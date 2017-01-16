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BAKAN AĞBAL'DAN ASGARİ ÜCRETTE 'VERGİ' AÇIKLAMASI:
Maliye Bakanı Naci Ağbal, asgari ücretin 2017 yılı için bin 404 lira olarak belirlendiğini hatırlatarak, "2017 yılında hiçbir asgari ücretlinin geliri vergi nedeni ile bin 404 liranın altına düşmeyecek" dedi.
Bugün, 19:56
KILIÇDAROĞLU, BAHÇELİ'NDEN RANDEVU İSTEDİ
Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nden randevu istedi.
Bugün, 19:13
ELİTAŞ, ERKEN SEÇİM İHTİMALİNİ DEĞERLENDİRDİ
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Anayasa değişikliği 310-320 oyla karşı karşıya kaldığında seçim önlenemez hale gelir" dedi.
Bugün, 18:34
KANATLI SEKTÖRÜ CAN ÇEKİŞİYOR
Bursa, Yenişehir ve İznik Kanatlı Et Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Basri Lapacı, tavuk üreticilerinin can çekiştiğini ileri sürdü.
Bugün, 17:50
DİYARBAKIR'DA POLİSE SALDIRI: 3 ŞEHİT
Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis memuru şehit oldu.
Bugün, 17:39
İZMİR'DE YASAK AŞK CİNAYETİ: 3 ÖLÜ
İzmir’in Aliağa ilçesinde, eşini başka bir erkekle evde yakaladığı iddia edilen koca silahıyla dehşet saçtı. Şahıs önce eşini, sonra da ilişkisi olduğu iddia edilen adamı öldürüp ardından intihar etti.
Bugün, 14:41
EGEMEN BAĞIŞ: O SÖZÜN MONTAJLI OLDUĞU İSPAT EDİLDİ
Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, kendisine atfedilen "Bakara, makara" sözünün iftira olduğunu ifade ederek, “Dünyanın en büyük ses laboratuvarı Londra’dadır. Ma, ka ve ra hecelerinin başka görüşmelerden alınıp montajlanarak, birleştirildiği bilimsel olarak orada da tescillenmiştir" dedi.
Bugün, 12:56
25 RÜTBELİ JANDARMAYA ’BYLOCK’ GÖZALTISI
İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında, terör örgütü FETÖ’nün gizli haberleşme programı ’ByLock’u kullandıkları gerekçesiyle 25 rütbeli jandarma gözaltına alındı.
Bugün, 12:53
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 222 OPERASYONDA 20 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içinde gerçekleştirilen 222 operasyonda 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bugün, 11:07
İŞSİZLİK ORANI EKİM'DE 11,8 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre 500 bin kişi artarak 3 milyon 647 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,3 puanlık artış ile yüzde 11,8 seviyesinde gerçekleşti.
Bugün, 10:12
SON DAKİKA
20:39
ÇORUM'DA İLK "15 TEMMUZ" İDDİANAMESİ MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ
20:36
IKBY BAŞKANI MESUT BARZANİ’NİN GÖREVİNİ BIRAKACAĞI ÖĞRENİLDİ
20:36
TFF 1. LİG
20:23
MESUD BARZANİ GÖREVİNİ BIRAKIYOR
20:19
DİYARBAKIR VALİLİĞİ: "SALDIRIDA 4 POLİS ŞEHİT OLDU"
20:14
MERSİN'DE BYLOCK KULLANAN 18 POLİS TUTUKLANDI
20:08
FETÖ’NÜN ÖNEMLİ İSMİ MANİSA’DA YAKALANDI
20:03
BELEDİYE İŞÇİSİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI
20:00
KABLO HIRSIZLIĞINDAN TUTUKLANAN GENÇ: “BEN ŞARKICIYIM, BENİ NİYE ÇEKİYORSUNUZ?”
