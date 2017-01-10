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10.01.2017 Salı 01:27
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ANA SAYFA GÜNDEM EKONOMİ POLİTİKA DÜNYA SPOR YEREL SAĞLIK TEKNOLOJİ YAŞAM MEDYA KİTAP SİNEMA SÖYLEŞİ EĞİTİM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun adı ateşle oynamaktır CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BUNUN ADI ATEŞLE OYNAMAKTIR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa’da yükselen İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılığa dikkat çekerek, “Bunun adı ateşle oynamaktır” dedi. 09.01.2017, 23:02
TBMM Genel Kurulunda usul tartışması TBMM GENEL KURULUNDA USUL TARTIŞMASI
TBMM Genel Kurulunda Anayasa değişiklik teklifi konusunda usul tartışması yaşandı. 09.01.2017, 21:44
Bakan Özlü Kasım ayı sanayi üretim endeksini değerlendirdi BAKAN ÖZLÜ KASIM AYI SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİNİ DEĞERLENDİRDİ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2016 yılı Kasım ayına ait sanayi üretim endeksine ilişkin “Sanayi üretiminde Ekim ayında başlayan artış Kasım ayında da beklentilerimiz doğrultusunda devam etmiştir” dedi. 09.01.2017, 19:25
15 DEAŞ hedefi imha edildi 15 DEAŞ HEDEFİ İMHA EDİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile Bzaghah, Kabbasin ve Suflaniye bölgelerine düzenlenen hava harekatında, 15 DEAŞ terör örgütü hedefinin imha edildiğini açıkladı. 09.01.2017, 17:59
Anayasa değişikliği görüşmeleri başladı ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
Meclis Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerine başlandı. 09.01.2017, 17:48
İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi İSTANBUL'DA OKULLAR YARIN DA TATİL EDİLDİ
İstanbul Valisi Vasip Şahin twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle ilimizde eğitim-öğretime yarın (salı) 1 gün daha ara verilmiştir" ifadelerini kullandı. İşte okulların tatil edildiği iller: 09.01.2017, 17:46
Gıda üretiminin yüzde 60 artması gerekiyor GIDA ÜRETİMİNİN YÜZDE 60 ARTMASI GEREKİYOR
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Beslememiz gereken insan sayısı 7,4 milyarı aştı. Bu nüfus 2050 yılında tahminlere göre 9,6 milyara ulaşacak. Gıda üretiminin bu tarihe kadar yüzde 60 artması gerektiği tahmin ediliyor” dedi. 09.01.2017, 17:41
MEB'den 30 bin öğretmen alımı yapılacağıyla ilgili haberlere açıklama MEB'DEN 30 BİN ÖĞRETMEN ALIMI YAPILACAĞIYLA İLGİLİ HABERLERE AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bugün basında yer alan 2017 yılında 30 bin öğretmen alımı yapılacağıyla ilgili haberleri doğrulamadıklarını bildirdi. 09.01.2017, 14:57
Meclis önünde 'Anayasa' arbedesi MECLİS ÖNÜNDE 'ANAYASA' ARBEDESİ
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek olan Anayasa değişikliği teklifini protesto eden gruplara polis müdahale etti. 09.01.2017, 14:23
Dolarda yeni rekor 3,73 oldu DOLARDA YENİ REKOR 3,73 OLDU
Dolar/TL, sabah açılışından itibaren rekor kırmaya devam ediyor. 09.01.2017, 14:21
SON DAKİKA
01:12 MANİSA'DA HDP'Lİ İL YÖNETİCİLERİNE OPERASYON: 6 KİŞİ TUTUKLANDI
01:05 AK PARTİ’DEN CELAL KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI
00:46 ÖĞRENCİLERDEN VALİ GÜL'E İLGİNÇ 'KAR TATİLİ' TWEETLERİ
00:46 ÇIKMAZ SOKAĞA DALDI, KARIN ALTINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI
00:38 İZMİR'İN 4 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ
00:38 ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ OYLAMASINDA KRİZ
00:33 DEAŞ TARAFINDAN KAÇIRILAN ASKERİN ŞEHADET HABERİ, ANKARA’DAKİ EVİNE ULAŞTI
00:27 DAEŞ'İN KAÇIRDIĞI ASKERDEN ACI HABER
00:26 BAŞBAKAN YILDIRIM (2)
00:18 DANİMARKA POLİSİ BİR EVDE 6 CESET BULDU
00:05 GİRESUN’DA İKİ İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ
23:34 SİVAS'TA 7 İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ
23:32 BÜYÜKELÇİ KARLOV’UN ADI HAYATINI KAYBETTİĞİ SERGİ SALONUNA VERİLDİ
23:29 SİVAS'TAKİ FETÖ/PDY DAVASINDA TANIKLAR DİNLENDİ
23:21 BURSA’DA YARIN EĞİTİM-ÖĞRETİM DEVAM EDECEK
23:19 ATATÜRK HAVALİMANI’NDA MERDİVEN BOŞLUĞUNA DÜŞEN YOLCU AĞIR YARALANDI
23:18 RUS KONSOLOS ATİNA'DA ÖLÜ BULUNDU
23:09 REKTÖRDEN ÖĞRENCİLERE ÇAY-SİMİT
23:01 CENEVRE'DEKİ KIBRIS MÜZAKERELERİ DEVAM EDİYOR
22:41 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİ
22:32 BELEDİYE BAŞKANINI TEHDİT ETTİKLERİ İDDİA EDİLEN 2 KİŞİ TUTUKLANDI
22:30 SİVAS'TA ENGELLİ VE HAMİLE KAMU PERSONELİNE KAR İZNİ
22:29 15 TEMMUZ KAHRAMANLARI O GECE YAŞADIKLARINI ANLATTI
22:20 AVDA KAZAYLA ARKADAŞINI VURDU
21:57 KAYAN TIR BURSA-BANDIRMA KARAYOLUNU ULAŞIMA KAPATTI
21:38 ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİ
21:36 YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ CLAUDİO RANİERİ
21:23 HAZIRLIK MAÇI
21:22 TUNCELİ’DE 3 İLÇEDE EĞİTİME KAR TATİLİ
21:20 DÜZCE'DE UYUŞTURUCUDAN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
21:16 YILIN 11’İ AÇIKLANDI
21:04 MSF'TEN PARİS POLİSİNE AĞIR SUÇLAMA:
21:02 KPSS 2016/2 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
21:02 İZMİR BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ ŞEHİTLERİN ADINI YAŞATACAK
20:56 KAYAN TIRI VATANDAŞLAR İTEREK YOLU AÇTI
20:53 KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 3 TERÖRİST TUTUKLANDI
20:51 MAKEDONYA'DA GRUEVSKİ HÜKUMETİ KURMA GÖREVİNİ DEVRALDI
20:49 FATİH TERİM SPORTİF DİREKTÖRLÜĞE VURGU YAPTI
20:49 DBP BAŞKALE İLÇE EŞ BAŞKANI TUTUKLANDI
20:44 RİZE’DE FETÖ’NÜN JANDARMA İMAMLARI TUTUKLANDI
20:41 FETÖ/PDY ÇATI DAVASI
20:38 BOSNA HERSEK'TE OLAYLI "SIRP CUMHURİYETİ GÜNÜ" KUTLAMASI
20:30 ÇORUM’DA EĞİTİME KAR ENGELİ
20:28 ÇEŞME'NİN ÜNLÜ PLAJI BEYAZA BÜRÜNDÜ
20:25 ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR’İN BABASINDAN VALİ ZORLUOĞLU'NA ZİYARET
20:21 SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI’NDA KAR NEDENİYLE İNİŞLER YAPILAMIYOR
20:19 ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİ
20:09 KONYASPOR, FOFANA İLE 2,5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
19:39 SOĞUKTA KALANLAR İÇİN EVSİZLER OTELİ
19:39 ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİ
19:38 BAKAN ELVAN: "MERSİN'DEKİ AFETTEN ZARAR GÖRENLERİN VERGİ VE SGK BORÇLARI ERTELENİYOR"
19:33 BAFRA'DA KAVGADA 1 KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI
19:33 KÜTAHYA’DA ÇIKAN YANGINDA 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
19:28 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇİPRAS İLE KIBRIS'I GÖRÜŞTÜ
19:24 ZIRHLI ARAÇLARLA DEVRİYE ATAN POLİS SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI
19:22 KAHRAMAN ASTSUBAYIN BABASINDAN ŞEHİT SEKİN'İN KARDEŞİNE: "NİYE AĞLIYORSUN, BU ÇOCUKLAR BÜYÜK BİR ŞEREF VERDİ BİZE"
19:20 BURSA’DA ANNE CİNNETİ...İKİZ KIZLARINI ZEHİRLEYİP İNTİHAR ETTİ
19:19 NEVŞEHİR’DE MERKEZE BAĞLI KÖY OKULLARI TATİL EDİLDİ
19:17 KIZ ÇOCUĞUNU TACİZ VE GASPTAN TUTUKLANDI
19:11 BOLU’DA TERÖR OPERASYONU: 13 GÖZALTI
19:09 SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ 2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
19:08 KOCAELİ'DE KAR TATİLİ 1 GÜN DAHA UZATILDI
19:08 ORDU’DA EĞİTİME KAR ENGELİ
19:07 BİLECİK’TE 7 TIR DOLUSU YARDIM MALZEMESİ SURİYE’YE YOLA ÇIKTI
19:00 FETÖ’DEN GÖZALTINA ALINAN 34 KİŞİDEN 9’U SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
18:55 TÜNEL İŞÇİSİ GERİ MANEVRA YAPAN KEPÇENİN ALTINDA KALDI
18:53 BURSA'DA FECİ OLAY...ANNE VE İKİZLERİNİN CESEDİ BULUNDU
18:50 ISPARTA'DA 130 SANIKLI FETÖ DAVASINA DEVAM EDİLDİ
18:26 UYUŞTURUCU TİCARETİNE 8 YIL 4 AY HAPİS
18:25 AV TÜFEĞİ İLE ÇATIYA ÇIKIP RASTGELE ATEŞ AÇTI
18:23 TBMM GENEL KURULUNDA USUL TARTIŞMASI YAŞANDI
18:20 BORSA HAFTANIN İLK GÜNÜNÜ YÜKSELİŞLE KAPATTI
18:20 KAR NEDENİYLE ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNMESİ GEREKEN 25 THY UÇAĞI BAŞKA MEYDANLARA YÖNLENDİRİLDİ
