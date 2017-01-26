TİP 1 DİYABETİN SEBEBİ DE BAĞIRSAK BAKTERİLERİ ÇIKTI

Tip 1 diyabetli hastaların ince bağırsaklarında enflamasyon tespit edildi ve bağırsak bakterilerinin farklı olduğu belirlendi. Ömür boyu diyet ve insülin ile tedavi edilen bir hastalık olan tip 1 diyabetin gelecekte bağırsaklardaki enflamasyon ve bağırsak bakterileri üzerinden önlenmesi ve tedavisi mümkün olursa hiç şaşırmamak gerekir.