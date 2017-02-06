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Lutfen havadurumunu goruntulemek istediginiz sehri listeden seciniz.
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FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ'I KUPADAN ELEDİ
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma Fenerbahçenin 0-1 üstünlüğü ile sona erdi. Fenerbahçe'nin golü Van Persie'den geldi. Siyah-beyazlı takım 18 maç sonra iç sahada mağlubiyet yaşadı.
05.02.2017, 22:38
DEAŞ’IN SÖZDE EL BAB VALİSİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
DEAŞ terör örgütüne yönelik 3 Şubat tarihinde yapılan hava taarruzunda 32 DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirilirken, etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin DEAŞ’ın sözde El Bab Valisi Ebu Halid Ürdüni olduğu tespit edildi.
05.02.2017, 20:14
HİNDİSTAN’DA YOKSULLUĞU AZALTMAK İÇİN VATANDAŞA NAKİT PARA
Hindistan, ülkedeki yoksulluğu azaltmak için vatandaşlarına nakit para dağıtmayı düşünüyor.
05.02.2017, 19:59
BAŞBAKAN’IN PROGRAMINDA DORNE SAVAR SİLAHLARI DİKKAT ÇEKTİ
Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma töreninde güvenlik güçlerinin kullandığı drone savar silahlar dikkat çekti.
05.02.2017, 19:14
SADAKATSİZLİK GENİ BULUNDU
İsveçli bilim adamları, erkeklerde uyumsuzluğa, sadakatsizliğe, aile hayatında kötü evliliklere sebep olan geni bulduklarını açıkladı.
05.02.2017, 17:21
TRUMP TEMYİZDE DE KAYBETTİ
ABD'deki temyiz mahkemesi Başkan Trump'un 7 ülkeye vize yasağının sürmesi talebini reddettiğini açıkladı.
05.02.2017, 16:56
ÇİFTÇİ PAMUKTA 90, SOYADA 80 KURUŞ FİYAT FARKI DESTEĞİ BEKLİYOR
Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, doğru zamanda ve uygun oranda açıklanacak fiyat farkı destek miktarlarının Türkiye’nin petrol ithalatından sonra en fazla döviz harcadığı yağlı tohumların üretimini arttırabileceğini söyledi.
05.02.2017, 16:43
REFERANDUM İÇİN GÖZLER ERDOĞAN’DA
Cumhurbaşkanlığı sistemini esas alan anaya değişikliği referandumu için gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrilmiş durumda. Sandığın hangi tarihte kurulacağı Erdoğan’ın teklifi onaylamasının ardından netleşecek.
05.02.2017, 15:41
ANKARA’DAKİ İLK 15 TEMMUZ DAVASI BAŞLIYOR
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Etimesgut Özel Hava Alay Komutanlığında meydana gelen olaylarla ilgili 27 kişi hakkında
05.02.2017, 15:08
POMPALI TÜFEK ÖLÜM SAÇIYOR, CEZASI 85 LİRA
Adana'da 2016 yılında pompalı tüfekle 1 polis şehit edilip 23 kişi öldürülmesine rağmen, ruhsatsız pompalı tüfek taşımanın cezasının sadece 85 lira olduğu ortaya çıktı.
05.02.2017, 13:08
SON DAKİKA
02:52
ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
02:50
İSTANBUL POLİSİNDEN MALTEPE’DE TERÖR OPERASYONU
02:07
TBMM BAŞKANVEKİLİ AHMET AYDIN: "ELİF DOĞAN TÜRKMEN, MİLLETİN ALIN TERİNİ ÇALDI”
01:49
SAMSUN'DA KAYINPEDER İLE DAMAT SİLAHLA ÇATIŞTI: 1 ÖLÜ
01:49
SAMSUN'DA KAYINPEDER İLE DAMAT SİLAHLA ÇATIŞTI: 1 ÖLÜ
00:51
FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR VODAFONE ARENA’DAN AYRILDI
00:13
DİCK ADVOCAAT: “GOLÜ BULDUK VE KAZANDIK”