18:19 YARALAMA SUÇUNDAN 5'ER YIL CEZA ALAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI
18:17 SUÇÜSTÜ YAKALANAN MOTOSİKLET HIRSIZI TUTUKLANDI
18:10 TUZLA SULAK ALANI İÇİN AV YASAĞI İSTEDİLER
18:09 ANTALYA'DA GECE KADINLARA DURAK ZORUNLULUĞU KALKIYOR
18:08 SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ 2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
18:05 AMBULANS YOLDA KALINCA DEVREYE BELEDİYE EKİPLERİ GİRDİ
18:05 ANTALYA’DA FUHUŞ OPERASYONU: 3 GÖZALTI
18:03 BAŞKAN TÜREL'DEN SAYIŞTAYA ELEŞTİRİ
18:01 SAKARYA’DA 3 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
18:00 KEMER BELEDİYESPOR BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRI
17:59 BAKAN ÇAĞATAY KILIÇ, ’10 ARALIK GAZETECİLER GÜNÜ’NÜ’ KUTLADI
17:55 FETÖ’NÜN İŞ ADAMLARINDAN İFLAS ERTELEME OYUNU
17:52 ORDU TURİZMDEN KAZANIYOR
17:51 UZMANLAR KIŞ HASTALIKLARINA KARŞI UYARDI
17:50 2017'NİN İLK SEÇİMİ YAPILDI
17:49 ANTALYA’DA KORKUTAN EV YANGINI
17:47 KARLA KAPANAN YOLLARI DENİZ SUYU İLE AÇIYORLAR
17:43 DONDURUCU SOĞUĞA ALDIRMAYAN POLİS, DENİZE ATLAYIP ADAMI KURTARDI
17:42 BASKINDAN PİTBULL SAYESİNDE KURTULDU ELİNİ KANA BULADI
17:42 MERSİN'DE İŞ ADAMLARINA YÖNELİK FETÖ OPERASYONUNDA 31 GÖZALTI
17:40 YANAN ARAÇTAN SON ANDA İNEREK ÖLÜMDEN KURTULDU
17:40 MAHSUR KALAN HAMİLE KADIN İÇİN SAĞLIK EKİPLERİ SEFERBER OLDU
17:39 FETÖ DAVASINDA 7 SANIK DAHA DİNLENDİ
17:34 UÇUŞLAR İPTAL OLDU, HOSTESLER KARTOPU OYNADI
17:34 TEKİRDAĞ’DA KAR TATİLİ BİR GÜN DAHA UZATILDI
17:34 KOLU KOPAN TEMİZLİK İŞÇİSİ YOLDA ÖLDÜ
17:32 KIRKLARELİ’NDE KAR TATİLİ BİR GÜN DAHA UZATILDI
17:32 ALTINOVA BELEDİYESİ'NDEN SOKAK HAYVANLARINA YİYECEK
17:32 HEM İMAM, HEM VATAN ŞAİRİ
17:31 ÖĞRENCİLERİN VALİDEN TATİL İSTEĞİ
17:30 SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
17:30 SIRTINDA VE MEYVE SUYU KUTUSUNDA ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
17:30 KİLİS’TE CİNSEL İÇERİKLİ HAP ELE GEÇİRİLDİ
17:29 BAKAN ÇELİK "NEW EUROPE GAZETESİ" İÇİN BİR YAZI KALEME ALDI
17:28 KAR ZEYTİNCİYİ SEVİNDİRDİ
17:27 TAKSİM'DEN KAR MANZARALARI
17:27 (ÖZEL) İŞTE İSTANBUL’UN KAR KARNESİ
17:26 MAKAT ÇATLAĞI TEDAVİSİNDE BOTOX YÖNTEMİ
17:26 MALATYA’DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
17:24 GAZİ VE ŞEHİTLER DERNEĞİNE GİREN HIRSIZ YAKALANDI
17:24 PROF. DR ÖNER: “BEBEĞİNİZ OYUNLARA TEPKİ VERMİYORSA MUTLAKA DOKTORA GİDİN”
17:23 EDİRNE'DE ÖĞRENCİLERE 'KAR' MÜJDESİ
17:22 METEOROLOJİDEN AKDENİZ’DE KUVVETLİ FIRTINA UYARISI
17:22 ÇANAKKALE’DE KAR ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR
17:21 ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ARAÇTAN 20 KİLO ESRAR ÇIKTI
17:20 TEMİZLİK İŞÇİSİNİ ELEKTRİK ÇARPTI
17:20 BUNALIMA GİREN GENÇ KAFASINA SIKTI
17:20 POLİS EŞİ İNTİHAR ETTİ
17:20 EVKUR YENİ MALATYASPOR, ANTALYA KAMPINI ÇARŞAMBA GÜNÜ TAMAMLAYACAK
17:20 METEOROLOJİ’DEN 4 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
17:19 ALMANYA’DA ÖLDÜRÜLEN İŞ ADAMI SAMSUN'DA TOPRAĞA VERİLDİ
17:18 KAR YAĞIŞI ÇİFTÇİYİ SEVİNDİRDİ
17:17 KARABÜK'TE FETÖ OPERASYONUNDA 1 KİŞİ TUTUKLANDI
17:17 TBMM GENEL KURULU’NDA TARTIŞMA
17:17 KAYYUM OLARAK ATANAN KAYMAKAM GÖREVİNE BAŞLADI
17:16 TERÖR OLAYLARI SONRASINDA BOLU'DA ÖNLEMLER ARTTIRILDI
17:15 ŞEMDİNLİ’DE PATLAMA: 1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
17:14 ERDOĞAN: “BUNUN ADI ATEŞLE OYNAMAKTIR”
17:12 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
17:11 HAYVANLAR AÇ KALMASIN DİYE DOĞAYA YEM BIRAKTILAR
17:10 GÜVENLİK KORUCUSU 3 KİŞİYİ SİLAHIYLA YARALADI
17:09 TRABZONSPOR TRANSFERLERİ KAP’A BİLDİRDİ
17:08 GAZİ KENTTEN ŞEHİTLERE ANLAMLI DESTEK
17:08 EDİRNE’DE ROMAN GENÇLER NOTA EĞİTİMİ ALACAK
17:07 KAHRAMANMARAŞ'TA KAÇAK SİGARA OPERASYONU
17:05 FETÖ OPERASYONUNDA 10 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
17:00 KİLİS'TE 176 ADET KAÇAK CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ
16:57 ERDOĞAN’DAN BATI’YA FETÖ ELEŞTİRİSİ