19:59
SPOR TOTO SÜPER LİG
19:55
MANİSA’DA DOMUZ GRİBİ ŞÜPHESİ
19:52
KAYSERİ'DE BELEDİYE BİNASINDA YANGIN
19:49
KAR ALTINDA BÖYLE EĞLENDİLER
19:41
BURHANİYE’DE KORKUTAN YANGIN
19:40
TFF 1. LİG
19:23
KAHRAMANMARAŞ’TA FETÖ'NÜN ADLİYE İMAMLARI YAKALANDI
19:18
DEMOKRAT PARTİ GENEL BAŞKANI UYSAL: “ÜLKEYİ SIÇRATACAK OLAN SANAYİ SEKTÖRÜDÜR”
19:03
DİYARBAKIR SALDIRISINDA ŞEHİT SAYISI 4'E ÇIKTI
19:00
KILIÇDAROĞLU VE BAHÇELİ ÇARŞAMBA GÜNÜ BİRARAYA GELECEK
18:44
HÜSEYİN KALPAR, AYTEMİZ ALANYASPOR'A VEDA ETTİ
18:43
BBP'Lİ İL BAŞKANINDAN HDP MİLLETVEKİLİ PAYLAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
18:38
BAĞ EVİNDE 60 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
18:36
YARDIM BAHANESİYLE EVİ SOYDULAR
18:33
DÜNYA DAVOS’U İHA’DAN TAKİP EDECEK
18:31
ERKEK ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
18:28
ODUN TAŞIRKEN ÖLDÜRÜLEN ŞAHSIN KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
18:26
DİYARBAKIR VALİLİĞİ: "SALDIRIDA 3 POLİS ŞEHİT OLDU, 3 POLİS YARALANDI"
18:17
AV TÜFEĞİYLE OYNAYAN ÇOCUK KENDİNİ VURDU
18:13
USTA SANATÇILAR TERÖRE 'DUR' DEMEK İÇİN TOPLANDI
18:12
MUŞ’TA EYLEM İÇİN KEŞİF YAPAN TERÖRİST YAKALANDI
18:10
YENİ MALATYASPOR’DA SAKATLARDAN KÖTÜ HABER
18:07
MEHMET EKİCİ SEZON SONUNA KADAR KADRO DIŞI BIRAKILDI
18:03
YENİ MALATYASPOR’DA MERSİN İDMANYURDU MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI
18:02
KARDEMİR KARABÜKSPOR’DA GALATASARAY HAZIRLILARI BAŞLADI
17:58
DİYARBAKIR'DAKİ TERÖR SALDIRISINDA ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİ
17:57
SON DÜŞMAN ASKERİNİN GELİBOLU’DAN AYRILIŞI KUTLANDI
17:54
KOSOVA'DA EĞİTİMİN İKİNCİ DÖNEMİ BİR HAFTA GECİKMEYLE BAŞLADI
17:52
KÜTAHYA'DA 6 YIL ÖNCE İŞLENEN ÇOCUK CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ
17:51
KAZADAN SANİYELERLE KURTULDU
17:47
FÜNYE İLE PATLATILAN ŞÜPHELİ ÇUVALDAN ODUN ÇIKTI
17:46
UÇURUMA YUVARLANAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI
17:44
RECEP KARA, 190 KİLOLUK SUMOCUYU NASIL YENDİĞİNİ ANLATTI
17:42
MUŞ'TA USULSÜZ RAPOR DÜZENLEYEN 2 MÜFETTİŞ TUTUKLANDI
17:38
İRFAN BAŞARAN: "SEZON SONUNDA MUTLU SONA ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUM”
17:37
UÇAK KAZASI ARDINDAN KOCA AİLESİNİN UMUTLU BEKLEYİŞİ
17:34
ELAZIĞ’DA ÖĞRENCİ SERVİSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI
17:33
İSRAİL HAPİSHANELERİNDE 360'I ÇOCUK 7 BİN FİLİSTİNLİ VAR
17:31
ELAZIĞSPOR, GALATASARAY’A HAZIR
17:26
BU OKULDA ZİL YOK
17:23
ANTALYA SAĞANAK YAĞIŞA TESLİM
17:21
PROF. DR. ÖZTEK: "KIBRIS MESELESİ BÜYÜK AMERİKAN PROJESİNİN BİR PARÇASIDIR"
17:20
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
17:17
DİYARBAKIR'DA POLİSE SALDIRI: 3 YARALI
17:15
MEHMET SAK ŞAMPİYONLUĞA İNANIYOR
17:15
ET HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALANDI
17:14
ESKİŞEHİR’DE TELEFON DOLANDIRICILARI YİNE İŞ BAŞINDA
17:08
MERSİN'DE PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 1 MİLYON LİRA OLAN TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
17:08
GALATASARAY KAFİLESİ ELAZIĞ’DA
17:05
FİKRET ORMAN’DAN KATAR BÜYÜKELÇİLİĞİ’NE ZİYARET
17:03
TRABZONSPOR MAÇININ BİLETLERİ YARIN SATIŞA SUNULUYOR
17:01
BAŞKAN TANKUT’TAN AZİZ YILDIRIM’A DESTEK
17:00
DURAK FACİASININ FİRARİ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
17:00
MISIR MAHKEMESİNDEN ADALAR KARARI
16:58
EMNİYETTEN KUMAR OPERASYONU
16:54
12 YAŞINDAKİ SEDEF'TEN SURİYELİ ÇOCUKLARA DUYGU DOLU MEKTUP