00:13
DİCK ADVOCAAT: “GOLÜ BULDUK VE KAZANDIK”
00:05
ŞENOL GÜNEŞ: “OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM”
00:05
ŞENOL GÜNEŞ: “OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM”
23:38
TEKİRDAĞ’DA 25 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
23:19
FİKRET ORMAN: "SÜT KUPASI SONUÇTA"
23:19
FİKRET ORMAN: "SÜT KUPASI SONUÇTA"
23:16
MİDE AMELİYATI SONRASI HAYATINI KAYBEDEN DEVRİM TÜRK, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
23:11
KAYSERİ'DE DEAŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI
23:09
TOSİC’İ ZOR TUTTULAR
23:02
AHMET NUR ÇEBİ'DEN FENERBAHÇE'YE SERT GÖNDERME
22:58
HASAN ÇETİNKAYA'NIN KAFASI YARILDI
22:40
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
22:35
BEŞİKTAŞ 18 MAÇ SONRA KAYBETTİ
22:14
KÜTAHYA'DA TRAFİK KAZASI: 7 YARALI
22:12
AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ATAŞ, YALOVA'DAN REFERANDUM ÇALIŞMA STARTINI VERDİ
22:07
KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENEN KOCA ÖLDÜ, EŞİ YOĞUN BAKIMDA
21:59
BAKAN MÜEZZİNOĞLU: "BU MİLLETİN HİZMETKARI OLMAKTAN GURUR DUYUYOR"
21:28
TAVŞANLI-EMET KARAYOLU'NDA TRAFİK KAZASI: 6 YARALI
21:28
TAVŞANLI-EMET KARAYOLU'NDA TRAFİK KAZASI: 6 YARALI
21:27
GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL AKAR, ÖKHÜ-2 KOMUTANLIĞINI ZİYARET ETTİ
21:25
EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ
21:23
EDREMİT’TE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI
20:56
AFJET AFYONSPOR TAKIM OTOBÜSÜNE SALDIRI
20:53
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
20:44
DENİZLİ'DE FETÖ OPERASYONU: 6 GÖZALTI
20:39
TÜRKİYE'DE İLK DEFA “WHATSAPP HASTANE HATTI” KURULDU
20:23
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BAŞBAKAN YILDIRIM'IN ARASINDAKİ GÖRÜŞME 4,5 SAAT SÜRDÜ
20:22
NİLHAN OSMANOĞLU’NDAN AÇIKLAMA
20:09
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR, AVRUPA KULÜPLER KROS ŞAMPİYONU OLDU
19:53
KOSOVA’DA GERİLİM DUVARI YIKILDI
19:33
AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI 4. BÖLGE TOPLANTISI
19:30
VODAFONE ARENA'DA 11'LER BELLİ OLDU
19:28
KEMAL ÖZDEŞ: “HEDEFİMİZ YARI FİNAL"
19:28
KEMAL ÖZDEŞ: “HEDEFİMİZ YARI FİNAL"
19:26
KONYASPOR UZATMALARDA ÇEYREK FİNALDE
19:26
KONYASPOR UZATMALARDA ÇEYREK FİNALDE
19:25
AK PARTİ ÇUBUK İLÇE GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLIĞI DANIŞMA TOPLANTISI
19:25
AK PARTİ ÇUBUK İLÇE GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLIĞI DANIŞMA TOPLANTISI
19:23
ÖZELLEŞTİRME PROGRAMINDA BULUNAN BAZI ŞİRKETLERE AİT HİSSELER VARLIK FONUNA DEVREDİLDİ
19:22
KARACA AVLAYAN AVCILARA 13 BİN TL CEZA
19:21
DUVARA ÇARPAN OTOMOBİLDE CAN PAZARI
19:19
AKÇAY: "İKİ TAKIMI DA KUTLUYORUM"
19:19
AKÇAY: "İKİ TAKIMI DA KUTLUYORUM"
19:13
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE VODAFONE ARENA'YA
19:13
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE VODAFONE ARENA'YA
18:59
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
18:50
TÜRKİYE BAYANLAR HENTBOL SÜPER LİGİ
18:50
TÜRKİYE BAYANLAR HENTBOL SÜPER LİGİ
18:50
BURSA’DA BONZAİ KABUSU: 1 GÜNDE 4 CAN
18:50
BURSA’DA BONZAİ KABUSU: 1 GÜNDE 4 CAN
18:48
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ ATLETİZM TAKIMI 6. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU
18:46
MERSİN'DE MAHALLELİDEN “TAŞ OCAĞI” TEPKİSİ
18:46
MERSİN'DE MAHALLELİDEN “TAŞ OCAĞI” TEPKİSİ
18:35
ATAŞEHİR’DE YÜREKLERİ AĞZA GETİREN YANGIN
18:33
ESKİŞEHİR'DE OTOMOBİL İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 2 YARALI
18:32
AMBULANSTA ÖLEN YAŞLI ADAMIN ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
18:28
SAMSUN'DA BIÇAKLA AĞIR YARALAMAYA TUTUKLAMA
18:27
BUZDAN KAYARAK DÜŞEN YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ
18:26
TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ’A 28 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
18:24
ESKİŞEHİR'DE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
18:22
ATAŞEHİR’DE İKİ KATLI DEMİR DOĞRAMA ATÖLYESİNDE YANGIN
18:21
BAKAN ARSLAN'DAN AKSARAY’A ÖZEL HAVALİMANI MÜJDESİ
18:20
FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR, VODAFONE ARENA'DA
18:17
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
18:12
SPOR TOTO 2. LİG
18:10
FENERBAHÇE TARAFTARLARI İLE POLİS ARASINDA ARBEDE
18:05
KADINLAR FUTBOL OYNADI, ERKEKLER TRİBÜNDE KAVGA ETTİ
18:02
FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR, VODAFONE ARENA'DA
18:01
BAKAN MÜEZZİNOĞLU: "ÇOCUKLARI CADI GELİYOR, ÖCÜ GELİYOR DİYEREK KORKUTAN ANLAYIŞI MİLLETE YANSITMAYA GÜÇLERİ YETMEYECEK"
17:57
BURSA'DA KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ: 2 ÖLÜ
17:57
BURSA'DA KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ: 2 ÖLÜ
17:57
OTOMOBİLE AĞAÇ SAPLANDI, SÜRÜCÜSÜ YARA ALMADAN KURTULDU
17:55
KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TARLAYA UÇTU: 3 YARALI
17:54
AŞIRI HIZ KAZA GETİRDİ
17:53
ALANYA’DA SALON HOKEYİ ŞAMPİYONASI SONA ERDİ
17:53
ALANYA’DA SALON HOKEYİ ŞAMPİYONASI SONA ERDİ
17:51
ENDONEZYA’DA YANARDAĞ SON 24 SAATTE 7 KEZ PATLADI
17:51
MANAVGAT'TA EVİNDE FENALAŞAN ADAM HAYATINI KAYBETTİ
17:50
KAYIP BALIKÇININ ARAMA ÇALIŞMALARI ESNASINDA BULUNAN KIYAFETLER AİLESİNİ HEYECANLANDIRDI
17:48
AVRUPA İŞ ÖDÜLLERİ'NE TÜRKİYE'DEN İSKO ADAY GÖSTERİLDİ
17:45
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN 2 İLÇEYE MÜJDELİ HABER
17:36
ANTALYASPOR, HAZIRLIK MAÇINDA SIRBİSTAN EKİBİNİ YENDİ
17:36
KADINLAR FUTSAL ŞAMPİYONASINDA MİLLİ TAKIM HEYECANI
17:36
KADINLAR FUTSAL ŞAMPİYONASINDA MİLLİ TAKIM HEYECANI
17:32
DAĞDA MAHSUR KALAN GENCİN SÖZLERİ GÜLDÜRDÜ
17:27
OTOMOBİL KARŞI ŞERİDE GEÇİP BARİYERLERE ÇARPTI: 2 YARALI
17:23
"OYUNCU ANNE" ŞERMİN ÇARKACI, HAYRANLARIYLA BULUŞTU
17:22
SPOR TOTO 3. LİG
17:20
HAVA AMBULANSININ KAYIP BEKÇİ KÖPEĞİNİ BULANA BİN LİRA ÖDÜL
17:16
ORGENERAL AKAR'DAN GAZİANTEP VE KİLİS'TE BULUNAN BİRLİKLERE ZİYARET
17:15
KOCAELİ'DE DEAŞ OPERASYONU: 10 GÖZALTI
17:10
PEDALLAR ALANYA'DA ÇEVRİLDİ
17:10
PEDALLAR ALANYA'DA ÇEVRİLDİ
17:08
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
17:06
YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİL DEFALARCA TAKLA ATTI: 4 YARALI
17:05
AMATÖR KÜME MAÇI SONRASI FUTBOLCULAR BİRBİRİNE GİRDİ
17:05
AMATÖR KÜME MAÇI SONRASI FUTBOLCULAR BİRBİRİNE GİRDİ
17:03
EVKUR YENİ MALATYASPOR’DAN KÖTÜ PROVA
17:00
AFGANİSTAN VE PAKİSTAN’I ÇIĞ VURDU: 51 ÖLÜ
16:54
BULDUĞU HEYKELİ MÜZEYE TESLİM ETTİ
16:53