16:53 'FANTEZİ TUZAĞI İLE ÖLÜMÜNE DARP' OLAYINDA 2 TAHLİYE
16:48 DURSUNBEY'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ
16:47 BALKANLIOĞLU: “GÜVENLİK KONTROLLERİNE HERKES UYMALI”
16:47 ALMANYA'DA ÖLDÜRÜLEN TORUN'UN KATİL ZANLILARI YAKALANDI
16:45 EVKUR YENİ MALATYASPOR - SİVASSPOR MAÇININ SAATİ DEĞİŞTİ
16:42 KILIÇDAROĞLU AK PARTİ'YE KATILDI
16:41 KONYASPOR'UN DEVRE ARASI KAMPI SONA ERDİ
16:38 DİLAY GÜL'ÜN KATİL ZANLISININ YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ
16:34 SARIKAMIŞ YÜRÜYÜŞÜNDE KURTARMA OPERASYONU

Kemal Furkan Yazıyor
12 Eylül alt yapısı 12 Eylül alt yapısı
Bırakalım safsataları bir kenara gerçekleri konuşalım. Terör insanlık suçudur. Yukarıdaki cümlemde geçen TERÖR kelimesinin içine ben ve tanıdığım çok insan PKK, DHKP-C, YPG,PYD, FETÖ ve DAEŞ’i isimlerini geçirmeye ihtiyaç duymadan katıyor. İşte en mühim problem burada başlıyor. Biz kaç kişiyiz? 04.01.2017, 12:34
Turgay Çınar Yazıyor...
Hayat tarzı katliamı mı? Hayat tarzı katliamı mı?
Saldırıdan sonra ortaya dökülen yazar, çizer, sanatçı, siyasetçi sıfatlı kimi kendini bilmezlerin saldırıdan, dindar kesimleri sorumlu tutmaları ve hayat tarzına müdahale algısı yaymaya çalışmaları çılgınlık derecesine varan bir önyargıdır. Ve tam da saldırıyı planlayanların bekledikleri davranıştır. 03.01.2017, 08:52
GÜNDEMTüm Gündem haberleri
THY, 10 Ocak’ta planlanan 121 seferini iptal etti
THY, 10 Ocak’ta planlanan 121 seferini iptal etti 09.01.2017, 23:44
Diyarbakır'da PKK'ya büyük darbe
Diyarbakır'da PKK'ya büyük darbe 09.01.2017, 13:56
Suriyelilerin ikametgah izdihamı
Suriyelilerin ikametgah izdihamı 09.01.2017, 20:58
Kayseri'deki FETÖ/PDY davası
Kayseri'deki FETÖ/PDY davası 09.01.2017, 20:27
Kar nedeniyle 15:30'da paydos
Kar nedeniyle 15:30'da paydos 09.01.2017, 13:52
Bursa Emniyeti'nde atama rüzgarı
Bursa Emniyeti'nde atama rüzgarı 09.01.2017, 18:53
Hatay'da soba faciası: 3 ölü
Hatay'da soba faciası: 3 ölü 09.01.2017, 18:24
İDO tüm dış hat seferlerini iptal etti
İDO tüm dış hat seferlerini iptal etti 09.01.2017, 13:44
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı 09.01.2017, 11:50
Çalıntı fındıklar için tüccarlar uyarılıyor
Çalıntı fındıklar için tüccarlar uyarılıyor 09.01.2017, 16:49
Kartal'da telefon dolandırıcıları polise yakalandı
Kartal'da telefon dolandırıcıları polise yakalandı 09.01.2017, 15:12
Sızmaya karşı bazı ülkelere vize muafiyeti kalkıyor
Sızmaya karşı bazı ülkelere vize muafiyeti kalkıyor 09.01.2017, 09:33
EKONOMİTüm Ekonomi haberleri
Otomotiv üretimi 2016'da yüzde 9 arttı
Otomotiv üretimi 2016'da yüzde 9 arttı 09.01.2017, 22:31
TOKİ’den 76 arsa satışa çıkarıldı
TOKİ’den 76 arsa satışa çıkarıldı 09.01.2017, 14:26
Dolar'da yani rekor 3,7025
Dolar'da yani rekor 3,7025 09.01.2017, 12:01
Sanayi üretimi Kasım'da değişmedi
Sanayi üretimi Kasım'da değişmedi 09.01.2017, 10:26
Dış ticarette ilk çeyrek beklentileri açıklandı
Dış ticarette ilk çeyrek beklentileri açıklandı 09.01.2017, 13:28
Perakende satış hacmi Kasım'da arttı
Perakende satış hacmi Kasım'da arttı 09.01.2017, 13:14
POLİTİKATüm Politika haberleri
MHP’li Yalçın’dan CHP’ye eleştiri
MHP’li Yalçın’dan CHP’ye eleştiri 09.01.2017, 19:56
TBMM Başkanı Kahraman’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
TBMM Başkanı Kahraman’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama 09.01.2017, 18:45
Gedikli: Fire iddiası algı operasyonu
Gedikli: Fire iddiası algı operasyonu 09.01.2017, 12:28
1 milyon gurbetçiye oy müjdesi
1 milyon gurbetçiye oy müjdesi 09.01.2017, 18:12
Suç ve şiddet mağdurlarına 'Adli Görüşme Odası' güvencesi
Suç ve şiddet mağdurlarına 'Adli Görüşme Odası' güvencesi 09.01.2017, 09:20
Manisa'da HDP'lilere operasyon
Manisa'da HDP'lilere operasyon 09.01.2017, 10:41
DÜNYATüm Dünya haberleri
Hürmüz'de ABD-İran gerginliği
Hürmüz'de ABD-İran gerginliği 09.01.2017, 22:14
Esad: Astana’da her konuyu müzakere etmeye hazırım