16:54
ANNE KÖPEK VE YENİ DOĞAN YAVRULARI SOĞUĞA KARŞI KORUMAYA ALINDI
16:54
YOZGAT’TA İÇKİLİ MEKAN SAHİPLERİ YİNE EYLEM YAPTI
16:49
BANDIRMASPOR, HAMİT ALTINTOP İLE GÖRÜŞÜYOR
16:49
HEM ÇALDILAR HEM DE KAMERAYA HAREKET YAPTILAR
16:48
SAĞANAK VE DOLU BODRUM’DA HAYATI FELÇ ETTİ
16:47
SUR HAFRİYAT ALANINDA PATLAMA: YARALILAR VAR
16:46
VALİ AKSOY'DAN UYGULAMA NOKTASINDAKİ POLİSLERE MORAL
16:44
HAŞDİ ŞABİ KOMUTANINDAN SUUDİ ARABİSTAN'A TEHDİT
16:43
TRABZONSPOR'DA CACERES DEFTERİ YENİDEN AÇILDI
16:42
SAMSUNG'UN VELİAHTINA TUTUKLAMA KARARI
16:39
İKİ KİMSESİZ BİR ARADA
16:38
BABAMIN KANATLARI FİLMİNİN YÖNETMENİ ODUNPAZARI’NDA
16:38
TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU BAŞKANI EYÜP GÖZGEÇ:
16:36
SOBADAN ZEHİRLENEN YAŞLI ÇİFT ÖLDÜ
16:33
2016 YILINDA YAZILI BASININ EN ÇOK KONUŞULAN PROGRAMLARI
16:32
TÜRK HALKINDAN HALEP’E 133 MİLYON LİRALIK YARDIM
16:32
BUTTİM'DE YENİ BAŞKAN ALİ TİRYAKİ
16:32
YOL KONTROLÜNDE TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
16:31
ERDOĞAN'DAN ATAMBAYEV'E TAZİYE TELEFONU
16:29
AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ ŞİDDETE KARŞI KLİP HAZIRLADI
16:28
DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU RUS MEVKİDAŞI İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ
16:27
FİKRET ORMAN, SÜLEYMAN SOYLUYU ZİYARET ETTİ
16:21
OTO FARELERİ YAKALANDI
16:20
GÜMÜŞHANE’DE ŞEHİT ANNESİNE BÜYÜK VEFA
16:19
ŞIRNAK'TA PATLAMA 5 YARALI
16:18
ÇAĞLA KORTA ÇIKIYOR
16:16
HALKLA İLİŞKİLER AKADEMİSİ PROJESİ SONA ERDİ
16:16
SEDAT SÖZLÜ: “SEZON SONU BAŞKANLIĞI BIRAKIYORUM”
16:15
OFF-ROAD ÜYELERİNDEN SOKAK HAYVANLARINA YEM
16:14
DÜZCE POLİSİNDEN UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK
16:13
BURDUR'DA BYLOCK OPERASYONU: 18 GÖZALTI
16:10
BOZÜYÜK’TE SAHTE PARA OPERASYONU
16:08
BAKAN TÜFENKCİ’DEN ANAYASA DEĞERLENDİRMESİ
16:08
BAKANDAN LİSANSLI DEPOCULUK TALİMATI
16:08
KAZADA HAYATINI KAYBEDEN KAMERAMAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
16:07
ACT HAVAYOLLARI: "KAZAYA TEKNİK NEDENLER YOL AÇMADI"
16:06
SAMSUN'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
16:04
VİTRASPOR 9 HAFTALIK YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜREMEDİ
16:02
KARŞI ŞERİDE GEÇEN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI
16:02
ÖLEN ARKADAŞLARDAN GERİYE BU FOTOĞRAF KALDI
16:01
RİZE'DEKİ TRAFİK KAZASINDA YARALI SAYISI 20’YE YÜKSELDİ
16:01
ADIYAMAN'DA MUHTARLAR DOLAR YAKTI
16:01
KILIÇDAROĞLU'NDAN ŞEHİT AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI TELEFONU
15:58
CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL: "İKİNCİ TURDA GİZLİ OYLAMANIN AÇIK HALE DÖNÜŞMESİ HALİNDE EN SERT TEPKİYİ VERECEĞİZ"
15:58
İHRACATÇI, RUSYA İLE DÜZELEN İLİŞKİLERDEN UMUTLU
15:56
DÜNYA EKONOMİK FORUMU'NA 8 MİLYONLUK KORUMA
15:55
RECEP İVEDİK 5 FİLMİ'NİN FRAGMANINDAKİ BOKS SAHNESİNE AZERİ AKADEMİSYENDEN TEPKİ
15:53
ÇUKURA DÜŞEN BİSİKLETLİ ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ
15:52
UYUŞTURUCU TİCARETİNE 2 TUTUKLAMA
15:51
TURAN: “ANAYASA PAKETİ CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK REFORM DENEMELERİNDEN BİRİ”
15:08
MISIR POLİSİNE AĞIR SUÇLAMA
15:07
DOĞALGAZ TANKERİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
15:04
KIRGIZİSTAN BAŞBAKAN YARDIMCISI ABULGAZİEV: “UÇAK PİLOT HATASI NEDENİYLE DÜŞTÜ”
15:02
ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA YUNUSLARIN DANSI