TOBB 2016 YILI FUAR İSTATİSTİKLERİNİ AÇIKLADI
16:46
NATO’DAN IRAK’A EĞİTİM ÜSSÜ
16:44
PARK TARTIŞMASINDA KALP KRİZİ GEÇİREN YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ
16:43
ALMANYA'DA EV KAZALARINDA 9 BİN 815 KİŞİ ÖLDÜ
16:29
VAKIFBANK 14’TE 14 YAPTI
16:25
KASIMPAŞA’DA DOSTLUK RÜZGARLARI
16:24
SPOR TOTO 2. LİG
16:20
KÖTÜ GİDİŞATA TEPKİ GÖSTERMEK İSTEYEN TARAFTARLARA POLİS MÜDAHALESİ
16:19
İNTİHAR İÇİN KÖPRÜYE ÇIKAN ŞAHSI VATANDAŞLAR KURTARDI
16:19
İNTİHAR İÇİN KÖPRÜYE ÇIKAN ŞAHSI VATANDAŞLAR KURTARDI
16:15
SPOR TOTO 3. LİG
16:14
TEKİRDAĞ'DA 'ROMAN BULUŞMASI' RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU
16:10
FATSA'DA DAİRE YANGINI
16:09
BAŞBAKAN YILDIRIM KENDİSİNİ DAVET EDEN VATANDAŞIN EVİNE KONUK OLDU
16:06
SPOR TOTO 3. LİG
16:05
ELAZIĞ’DA YANGINDA 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
16:05
ELAZIĞ’DA YANGINDA 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
16:03
SPOR TOTO 3. LİG
16:03
KARDAK'TA 2 GÜNDÜR SESSİZLİK SÜRÜYOR
16:01
EDİRNE DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISINDA 80 İLE EŞİT
15:52
MALTEPE'DE CİPS HIRSIZLIĞI
15:50
SPOR TOTO 2. LİG
15:50
SAVAŞ MAĞDURU ÇOCUKLAR İLK KEZ HAYVANAT BAHÇESİ GÖRDÜ
15:48
GAZİANTEP BASKETBOL GALİBİYET SERİSİNİ 8 MAÇA ÇIKARDI
15:47
KÜÇÜKÇEKMECELİLER HAMSİYE DOYDU
15:45
KÜFÜR EDEN ARKADAŞINI BIÇAKLADI
15:44
AK PARTİLİ KAYA: "ATATÜRK'Ü CHP'DEN KURTARACAĞIZ"
15:42
SPOR TOTO 3. LİG
15:42
AYDIN'DA AŞIRI SÜRATLİ OTOMOBİL YAŞLI ADAMA ÇARPTI
15:41
VAN'DA DEAŞ OPERASYONU: 8 GÖZALTI
15:36
UNKAPANI'NDA TRAFİK KAZASI
15:32
BAKAN KILIÇ ALMAN GENÇLİK KURULUŞLARINI KABUL ETTİ
15:31
ÇUKURDAN KAÇAN ARAÇ TAKLA ATTI: 6 YARALI
15:27
SPOR TOTO 3. LİG
15:26
DÜNYANIN GÖZÜ BİLARDO İLE BURSA’DA OLACAK
15:25
SIĞIRCIK KUŞLARININ DANSI GÖRENLERİ BÜYÜLEDİ
15:25
SIĞIRCIK KUŞLARININ DANSI GÖRENLERİ BÜYÜLEDİ
15:24
TARSUS İDMAN YURDU, 12 BİNGÖLSPOR MAÇINDA OLAY
15:24
KILIÇDAROĞLU, CHP İL VE İLÇE BAŞKANLARI ORTAK TOPLANTISINDA KONUŞTU
15:24
KILIÇDAROĞLU, CHP İL VE İLÇE BAŞKANLARI ORTAK TOPLANTISINDA KONUŞTU
15:23
ANTALYA'DA DEAŞ OPERASYONU: 10 GÖZALTI
15:22
ANTALYA'DA TELEFERİĞE VATANDAŞLARDAN BÜYÜK İLGİ
15:22
ANTALYA'DA TELEFERİĞE VATANDAŞLARDAN BÜYÜK İLGİ
Fenerbahçe, Beşiktaş'ı kupadan eledi
DEAŞ’ın sözde El Bab Valisi etkisiz hale getirildi
Hindistan’da yoksulluğu azaltmak için vatandaşa nakit para
Başbakan’ın programında Dorne savar silahları dikkat çekti
Sadakatsizlik geni bulundu
Trump temyizde de kaybetti
Çiftçi pamukta 90, soyada 80 kuruş fiyat farkı desteği bekliyor
Referandum için gözler Erdoğan’da
Ankara’daki ilk 15 Temmuz davası başlıyor
Pompalı tüfek ölüm saçıyor, cezası 85 lira
Kemal Furkan Yazıyor
Bize acımayana kim acıyor?
15 Temmuz’u unutturmaya çalışan hatta sosyal mecralarda, arkadaş sohbetlerinde konu açılınca bu konuda konuşmayalım diyen ŞEREFSİZLERİ düşündüm uzun uzun… Ben bunları düşünürken akşam saatlerinde A Haber TV kanalında 15 Temmuz İhanet ve Diriliş Gecesi belgeselini izliyordum. Bir ses kaydı yayınlandı ve yerimden fırladım.
01.02.2017, 11:22
Turgay Çınar Yazıyor...
NATO... Gölge etme başka ihsan istemez!
Türkiye gerçek bağımsızlığına NATO prangasından kurtulduğunda kavuşmuş olacak. İşte asıl hengâme o zaman kopacak.
