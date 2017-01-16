NUTELLA KANSER Mİ YAPIYOR?

Nutella üreticisi şirket, ürünlerinde farelerde kanserojen olduğu gösterilen palmiye yağını kullanmaya devam edeceğini açıkladı. Çikolata-fındık ezmesine kıvam ve lezzet veren palmiye yağı ürünün raf ömrünü uzatıyor ve maliyeti de çok düşük. Sadece Nutella değil, kimyasal katkı maddeleri ve işlenmiş besin ögeleri, şeker bulunan abur cuburların hiçbirinin yenmemesi gerekir.