FARELERLE AYNI KAFADAYIM, PEYNİRİN HASTASIYIM

İnsanların beyinleri endüstri tarafından öyle bir yıkanmış ki Nobel namzedi bilim adamımız Gökhan Hotamışlıgil bile peynirin “öcü” değil sağlığımızın dostu olduğunu yeni anlamış. “Kendimi suçlu hissetmeden peynirimi yiyorum” diyor. Afiyet olsun da bunun için Harvard’ da araştırmacı mı olmak lâzım, anlayamadım.