31.01.2017, 08:45
GÜNDEM
Tüm Gündem haberleri
Şanlıurfa’da DEAŞ’a yönelik operasyon: 150 gözaltı
05.02.2017, 21:45
Adana'da DEAŞ operasyonu: 25 gözaltı
05.02.2017, 17:42
Yurtta hava durumu 5 Şubat
05.02.2017, 09:38
Palandöken: Kadınlar, erkeklere oranla daha girişimci
05.02.2017, 16:22
Hatay'da DEAŞ operasyonu: 38 gözaltı
05.02.2017, 15:39
Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
05.02.2017, 15:21
Konya’da DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı
05.02.2017, 14:43
Ege'de kaçak göçmenleri taşıyan bot battı
05.02.2017, 13:52
Başkent’te 60 DEAŞ’lı gözaltına alındı
05.02.2017, 13:27
Adıyaman merkezli 5 ilde DAEŞ operasyonu: 10 gözaltı
05.02.2017, 12:49
Bursa'da DEAŞ operasyonu: 46 gözaltı
05.02.2017, 10:55
KCK’nın iki üst düzey sorumlusu yakalandı
05.02.2017, 12:03
EKONOMİ
Tüm Ekonomi haberleri
Otomotiv ihracatı Ocak ayında 2,1 milyar dolar oldu
05.02.2017, 12:30
Ziraat Bankası, BOTAŞ, PTT, TÜRKSAT, ETİ Maden, Çaykur, BİST Varlık Fonu'na devredildi
05.02.2017, 19:12
Türkiye bitki cenneti
05.02.2017, 14:24
Soğanlar depolarda kaldı
05.02.2017, 10:38
Türk ihracatçılar Şubat’ta Irak’a bin tır yumurta ihraç edecek
04.02.2017, 17:05
Havuçta buruk hasat
04.02.2017, 11:52
POLİTİKA
Tüm Politika haberleri
Başbakan Yıldırım: Ey CHP, ey Kemal Bey, uyan artık
05.02.2017, 18:24
Elvan'dan Şanlıurfa’daki referandumla ilgili sözlerine ilişkin açıklama
05.02.2017, 11:14
CHP, başkanlık divanına yeni üye seçecek
04.02.2017, 23:02
CHP lideri İzmir'de
04.02.2017, 12:01
Yıldırım'dan sahte genelge açıklaması
04.02.2017, 09:56
CHP'li Türkmen milyonluk faturasının arkasında durdu
04.02.2017, 09:41
DÜNYA
Tüm Dünya haberleri
El Bab’taki stratejik köy DEAŞ’tan alındı
05.02.2017, 23:17
Viyana’da 'Başörtüme Dokunma' Protestosu
05.02.2017, 10:16
Haşdi Şabi, DEAŞ’e silah veriyor
04.02.2017, 23:33
Viyana’da 'Anti Faşist' gösteri
04.02.2017, 09:52
Belarus'ta elektrik ve su faturaları 'çöple' ödenecek
03.02.2017, 21:25
Çin'de 4 bina çöktü: 22 ölü
03.02.2017, 15:11
SPOR
Tüm Spor haberleri
Galatasaray’dan sakatlarla ilgili açıklama
05.02.2017, 17:00
Trabzonspor Medical Park'tan sert açıklama
05.02.2017, 11:33
Beşiktaş'ta kadro değişmiyor
04.02.2017, 12:43
Vodafone Arena, Avrupa Ligi ile Süper Kupa finaline aday
03.02.2017, 17:43
Trabzonspor'da rekabet sevinci
03.02.2017, 15:11
Beşiktaş, Tosic'in sözleşmesini 2 yıl uzattı
03.02.2017, 12:14
SAĞLIK
Tüm Sağlık haberleri
Bir yılda 164 bin kişiye kanser teşhisi konuldu
05.02.2017, 22:31
İstirahat ederken bacaklarınız ağrıyorsa dikkat
05.02.2017, 15:02
Türkiye’de yılda yaklaşık 175 bin kişiye kanser teşhisi konuluyor
04.02.2017, 20:27
MAGAZİN VE YAŞAM
Tüm Magazin ve Yaşam haberleri
İhmal edilen bebek depresyona giriyor
05.02.2017, 18:03
8 yıldır uzattığı bıyıklarını sadece oğluna emanet ediyor
05.02.2017, 13:46
Psikolog Demir: Çocuğunuzu yalancı olarak etiketlemeyin
04.02.2017, 17:24
YEREL
Tüm Yerel haberleri
Erzincan’a 3 yılda 100 milyon TL yatırım yapıldı
05.02.2017, 20:59
Edremit'te bonzai operasyonu: 3 tutuklama
05.02.2017, 18:45
Nevşehir’de sobadan sızan gaz can aldı
05.02.2017, 16:01
GÜNE BAKIŞ
Fırat Kalkanı Harekatı’nda 166. gün
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı’nın 166. gününde icra edilen hava harekatı ve çatışmalarda 33 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini, 4 DEAŞ’lının yaralandığını açıkladı.
05.02.2017, 10:12
PROF. DR. AHMET RASİM KÜÇÜKUSTA'YLA SAĞLIKLI YAŞAM
ADAM GİBİ KAHVALTI KALP HASTALIKLARINI ÖNLÜYOR
Amerikan Kalp Derneği, kalp-damar hastalıklarından korunmak için sabahları kahvaltı yapılması, günde iki öğün yenmesi ve haftada 1-2 gün uzun süre aç kalınması tavsiyesinde bulundu. Kolesterol hapı, D vitamini, balık yağı, probiyotik ve gıda takviyeleri içerek sağlıklı olacaklarını sananlar aldatıldıklarının lütfen farkına varsınlar artık.
