Nüfus 80 milyona dayandı vatandaş ilginç yanıtlar verdi

Türkiye'nin nüfusu, 2016'da bir önceki yıla göre 1 milyon artış gösterdi. 79 milyon 814 bin 871 kişi olarak açıklanan nüfus rakamlarında İstanbul, 14 milyon 804 bin 116 kişiyle yine ilk sırada yer aldı. Vatandaşların ise artan nüfusa verdiği yanıtlar hayli ilginç oldu.