15:01
CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI UÇUM: "TÜRKİYE SİYASAL SİSTEMİNDE BİR REFORM BAŞLIYOR"
15:01
TANKERİN ZULASINDA 33 BİN 750 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
14:57
FENERBAHÇE’DE KUPA MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI
14:56
HASTANEDE MUAYENE KUYRUĞU OLMAMASI İÇİN KAMERA KARŞINA GEÇTİLER
14:53
KONYA’DA SURİYELİLERİN LAF ATMA KAVGASI: 1 YARALI
14:53
İKİ ARKADAŞIN BORÇ KAVGASI KANLI BİTTİ
14:53
İNTİHAR EDEN POLİSİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
14:51
DENİZLİLİ RADYOCU GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
14:51
HAYVANLARA KARESİ ŞEFKATİ
14:50
MARMARİS’TE TAKSİCİLER İSYANDA: PLAKALAR SATILIK
14:49
RİZE'DE ÇAY YÜKLÜ TIR YOLCU MİDİBÜSÜ İLE ÇARPIŞTI: 5 YARALI
14:49
'MİSAFİR ANNE OTELİ' HAMİLELERİ AĞIRLAMAYA HAZIR
14:48
ATME KAMPINDA KIŞ ŞARTLARI
14:46
OP. DR. DEMİRALP'TEN YAŞA GÖRE ESTETİK TÜYOLAR
14:44
KENDİSİNİ TEHDİT EDEN OĞLUNU TÜFEKLE VURDU
14:42
HIRSIZLAR CAMİNİN MUSLUKLARINI ÇALDILAR
14:41
REHİNE KRİZİNDEN DRAM ÇIKTI
14:35
GALATASARAY'IN ELAZIĞ KAFİLESİ BELLİ OLDU
14:32
BİLECİK İL GENEL MECLİSİ'NDE 'ISIRMA' POLEMİĞİ
14:31
DİNK DAVASINDA İFADE VEREN ALİ FUAT YILMAZER, “DİNK CİNAYETİNİN İLK SORUŞTURMALARI, ADALETE DAHA YAKIN NOKTADADIR”
14:29
GENCE TIP KOLEJİ EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM
14:28
UZMANLAR UYARIYOR: "ERGEN ÇOCUĞUNUZLA ARKADAŞ GİBİ OLMAMALISINIZ"
14:26
PROF. DR. GÜRHAN FİŞEK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
14:25
AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANI, CUMHURİYET SAVCISI EŞİ VE ÇOCUKLARI TRAFİK KAZASINDA YARALANDI
14:24
KARDA YİYECEK BULAMAYAN KÖPEKLERE KÖYLÜLER SAHİP ÇIKTI
14:17
ORGENERAL AKAR, 176’NCI NATO ASKERİ KOMİTE GENELKURMAY BAŞKANLARI TOPLANTISI’NA KATILACAK
14:16
YAVRU KÖPEKLERİN BİR POŞETE KONULUP TELEF EDİLDİĞİ İDDİASI
14:15
MELEK YATIRIMCILIKTA YENİ DÖNEM: "DİJİTAL MELEK YATIRIMCILIK"
14:09
NİLÜFER BELEDİYESPOR BASKETBOLDA GALİBİYETE DOYMUYOR
14:04
ACI HABERİ İSTANBUL’DAN VERDİLER
14:01
COŞKUN ZEREN: "CHİBUİKE’NİN KAFASINI BAŞKA ANADOLU TAKIMLARI KARIŞTIRILDI"
Bakan Ağbal'dan asgari ücrette 'vergi' açıklaması:
Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nden randevu istedi
Elitaş, erken seçim ihtimalini değerlendirdi
Kanatlı sektörü can çekişiyor
Diyarbakır'da polise saldırı: 3 şehit
İzmir'de yasak aşk cinayeti: 3 ölü
Egemen Bağış: O sözün montajlı olduğu ispat edildi
25 rütbeli jandarmaya ’ByLock’ gözaltısı
İçişleri Bakanlığı: 222 operasyonda 20 terörist etkisiz hale getirildi
İşsizlik oranı Ekim'de 11,8 seviyesinde gerçekleşti
Kemal Furkan Yazıyor
Şah ve mat
Şimdi yazacaklarım öncelikle Türkiye’de kaos beklentisinde olanları, iç savaş çığırtkanlarını üzebilir. O zaman ne mutlu bana diyerek söz başlayayım. Türkiye’de iç savaş ÇIKMAYACAK, kaos HİÇ OLMAYACAK. Hani bugünlerde mecliste görüşmeleri olan ve Türkiye’yi prangalarından kurtaracak BAŞKANLIK sistemi ÇATIR ÇATIR gelecek. Şimdi bu satırları okuyunca nereden biliyorsun diyeceksiniz. Haklısınız…
10.01.2017, 23:20
Turgay Çınar Yazıyor...
FETÖ’nün ilk hurûç denemesi
Oslo görüşmeleri bahanesiyle MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı ifadeye çağırıp, tutuklamak istediler. Oysa Hakan Fidan’ı görevlendiren bizzat Başbakan Erdoğan’dı. Eğer ortada bir suç varsa bunun sorumlusu en başta Başbakan olmak gerekmez miydi?