Bugün, 13:37
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ZONGULDAK
01:14
Gurbetçi annenin 9 yıllık evlat hasretini jandarma bitirdi
01:14
Gurbetçi annenin 9 yıllık evlat hasretini jandarma bitirdi
23:39
Menemen'de Deve Güreşi festivali
22:18
Somuncu Baba Sultanbeyli’de anıldı
20:45
Milletvekili Yüksel, Şanlıurfalı işadamlarına Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı
20:43
AK Parti Ocak Ayı İl Danışma toplantısı yapıldı
20:42
Aracıyla dereye uçtu
19:44
Halk eğitim merkezinde çıkan yangın söndürüldü
18:28
Muş kayak merkezi cıvıl cıvıl
18:22
Nemrut Kayak Merkezine yoğun ilgi
18:18
Teröre Lanet, Şehitlere Saygı Konvoyu yollarda
18:09
Manisa Büyükşehir Belediyespor, Dardanel'i farklı geçti
18:02
Başkan Yağcı futboldaki temsilcilerle kahvaltıda buluştu
18:02
FETÖ/PDY kapsamında ihraç edilen 6 polis tutuklandı
17:58
1.Amatör Küme Büyükler Ligi’nde gollü hafta
17:58
İnönü Üniversitesispor:1- Elazığ Yolspor’a: 0
17:49
Bilecik eski İl Müftüsü Tayyar Taş vefat etti
17:44
Bilecik 1. Amatör Ligi
17:42
BEÜ Kalite Komisyonu sivil toplum kuruluşları ile buluştu
17:39
12 kişilik dağcı grubu Mehet Dağı’na tırmandı
17:28
Yeşilyurt Belediyespor sahasında net skorla kazandı
17:23
Devrekli sanat duayeni 60. Yılında sevenleri ile bir ara geldi
17:21
Adıyaman 1954 spor:1- Kahramanmaraş Fidanspor: 0
17:13
Yörük Türkmenleri'nin ilk ziyareti Başkan Şirin'e
17:07
Genel Sekreter Yaşar’dan Saray ilçesine ziyaret
17:05
TBMM Başkan Vekili Aydın’dan müjde
17:04
AK Parti Bolu İl Başkanı Doğanay’dan CHP’li vekile cevap
17:03
Ayakkabı sektörünün kalbi Manisa’da attı
17:01
Bölgesel Amatör Ligi
16:56
Yenişehir'de yeni ağız ve diş sağlığı merkezi yapılıyor
16:53
Kuşadası Gençlikspor yönetiminden KUTO Başkanı Akdoğan’a ziyaret
16:51
Bitlis İHH’dan ‘yetim karne’ şenliği
16:50
Bursalı tarihçi Erhan Yıldızalp hayatını kaybetti
16:49
Salihli filede kendi evinde kaybetti
16:46
Katı atık bertaraf tesisinde sona gelindi
16:46
Aydınspor 1923, Kastamonu'da kaybetti
16:46
Türkiye Bölgesel Amatör Lig 5. Grup
16:39
Kaymakam Yazar doğum günü partisinde çocuklarla buluştu
16:37
5. Ege Tavla Dernekleri Dayanışma Turnuvası Kuşadası’nda başladı
16:36
'Töre' isimli tiyatro oyunu Kuşadası’nda sahnelendi
16:30
Kuşadası’nın sorunları Vali Koçak'ın katıldığı toplantıda ele alındı
16:25
AGAD Başkanı İbrahim Aslan'dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ziyaret
16:21
Spor Toto 3.Lig
16:19
MASKİ Saruhanlı AAT için enerji teşvikine hak kazandı
16:16
SES Hakkari Şubesinin 9. Olağan Kongresi
16:13
MHP’Lİ Akçay tezgahın başına geçti, ayakkabı üretti
16:12
Spor Toto 2. Lig
16:09
Aydemir’in jesti Oltu Taşını gündeme taşıdı
16:06
Gölmarmara mezarlık yoluna parke taşı
16:01
Kırkağaç’ta menfezler yenileniyor
16:00
Engelli derneklerinden ‘istismar’ tepkisi
16:00
Engelli derneklerinden ‘istismar’ tepkisi
15:57
MASKİ'nin 2. etap dere çalışmaları başlıyor
15:54
Namık Kemal Mahallesi'ne taşkın önlemi
15:52
Kaymakam Kaya'dan Hamitabat'a ziyaret
15:50
Spor Toto 2. Lig
15:50
Çamyayla Mahallesi'ne sağlıklı kanalizasyon hattı
15:48
Yunusemre Belediyespor'dan bir galibiyet daha
15:44
Vali Yavuz’dan karla mücadele değerlendirmesi
15:39
Gümüşhanelinin ata sporu kayaktır
15:37
Bakan Müezzinoğlu Abdal Kültür Merkezi’ni açtı
15:37
Bakan Müezzinoğlu Abdal Kültür Merkezi’ni açtı