Esad: Astana’da her konuyu müzakere etmeye hazırım 09.01.2017, 11:15
Trump: Sadece aptallar Rusya ile ilişkilerin bozulmasını ister
Trump: Sadece aptallar Rusya ile ilişkilerin bozulmasını ister 08.01.2017, 11:40
İran: Irak ve Türkiye arasındaki ilişkileri olumlu karşılıyoruz
İran: Irak ve Türkiye arasındaki ilişkileri olumlu karşılıyoruz 08.01.2017, 17:49
Kudüs’te kamyon kalabalığa daldı: 3 ölü, 15 yaralı
Kudüs’te kamyon kalabalığa daldı: 3 ölü, 15 yaralı 08.01.2017, 16:37
KKTC Başbakanı konferans öncesinde net konuştu
KKTC Başbakanı konferans öncesinde net konuştu 08.01.2017, 15:58
SPORTüm Spor haberleri
Yılın en iyi futbolcusu Cristiano Ronaldo
Yılın en iyi futbolcusu Cristiano Ronaldo 09.01.2017, 22:16
Derbi Fenerbahçe'nin
Derbi Fenerbahçe'nin 08.01.2017, 23:24
Fikret Orman'dan Eto'o patlaması
Fikret Orman'dan Eto'o patlaması 08.01.2017, 22:52
Antalyaspor Eto’o’yu tutacak
Antalyaspor Eto’o’yu tutacak 08.01.2017, 09:25
ÇAYKUR Rizespor'a elektrik şoku
ÇAYKUR Rizespor'a elektrik şoku 07.01.2017, 22:01
Şenol Güneş: Kimseyle görüşmedim görüşmem
Şenol Güneş: Kimseyle görüşmedim görüşmem 07.01.2017, 20:27
SAĞLIKTüm Sağlık haberleri
Islak saç, yüz felcine davetiye çıkarıyor
Islak saç, yüz felcine davetiye çıkarıyor 09.01.2017, 16:15
Gözdeki görünmez tehlike
Gözdeki görünmez tehlike 09.01.2017, 15:58
Kış kazalarına dikkat
Kış kazalarına dikkat 09.01.2017, 12:43
MAGAZİN VE YAŞAMTüm Magazin ve Yaşam haberleri
Fatma Girik: Pek iyi değilim
Fatma Girik: Pek iyi değilim 09.01.2017, 21:29
Büyükçekmece gölü dondu
Büyükçekmece gölü dondu 09.01.2017, 18:18
İstanbul’da buz gibi havada denize girdiler
İstanbul’da buz gibi havada denize girdiler 08.01.2017, 17:30
MEDYATüm Medya haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı 09.01.2017, 22:00
Palandöken'den Çalışan Gazeteciler günü mesajı
Palandöken'den Çalışan Gazeteciler günü mesajı 09.01.2017, 15:42
Şamil Tayyar'dan Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısına sert tepki
Şamil Tayyar'dan Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısına sert tepki 07.01.2017, 13:44
EĞİTİMTüm Eğitim haberleri
Bursa'da okullara kar tatili
Bursa'da okullara kar tatili 08.01.2017, 13:15
Anadolu Üniversitesi, personeline 23 yeni ülkenin kapılarını açıyor
Anadolu Üniversitesi, personeline 23 yeni ülkenin kapılarını açıyor 08.01.2017, 11:11
İstanbul Üniversitesinden yeni sınav hakkı
İstanbul Üniversitesinden yeni sınav hakkı 08.01.2017, 09:38
YERELTüm Yerel haberleri
Otobüste 3 bin 890 paket kaçak sigara ele geçirildi
Otobüste 3 bin 890 paket kaçak sigara ele geçirildi 09.01.2017, 16:32
Banyoda ölü bulundu
Banyoda ölü bulundu 09.01.2017, 15:28
Hatay’da insan kaçakçılarına operasyon: 17 gözaltı
Hatay’da insan kaçakçılarına operasyon: 17 gözaltı 09.01.2017, 14:41
GÜNE BAKIŞ
TSK: 48 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi TSK: 48 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı’nda gün içinde, karadan ve havadan icra edilen harekat kapsamında toplam 48 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 09.01.2017, 09:07
PROF. DR. AHMET RASİM KÜÇÜKUSTA'YLA SAĞLIKLI YAŞAM
FARELERLE AYNI KAFADAYIM, PEYNİRİN HASTASIYIM FARELERLE AYNI KAFADAYIM, PEYNİRİN HASTASIYIM
İnsanların beyinleri endüstri tarafından öyle bir yıkanmış ki Nobel namzedi bilim adamımız Gökhan Hotamışlıgil bile peynirin “öcü” değil sağlığımızın dostu olduğunu yeni anlamış. “Kendimi suçlu hissetmeden peynirimi yiyorum” diyor. Afiyet olsun da bunun için Harvard’ da araştırmacı mı olmak lâzım, anlayamadım. Bugün, 22:35
YEREL HABERLER Şehir Seç:
00:08Uşak’ta yeni yılın ilk “Huzur 64” uygulaması
00:08Uşak’ın projelerine bakanlardan tam destek
00:07UTB, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
23:45Başkan Aygün Gazeteciler Gününde gazetecilerle buluştu
23:17Aşırı yağmurdan okul bahçe duvarında kayma meydana geldi
22:27Başkan Dişli, “Ekiplerimiz 7 farklı bölgede nöbet tuttu”