13.01.2017, 01:25
GÜNDEM
Tüm Gündem haberleri
Terör örgütü propagandası yapan 4 kişi tutuklandı
Bugün, 20:27
Yurtta hava durumu 16 Ocak
Bugün, 09:17
Bursa'da doğalgaz patlaması: 2 yaralı
Bugün, 17:14
İstanbul'da uyuşturucu imalatçılarına darbe
Bugün, 16:23
Uyuşturucu ticaretine 12,5 yıl hapis
Bugün, 15:51
Rize'de çay yüklü TIR yolcu midibüsüne arkadan çarptı
Bugün, 15:25
Kapıkule’de tır kuyruğu 13 kilometreye düştü
Bugün, 14:43
Bıçakla yaralama şüphelisi 74'lük dede yakalandı
Bugün, 14:35
Tokat’ta FETÖ davasında karar duruşması
Bugün, 14:09
Tekirdağ’da 41 kişi FETÖ’den gözaltına alındı
Bugün, 13:57
HDP’li vekile bir şok daha
Bugün, 13:24
'Bylock'cu polisler adliyeye sevk edildi
Bugün, 13:10
EKONOMİ
Tüm Ekonomi haberleri
Erdoğan’ın "altın alın" çağrısı, vatandaşın cebini doldurdu
Bugün, 16:06
Fiat, son 10 yılda Türkiye'ye 3 milyar dolarlık yatırım yaptı
Bugün, 15:50
Soğuk ve kar tarımda maliyetleri de fiyatlarını da artırdı
Bugün, 15:07
Bakan Ağbal: Bütçeden faize yapılan harcamalar yüzde 10’nun altına düştü"
Bugün, 14:52
Fındık 1,5 ay sonra 25 kuruş arttı
Bugün, 15:17
Serbest piyasada altın fiyatları 16 Ocak 2017
Bugün, 12:43
POLİTİKA
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Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin ilk turu tamamlandı
Bugün, 09:06
Yıldırım'dan Bahçeli'ye yeni kimlik jesti
Bugün, 10:26
Kurtulmuş, görüşmeleri değerlendirdi
Bugün, 09:31
Anayasa değişiklik teklifi 16. Maddesi 341 oyla kabul edildi
15.01.2017, 09:49
TBMM Genel Kurulu'nda sözde Ermeni soykırımı tartışması
14.01.2017, 09:24
Anayasa değişiklik teklifinin 11. Maddesi 341 oyla kabul edildi
14.01.2017, 09:11
DÜNYA
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KKTC'de 11 askerin evleri aranıyor
Bugün, 18:11
Kırgızistan'da Türk kargo uçağı evlerin üzerine düştü
Bugün, 09:15
Dünya Ekonomik Forumu yarın başlıyor
Bugün, 10:42
Fransa'da barış konferansı
15.01.2017, 22:27
Filistin, Vatikan'da Büyükelçilik açtı
15.01.2017, 10:45
Başbakan Yıldırım’ın Erbil ziyareti otelcileri umutlandırdı
15.01.2017, 17:56
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Fenerbahçe'den örnekli savunma
Bugün, 16:57
Medipol Başakşehir Caiçara’yı açıkladı
Bugün, 15:52
Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. hafta heyecanı
Bugün, 10:46
Bakan Tüfenkci: “Malatyaspor’un forması açık artırmada satılmaz"
15.01.2017, 23:12
Beşiktaş'ı zorlu şartlar bekliyor
15.01.2017, 15:43
Gaziantep Stadyumu açılıyor
14.01.2017, 14:36
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Katarakt ihmale gelmiyor
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Magnezyum eksikliği ödeme neden olabiliyor
Bugün, 15:15
Hamilelikte duruş bozukluklarına dikkat!
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TEKNOLOJİ
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Turkcell, 'Salla Kazan' ile verilen hediyeleri açıkladı
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EPDK’dan serbest tüketicilere özel bilgilendirme portalı
14.01.2017, 14:02
Nintendo Switch 3 Mart'ta piyasaya çıkıyor
14.01.2017, 12:05
MAGAZİN VE YAŞAM
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Burası Alpler değil Karadeniz
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Üniversite öğrencisinin senaryo defteri otobüste çalındı
Bugün, 11:35
Ciğerin tazeliği renginde saklı
15.01.2017, 18:19
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Fındıktaki külleme hastalığı kitap oldu
Bugün, 12:06
Yemek tariflerini ve şiirlerini bir kitapta birleştirdi
Bugün, 10:54
İzmit'ten Hani ve Tatvan'a kitap
14.01.2017, 13:31
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Ücretsiz sinema ve tiyatro gösterimleri Ocak ayında da Beylikdüzü’nde
14.01.2017, 12:47
Öğrenciler sinemaya doyacak
14.01.2017, 12:33
Çalgı Çengi İkimiz galasına İzmir'de yoğun ilgi
14.01.2017, 12:19
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Çocuklarda internet bağımlılığına dikkat
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Öğrencilerin bütünleme isyanına Rektör Taş'tan yanıt
14.01.2017, 11:58
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Manavgat’ta huzur operasyonu
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GÜNE BAKIŞ
Fırat Kalkanı Harekatı’nda 146’ncı gün
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı’nın 146’ıncı gününde havadan ve karadan icra edilen harekatlarda toplam 18 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bugün, 09:51
PROF. DR. AHMET RASİM KÜÇÜKUSTA'YLA SAĞLIKLI YAŞAM
NUTELLA KANSER Mİ YAPIYOR?