15:33
Spor Toto 3. Lig
15:30
Malatya Büyükşehir basketbol takımı son maçını rahat kazandı
15:29
Dev eğitim kampüsü Doğu’da tek olacak
15:21
Demokrat Parti Kayseri İl Başkanı İsmet Özbakkal, "Demokrat Parti Kongreye Gidiyor"
15:18
Şehirlerin kalkınması yetki devriyle mümkün
15:18
SASKİ’den 350 kilometrelik yeni hat
15:15
Akşehir Belediyesi sıra yarenlerinden gösteri
15:10
Hakkari ekibinden farklı galibiyet
15:10
Hakkari ekibinden farklı galibiyet
15:02
AK Parti Danışma Meclisi toplantısı
14:58
Öğrenciler oyun oynayarak öğrendi
14:54
Uludağ'a sis çöktü
14:53
Ters dönen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
14:51
Malatya Valisi Mustafa Toprak:
14:49
Şahinbey 2016 yılında 2 Milyon 252 bin kişiye sıcak yemek ikram etti
14:45
Efelerin ressamı eserlerini İstanbul’da sergiliyor
14:41
Abdullah Uçan, son yolculuğuna uğurlandı
14:40
AK Parti referandum çalışmalarına devam ediyor
14:38
Başkan Alemdar Beşevler Mahallesini ziyaret etti
14:36
Atatürk’ün Niğde’ye gelişinin 83. Yıldönümü kutlandı
14:36
Sivas'ta 52 köy yolu ulaşıma kapandı
14:23
Başkan Atilla, öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi
14:20
“Bolu, turizm sektörünün göz bebeği olacak”
14:18
Başkan Doğan, Batı Trakya Türkleri'ni ağırladı
14:17
Muratpaşa’nın yaşlıları Türkiye şampiyonu oldu
14:16
Caddede aydınlatma lambalarının olmaması tepkilere neden oluyor
14:15
Bozkurt Dernekleri'nden memleket ziyareti
14:15
KOÜ Başhekimi Cantürk, Kartepe’de kanseri anlattı
14:14
Tunceli’de AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı
14:13
MMO’da Asansör Bilgilendirme Semineri düzenlendi
14:13
Bodrum’dan Türkmenlere yardım eli
14:10
Yalnız yaşadığı evinde yaşamına son verdi
14:06
Malatya'ya hızlı tren müjdesi
14:05
Kartepe’de asansör protokolü imzalandı
14:00
TEMA Vakfı Battalgazi İlçe Temsilciliği Şengül Korkut’a emanet
13:59
Büyükşehir Meclis Toplantısı Çarşamba günü yapılacak
13:58
TGK'na bağlı federasyon ve cemiyet başkanları Büyükşehir Belediyesi ve DAGC'nin ev sahipliğinde Erzurum’da biraraya geldi
13:58
Büyükşehir Belediyesi 2016 yılında 923 km yolu asfaltladı
Mevlüt Özben Yazıyor
Sosyologlar ‘Adli Görüşme Odalarına’…
3 Nisan 2017’de faaliyete geçecek olan ‘Adli Görüşme Odaları’nın bir tür “dostlar alışverişte görsün”e dönüşmemesi için benim önerim buralarda sosyologların görevlendirilmesi yönündedir.
12.01.2017, 19:27
KÖŞE YAZILARI
Tüm Köşe Yazıları
İŞSİZ GENÇLER
Fatih Yokuş
Bugün, 14:21
PROF.MUSA KAZİM; "ÖNCE İNSAN" DEDİ
Eyüphan Kaya
Bugün, 10:57
SÖZÜN ÖZÜ!..
Cahit Kılıç
04.02.2017, 00:17
DEĞİŞİK BİR KONU; KADINLI TUZAK
Burhan Özbey
03.02.2017, 19:06
ALLAH'I GEREĞİ GİBİ DEĞERLENDİREMEDİLER!
İbrahim Dursun
03.02.2017, 10:24
KEFİL SANA KİM KEFİL
Hüseyin Adalan
02.02.2017, 16:40
EN BÜYÜK BAŞKAN BİZİM BAŞKAN
Zülküf Aras
02.02.2017, 01:03
SUİKAST
Erdem Özçelik
25.01.2017, 22:41
BAŞKANLIK SİSTEMİNİN SAKINCALARI
Ahmet Ay
23.01.2017, 17:17
UYUŞTURUCU GERÇEĞİ
Mevlana Çakıral
23.01.2017, 15:38
İLK VEYA SON MECLİS: TBMM
Ahmet Akgül
23.01.2017, 11:38
MÜZAKERELERİN TANIMINI ARTIK BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNE DÖNÜŞTÜREN TÜRKİYE
Barış Temur
20.01.2017, 14:32
YARINI İYİLEŞTİRMENİN YOLU BUGÜN NEYİ YANLIŞ YAPTIĞIMIZI İRDELEMEKTEN GEÇİYORSA
Dr. Ahmet Berk
14.01.2017, 14:02
DEMİRTAŞ SUİKASTA KURBAN GİTMESİN DİYE Mİ TUTUKLANDI?