22:27Şahin, Gazeteciler Günü’nü kutladı
21:58Vezirköprü’de gençlerden birlik mesajı
21:48Samsun’un bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara
20:59Çayeli’de trafik kazası: 1 ölü
20:46Bandırma-Karacabey yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor
19:59Seyitömer bölgesindeki muhtarlarla istişare toplantısı
19:51Şaphane'den Halep'e yardım
19:49"HİÇ" ödülleri için başvurular başladı
19:27Yüksekova'da "Berivan'ın umudu" projesi bilgilendirme toplantısı
19:17Uğur: "Bandırma Belediyesi dava açarsa planları ihale edemeyiz"
19:13SAĞLIK-SEN Gaziantep il divan kurulu toplantısı
19:13Başkan Yılmaz’dan 10 Ocak Gazeteciler Günü mesajı
19:07Başkan Vergili’den Çalışan Gazeteciler Gününe kutlama
18:58Malatya’da 135 mahallenin yolu kapandı
18:55Gaziantep'te huzur uygulaması
18:54Aydın Tabip Odası ve KESK’ten ihraç eylemi
18:50Uğur, Bandırma'da yapılan karla mücadele çalışmalarını anlattı
18:46Kütahya'daki ev yangını büyümeden söndürüldü
18:45Başkan Gürkan’dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
18:40Vali Akaş’tan Çalışan Gazeteciler Gününe kutlama
18:35Vali Toprak’tan Çalışan Gazeteciler Gününe kutlama
18:27Konuksever AVM için bekleme kararı alındı
18:26Ak Partili Milletvekili Koçer'den Gazeteciler Günü kutlaması
18:19MGTC Başkanı Deniz: “Basın gücünü halktan almaktadır”
18:1710 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
18:09Başkan Toçoğlu Antalya’dan şampiyonluk sözü aldı
18:07Bilgiç'ten Genel Sekreteri Sarıfakı’ya teşekkür plaketi
18:07ERÜ'de emeklilik töreni
18:04Kahraman şehit polis için taziye ziyareti
18:02Bolu’da kollektör hatları çöplüğe döndü
18:02İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen'den, Başkan Demirel'e ziyaret
18:00Başkan Büyükkılıç: "Kıtalar arası mesafe saniyelere dönüştü"
18:00Demirkol 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı
18:00Engelliler Entegre Yüksekokulu öğrencilerinden Rektör Gündoğan’a ve Rektör Yardımcılarına hediye
17:56Büyükşehir Belediyesi 2017 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı
17:55Yeşilyurt Belediyesi evi yanan Mersedes Kadir'e yardım elini uzattı
17:55Öz: “Gazeteci toplumun aynasıdır”
17:55Çakır STK temsilcileri ile bir araya geldi
17:52CHP'li milletvekilinin peşine düştüğü afişi asanlar yakalandı
17:51Darende’den Halep’e 5 tır yardım
17:51Büyükşehir Meclisi’nde karla mücadele gerginliği
17:50Sarıkamış şehitleri için bisiklet turu
17:49İlkadım’da yoğun kar mesaisi
17:49Çanakkale ÇGD’den 10 Ocak mesajı
17:48Bakan Ağbal’dan Başkan Sekmen’e Övgü Dolu Sözler
17:48GAÜN iş dünyası ile kolkola
17:46Fethiye Belediyesi’nin yardım tırları Türkmenlere ulaştı
17:46Böyle dolandırıcılık görülmedi
17:42İlçe halk pazarı kardan temizlenerek hazır hale getirildi
17:42Burdur’daki gazetecilere meslek içi eğitim
17:42Başkan Bakıcı'nın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
17:42Çağrı merkezi çalışanları kan bağışında bulundu
17:40Başkan Bakıcı'nın 1. İnönü Zaferi'nin yıldönümü mesajı
17:4010 Ocak Gazeteciler günü
17:39Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi'nin sınıflarının isimleri dikkat çekiyor
17:38Sivrihisarlılar ‘Arabaşı’ etkinliğinde buluştu
17:38Fethiye’de öğretmenlere 'Bireylerde Öğrenme Güçlüğü' semineri
17:37Kırsal mahallelerde karla mücadele ekiplerinden yoğun mesai
17:37Malatya'daki teröre tepki mitingi
17:37Yeni kimlik başvuruları sürüyor
17:36Polis, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı
17:36Tek katlı ev küle döndü
17:33Başkan Kalın'ın Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
17:33Polat 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
17:32Başkan Kale; “Basın demokrasimizin vazgeçilmezidir”
17:31Niğde'de 250 kişi girişimci oldu
17:30Kastamonu Belediyesi, karla mücadelesine devam ediyor
17:28Darendespor Kulübü yeniden açıldı
17:28Çalışan gazetecileri unutmadılar
17:27Başkan Musa Yılmaz, muhtarlarla buluşup çalışmaları değerlendirdi