Nutella üreticisi şirket, ürünlerinde farelerde kanserojen olduğu gösterilen palmiye yağını kullanmaya devam edeceğini açıkladı. Çikolata-fındık ezmesine kıvam ve lezzet veren palmiye yağı ürünün raf ömrünü uzatıyor ve maliyeti de çok düşük. Sadece Nutella değil, kimyasal katkı maddeleri ve işlenmiş besin ögeleri, şeker bulunan abur cuburların hiçbirinin yenmemesi gerekir.
Bugün, 00:58
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YALOVA
YOZGAT
ZONGULDAK
20:31
Çan’da Samanlık Yangını
20:18
Turgutlu'nun yatırımlarında sona geliniyor
20:09
AK Partili Mersinli yönetim kurulu listesini açıkladı
19:27
Hayvanseverler 30 kulübe yaptı
19:21
Van’da hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
19:07
Örnek plastik cerrahi servisi yapılan törenle açıldı
19:04
Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı kuş katliamının takipcisiyiz
18:50
Antakya'da “15 Temmuz” sergisi açıldı
18:48
Arifiye’nin çehresi değişiyor
18:44
Bolu Emniyet Müdürlüğü çevresindeki yollar kapatıldı
18:44
Başkan Aksoy fırıncılarla bir araya geldi
18:42
Uşak Gazeteciler Derneği Başkanlığına Tekrar Salih Kılınç Seçildi
18:42
Engelsiz Gaziantepspor, Kızıltepe engelini de aştı
18:40
Vali Güvençer'den sivil toplum kuruluşlarına ziyaret
18:36
Edirne’de CHP’lilerden ‘Ayağa kalkıyoruz’ eylemi
18:32
Çorum İl Stratejik Gelişim Planı masaya yatırıldı
18:29
Aksoy’dan Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann Kütüphanesi'ne ziyaret
18:28
Kar değil, dolu
18:27
Çorum Yayla Haber 8. yaşında
18:19
Kaymakamı Yurt’tan, Başkan Eşkinat’a iade-i ziyaret
18:17
İş-Kur Somalı esnafları aydınlattı
18:15
Serdivan’da kaldırımlar yenilendi
18:15
Minikler Başkan Amcalarını ziyaret etti
18:14
Başkan, Hisarcık ve Işıklar Mahallelerini ziyaret etti
18:13
Diyarbakır’da bakım onarım kesintisi
18:13
Malatyalı karateciler derecelerle döndü
18:12
Başsavcı Uğurhan Kuş Kaymakam Yosunkaya'yı ziyaret etti
18:10
Şanlıurfalı öğrencilerden büyük başarı
18:01
Rusya’nın yeni Antalya Başkonsolosu Vali Karaloğlu’nu ziyaret etti
18:00
Ortaca’da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
17:59
Cezayir heyetinden, AK Partili Serdar'a ziyaret
17:58
Ercişli esnaftan örnek davranış
17:55
Avrasya Sirki büyüledi
17:53
Bartın Üniversitesi çıtayı yükseltti
17:52
Diyadin belediyesinin çalışmaları
17:51
Jandarma göz açtırmıyor
17:51
Keleş, 2016 yılı içme suyu arıtma tesisi verilerini açıkladı
17:50
Turgutlu yeni bir sağlık merkezi kazanıyor
17:48
Başkan Cahan, yolların kaptanları ile buluştu
17:47
Geleceğin şampiyon kulaçları 7.kez Marmaris’te buluşuyor
17:46
Şanlıurfa’da 28 gazi ve şehit yakını işe yerleştirildi
17:46
Muhtarlardan Başkan Çamyar’a teşekkür
17:43
Özgür Mumcu ile hayat, sanat ve edebiyat söyleşisi
17:42
Kampüsün sesi 36. sayı çıktı
17:42
VP İl Disiplin Kurulu Üyesi Günay hayatını kaybetti
17:40
Kültür Koleji Türkiye Şampiyonasında
17:40
Halk otobüsleri ve servisler dezenfekte ediliyor
17:40
ASMEK kurslarına yoğun ilgi
17:40
İshak Gazel, Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı
17:39
Başkent EDAŞ, Kasım ve Aralık’ta bakım ve çalışmalarını sürdürdü
17:39
Muhtarlar Ahmet Aydın için açıklama yaptı
17:39
37 yaşındaki işçi kanserden öldü
17:36
Eğitim uzmanında çocuk ve ebeveynlerine sosyal medya ve televizyon uyarısı
17:32
Harabeden kültür ve sanat merkezine
17:31
Liman bağlantı yolu konulu toplantı düzenlendi
17:31
Diriliş Başkanları Derneği Van Şubesi, “Yeni anayasa ve başkanlığa evet” kampanyasını başlattı
17:29
Süleymanpaşa Belediyesi’nden Romanlara özel eğitim ve aile danışma merkezi
