
Başkan Ateş’ten 2016 yılını değerlendirmesi
Mevlüt Özben Yazıyor
Mehmet Barlas Haklı: Yorulduk!
Şimdi Türkiye’ye bir eski zaman sokağının köşesinden bakıyorum da; az ileride park etmiş halde müşteri bekleyen taksi-dolmuştan Ajda Pekkan şarkısı dalga dalga yayılıyor sokağa: ‘Boşvermişim Dünyaya’.
09.12.2016, 21:41
KÖŞE YAZILARI
Tüm Köşe Yazıları
EYÜPHAN KAYA KİMDİR?
Eyüphan Kaya
31.12.2016, 23:14
TESETTÜR MÜ?
Fatih Yokuş
31.12.2016, 18:39
İNSAN HAKLARI , ÖRTÜLÜ MAKYEVELİST MANTIKLARI
Dr. Ahmet Berk
30.12.2016, 01:56
MEDYUMLAR VE MEDYALAR
Burhan Özbey
29.12.2016, 23:24
BİR DEVRİN KUDRETLİ ADAMLARINI AĞLATAN ÖLÜM!
Cahit Kılıç
29.12.2016, 22:19
BÜTÜN SIRLARIYLA TÜRKLER
Vildan Adalı
28.12.2016, 12:18
ÇÖZÜM SÜRECİNİ HANGİ 2 ÜLKE BİTİRDİ?
Vakkas Doğantekin
28.12.2016, 11:51
MESAJ VAR!...BAKMAYACAK MISIN?
İbrahim Dursun
28.12.2016, 04:27
DOCTOR STRANGE’DE ÖNGÖRÜLEN SPİRİTÜEL DÜNYA
Hasan Tülüceoğlu
27.12.2016, 21:51
İLAHLAR KAN İSTİYOR!..
Zülküf Aras
27.12.2016, 20:43
TERÖRE KARŞI MİLLİ SEFERBERLİK AMA KİMLERLE VE NASIL? -3
Ahmet Akgül
19.12.2016, 23:45
DÖVİZ KURU VE ÜLKEMİZ
Erdem Özçelik
19.12.2016, 23:37
AHMAKLIKTAN İHANETE
Mevlana Çakıral
12.12.2016, 11:15
KAÇMAK KURTULUŞTUR
Özkan Erdem
10.12.2016, 21:50
KILIÇDAROĞLU FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN GAZETECİLERİ ALKIŞLATTI
Murat Gençoğulları
07.12.2016, 23:34
KUKA’NIN SAĞLIK ÖYKÜLERİ (ÇOCUK ÖYKÜ KİTAPLARI)
Prof. Dr. Cengiz Yakıncı
03.12.2016, 16:20
TACİZİ, TACİZCİYİ VE TACİZCİLİĞİ ANLAMAK VE ANLAMLANDIRMAK!
Zekeriya Menak
19.11.2016, 12:36
İBLİS Mİ ŞEYTAN MI ?
Orhan Cesur
10.11.2016, 17:00
MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜNE SINIR ÜLKE SINIRLARINI KORUMAKTIR
Barış Temur
06.11.2016, 16:15
FENERBAHÇE
Serkan Güzel
26.10.2016, 19:25
FETÖ MAĞDURLARI İÇİN YENİDEN YARGILAMA
Kurtuluş Aybirdi
15.10.2016, 21:25
YOKOLUŞUN EŞİĞİNDE DÜNYA VE İNSANLIK
Yılmaz Ada
10.10.2016, 12:41
POLEMİK
Anayasa değişiklik teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifi 316 imzayla TBMM Başkanlığına sunuldu.
10.12.2016, 18:12
SON DEPREMLER
Zaman
Şiddet
Yer
01.01.2017 11:16
21,0
BALLICA-AKHISAR (MANISA) İlksel
01.01.2017 11:02
17,0
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
01.01.2017 09:47
30,0
AKDENIZ İlksel
01.01.2017 09:35
25,0
AKDENIZ İlksel
01.01.2017 09:35
24,0
AKDENIZ İlksel
01.01.2017 09:34
17,0
KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA) İlksel
01.01.2017 09:20
19,0
FETHIYE-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
01.01.2017 09:16
19,0
HAMIDIYE-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
01.01.2017 09:12
31,0
YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) REVIZE01 (2017.01.01 09:12:08)
01.01.2017 08:43
30,0
AKDENIZ REVIZE01 (2017.01.01 08:43:18)
HABER KRONİK
Hasan Efe İle 'Evrik Çizgiler' 30.12.2016
Hasan Efe İle 'Evrik Çizgiler' 30.12.2016
Çamlıca Camii'nde son durum
Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olacak olan Çamlıca Camii'nde son durum havadan görüntülendi.
Dolgu yapılacak Üsküdar Sahili havadan görüntülendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Üsküdar sahile dolgu yapılarak oluşturulacak meydan alanı havadan görüntülendi.
Erdoğan, 7 yaşındaki Suriyeli Bana'yı kabul etti
Halep'ten attığı Twitter mesajlarıyla bütün dünyanın tanıdığı ve son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yardım mesajı gönderen Bana Alabed isimli 7 yaşındaki Suriyeli küçük kız ve ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.
Avrasya Tüneli, dualar eşliğinde hizmete açıldı
Avrupa ile Asya kıtasını deniz tabanının altından karayoluyla birleştiren Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile çok sayıda yerli ve yabancı konuğun katılımıyla dualar eşliğinde hizmete açıldı.
Fırat Kalkanı Harekatı'nın 199’uncu günü
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait 16 hedefin Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından, 1 silahlı pikap aracın da silahlı insansız hava aracı tarafından imha edildiği bildirildi.
Rus büyükelçiye Ankara'da silahlı saldırı
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlı saldırı düzenlendi. Hastaneye kaldırılan büyükelçinin hayatı kaybettiği öğrenildi. Düzenlenen operasyonda saldırgan öldürüldü.
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu arasında HDP gerilimi
Dünkü zirvede CHP liderine Devlet Bahçeli'den HDP tepkisi geldi.
Yunanistan sadece 3 darbeci askeri iade edecek
Yunan mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan askerlerden son 2’nin de Türkiye’ye iadesini reddetti.
Benzin ve motorine büyük zam
Benzinin litre fiyatına 15, motorinin litre fiyatına 16 kuruş zam yapıldı. Gazyağının litre fiyatı da 17 kuruş yükseltildi.
Savaştan kaçtılar, Türkiye'de hayata tutundular
Irak'ta yıllardır devam eden savaştan kaçarak aileleri ile birlikte Türkiye’ye gelen minik çocuklar Düzce Gençlik Merkezinde Türkçe, Arapça ve Kuran-ı Kerim öğreniyor.
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