17:25Erkoç’tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması
17:23Demirgil, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
17:23AGAD Başkanı İbrahim Aslan;
17:225 il için buzlanma ve don uyarısı
17:22Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 95 santime ulaştı
17:21Başkan Sekmen: “Erzurum’un Bab-ı Ailisi Anadolu’nun gür sesidir”
17:21Çiftçi 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı
17:21TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın Gazeteciler Gününü kutladı
17:20Koyulhisar'dan Halepliler'e 1 TIR yardım gönderildi
17:20Başkan Gürün Karla Mücadele çalışmalarını yerinde inceledi
17:19Ayvalık ve Gömeç, Halep’i unutmadı
17:18Ataşehir’de belediyenin kar temizleme çalışmasına vatandaştan destek
17:17Şampiyon tenisçilerden Başkan Çelik’e teşekkür
17:17GKV’li minik satranççılar ödülle döndü
17:16Aç kalan yaban domuzu ilçe merkezine indi
17:15Ordu’da kar kalınlığı 1.5 metre
17:15GAP Yenev’in resmi açılışı yapıldı
17:141040 Dönüme Ceviz, Zeytin ve İncir Fidanı Dikilecek
17:13Milletvekili Fırat’tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
17:13Kazada ölenlerin sayısı 4’e yükseldi
17:13Darıca’da kar yağışına yönelik çalışmalar devam ediyor
17:12Başkan Albayrak’ın Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
17:12Evinden çıkamayan engelli ve yaşlılara ekmek ve süt yardımı
17:12Bodrum’da sahiller temizleniyor
Mevlüt Özben Yazıyor
Yaşam tarzı tartışmaları ve terör Yaşam tarzı tartışmaları ve terör
Küreselleşmenin bir marifeti olan ‘genişletilmiş bağımlılık zinciri’ ve buna ilişkin bilinci canlı tutan network sayesinde şunu anlıyoruz ki; Batı’nın bir mühendislik üzerinden yürüttüğü ve artısı pahasına eksisinin ortaya çıkardığı olumsuzlukları görmezden gelen acımasızlığı tüm dünyaya anlaşılması güç bir bedel ödetiyor. 08.01.2017, 00:41
KÖŞE YAZILARITüm Köşe Yazıları
OGC DİYARBAKIR İL TEMSİLCİLİĞİ 10 OCAK GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI OGC DİYARBAKIR İL TEMSİLCİLİĞİ 10 OCAK GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Eyüphan Kaya Bugün, 23:41
MEZHEP VE MEZHEPÇİLİK1 MEZHEP VE MEZHEPÇİLİK1
Fatih Yokuş Bugün, 09:57
Ayrilik hissi nasil girdi sizin beyninize ? AYRİLİK HİSSİ NASİL GİRDİ SİZİN BEYNİNİZE ?
Dr. Ahmet Berk Bugün, 00:43
ÜZERLERİNE GÖNDER YENİDEN EBABİLLERİ YA RABB ÜZERLERİNE GÖNDER YENİDEN EBABİLLERİ YA RABB
Zülküf Aras 08.01.2017, 13:42
İşbirlikçi Düşman Ajanları Hiç Boş Durmuyor İŞBİRLİKÇİ DÜŞMAN AJANLARI HİÇ BOŞ DURMUYOR
Barış Temur 07.01.2017, 16:02
ALÇAKLAR VE ŞEREFSİZLER ALÇAKLAR VE ŞEREFSİZLER
Burhan Özbey 06.01.2017, 20:02
Yasaklanan çizgi filmler YASAKLANAN ÇİZGİ FİLMLER
Mevlana Çakıral 05.01.2017, 17:18
Müstear! MÜSTEAR!
Cahit Kılıç 05.01.2017, 00:31
REİNA SALDIRISI REİNA SALDIRISI
Erdem Özçelik 01.01.2017, 23:18
BÜTÜN SIRLARIYLA TÜRKLER BÜTÜN SIRLARIYLA TÜRKLER
Vildan Adalı 28.12.2016, 12:18
ÇÖZÜM SÜRECİNİ HANGİ 2 ÜLKE BİTİRDİ? ÇÖZÜM SÜRECİNİ HANGİ 2 ÜLKE BİTİRDİ?
Vakkas Doğantekin 28.12.2016, 11:51
MESAJ VAR!...BAKMAYACAK MISIN? MESAJ VAR!...BAKMAYACAK MISIN?
İbrahim Dursun 28.12.2016, 04:27
DOCTOR STRANGE’DE ÖNGÖRÜLEN SPİRİTÜEL DÜNYA DOCTOR STRANGE’DE ÖNGÖRÜLEN SPİRİTÜEL DÜNYA
Hasan Tülüceoğlu 27.12.2016, 21:51
Teröre Karşı Milli Seferberlik Ama Kimlerle ve Nasıl? -3 TERÖRE KARŞI MİLLİ SEFERBERLİK AMA KİMLERLE VE NASIL? -3
Ahmet Akgül 19.12.2016, 23:45
KAÇMAK KURTULUŞTUR KAÇMAK KURTULUŞTUR
Özkan Erdem 10.12.2016, 21:50
KILIÇDAROĞLU FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN GAZETECİLERİ ALKIŞLATTI KILIÇDAROĞLU FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN GAZETECİLERİ ALKIŞLATTI
Murat Gençoğulları 07.12.2016, 23:34
KUKA’NIN SAĞLIK ÖYKÜLERİ (ÇOCUK ÖYKÜ KİTAPLARI) KUKA’NIN SAĞLIK ÖYKÜLERİ (ÇOCUK ÖYKÜ KİTAPLARI)
Prof. Dr. Cengiz Yakıncı 03.12.2016, 16:20
TACİZİ, TACİZCİYİ VE TACİZCİLİĞİ ANLAMAK VE ANLAMLANDIRMAK! TACİZİ, TACİZCİYİ VE TACİZCİLİĞİ ANLAMAK VE ANLAMLANDIRMAK!