Vakkas Doğantekin
13.01.2017, 10:42
BÜTÜN SIRLARIYLA TÜRKLER
Vildan Adalı
28.12.2016, 12:18
DOCTOR STRANGE’DE ÖNGÖRÜLEN SPİRİTÜEL DÜNYA
Hasan Tülüceoğlu
27.12.2016, 21:51
KAÇMAK KURTULUŞTUR
Özkan Erdem
10.12.2016, 21:50
KILIÇDAROĞLU FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN GAZETECİLERİ ALKIŞLATTI
Murat Gençoğulları
07.12.2016, 23:34
KUKA’NIN SAĞLIK ÖYKÜLERİ (ÇOCUK ÖYKÜ KİTAPLARI)
Prof. Dr. Cengiz Yakıncı
03.12.2016, 16:20
TACİZİ, TACİZCİYİ VE TACİZCİLİĞİ ANLAMAK VE ANLAMLANDIRMAK!
Zekeriya Menak
19.11.2016, 12:36
İBLİS Mİ ŞEYTAN MI ?
Orhan Cesur
10.11.2016, 17:00
FENERBAHÇE
Serkan Güzel
26.10.2016, 19:25
POLEMİK
Anayasa değişiklik teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifi 316 imzayla TBMM Başkanlığına sunuldu.
10.12.2016, 18:12
SON DEPREMLER
Zaman
Şiddet
Yer
06.02.2017 02:45
21,0
AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
06.02.2017 02:37
20,0
KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
06.02.2017 01:47
26,0
POSTKABASAKAL-KOZAN (ADANA) İlksel
06.02.2017 01:08
16,0
YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
06.02.2017 00:53
18,0
SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE) İlksel
06.02.2017 00:10
16,0
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel
05.02.2017 23:25
18,0
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
05.02.2017 23:18
21,0
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
05.02.2017 23:14
24,0
AKDENIZ İlksel
05.02.2017 22:44
16,0
SAZLIK-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
HABER KRONİK
Nüfus 80 milyona dayandı vatandaş ilginç yanıtlar verdi
Türkiye'nin nüfusu, 2016'da bir önceki yıla göre 1 milyon artış gösterdi. 79 milyon 814 bin 871 kişi olarak açıklanan nüfus rakamlarında İstanbul, 14 milyon 804 bin 116 kişiyle yine ilk sırada yer aldı. Vatandaşların ise artan nüfusa verdiği yanıtlar hayli ilginç oldu.
Cemil Barlas: Hiçbir ideolojik mahalleye ait değilim
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluşturan Cemil Barlas, Medyaradar'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu. 'Attığım tweetin arkasındayım' diyen Barlas, medyadan, siyasete bir çok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı.
Reina saldırganı yakalandı
Yılbaşı gecesi Reina'ya saldıran terörist Abdulkadir Masharipov İstanbul Esenyurt'ta yakalandı.
Adalet Bakanlığından bin 699, Emniyet’ten 2 bin 687 personel ihraç edildi
679, 680 ve 681 nolu Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazetede yayımlandı.
Egemen Bağış, Reina saldırısında yaralananları ziyaret etti
AB ve Devlet Eski Bakanı Egemen Bağış, yeni yılın ilk saatlerinde Ortaköy Reina'da gerçekleşen saldırıda yaralananları Okmeydanı Devlet Hastanesinde ziyaret etti.
Hasan Efe İle 'Evrik Çizgiler' 30.12.2016
Hasan Efe İle 'Evrik Çizgiler' 30.12.2016
Çamlıca Camii'nde son durum
Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olacak olan Çamlıca Camii'nde son durum havadan görüntülendi.
Dolgu yapılacak Üsküdar Sahili havadan görüntülendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Üsküdar sahile dolgu yapılarak oluşturulacak meydan alanı havadan görüntülendi.
Erdoğan, 7 yaşındaki Suriyeli Bana'yı kabul etti
Halep'ten attığı Twitter mesajlarıyla bütün dünyanın tanıdığı ve son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yardım mesajı gönderen Bana Alabed isimli 7 yaşındaki Suriyeli küçük kız ve ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.
Avrasya Tüneli, dualar eşliğinde hizmete açıldı
Avrupa ile Asya kıtasını deniz tabanının altından karayoluyla birleştiren Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile çok sayıda yerli ve yabancı konuğun katılımıyla dualar eşliğinde hizmete açıldı.
Fırat Kalkanı Harekatı'nın 199’uncu günü
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait 16 hedefin Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından, 1 silahlı pikap aracın da silahlı insansız hava aracı tarafından imha edildiği bildirildi.
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