17:29
Müftü Çiçek görevine başladı
17:29
Düzce’de modern katlı otopark yapılacak
17:28
Mehmet Altay; “Uşak’ta Tarım ve Kırsal Kalkınmaya desteğimiz artacak”
17:27
Başkan Ayanoğlu’dan Belediye personeline takdirname
17:27
Beşiktaşlılar kan bağışında bulundu
17:27
GMİS Kozlu şube eğitim semineri tamamlandı
17:26
Erdem; “Yeni sistemle beraber istikbalimizde ‘İstiklal’ içerisinde istikrar olacak"
17:25
Öğrenciler kolejde eğitim görmek için yarıştı
17:24
MAKSAD'dan yılın ilk konseri
17:22
Selim’de hayvan sulaması yüzünden kavga ettiler
17:22
Erciş’ten Suriye’ye yardımlar devam ediyor
17:22
Fatsa’da asırlık yol sorunu çözülüyor
17:17
Anadolu medeniyetleri bu sergide
17:17
Başkan Altınok Öz mahalle birim başkanları ve meclis üyeleri ile bir araya geldi
17:16
Ak Parti Eskişehir Gençlik Kolları referandum çalışmalarını başlattı
17:15
AK Parti Dikili İlçe Başkanı Karadağ ilk toplantısını yaptı
17:13
İskenderun Sahil Camii kentin sembolü olacak
17:11
AK Partililer'in topladığı yardımlar Halep’e gönderdi
17:10
Yozgat Çözüm Koleji Kayseri'ye gezi düzenledi
17:09
Akdeniz meyve sineği eylem planı hayata geçiyor
17:09
KASKİ’de malzeme alım ihalesi
17:07
Muş’ta ‘Değerler Değişiyor Kadınlar Üretiyor’ projesi
17:06
Dicle Elektrik kan bağış kampanyası
17:06
Stajını tamamlayan iki avukat daha cübbe giydi
17:06
Başkan Togar: “AK Gençlik ile gurur duyuyorum”
17:05
Büyükşehir Belediyesi, telefon dolandırıcıları konusunda vatandaşları uyardı
17:03
Kaybolan 70 yaşındaki yaşlı adam her yerde aranıyor
17:02
Yüzlerce eser Manisalıların beğenisine sunuldu
17:01
Genel Sekreter Yaşar; basın mensuplarının sorularını cevapladı
17:01
Marmaris'te miniklere uygulamalı çevre eğitimi
17:01
Fatsa'da kadınlar lokalden memnun
16:58
Bitki pasaportu kayıt sistemi toplantısı yapıldı
16:57
Gazeteci Yücel Sezer, vefatının birinci yıldönümünde anıldı
16:56
Ücret yetersizliği aileleri parçalıyor
16:54
Şanlıurfa’da planlı elektrik kesintisi yaşanacak
16:54
Çaycuma'nın ana caddelerinde elektrik hatları yer altına alınıyor
16:54
Kırklareli Belediyesi kar sınavını başarıyla geçti
16:52
İlan ve reklam vergilerinin 1. taksit ödemelerinde son gün 1 Şubat
16:51
Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt’tan Başkan Albayrak’a ziyaret
16:51
SANKO Holding’in ve GSO’nun kurucusu Sani Konukoğlu, vefatının 23’ncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı
16:50
Başkan Bakıcı birim müdürlerinden faaliyetleri hakkında bilgi aldı
16:50
Bozulan yollar tamir ediliyor
16:49
Marmaris’te kayıp kız her yerde aranıyor
Mevlüt Özben Yazıyor
Sosyologlar ‘Adli Görüşme Odalarına’…
3 Nisan 2017’de faaliyete geçecek olan ‘Adli Görüşme Odaları’nın bir tür “dostlar alışverişte görsün”e dönüşmemesi için benim önerim buralarda sosyologların görevlendirilmesi yönündedir.
12.01.2017, 19:27
KÖŞE YAZILARI
Tüm Köşe Yazıları
KAR TANELERİ
Fatih Yokuş
Bugün, 09:35
FUHUŞ ORDUSU VE O….. İMAMI
Burhan Özbey
14.01.2017, 14:56
YARINI İYİLEŞTİRMENİN YOLU BUGÜN NEYİ YANLIŞ YAPTIĞIMIZI İRDELEMEKTEN GEÇİYORSA
Dr. Ahmet Berk
14.01.2017, 14:02
DEMİRTAŞ SUİKASTA KURBAN GİTMESİN DİYE Mİ TUTUKLANDI?
Vakkas Doğantekin
13.01.2017, 10:42
ERZİNCAN BAŞSAVCISI
Hüseyin Adalan
13.01.2017, 10:41
TÜRKİYE –ABD SAVAŞINA DOĞRU MU?
İbrahim Dursun
13.01.2017, 00:00
BU OHAL VATANDAŞA HAK VE CESARET VERİYOR
Eyüphan Kaya
12.01.2017, 22:19
KÜRESEL EMPERYALİZM TEHDİDİ ALTINDAKİ ÜLKE TÜRKİYE
Zülküf Aras
11.01.2017, 14:30
İŞBİRLİKÇİ DÜŞMAN AJANLARI HİÇ BOŞ DURMUYOR
Barış Temur
07.01.2017, 16:02
YASAKLANAN ÇİZGİ FİLMLER
Mevlana Çakıral
05.01.2017, 17:18
MÜSTEAR!