Zekeriya Menak 19.11.2016, 12:36
İBLİS Mİ ŞEYTAN MI ? İBLİS Mİ ŞEYTAN MI ?
Orhan Cesur 10.11.2016, 17:00
FENERBAHÇE FENERBAHÇE
Serkan Güzel 26.10.2016, 19:25
Fetö Mağdurları için Yeniden Yargılama FETÖ MAĞDURLARI İÇİN YENİDEN YARGILAMA
Kurtuluş Aybirdi 15.10.2016, 21:25
Yokoluşun Eşiğinde Dünya ve İnsanlık YOKOLUŞUN EŞİĞİNDE DÜNYA VE İNSANLIK
Yılmaz Ada 10.10.2016, 12:41
POLEMİK
Anayasa değişiklik teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu Anayasa değişiklik teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifi 316 imzayla TBMM Başkanlığına sunuldu. 10.12.2016, 18:12
SON DEPREMLER
ZamanŞiddetYer
09.01.2017 18:2825,0AKHISAR-MANISA Otomatik
09.01.2017 17:1826,0KALKAN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
09.01.2017 15:5419,0TOYDEMIR-POLATLI (ANKARA) İlksel
09.01.2017 15:2620,0DOGANKAYA-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel
09.01.2017 15:2118,0KOCASLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
09.01.2017 15:2018,0IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
09.01.2017 15:1718,0CAMKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
09.01.2017 14:2019,0EKINLI-ERENLER (SAKARYA) İlksel
09.01.2017 13:3320,0CAYIRBASI-HENDEK (SAKARYA) İlksel
09.01.2017 13:3121,0ASAGIKINIK-GOYNUK (BOLU) İlksel
HABER KRONİK
Adalet Bakanlığından bin 699, Emniyet’ten 2 bin 687 personel ihraç edildi Adalet Bakanlığından bin 699, Emniyet’ten 2 bin 687 personel ihraç edildi
679, 680 ve 681 nolu Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazetede yayımlandı.
Egemen Bağış, Reina saldırısında yaralananları ziyaret etti Egemen Bağış, Reina saldırısında yaralananları ziyaret etti
AB ve Devlet Eski Bakanı Egemen Bağış, yeni yılın ilk saatlerinde Ortaköy Reina'da gerçekleşen saldırıda yaralananları Okmeydanı Devlet Hastanesinde ziyaret etti.
Hasan Efe İle 'Evrik Çizgiler' 30.12.2016 Hasan Efe İle 'Evrik Çizgiler' 30.12.2016
Hasan Efe İle 'Evrik Çizgiler' 30.12.2016
Çamlıca Camii'nde son durum Çamlıca Camii'nde son durum
Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olacak olan Çamlıca Camii'nde son durum havadan görüntülendi.
Dolgu yapılacak Üsküdar Sahili havadan görüntülendi Dolgu yapılacak Üsküdar Sahili havadan görüntülendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Üsküdar sahile dolgu yapılarak oluşturulacak meydan alanı havadan görüntülendi.
Erdoğan, 7 yaşındaki Suriyeli Bana'yı kabul etti Erdoğan, 7 yaşındaki Suriyeli Bana'yı kabul etti
Halep'ten attığı Twitter mesajlarıyla bütün dünyanın tanıdığı ve son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yardım mesajı gönderen Bana Alabed isimli 7 yaşındaki Suriyeli küçük kız ve ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.
Avrasya Tüneli, dualar eşliğinde hizmete açıldı Avrasya Tüneli, dualar eşliğinde hizmete açıldı
Avrupa ile Asya kıtasını deniz tabanının altından karayoluyla birleştiren Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile çok sayıda yerli ve yabancı konuğun katılımıyla dualar eşliğinde hizmete açıldı.
Fırat Kalkanı Harekatı'nın 199’uncu günü Fırat Kalkanı Harekatı'nın 199’uncu günü
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait 16 hedefin Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından, 1 silahlı pikap aracın da silahlı insansız hava aracı tarafından imha edildiği bildirildi.
Rus büyükelçiye Ankara'da silahlı saldırı Rus büyükelçiye Ankara'da silahlı saldırı
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlı saldırı düzenlendi. Hastaneye kaldırılan büyükelçinin hayatı kaybettiği öğrenildi. Düzenlenen operasyonda saldırgan öldürüldü.
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu arasında HDP gerilimi Bahçeli ve Kılıçdaroğlu arasında HDP gerilimi
Dünkü zirvede CHP liderine Devlet Bahçeli'den HDP tepkisi geldi.
Yunanistan sadece 3 darbeci askeri iade edecek Yunanistan sadece 3 darbeci askeri iade edecek
Yunan mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan askerlerden son 2’nin de Türkiye’ye iadesini reddetti.
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