Cahit Kılıç
05.01.2017, 00:31
REİNA SALDIRISI
Erdem Özçelik
01.01.2017, 23:18
BÜTÜN SIRLARIYLA TÜRKLER
Vildan Adalı
28.12.2016, 12:18
DOCTOR STRANGE’DE ÖNGÖRÜLEN SPİRİTÜEL DÜNYA
Hasan Tülüceoğlu
27.12.2016, 21:51
TERÖRE KARŞI MİLLİ SEFERBERLİK AMA KİMLERLE VE NASIL? -3
Ahmet Akgül
19.12.2016, 23:45
KAÇMAK KURTULUŞTUR
Özkan Erdem
10.12.2016, 21:50
KILIÇDAROĞLU FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN GAZETECİLERİ ALKIŞLATTI
Murat Gençoğulları
07.12.2016, 23:34
KUKA’NIN SAĞLIK ÖYKÜLERİ (ÇOCUK ÖYKÜ KİTAPLARI)
Prof. Dr. Cengiz Yakıncı
03.12.2016, 16:20
TACİZİ, TACİZCİYİ VE TACİZCİLİĞİ ANLAMAK VE ANLAMLANDIRMAK!
Zekeriya Menak
19.11.2016, 12:36
İBLİS Mİ ŞEYTAN MI ?
Orhan Cesur
10.11.2016, 17:00
FENERBAHÇE
Serkan Güzel
26.10.2016, 19:25
FETÖ MAĞDURLARI İÇİN YENİDEN YARGILAMA
Kurtuluş Aybirdi
15.10.2016, 21:25
POLEMİK
Anayasa değişiklik teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifi 316 imzayla TBMM Başkanlığına sunuldu.
10.12.2016, 18:12
SON DEPREMLER
Zaman
Şiddet
Yer
16.01.2017 18:59
27,0
YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
16.01.2017 14:45
24,0
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
16.01.2017 13:55
24,0
AHMETLER-ESME (USAK) İlksel
16.01.2017 13:39
20,0
YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
16.01.2017 13:33
23,0
FETHIYE-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
16.01.2017 13:12
25,0
YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
16.01.2017 12:53
22,0
BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
16.01.2017 12:32
17,0
HACIBEYLI-KOZAN (ADANA) İlksel
16.01.2017 12:27
23,0
GOVUK-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
16.01.2017 12:08
22,0
AYRANLI-AKCAKALE (SANLIURFA) İlksel
HABER KRONİK
Adalet Bakanlığından bin 699, Emniyet’ten 2 bin 687 personel ihraç edildi
679, 680 ve 681 nolu Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazetede yayımlandı.
Egemen Bağış, Reina saldırısında yaralananları ziyaret etti
AB ve Devlet Eski Bakanı Egemen Bağış, yeni yılın ilk saatlerinde Ortaköy Reina'da gerçekleşen saldırıda yaralananları Okmeydanı Devlet Hastanesinde ziyaret etti.
Hasan Efe İle 'Evrik Çizgiler' 30.12.2016
Hasan Efe İle 'Evrik Çizgiler' 30.12.2016
Çamlıca Camii'nde son durum
Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olacak olan Çamlıca Camii'nde son durum havadan görüntülendi.
Dolgu yapılacak Üsküdar Sahili havadan görüntülendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Üsküdar sahile dolgu yapılarak oluşturulacak meydan alanı havadan görüntülendi.
Erdoğan, 7 yaşındaki Suriyeli Bana'yı kabul etti
Halep'ten attığı Twitter mesajlarıyla bütün dünyanın tanıdığı ve son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yardım mesajı gönderen Bana Alabed isimli 7 yaşındaki Suriyeli küçük kız ve ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.
Avrasya Tüneli, dualar eşliğinde hizmete açıldı
Avrupa ile Asya kıtasını deniz tabanının altından karayoluyla birleştiren Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile çok sayıda yerli ve yabancı konuğun katılımıyla dualar eşliğinde hizmete açıldı.
Fırat Kalkanı Harekatı'nın 199’uncu günü
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait 16 hedefin Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından, 1 silahlı pikap aracın da silahlı insansız hava aracı tarafından imha edildiği bildirildi.
Rus büyükelçiye Ankara'da silahlı saldırı
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlı saldırı düzenlendi. Hastaneye kaldırılan büyükelçinin hayatı kaybettiği öğrenildi. Düzenlenen operasyonda saldırgan öldürüldü.
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu arasında HDP gerilimi
Dünkü zirvede CHP liderine Devlet Bahçeli'den HDP tepkisi geldi.
Yunanistan sadece 3 darbeci askeri iade edecek
Yunan mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan askerlerden son 2’nin de Türkiye’ye iadesini reddetti.
SOSYAL MEDYADA HABERX
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